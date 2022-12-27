Волшебная Карелия New Year

Поздний завтрак «Арктика – выбор сильных!».

Программа «Новый год в гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок с морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).

Ужин – традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

Баня на дровах для желающих.

Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.