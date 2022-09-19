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Глэмп-тур Эко-weekend

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вас ждёт: 

  • столица Карелии — г. Петрозаводск
  • знакомство с карельскими традициями в музее «Карельская Изба»
  • мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки
  • осмотр Резиденции Карельского деда мороза Талвиукко
  • осмотр Дворца Лумикки с экспозицией «Armas Karjala»
  • травяной чай с карельскими пирогами
  • свободный день на природе с комфортом (за доп. плату: баня, купель, прокат лодки и пр.)
  • джип-тур с посещением первого российского курорта Марциальные Воды и вулкана Гирвас
  • невероятный водопад Кивач и музей природы

Программа тура

День 1
Петрозаводск + мастер-класс по калиткам + резиденция Талвиукко

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 7.50 (по прибытию 18 поезда).

Завтрак в одном из кафе/ресторанов города.

Обзорная экскурсия по главному городу в Карелии очарует и удивит Вас. Петрозаводск – единственный город в России, названный в честь Петра I и при этом ровесник Санкт-Петербурга! Это город, в который просто нельзя не влюбиться! Уютные улочки и величественные проспекты, милые домики и обширная гладь Онежского озера.

Интерактивная программа в Карельской Избе. Вы не только узнаете о быте, традициях наших предков-карелов, но и своими руками прикоснетесь к предметам, сохранивших на себе печать прошлого. Все экспонаты бережно собраны в одном месте из разных уголков карельского края. Узнаете, как по прялке выбирали невесту, сможете примерить традиционный карельский наряд и сделать фото на память.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению карельских калиток. Тёплое ржаное тесто податливо превратится в тонкую лепешку, из которой Вы сами вылепите знаменитый пирожок, который тут же попробуете, а рецепт приготовления увезёте с собой.

Обед в кафе/ресторане города.

Посещение Резиденции Карельского деда мороза Талвиукко. Вы можете посетить его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется! А ещё в здании Резиденции расположилось просторное жилище, в котором под одной крышей дружно обитают все времена года, причём здесь не просто календарь, а настоящий Карельский календарь.

Также Вы посетите Дворец Лумикки, где в каждом уголке притаились бесчисленные чудеса. Это самое сказочное и притягательное место, которое только можно себе представить. Главные сокровища карельской земли, народный быт и обычаи, национальные обряды, игры, традиционные ремёсла и прикладное творчество - всё, чем гордится Карелия, собирается под этой гостеприимной крышей. Здесь Вы увидите знаменитый музей «Кижи», Валаамский монастырь, Соловецкие острова в миниатюре.

Размещение в эко-отеле NewCamp в уютных домиках-глэмпах, оборудованных всем необходимым для комфортной жизни и расположенных в отдалении друг от друга. Завтрак уже включён в стоимость проживания. Дополнительно вы можете заказать доставку обеда и ужина. У каждого домика есть гриль, на котором вы сможете приготовить продукты на открытом огне.

День 2
Свободный день

Завтрак .

Свободное время.

Наши рекомендации за дополнительную плату:

  • аренда русской баньки (можно с вениками) Стоимость: 2000руб / 2 часа (до 4-х человек)

Русская баня – это целебный жар от раскаленных камней, ароматный пар, контраст температур, массаж горячим веником. Все это оказывает благотворное влияние на организм, оздоравливает его, бодрит, улучшает настроение.

  • аренда чана (ёмкость с горячей водой под которой находится закрытый источник огня, нагревающий температуру до 38-40 градусов) Стоимость: 4000 руб / 3-часовой сеанс релаксации в купели на свежем воздухе, пропитанном ароматами северного леса. В чане комфортно могут разместиться до 4 человек.

Банный чан – это тот самый котёл, в котором купались во многих русских сказках добрые молодцы после своих героических похождений. После купания в таком котле у них излечивались раны, появлялась бодрость, и они выходили они из купели молодыми, сильными и красивыми.

  • аренда лодки Стоимость: 3000 руб/ день, 1000 руб/ три часа. 
  • рыбалка Стоимость: 7500руб/ (4-5 часов, группа до трёх человек +перекус) Рыболовные снасти, вёсла и спас жилеты входят в стоимость.

Рыбалка в Карелии - мечта любого рыболова, серьезно относящегося к своему увлечению. Карелия манит к себе рыбаков всех мастей и уровней профессионализма. Мы организуем рыбaлку нa озере Сямозеро, озере Шотозеро, реке Шуя, Миккилица, поможем c выбором примaнок. Oкунь, щукa, налим, судак, лещ ждут своих рыбаков. Рыбалка в Карелии - это те впечатления, которые Вы будете всегда с удовольствием вспоминать. Осуществляйте свои мечты, не откладывая их на потом!

  • велопрокат: исследуйте лесные тропки и окрестности озера Сямозеро. Стоимость: 200 руб./ 1 час на одного человека
  • бадминтон: ракетки и воланчики для игры. Стоимость: 100 руб./ 1 час
  • настольный теннис: Ракетки и мячик на территории глэмпинга. Стоимость 100 руб./ 1 час
  • фото зона «СФЕРА» Стоимость 3 000 руб/ 3 часа.

Прекрасное место, где можно укрыться от ветра в прозрачном куполе, а при хорошей погоде - приготовить гриль на террасе. Фотографии в «СФЕРЕ» получаются уникальным.

День 3
Джип-тур с посещением Сампо, Гирваса, Пор-порога, заповедника Кивач, Марциальных вод

Завтрак. 

Джип-тур в прекрасный карельский лес на гору Сампо, откуда открывается вид на волшебный пейзаж – озеро в окружении янтарного леса.

Осмотр действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения. Именно благодаря водосбросу ГЭС, который смыл грунт со скалы, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас, которому 3 миллиарда лет.

Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала. Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге. Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

 

Обед-пикник. 

Продолжение маршрута. Фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие». 

Заезд на Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.

 

Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, Вы можете познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника. 

Возвращение в Петрозаводск, трансфер на жд вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории 3 дня/2 ночи
  • питание по программе: 2 завтрака в глэмпинге и 1 завтрак в день заезда в кафе Петрозаводска, 2 обеда, 1 чаепитие
  • мастер-класс по калиткам
  • трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • экскурсия на внедорожниках
  • сопровождение лицензированными гидами
  • входные билеты в музей «Карельская Изба»
  • автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
  • входные билеты в заповедник «Кивач»
  • посещение водопада Кивач
  • посещение Музея природы и Дендропарка в заповеднике «Кивач»
  • осмотр действующей Гирвасской ГЭС
  • трансфер на жд вокзал г. Петрозаводск

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты
  • возможные дополнительные экскурсии и услуги, не входящие в программу тура
  • аренда бани, чана, лодок, велосипедов

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