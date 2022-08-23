Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Карелия
Все
Все
Карелия
Осенние туры
Сбросить все

Осенние туры в Карелию : 0

Сортировать:

Дешевле

Прошедшие Осенние туры в Карелию : 10

Карелия

Гран-тур Вся Карелия осень

3-х дневный автобусный тур из Санкт-Петербурга с насыщенной экскурсионной программой, который предполагает длительные переезды. В программе - посещение основных достопр...

Ближайший заезд:

c 30 ноября по 02 декабря

3 дня 2 ночи

от 15750 ₽

Карелия

Карельский экспресс-3 осень

Трехдневный тур с посещением двух главных туристких центров - Петрозаводска и Сортавалы, Онеги и Ладоги, достопримечательностей Прионежья и Приладожья. Тур начинается в...

Ближайший заезд:

c 26 ноября по 28 ноября

3 дня 2 ночи

от 17950 ₽

Карелия

Выходные в Карелии осень

Тур 4 дня (заезд по четвергам) с возможностью провести выходные в Карелии. Удобный заезд для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Кижи - за доп. плату.

Ближайший заезд:

c 24 ноября по 27 ноября

4 дня 3 ночи

от 20400 ₽

Карелия

Осень по-карельски в Верховье: всё включено

Семейный экскурсионный тур на 3 дня в удобные дни заезда - по пятницам с размещением в загородном отеле Верховье. Всё включено - 3-х разовое питание, комфортабельное ра...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 21800 ₽

Карелия

Краски севера осень

Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам.1 день - Петрозаводск,во второй половине дня - активные развлечения за доп. плату. 2 день - Кивач, Гирвас, Марциальные ...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 23980 ₽

Карелия

Осень в Верховье: все включено

Семейный тур в Карелию на 4 дня с проживанием в загородном отеле. Эксклюзивная экскурсионная программа и дегустация карельской кухни. Заезды каждый четверг. Начинается ...

Ближайший заезд:

c 24 ноября по 27 ноября

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия

В Карелию на 4 дня осень

Экскурсионный тур на 4 дня, который начинается и заканчивается в Петрозаводске.Тур подойдёт для первого знакомства с Карелией, семьям с детьми школьного возраста, групп...

Ближайший заезд:

c 24 ноября по 27 ноября

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Карелия

Дивная Карелия осень

Трехдневная поездка по дивной осенней Карелии. Экскурсионный тур на 3 дня с заездом по пятницам, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур предполагает 2 ...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 27 ноября

3 дня 2 ночи

от 29750 ₽

Карелия

В Карелию на 5 дней осень

Экскурсионный тур на 5 дней, который начинается и заканчивается в Петрозаводске. Тур подойдёт для первого знакомства с Карелией, семьям с детьми школьного возраста, гру...

Ближайший заезд:

c 30 ноября по 04 декабря

5 дней 4 ночи

от 30500 ₽

Карелия

Легенды Карелии осень

Тур для любителей насыщенного экскурсиями отдыха. Вся Карелия за 5 дней!Размещение в Петрозаводске и Сортавале с размеренной программой с одним длительным переездом. До...

Ближайший заезд:

c 25 ноября по 29 ноября

5 дней 4 ночи

от 49300 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Осенние туры в Карелию с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождения на горы