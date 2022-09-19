Две столицы Карелии
Вас ждёт:
- Обзорная экскурсия по г. Сортавала
- Посещение музея «Северного Приладожья».
- Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева».
- Посещение музея живой истории викингов «Бастион»
- Посещение горного парка Рускеала
- Остановка на водопадах «Ахвенкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
- Дополнительные услуги парка: - Маршрут «Подземная Рускеала» - Музей «Обители Ангелов» - Троллей - Тайные тропы земли «KALEVALA»
- Уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала
- Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера)
- Выезд на загородную экскурсию в заповедник Кивач
Вас ждет:
Программа тура
06:34 Прибытие в г. Сортавала, поездом №160 (для туристов из г. Москвы / из г. Санкт-Петербурга)
Встреча с гидом на ж/д вокзале, со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала - осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми, поднимаемся на смотровую площадку, на горе Кухавуори (по погодным условиям).
Посещение музея «Северного Приладожья».
Посещение музея частной коллекции «Кронида Гоголева».
Обед в кафе города.
Посещение музея живой истории викингов «Бастион» - реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера. Попав сюда, Вы оторветесь от реальности. Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница. Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца.в г. Сортавала.
Размещение в выбранной гостинице, номера с удобствами.
Завтрак в кафе отеля.
Освобождение номеров, вещи оставляем в камере хранения отеля.
Переезд в горный парк «Рускеала» (30 км).
Обед в кафе, в пути.
По пути остановка на водопадах «Ахинкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора. Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.
В свободное время Вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка:
- Маршрут «Подземная Рускеала»
- Музей «Обители Ангелов»
- Троллей
- Тайные тропы земли «KALEVALA»
На территории парка есть кафе, где можно пообедать или выпить горячий чай.
17:30 После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.
Переезд в г. Петрозаводск, в дороге путевая информация.
По прибытию в г. Петрозавосдк, размещение в отеле Онежский замок, номера с удобствами.
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера) - во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.
Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Обед в кафе, в пути.
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал к 17:40 (если в группе есть туристы уезжающие Ласточкой в г. Санкт-Петербург, либо улетающие на самолете в Москву).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице
- экскурсионное обслуживание
- транспортное обслуживание
- питание по программе
- входные билеты в музеи
Оплачивается отдельно
- ж/д проезд
- дополнительные экскурсии
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