Ноябрьские праздники в Карелии
Вы окунетесь в удивительную сказку: посетите обзорную экскурсию по Петрозаводску, отправитесь на величественный водопад Кивач и в горный парк Рускеала. Также вашу поездку украсит путешествие в питомник ездовых собак и северных оленей. Шунгит - уникальный дар природы, который можно считать одним из символов Карелии. В туре Вы побываете в центре по производству изделий из шунгита, где можно приобрести сувенир на память из редкого камня. Все точки экскурсии не оставят Вас равнодушными.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Петрозаводск.
Самостоятельное размещение в выбранной гостинице (по программе тура) по расчетному часу.
- Спа-отель «Карелия» 4* - находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки. В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур.
- Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
- Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
До расчетного часа вещи можно бесплатно оставить в камере хранения гостиницы.
Свободный день.
Завтрак в отеле (шведский стол).
После завтрака встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Прогулка по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”.
Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.
Обед с традиционными блюдами северной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд». Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в Петрозаводске в 1879 году.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Выезд на загородную экскурсию «заповедник «Кивач».
Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Вкусный обед в кафе.
Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.
На экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями - Сибирскими и Аляскинскими хаски. Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей! Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством - белым мхом ягелем. Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.
Возвращение в Петрозаводск.
По пути остановка в рыбном магазине. Здесь продается продукция форелевого хозяйства, которое выращивает радужную форель в экологически чистых водах Онежского озера, что придает рыбе уникальные вкусовые качества. Именно эта продукция имеет много наград за высокое качество. Вы сможете приобрести слабосоленое филе форели, зернистую икру, филе холодного копчения и другую продукцию в вакуумной упаковке, чтобы угостить друзей и близких.
Завтрак в гостинице (шведский стол). Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.
Переезд 260 км в одну сторону. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп.плату ~ 300 руб/взр; 200 руб/ ребенок, пенсионер,студент).
Обед в кафе по маршруту.
Экскурсия по Горному парку «Рускеала».
Жемчужина парка - Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня. Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села. Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
Возвращение или отправление на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» в г. Сортавала. Из г. Сортавала отъезд домой на поезде в Москву или в Санкт-Петербург.
Информация о ретро-поезде «Рускеальский экспресс»:
Мы рекомендуем поехать из горного парка «Рускеала» на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» - это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века. В поезде есть вагон-ресторан. Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Поезда из г. Сортавала (расписание поездов может меняться, проверяйте актуальную информацию на сайте РЖД):
- 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43)
- 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день)
Стоимость
Гостиница Северная
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Важно:
- Скидка: 1 500 руб./ребенок до 6 лет; 900 руб./ребенок от 7 до 16 лет
- Обратите внимание, что во всех отелях действует расчётный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00
- Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
- В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!
- Страховка в стоимость тура не включена.
- В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения COVID-19, в программе возможны корректировки в соответствии с распоряжениями Главы РК и Роспотребнадзора на момент проведения тура.
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории (3 ночи в Петрозаводске)
- питание по программе (3 завтрака, 3 обеда);
- обзорная экскурсия по Петрозаводску;
- экскурсия в Дом куклы;
- посещение центра по производству изделий из шунгита;
- экскурсия в заповедник «Кивач»;
- экскурсия в питомник Хаски;
- экскурсия в горный парк «Рускеала»;
- транспортное обслуживание по программе;
- работа гида и сопровождающего 3 дня
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска, из Сортавалы
- питание не по программе
- билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс»
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