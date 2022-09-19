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Краски севера осень

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры. Также вы совместите приятные прогулки по достопримечательностям Карелии с активными развлечениями.

Вас ждёт:

  • Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) 
  • Загородная экскурсия в заповедник Кивач
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды»
  • Удивительная карельская деревня Киндасово

Программа тура

День 1
Знакомство с городом + активные развлечения (за доп. плату)

По прибытии поезда №18 - встреча  с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату:

- Хаски треккинг - прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору. 

- Катание на квадроциклах за городом.

С 14:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.

День 2
Эко-поездка: водопад, целебные источники и вулкан

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии.  Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Обед в кафе, в пути.

Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».  Уникальная возможность попробовать целебную воду из  3-х источников, известных со времен Петра 1.  Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).

Возвращение в Петрозаводск.

День 3
Этно-поездка в карельскую деревню

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров, выезд с вещами.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя. После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Поздний обед.

Трансфер на жд вокзал/аэропорт.

Стоимость

Гостиница Северная

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Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
26 300 ₽
Двухместное размещение
23 980 ₽
Взрослый на доп.месте
23 100 ₽

Гостиница Фрегат

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Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
27 400 ₽
Двухместное размещение
24 600 ₽
Взрослый на доп.месте
23 900 ₽
Скидка детям до 12 лет - 500 рублей.

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице 4* (2 ночи)
  • экскурсионное обслуживание
  • транспортное обслуживание
  • питание по программе (3 завтрака, 2 обеда)
  • входные билеты в музеи

Оплачивается отдельно

  • ‍ж/д проезд
  • активные развлечения (хаски-треккинг, катание на квадроциклах)

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