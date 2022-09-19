На ноябрьские праздники в Карелию 2022

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Экскурсия в Дом куклы.

Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Обед в кафе города.

15:00 - Размещение в гостинице. Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.

За доп. плату предлагаем отправиться на экскурсию «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура). Стоимость: взрослые - 5 800 руб/чел., дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.

Или посетить музей-ресторан ВКарелииЕсть и отведать самых вкусных карельских десертов с чаем или отправиться в национальный ресторан Карельская горница, заказав себе карельские блюда.