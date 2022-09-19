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Осень по-карельски в Верховье: всё включено

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Тур Осень по-карельски в Верховье: все включено - прекрасная возможность провести 3 дня в Карелии за городом, вдали от городской суеты без лишних доплат: комфортное проживание на загородной базе, 3-х разовое питание и интересные экскурсии - всё для Вас и Вашего комфорта!

Вы проведете 3 дня в уютном загородном отеле Верховье в 20 км от Петрозаводска. Номера в отеле выполнены в эко-стиле, ландшафтный дизайн на территории, русская баня, бассейн, беседки.

Продегустируете карельскую кухню! Вкуснейшие завтраки в отеле, вечер у костра с приготовленными на гриле деликатесами, дегустационный сет в ресторане Карельская горница.

Побываете в интересных местах центральной Карелии! Посетим заповедник и одноименный водопад Кивач, погуляем по набережной Петрозаводска и отправимся в горный парк Рускеала, посетим город Сортавала и самую красивую карельскую этно-деревню Кинерма.

Тур отлично подходит для семей с детьми. Заезды каждую пятницу! Групповые заявки от 5 человек.

Программа тура

День 1
Заповедник и водопад Кивач

Встреча на жд вокзале г. Петрозаводска. Вас будет ждать сопровождающий с табличкой Верховье.

Трансфер в загородный отель. По прибытии завтрак.

Сегодня мы посетим визитную карточку Карелии - водопад Кивач и одноименный заповедник. На территории комплекса осмотрим сам водопад - осенью он будет особенно шумным, прогуляемся по дендропарку с карельской березой, зайдем в музей Природы.

Возвращение в отель Верховье.

Отдых. Есть время попариться в жаркой баньке или просто подышать сосновым воздухом, укутавшись в плед.

Ужин в отеле.

День 2
Кинерма-Сортавала-Рускеала

Ранний завтрак в отеле.

Авторская экскурсия Рускеала, Сортавала, Кинерма.

Выезд из отеля - 8.00

Этнодеревня Кинерма – старинная карельская деревня, которой уже более 500 лет. Реликтовые ели и древние дома, сохранившие уклад карелов ливвиков. В 2016 году деревня удостоилась звания самой красивой деревни России.

Сортавала – европейский город с уникальной финской архитектурой. Мы пройдемся по старому городу и после посещения крестьянской Кинермы насладимся городским бытом Финляндского княжества в составе России. Мы посетим в центре города старинный парк и заберемся на гору Кухавуори. Отсюда откроется панорамный вид на Ладожское озеро, исторический центр города Сортавала и его окрестности.

Обед в пути.

И наконец, Рускеала – венец нашего путешествия. Горный парк Рускеала – это заполненный грунтовыми водами мраморный карьер. Рускеала – жемчужина Северного Приладожья. Волшебный мрамор цвета белых ночейнавсегда стал украшением Санкт-Петербурга. На ломках карьера добывали мрамор, пошедший на облицовку символа Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор.

Возвращение в отель – 23:00.

Ужин в отеле.

День 3
Прогулка по Петрозаводску + дегустация карельской кухни в ресторане
Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Сегодня мы проведем день в столице Карелии. Прогуляемся по Петрозаводску под рассказы гида о прошлом и настоящем города. Обязательно заглянем на набережную Онежского озера. Ведь это самый настоящий музей под открытым небом. Долгие годы города-побратимы Петрозаводска дарят городу современные скульптуры. Здесь есть и огромный кошелек, и пирамида, и даже дерево желаний.

После прогулки мы отправимся в ресторан Карельская горница - старейший ресторан карельской кухни. Попробуем дегустационные сеты: калитки, слабосоленую рыбу, копченую ряпушку и многое другое. *Фотография ресторана Карельская горница.

Трансфер на жд вокзал

Стоимость

Загородный отель Верховье

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Стандарт
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
21 800 ₽
Взрослый на доп.месте
17 800 ₽
Ребенок на доп.месте
15 000 ₽

"Верховье" находится всего в 20 км от Петрозаводска. В самом отеле уютно и тихо – он расположен в лесу среди вековых сосен. К услугам гостей: благоустроенные таунхаусы со всеми удобствами; настоящая баня на дровах; бесплатная охраняемая автостоянка; wi-fi на всей территории.


Включено в стоимость

  • проживание в загородном отеле Верховье (2 ночи)
  • 3-х разовое питание
  • дегустация блюд карельской кухни
  • транспортное обслуживание по программе
  • авторская экскурсия Рускеала, Сортавала, Кинерма
  • прогулка по Петрозаводску с посещением набережной Онежского озера
  • посещение заповедника и водопада Кивач

Оплачивается отдельно

  • авиа- и жд билеты до Петрозаводска и обратно
  • дополнительные услуги отеля 

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