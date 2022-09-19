Краски севера осень

По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

За дополнительную плату:

- Хаски треккинг - прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору.

- Катание на квадроциклах за городом.

С 14:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.