Глэмп-тур Эко-weekend

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 7.50 (по прибытию 18 поезда).

Завтрак в одном из кафе/ресторанов города.

Обзорная экскурсия по главному городу в Карелии очарует и удивит Вас. Петрозаводск – единственный город в России, названный в честь Петра I и при этом ровесник Санкт-Петербурга! Это город, в который просто нельзя не влюбиться! Уютные улочки и величественные проспекты, милые домики и обширная гладь Онежского озера.

Интерактивная программа в Карельской Избе. Вы не только узнаете о быте, традициях наших предков-карелов, но и своими руками прикоснетесь к предметам, сохранивших на себе печать прошлого. Все экспонаты бережно собраны в одном месте из разных уголков карельского края. Узнаете, как по прялке выбирали невесту, сможете примерить традиционный карельский наряд и сделать фото на память.

Кулинарный мастер-класс по приготовлению карельских калиток. Тёплое ржаное тесто податливо превратится в тонкую лепешку, из которой Вы сами вылепите знаменитый пирожок, который тут же попробуете, а рецепт приготовления увезёте с собой.

Обед в кафе/ресторане города.

Посещение Резиденции Карельского деда мороза Талвиукко. Вы можете посетить его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется! А ещё в здании Резиденции расположилось просторное жилище, в котором под одной крышей дружно обитают все времена года, причём здесь не просто календарь, а настоящий Карельский календарь.

Также Вы посетите Дворец Лумикки, где в каждом уголке притаились бесчисленные чудеса. Это самое сказочное и притягательное место, которое только можно себе представить. Главные сокровища карельской земли, народный быт и обычаи, национальные обряды, игры, традиционные ремёсла и прикладное творчество - всё, чем гордится Карелия, собирается под этой гостеприимной крышей. Здесь Вы увидите знаменитый музей «Кижи», Валаамский монастырь, Соловецкие острова в миниатюре.

Размещение в эко-отеле NewCamp в уютных домиках-глэмпах, оборудованных всем необходимым для комфортной жизни и расположенных в отдалении друг от друга. Завтрак уже включён в стоимость проживания. Дополнительно вы можете заказать доставку обеда и ужина. У каждого домика есть гриль, на котором вы сможете приготовить продукты на открытом огне.