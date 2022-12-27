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Волшебная Карелия New Year

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Новогодняя и рождественская пора - время семьи и чудес. Почему бы не провести 4 дня в канун Нового года и Рождества или отпраздновать сам праздник в сказочной атмосфере Карелии?!

  • насладитесь зимними красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала»
  • исследуете интересные факты развития карельской культуры в рамках экскурсионных программ
  • попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии
  • познакомитесь с арктическими ездовыми собаками 4-ех пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. 80 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев
  • совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром
  • согреетесь у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку
  • напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире. А теперь такая возможность есть и у Вас! Разве не чудо!?
  • и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа

Программа тура

День 1
Столица Карелии

Встреча на жд вокзале Петрозаводска.

Завтрак по-карельски в кафе города

Знакомство со столицей Карелии - г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.

Трансфер в эко-комплекс.

Знакомство с Домом полярника, размещение.

Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».

Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.

Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.

День 2
Рускеала

Завтрак полярника.

Посещение горного парка «Рускеала» - основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории, заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника и легкий перекус вечерний.

Развлекательная программа с праздничным ужином.

День 3
В гостях у хаски

Поздний завтрак «Арктика – выбор сильных!».

Программа «Новый год в гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок с морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).

Ужин – традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

Баня на дровах для желающих.

Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.

День 4
По золотому кольцу Карелии

Завтрак путешественника.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии. Программа на целый день.

Обед в пути.

Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Заключительный ужин в ресторане «Карелия».

Стоимость

Эко-комплекс Husky Moa

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Дом полярника
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
53 000 ₽
Ребенок
29 000 ₽

Важно:

  • организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема (в зависимости от погодных условий)
  • тур рекомендован детям с 5 лет
  • участники до 18 лет только в сопровождении родителей
  • группы до 18 человек

Размещение в туре:

Гостевой дом расположен в поселке Матросы на территории первого в Карелии питомника северных ездовых собак: хаски, чукоты, маламуты, самоеды. 

Дом Полярника - это сердце туристического комплекса. Здесь находится администратор и уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi. В Доме полярника 3 номера трехместных, 1 семейный четырехместный и 1 двухместный номер. Номера как с двухместными кроватями, так и с раздельными кроватями. На каждом этаже на 2-3 номера одна туалетная комната с санузлом и душевой. 
Обычно в Дом Полярника заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с нашей кухни. На базе есть свой повар, готовый всегда готов накормить гостей в том числе блюдами карельской и финской национальной кухни (по-заказу).

Включено в стоимость

  • Все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж\д-вокзала и аэропорта и обратно
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов и игровых персонажей (Дед Мороз и Снегурочка)
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника 
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • «Арктическое письмо» на Северный полюс
  • Праздничный ужин с безалкогольными и алкогольными напитками разного уровня крепости и развлекательной программой с ведущими
  • Баня
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
  • Страховка на катание

Оплачивается отдельно

  • жд билеты до/из Петрозаводска
  • дополнительные услуги эко-комплекса

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