Дивная Карелия осень

Карелия прекрасна в любое время года! Приглашаем Вас в настоящую осеннюю сказку, где можно загадать желание у подножия водопада Кивач, познакомиться с очаровательными собачками породы хаски, а также посетить знаменитый мраморный каньон «Рускеала». Добро пожаловать на семейный отдых в осеннюю Карелию!

По данной программе мы предлагаем несколько вариантов размещения на выбор в комфортабельных гостиницах в центре Петрозаводска или на берегу Онежского озера.

Столица Карелии — Петрозаводск

Знакомство с бытом и традициями карел в Национальном Музее Республики Карелия

Мастер-класс по традиционной карельской выпечке — калиткам

Горный парк Рускеала, самый посещаемый природный объект в Карелии

Жемчужина Карелии — водопад Кивач

Первый Российский курорт — «Марциальные воды»

Знакомство с уникальным карельским минералом — шунгитом

Селфи с пушистыми хаски и кормление с рук северных оленей

Каждый день национальные блюда и карельские напитки с изюминкой

В туре по Карелии Вас ждет: