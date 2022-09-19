Глэмп-тур Эко-weekend
Вас ждёт:
- столица Карелии — г. Петрозаводск
- знакомство с карельскими традициями в музее «Карельская Изба»
- мастер-класс по приготовлению национальной карельской выпечки
- осмотр Резиденции Карельского деда мороза Талвиукко
- осмотр Дворца Лумикки с экспозицией «Armas Karjala»
- травяной чай с карельскими пирогами
- свободный день на природе с комфортом (за доп. плату: баня, купель, прокат лодки и пр.)
- джип-тур с посещением первого российского курорта Марциальные Воды и вулкана Гирвас
- невероятный водопад Кивач и музей природы
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск в 7.50 (по прибытию 18 поезда).
Завтрак в одном из кафе/ресторанов города.
Обзорная экскурсия по главному городу в Карелии очарует и удивит Вас. Петрозаводск – единственный город в России, названный в честь Петра I и при этом ровесник Санкт-Петербурга! Это город, в который просто нельзя не влюбиться! Уютные улочки и величественные проспекты, милые домики и обширная гладь Онежского озера.
Интерактивная программа в Карельской Избе. Вы не только узнаете о быте, традициях наших предков-карелов, но и своими руками прикоснетесь к предметам, сохранивших на себе печать прошлого. Все экспонаты бережно собраны в одном месте из разных уголков карельского края. Узнаете, как по прялке выбирали невесту, сможете примерить традиционный карельский наряд и сделать фото на память.
Кулинарный мастер-класс по приготовлению карельских калиток. Тёплое ржаное тесто податливо превратится в тонкую лепешку, из которой Вы сами вылепите знаменитый пирожок, который тут же попробуете, а рецепт приготовления увезёте с собой.
Обед в кафе/ресторане города.
Посещение Резиденции Карельского деда мороза Талвиукко. Вы можете посетить его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется! А ещё в здании Резиденции расположилось просторное жилище, в котором под одной крышей дружно обитают все времена года, причём здесь не просто календарь, а настоящий Карельский календарь.
Также Вы посетите Дворец Лумикки, где в каждом уголке притаились бесчисленные чудеса. Это самое сказочное и притягательное место, которое только можно себе представить. Главные сокровища карельской земли, народный быт и обычаи, национальные обряды, игры, традиционные ремёсла и прикладное творчество - всё, чем гордится Карелия, собирается под этой гостеприимной крышей. Здесь Вы увидите знаменитый музей «Кижи», Валаамский монастырь, Соловецкие острова в миниатюре.
Размещение в эко-отеле NewCamp в уютных домиках-глэмпах, оборудованных всем необходимым для комфортной жизни и расположенных в отдалении друг от друга. Завтрак уже включён в стоимость проживания. Дополнительно вы можете заказать доставку обеда и ужина. У каждого домика есть гриль, на котором вы сможете приготовить продукты на открытом огне.
Завтрак .
Свободное время.
Наши рекомендации за дополнительную плату:
- аренда русской баньки (можно с вениками) Стоимость: 2000руб / 2 часа (до 4-х человек)
Русская баня – это целебный жар от раскаленных камней, ароматный пар, контраст температур, массаж горячим веником. Все это оказывает благотворное влияние на организм, оздоравливает его, бодрит, улучшает настроение.
- аренда чана (ёмкость с горячей водой под которой находится закрытый источник огня, нагревающий температуру до 38-40 градусов) Стоимость: 4000 руб / 3-часовой сеанс релаксации в купели на свежем воздухе, пропитанном ароматами северного леса. В чане комфортно могут разместиться до 4 человек.
Банный чан – это тот самый котёл, в котором купались во многих русских сказках добрые молодцы после своих героических похождений. После купания в таком котле у них излечивались раны, появлялась бодрость, и они выходили они из купели молодыми, сильными и красивыми.
- аренда лодки Стоимость: 3000 руб/ день, 1000 руб/ три часа.
- рыбалка Стоимость: 7500руб/ (4-5 часов, группа до трёх человек +перекус) Рыболовные снасти, вёсла и спас жилеты входят в стоимость.
Рыбалка в Карелии - мечта любого рыболова, серьезно относящегося к своему увлечению. Карелия манит к себе рыбаков всех мастей и уровней профессионализма. Мы организуем рыбaлку нa озере Сямозеро, озере Шотозеро, реке Шуя, Миккилица, поможем c выбором примaнок. Oкунь, щукa, налим, судак, лещ ждут своих рыбаков. Рыбалка в Карелии - это те впечатления, которые Вы будете всегда с удовольствием вспоминать. Осуществляйте свои мечты, не откладывая их на потом!
- велопрокат: исследуйте лесные тропки и окрестности озера Сямозеро. Стоимость: 200 руб./ 1 час на одного человека
- бадминтон: ракетки и воланчики для игры. Стоимость: 100 руб./ 1 час
- настольный теннис: Ракетки и мячик на территории глэмпинга. Стоимость 100 руб./ 1 час
- фото зона «СФЕРА» Стоимость 3 000 руб/ 3 часа.
Прекрасное место, где можно укрыться от ветра в прозрачном куполе, а при хорошей погоде - приготовить гриль на террасе. Фотографии в «СФЕРЕ» получаются уникальным.
Завтрак.
Джип-тур в прекрасный карельский лес на гору Сампо, откуда открывается вид на волшебный пейзаж – озеро в окружении янтарного леса.
Осмотр действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой на скале вулканического происхождения. Именно благодаря водосбросу ГЭС, который смыл грунт со скалы, и был обнаружен самый древний вулкан – Гирвас, которому 3 миллиарда лет.
Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала. Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге. Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
Обед-пикник.
Продолжение маршрута. Фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
Заезд на Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, Вы можете познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы, вход в который уже включен в стоимость посещения заповедника.
Возвращение в Петрозаводск, трансфер на жд вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории 3 дня/2 ночи
- питание по программе: 2 завтрака в глэмпинге и 1 завтрак в день заезда в кафе Петрозаводска, 2 обеда, 1 чаепитие
- мастер-класс по калиткам
- трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- экскурсия на внедорожниках
- сопровождение лицензированными гидами
- входные билеты в музей «Карельская Изба»
- автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
- входные билеты в заповедник «Кивач»
- посещение водопада Кивач
- посещение Музея природы и Дендропарка в заповеднике «Кивач»
- осмотр действующей Гирвасской ГЭС
- трансфер на жд вокзал г. Петрозаводск
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты
- возможные дополнительные экскурсии и услуги, не входящие в программу тура
- аренда бани, чана, лодок, велосипедов
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