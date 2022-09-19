Осень по-карельски в Верховье: всё включено

Тур Осень по-карельски в Верховье: все включено - прекрасная возможность провести 3 дня в Карелии за городом, вдали от городской суеты без лишних доплат: комфортное проживание на загородной базе, 3-х разовое питание и интересные экскурсии - всё для Вас и Вашего комфорта!

Вы проведете 3 дня в уютном загородном отеле Верховье в 20 км от Петрозаводска. Номера в отеле выполнены в эко-стиле, ландшафтный дизайн на территории, русская баня, бассейн, беседки.

Продегустируете карельскую кухню! Вкуснейшие завтраки в отеле, вечер у костра с приготовленными на гриле деликатесами, дегустационный сет в ресторане Карельская горница.

Побываете в интересных местах центральной Карелии! Посетим заповедник и одноименный водопад Кивач, погуляем по набережной Петрозаводска и отправимся в горный парк Рускеала, посетим город Сортавала и самую красивую карельскую этно-деревню Кинерма.

Тур отлично подходит для семей с детьми. Заезды каждую пятницу! Групповые заявки от 5 человек.