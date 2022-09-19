Дивная Карелия осень
Карелия прекрасна в любое время года! Приглашаем Вас в настоящую осеннюю сказку, где можно загадать желание у подножия водопада Кивач, познакомиться с очаровательными собачками породы хаски, а также посетить знаменитый мраморный каньон «Рускеала». Добро пожаловать на семейный отдых в осеннюю Карелию!
По данной программе мы предлагаем несколько вариантов размещения на выбор в комфортабельных гостиницах в центре Петрозаводска или на берегу Онежского озера.В туре по Карелии Вас ждет:
- Столица Карелии — Петрозаводск
- Знакомство с бытом и традициями карел в Национальном Музее Республики Карелия
- Мастер-класс по традиционной карельской выпечке — калиткам
- Горный парк Рускеала, самый посещаемый природный объект в Карелии
- Жемчужина Карелии — водопад Кивач
- Первый Российский курорт — «Марциальные воды»
- Знакомство с уникальным карельским минералом — шунгитом
- Селфи с пушистыми хаски и кормление с рук северных оленей
- Каждый день национальные блюда и карельские напитки с изюминкой
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска в 07:50 по прибитии поезда № 018 из Москвы.
Завтрак в кафе/ресторане города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Петрозаводск – ровесник Санкт-Петербурга и столица популярного места для семейного отдыха - Республики Карелия. Мы познакомимся с архитектурными и природными достопримечательностями города, а также посетим знаменитую городскую набережную и увидим необыкновенные скульптуры.
После приятной прогулки Национальный музей Республики Карелия будет рад принять вас на интерактивную программу — путешествие по трем эпохам истории Карелии. Вас ждут тайны наскальных рисунков и средневековые рыцари, таинственные карельские руны и звуки кантеле, истории о добрых домашних духах и секреты карельской кухни.
Вы слышали о калитках? Калитки – небольшие открытые пирожки. Они являются традиционным блюдом карельской и вепсской кухни. Сегодня вы не только попробуете эту национальную выпечку, но и посетите мастер-класс по её приготовлению.
Обед с чаепитием со своими свежевыпеченными калитками.
Размещение в выбранной гостинице.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы – и путешествие в Северное Приладожье начинается! Мы отправляемся в дальний путь по комфортной трассе. В пути ждет авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».
Чем ближе мы к Северному Приладожью, тем ближе Ладога – самое крупное озеро Европы. Мы обязательно полюбуемся на залив Ладожского озера - Кирьявалахти, он поражает своей живописностью: высокие гранитные скалы, наполненные кристально чистой водой, переливающейся в лучах солнца.
В пути сделаем остановку у живописных водопадов Ахинкоски, популярной кино локации у режиссёров, снимавших на этом месте фильмы «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
Горный парк «Рускеала» – вдоль левого берега реки Тохмайоки в процессе добычи мрамора образовались три карьера.
Добыча камня прекратилась, и старинные заброшенные каменоломни превратились в красивые горные озёра – беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Рускеальский мрамор цвета белых ночей добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины!
Свободное время.
Прибытие в Петрозаводск. Отдых в гостинице.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию.
Марциальные воды — самый первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. Мы продегустируем железистую чудодейственную водичку и осмотрим церковь XVIII века, построенную по эскизам самого Петра.
После посетим водопад Кивач, который является самой известной туристической локацией одноименного заповедника. Узнаем, чем вдохновил этот «северный богатырь» первого карельского губернатора Гавриилу Романовича Державина, посвятившего водопаду одноименную оду.
Мы позаботились о том, чтобы у Вас было достаточно времени прогуляться по каменистым тропинкам вдоль водопада, сделать фото на память на смотровых площадках, посетить Музей природы, дендрарий и узнать секреты карельской березы. Территория заповедника, доступная для прогулок, очень уютна и имеет живописные природные фото локации.
Обед в пути следования.
Недалеко от заповедника расположился эко-комплекс с питомником ездовых собак и оленьей фермой.
Здесь мы узнаем об освоении северных территорий карелами, о жизни и быте оленеводов. Северные олени — добрые и любознательные создания — будут очень рады познакомиться, особенно если угостить их любимым природным лакомством — ягелем. Общение с ездовыми собачками породы хаски подарит массу неповторимых и незабываемых эмоций. Наибольший восторг животные вызывают у детей, хотя и взрослые никогда не скрывают своей радости от контакта с живой природой.
Для знакомства с древним минералом – шунгитом – заедем на шунгитовое производство. Там расскажут, что шунгит – это минерал, аналога которому нет – как по целебным качествам, так и по многообразию свойств.
До 18.30 возвращение в Петрозаводск, трансфер на жд вокзал.
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Гостиница Березовая роща
Скидки: детям от 2 до 14 лет включительно - 1400 рублей на экскурсионное обслуживание.
Дети от 0 до 2 лет включительно, не занимающие отдельного места и не требующие отдельного питания (без места в автобусе, без места в гостинице, без отдельной тарелки в местах питания) обслуживаются бесплатно.
Включено в стоимость
- Проживание в номерах выбранной категории 3 дня/2 ночи
- Питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение лицензированными гидами
- Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г.Петрозаводск
- Входные билеты в Национальный Музей РК
- Интерактивная программа «Карельская мозаика»
- Мастер-класс по калиткам
- Авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней»
- Осмотр красивейшего залива Кирьявалахти
- Входные билеты и экскурсия в горном парке «Рускеала»
- Осмотр водопадов Ахинкоски
- Входные билеты и экскурсия в заповеднике «Кивач»
- Посещение Музея природы и Дендропарка в заповеднике «Кивач»
- Посещение первого Российского курорта – Марциальные воды
- Посещение питомника хаски и северных оленей
- Посещение шунгитового центра
- Трансфер на жд вокзал г. Петрозаводск
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
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