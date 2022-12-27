Волшебная Карелия New Year
Новогодняя и рождественская пора - время семьи и чудес. Почему бы не провести 4 дня в канун Нового года и Рождества или отпраздновать сам праздник в сказочной атмосфере Карелии?!
- насладитесь зимними красотами самых живописных мест Карелии – водопад Кивач, гора Сампо, Горный парк «Рускеала»
- исследуете интересные факты развития карельской культуры в рамках экскурсионных программ
- попробуете север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и чаи из северных карельских трав, фермерские сыры и другие продукты Карелии
- познакомитесь с арктическими ездовыми собаками 4-ех пород, ежегодно покоряющими Арктику в экспедициях. Среди них есть любимец английского принца Гарри. 80 пушистых хвостов, для которых человек – высшее благо. Вы ощутите всю доброту и безусловную любовь наших питомцев
- совершите мини-путешествие на собачьих упряжках и почувствуете себя каюром
- согреетесь у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку
- напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире. А теперь такая возможность есть и у Вас! Разве не чудо!?
- и еще много разных удовольствий для Вашего тела и духа
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на жд вокзале Петрозаводска.
Завтрак по-карельски в кафе города
Знакомство со столицей Карелии - г. Петрозаводском и его жемчужиной – набережной Онежского озера.
Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу – философия карельской земли.
Трансфер в эко-комплекс.
Знакомство с Домом полярника, размещение.
Приготовление горячего обеда на костре по карельским рецептам и травяного чая «с дымком».
Посещение порога Большой Толли – самого живописного в Южной Шуе, мастер-классы и дерево желаний.
Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.
Завтрак полярника.
Посещение горного парка «Рускеала» - основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории, заполненный грунтовыми водами, бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.
Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Обед по маршруту.
Возвращение в Дом полярника и легкий перекус вечерний.
Развлекательная программа с праздничным ужином.
Поздний завтрак «Арктика – выбор сильных!».
Программа «Новый год в гостях у хаски» с пикником – экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой – традиционный карельский пирожок с морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для 18+).
Ужин – традиции северной кухни.
Просмотр художественного фильма про Арктику.
Баня на дровах для желающих.
Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.
Завтрак путешественника.
Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».
Вы увидите гору 1000 зайцев и подниметесь на гору «Сампо» с обзорной площадкой – одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии. Программа на целый день.
Обед в пути.
Мы заглянем в Магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.
Заключительный ужин в ресторане «Карелия».
Стоимость
Эко-комплекс Husky Moa
Важно:
- организация оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема (в зависимости от погодных условий)
- тур рекомендован детям с 5 лет
- участники до 18 лет только в сопровождении родителей
- группы до 18 человек
Размещение в туре:
Гостевой дом расположен в поселке Матросы на территории первого в Карелии питомника северных ездовых собак: хаски, чукоты, маламуты, самоеды.
Дом Полярника - это сердце туристического комплекса. Здесь находится администратор и уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi. В Доме полярника 3 номера трехместных, 1 семейный четырехместный и 1 двухместный номер. Номера как с двухместными кроватями, так и с раздельными кроватями. На каждом этаже на 2-3 номера одна туалетная комната с санузлом и душевой.
Обычно в Дом Полярника заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с нашей кухни. На базе есть свой повар, готовый всегда готов накормить гостей в том числе блюдами карельской и финской национальной кухни (по-заказу).
Включено в стоимость
- Все трансферы в рамках программы, в т.ч. от ж\д-вокзала и аэропорта и обратно
- Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов и игровых персонажей (Дед Мороз и Снегурочка)
- Проживание 4 дня/3 ночи в эко-копмлексе HuskyMoa в Доме полярника
- Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
- Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
- «Арктическое письмо» на Северный полюс
- Праздничный ужин с безалкогольными и алкогольными напитками разного уровня крепости и развлекательной программой с ведущими
- Баня
- Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсоводов, мастер-классы
- Страховка на катание
Оплачивается отдельно
- жд билеты до/из Петрозаводска
- дополнительные услуги эко-комплекса
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