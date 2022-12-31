Самый новый Новый Год

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Сегодня нас ждет самая волшебная ночь года!

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет угощение по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко». Приехать сюда, кстати, можно и зимой, и летом. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года. Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты! Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.

В вотчине волшебника участвуем в двух активных программах – Северная сага и Мир Калевалы.

Северная сага. Прикоснёмся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.

Мир Калевалы. Погружаемся в аутентичный мир знаменитого карело-финского эпоса. Идем волшебной тропой Калевалы, а вокруг нас словно оживают карельский лес, древние герои, воспетые в народных эпических песнях, их подвиги и удивительные события жизни, ворота языческих богов, начало мироздания. Не упускаем возможность получить предсказание от волшебной мельницы Сампо.

После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками. Посещение вотчины Талвиукко и карельское чаепитие наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны – отличными воспоминаниями о нашем путешествии.

Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха – "Морошка" (1-1,5 в пути), где мы проводим уходящий год и встретим Новый год. А вот и база отдыха!

База отдыха "Морошка" расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Идем заселяться и обедать.

Взрослые могут отдохнуть и спокойно обустроиться в номере, прогуляться по территории базы. Для детей в это время будет организована развлекательная программа с аниматорами.

Нарядная елка, подарки, вкусные угощения и запах апельсинов – все это создает неповторимое новогоднее настроение. Но самое главное для детей – это долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, возможность очутиться в волшебной зимней сказке и поверить в чудо!

Ужинаем.

Готовимся к встрече Нового года! Наряжаемся и прихорашиваемся. Набираемся сил к новогодней ночи.

Около 22:00 встречаемся в ресторане на новогоднем банкете и начинаем провожать уходящий год. Подводим итоги уходящего года, вспоминаем все хорошее, что с нами было, строим планы на следующий год и мечтаем.

Бой курантов! Новый год! Ура!

Загадываем желание и поздравляем друг друга!

Веселимся и участвуем в праздничной программе.

