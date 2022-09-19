Две столицы Карелии

Завтрак в кафе отеля.

Освобождение номеров, вещи оставляем в камере хранения отеля.

Переезд в горный парк «Рускеала» (30 км).

Обед в кафе, в пути.

По пути остановка на водопадах «Ахинкоски», где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Основой достопримечательностью Горного парка Рускеала является Мраморный каньон памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора. Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.

В свободное время Вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка:

Маршрут «Подземная Рускеала»

Музей «Обители Ангелов»

Троллей

Тайные тропы земли «KALEVALA»

На территории парка есть кафе, где можно пообедать или выпить горячий чай.

17:30 После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.

Переезд в г. Петрозаводск, в дороге путевая информация.

По прибытию в г. Петрозавосдк, размещение в отеле Онежский замок, номера с удобствами.