Краски севера осень
Уникальная возможность посетить не только главные красоты природы Карелии, но и популярные памятники культуры. Также вы совместите приятные прогулки по достопримечательностям Карелии с активными развлечениями.
Вас ждёт:
- Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера)
- Загородная экскурсия в заповедник Кивач
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды»
- Удивительная карельская деревня Киндасово
Вас ждет:
Программа тура
По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале Петрозаводска под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
За дополнительную плату:
- Хаски треккинг - прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору.
- Катание на квадроциклах за городом.
С 14:00 размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе, в пути.
Посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год).
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.
Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя. После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск.
Поздний обед.
Трансфер на жд вокзал/аэропорт.
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Фрегат
Включено в стоимость
- проживание в гостинице 4* (2 ночи)
- экскурсионное обслуживание
- транспортное обслуживание
- питание по программе (3 завтрака, 2 обеда)
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д проезд
- активные развлечения (хаски-треккинг, катание на квадроциклах)
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