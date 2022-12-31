Сказочный Новый год в Карелии 4 дня
Сказочный Новый год в Карелии – это очарование небольшого губернского городка на берегу Онежского озера, возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко, хрустальный абрис незамерзающего водопада Кивач, азарт гонки на собачьих упряжках, традиционные северные чаепития у самовара и пикник в саамском чуме.
Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча у центрального входа на жд вокзал Петрозаводска, со стороны перрона в 07:50 (для групп из Спб поезд № 012 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Отъезд на обзорную экскурсию по новогоднему Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Посещение уникального объекта , которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.
Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества? В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки. Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров по ценам производителя.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы - знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Обед в ресторане.
Размещение в гостинице.
Свободное время. Подготовка к праздничному банкету.
Банкет в ресторанах отелей (в стоимость тура банкет не включен, оплачивается при бронировании тура).
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Здесь вы сможете убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. Вас будет ждать сам Талвиукко, чтобы поздравить лично!
В программе:
- посещение питомника ездовых собак
- прогулка по оленьей ферме
- посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика»
- посещение подворья с домашними животными
- управление финскими санями
- новогодний флешмоб
- интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой)
- чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра
- знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Трансфер в отель. Отдых.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера» (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду).
В программе:
- встреча гостей на территории, инструктаж по правилам поведение
- экскурсия в питомник ездовых собак
- экскурсия к северным оленям с кормлением ягелем с рук
- посещение подворья Мезенских лошадей
- инструктаж и техника безопасности по управлению собачьей упряжкой
- катание 2,5 км на собачьей упряжке по подготовленной трассе в сопровождение опытного инструктора, 2 человека на 1 упряжке
- чаепитие в гриль-беседке у живого огня
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Отдых. Трансфер в гостиницу.
Загородная экскурсия с посещением первого российского курорта Марциальные Воды. Внешний осмотр церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.
Переезд до заповедника «Кивач». Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Посещение Национального музея Республики Карелия. Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание. Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем – ощипыванием ели.
Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд вечерними поездами.
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Включено в стоимость
- размещение в выбранной гостинице 4* (3 ночи)
- транспортное обслуживание по программе
- экскурсионное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- питание по программе (4 завтрака, 4 обеда, 1 чаепитие)
- работа гида-сопровождающего
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до/из Петрозаводска
- посещение питомника собак хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет — 3900 руб., дети от 7 до 12 лет — 1950 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождении родителя/опекуна.
- новогодний банкет с программой (оплачивается при бронировании тура):
В ресторане «Фрегат»: 8400 руб./чел. - взрослые, 7400 руб./чел. - дети 5-17,99 лет (включая меню, новогоднюю программу, подарок), 3000 - от 0 до 4,99 лет (без предоставления отдельного посадочного места).
В ресторане «Северный»: 9000 руб./чел. – взрослые (1 этаж), 8500 руб./чел. – дети с 12 лет (1 этаж), 8500 руб./чел. – взрослые (2 этаж), 9000 руб./чел. – дети с 12 лет (2 этаж), 2000 руб./чел. – дети до 12 лет (заказ по детскому меню).
В ресторане «Карелия»: 8000 руб./чел. – взрослый.
Отзывы
В длинные новогодние каникулы и мы с семьёй взяли тур в Карелию на 4 дня.В стоимость тура входят все экскурсии, питание и проживание.Правда за новогодний банкет пришлось заплатить отдельно. Все экскурсии с гидом были интересными и познавательтными. В первый день гид нас познакомил с Петрозаводском и увидели интересные места на набережной Онежского озера, при знакомстве с Кижскими домовыми приобрели обереги на память. Карельский дед мороз пригласил нас в свою резиденцию где мы посетили оленью ферму и даже по управляли финскими санями. А в загородном развлекательном центре познакомились с ездовыми собаками и покатались на настоящих нартах. В церкви Апостола Петра увидели подсвечники сделанные самим царём Петром. Интересных мест тут много, одним туром всё не посмотришь, приедем следующий раз ещё, по тому что природа тут уникальна и отдыхать интересно даже зимой.
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