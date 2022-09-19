Карельский экспресс-3 осень

По прибытии на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в отеле Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.

08:00 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле Питер Инн (шведский стол). Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура. Раннее заселение в отель не предусмотрено.

09:00 – Встреча с гидом. Посадка в автобус. Автобус будет ждать вас прямо у отеля “Питер ИНН”. Место сбора: ул. Гагарина д. 1

11:30 – Заповедник и водопад Кивач. Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.

На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.

14:00 – Обед. В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте, по желанию. Диапазон цен – 450–550 руб./чел.

15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза. Вотчина Талвукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.

Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.

15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме

Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.

Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.

Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика». Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.

17:00 – Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия

Эпос «Калевала» – визитная карточка культуры Карелии. Выставка – брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий жемчужины музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края – мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.

Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.

Знаете ли вы, что, по калевальской легенде, мир появился из яйца? Разбившись, желток стал солнцем, а белок – месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира – тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг вас. Здесь начинается жизнь!

Ловили ли вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!

18:30 – Заселение в отели. Свободное время для ужина и отдыха

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов.