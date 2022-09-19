Карельский экспресс-3 осень
Тур отлично подходит для жителей Москвы и регионов России. Карелия близко, буквально на кончиках пальцев.
Комфортно добравшись на поезде в Петрозаводск, вы, выйдя из вагона, окунетесь в водоворот приятных эмоций, отдыха и запоминающихся моментов. Три дня дивные природные пейзажи будут радовать взгляд на протяжении всего вояжа, а посещение горного парка «Рускеала» станет настоящей жемчужиной путешествия и надолго останется в памяти не только вашего телефона.
Вы сможете собственными руками добыть драгоценный камень, поиграть с хаски, погладить оленя в вотчине карельского Деда Мороза или провести день, изучая сердце Карелии – город Сортавала.
Край тысячи озер прекрасен в любое время года, и вы в этом убедитесь.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Лучшие природные достопримечательности Карелии: живописные скалы, заповедники, озера, Мраморный каньон
- Тур с началом в Петрозаводске. Удобно для туристов из Москвы и регионов
- Знакомство с бытом и культурными традициями местных жителей
- Буря эмоций от общения с собаками хаски, возможность принять участие в гонке на упряжках
- Возможность посетить древние водопады Карелии и месторождение карельского граната
Вас ждет:
Программа тура
По прибытии на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в отеле Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
08:00 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле Питер Инн (шведский стол). Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура. Раннее заселение в отель не предусмотрено.09:00 – Встреча с гидом. Посадка в автобус. Автобус будет ждать вас прямо у отеля “Питер ИНН”. Место сбора: ул. Гагарина д. 1
11:30 – Заповедник и водопад Кивач. Водопад Кивач второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок.
На территории одноименного заповедника находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, сделанные в разные годы.
14:00 – Обед. В туркомплексе вам также предложат вкусный и горячий комплексный обед, который приобретается на месте, по желанию. Диапазон цен – 450–550 руб./чел.
15:00 – Вотчина Талвиукко – карельского Деда Мороза. Вотчина Талвукко – это большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу Карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое.
Гостям с детьми будет интересно заглянуть в резиденцию Талвиукко и горницу Карельской Снегурочки – Лумикки, где можно увидеть много удивительных вещей. Посещение резиденции оплачивается на месте по желанию.
15:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме
Питомник ездовых собак Вам покажет местный опытный каюр, расскажет интересные факты о дружелюбных собаках. В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира.
Ферма северных оленей также входит в экскурсию и очень интересна для посещения. Эти удивительные животные – главные жители севера и гидам есть что рассказать о их жизни в суровых условиях. Все желающие также могут прокатиться и на оленьей упряжке.
Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию с белыми медведями из фотозоны «Арктика». Катание на собачьих и оленьих упряжках по желанию за дополнительную плату.
17:00 – Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
Эпос «Калевала» – визитная карточка культуры Карелии. Выставка – брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально для гостей республики и представляющий жемчужины музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края – мира тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций.
Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Отправляйтесь в путешествие по рунопевческому лесу и погрузитесь в звуки песнопений. Именно так передавались древние предания испокон веков от прадедов к сыновьям.
Знаете ли вы, что, по калевальской легенде, мир появился из яйца? Разбившись, желток стал солнцем, а белок – месяцем и звездами на небосводе, скорлупки образовали землю. Рождение мира – тайна, которая откроется по-новому. Взгляните на луну, камни, гигантское гнездо вокруг вас. Здесь начинается жизнь!
Ловили ли вы когда-нибудь трехметровую щуку? Самое время встретиться лицом к лицу и познакомиться с карельскими традициями и обрядами! Для чего нужен был валек и рубель, как варили пиво по старинному рецепту, что надевали на свадьбу? Сделайте глубокий вдох и погрузитесь в мир ароматов Севера!
18:30 – Заселение в отели. Свободное время для ужина и отдыха
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов.
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Сбор группы. Отправление автобуса в сторону горного парка Рускеала.
12:30 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Водопады Ахвенкоски, небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки, привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Алее сказок». Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на месте по желанию.
14:00 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время. Самостоятельный обед в кафе парка
Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. А благодаря темнеющим хвойным деревьям, снежному убранству и цветной подсветке на скалах пейзаж получается действительно сказочным!
Время включения подсветки Мраморного каньона зависит от времени наступления темноты.
Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам не только расскажут историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в свободное время после экскурсии:
- Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самое сердце горного парка – к штольням и пещерам в глубинах мраморной горы.
- Тайные тропы земли Калевала. Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки – и это далеко не всё.
- Заброшенный мраморный завод , чьи конические кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь получаются очень атмосферные снимки.
- Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей zip-line, на котором можно прокатиться над каньоном вдоль мраморных скал.
К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно перекусить и согреться горячими напитками.
17:20 – Отправление Ретропоезда из Рускеала. Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на Ретропоезд желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Если вы приобрели билеты на ретропоезд, вы прибываете на ж/д вокзал Сортавала и там же пересаживаетесь на поезд до необходимого вам населенного пункта.
17:30 – Выезд автобуса из горного парка. Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе в Сортавала в сопровождении нашего гида.
18:30 – Размещение в отеле города Сортавала. Свободное время
Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.
На третий день вашего приключения вы можете провести свободный день в очаровательном северном городке Сортавала с богатой российской-финской историей, неспешно прогуляться по городу, вдоль озера, посетить музей Северного Приладожья, музей деревянных картин Кронида Гоголева или другие объекты.
Или же вы можете отправиться на захватывающую экскурсию «Северное сафари к древним водопадам».
Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!
Экскурсия Северное сафари к древним водопадам не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. Эту экскурсию вы можете приобрести у менеджеров во время бронирования тура.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Если вы выбираете свободный день в Сортавала, просим вас обратить внимание на то, что освобождение номеров в отелях региона Сортавала осуществляется по мировым стандартам – в 12:00.
10:00 – Сбор группы в автобусе. Отправление из Сортавала. Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!
По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом. Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте региона? Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале? И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней хоть убейся»? Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать.
11:30 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины. Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
12:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии. В рамках экскурсии к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
Посещение водопада Койриноя I . Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых - нижняя - достигает 4-х метров. А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода - в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски). Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое. В результате образовались 2 водопада - 18-метровый и 11-метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
14:30 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро
После посещения завораживающих красот Карельской природы вы отправитесь на сытный обед в ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро. Обед оплачивается дополнительно по желанию при бронировании экскурсии к водопадам. Стоимость 550 руб./чел.
16:30 – Посещение Карельского зоопарка. Мы посетим крупнейший зоопарк на Северо-Западе.
Зоопарк расположен в роскошном месте среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя более чем вольготно. Это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц.
Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке. Многие из зверей любят тепло человеческих рук и с удовольствием дают себя погладить. Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и многие другие животные, даже занесенные в Красную книгу, будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете. Каждый найдет здесь что-то свое, а условия содержания зверей приятно удивят защитников животных.
18:30 – Возвращение в Сортавала
Внимание! По вашему желанию мы привезем вас или в центр Сортавала или сразу на ж/д вокзал Сортавала, что бы вы могли отдохнуть и неспеша совершить посадку на поезд до нужного вам города. В случае если вы остаетесь в центре Сортавалы, до ж/д вокзала вы добираетесь самостоятельно пешком или на такси (1,7 км.)
18:45 – Отправление в Санкт-Петербург с ж/д вокзала Сортавалы. Рекомендуем прийти на вокзал не менее, чем за 15 минут до отправления.
20:37 – Отправление на поезде в Москву из Сортавала. Оптимальным вариантом станет поезд №160 А, следующий по маршруту Сортавала - Москва.
Стоимость
Гостиница премиум класса
Скидки:
- Дети до 7 лет - 850 руб.
- Школьники - 600 руб.
- 60+ - 450 руб.
Включено в стоимость
- Трассовые экскурсии о Карелии
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- Входные билеты и экскурсия «Мраморный каньон» с местным гидом по парку «Рускеала»
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты в парк «Вотчина Талвиукко» и экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета «Карелия»
- Входные билеты и интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска (1 ночь)
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавала
- Ретропоезд «Рускеала» – Сортавала: от 420 руб./взр.
- Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер» – 700 руб. (шведский стол)
- «Северное сафари к древним водопадам»: 2700 руб./взр.; 2200 руб. – дети до 12 лет (включительно)
- Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро: 550 руб./чел. (при покупке экскурсии к водопадам)
- Комплексные обеды в туре: 450–550 руб./чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 300 руб./чел.; дети до 7 лет – бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), пенсионеры – 250 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка.
- Активные развлечения в вотчине Талвиукко: по ценам парка
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