На ноябрьские праздники в Карелию 2022
Красоты Карелии открываются для Вас прямо сейчас! В этом туре Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, узнаете об уникальном камне - шунгите, посетите знаменитый мраморный каньон, попробуете лечебные воды и многое другое.
Маршрут тура: Петрозаводск - Дом Куклы - Питомник Хаски (за доп.плату) - Рускеальский горный парк (за доп.плату) - Водопад Кивач - Марциальные воды - Вулкан Гирвас.
Проводится в период ноябрьских праздников в составе сборной группы до 20 человек! Подходит для детей 6+. Без физических нагрузок
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска в 07:50 у 9 вагона поезда №18 Москва-Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Экскурсия в Дом куклы.
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень - настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Обед в кафе города.
15:00 - Размещение в гостинице. Свободное время для самостоятельного изучения Петрозаводска.
За доп. плату предлагаем отправиться на экскурсию «В гостях у Хаски» (бронируется и оплачивается при покупке тура). Стоимость: взрослые - 5 800 руб/чел., дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
Или посетить музей-ресторан ВКарелииЕсть и отведать самых вкусных карельских десертов с чаем или отправиться в национальный ресторан Карельская горница, заказав себе карельские блюда.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха. По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсию за доп. плату.
Экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч. 15 мин. (бронируется и оплачивается при покупке тура). Стоимость: взрослые – 3 500 руб., школьники – 3 000 руб.
09:00 - Выезд из Петрозаводска.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир».
20:00 - Возвращение в г. Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Первого российскиого курорта Марциальные воды.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников. Осмотр музея и церкви Петра и Павла 1721 г.
Посещение вулкана Гирвас. Еще одна достопримечательность Республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас.
Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим - не менее 3 млрд.лет...
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч. Отъезд в Москву поезд № 017А Петрозаводск-Москва в 21:50, в Санкт-Петербург поезд № 805Ч («Ласточка») Петрозаводск-Санкт-Петербург в 18:00.
Стоимость
СПА отель Карелия
Включено в стоимость
- Проживание в гостинице 4*
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия в Дом Кукол
- Экскурсия в Центр Шунгита
- Экскурсия на водопад Кивач
- Экскурсия в Марциальные воды
- Экскурсия к вулкану Гирвас
- Питание по программе ( 3 завтрака, 2 обеда)
- Работа гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
Оплачивается отдельно
- ж/д проезд
- Экскурсия в питомник Хаски, взрослые - 5 800 руб/чел, дети от 5 до 12 лет - 4 000 руб/чел., дети до 5 лет с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем - 1 500 руб/чел.
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - Мраморный каньон, продолжительность - 1 ч. 15 мин. взрослые – 3 500 руб/чел, школьники – 3 000 руб/чел.
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