Самый новый Новый Год
Карелия – волшебный край, где каждый уголок достоин, чтобы его увидели. На знакомство с ним могут уйти годы, но у вас есть возможность прикоснуться к самым значимым аспектам жизни здесь. Вы прокатитесь на снегоходах до “уснувшей” деревеньки, где сохранились старинные церкви и часовни, и до зоокомплекса «Три медведя». Кроме снегоходов освоите управление и собачьей упряжкой. Во время путешествия вы попробуете Карелию и на вкус – не только продегустируете, но и приготовите сами, вы представляете?!
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Вы увидите дом карельского Деда Мороза Талвиукко, “уснувшие” карельские деревеньки в зимних пейзажах, самых настоящих медведей и других обитателей леса на расстоянии вытянутой руки, ледяные просторы озера Сямозеро и заснеженный карельский лес.
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Вы узнаете о традициях и сказаниях старинной деревни Рубчойла, как звучит национальная карельская музыка, погрузитесь в мир знаменитого карело-финского эпоса Калевала.
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Вы научитесь управлять собачьей упряжкой и снегоходом, готовить карельские калитки, танцевать карельские народные танцы и делать карельский оберег.
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Вы попробуете блюда национальной карельской кухни, в том числе копченую карельскую форель, варенье из местных ягод, карельскую выпечку, фермерский сыр.
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Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания по замёрзшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах, и настоящий жар карельской баньки.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).
Сегодня нас ждет самая волшебная ночь года!
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение. Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет угощение по душе. Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко». Приехать сюда, кстати, можно и зимой, и летом. Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года. Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты! Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.
В вотчине волшебника участвуем в двух активных программах – Северная сага и Мир Калевалы.
Северная сага. Прикоснёмся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.
Мир Калевалы. Погружаемся в аутентичный мир знаменитого карело-финского эпоса. Идем волшебной тропой Калевалы, а вокруг нас словно оживают карельский лес, древние герои, воспетые в народных эпических песнях, их подвиги и удивительные события жизни, ворота языческих богов, начало мироздания. Не упускаем возможность получить предсказание от волшебной мельницы Сампо.
После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками. Посещение вотчины Талвиукко и карельское чаепитие наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны – отличными воспоминаниями о нашем путешествии.
Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха – "Морошка" (1-1,5 в пути), где мы проводим уходящий год и встретим Новый год. А вот и база отдыха!
База отдыха "Морошка" расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии. Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
Идем заселяться и обедать.
Взрослые могут отдохнуть и спокойно обустроиться в номере, прогуляться по территории базы. Для детей в это время будет организована развлекательная программа с аниматорами.
Нарядная елка, подарки, вкусные угощения и запах апельсинов – все это создает неповторимое новогоднее настроение. Но самое главное для детей – это долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, возможность очутиться в волшебной зимней сказке и поверить в чудо!
Ужинаем.
Готовимся к встрече Нового года! Наряжаемся и прихорашиваемся. Набираемся сил к новогодней ночи.
Около 22:00 встречаемся в ресторане на новогоднем банкете и начинаем провожать уходящий год. Подводим итоги уходящего года, вспоминаем все хорошее, что с нами было, строим планы на следующий год и мечтаем.
Бой курантов! Новый год! Ура!
Загадываем желание и поздравляем друг друга!
Веселимся и участвуем в праздничной программе.
Первый день Нового года!
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Подкрепившись, идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари. Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом, рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро. Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и невероятную свободу! Держим путь в зоокомплекс «Три медведя».
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро. На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие. Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю. Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею. Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.
Устраиваем настоящий зимний пикник в беседке. Пока мы знакомимся с удивительными обитателями зоокомплекса, инструкторы готовят для нас румяную копченую форель с ароматным картофелем, приготовленным в казане. Пьем горячий чай, угощаемся вареньем из местных ягод и ароматной карельской выпечкой.
Рассаживаемся по снегоходам и возвращаемся на базу. Там к нашему приезду уже будет готов ужин.
До сна еще остается немного времени, можем прогуляться по территории базы отдыха или разойтись по номерам. Завтра еще один снегоходный день, поэтому надо как следует отдохнуть и набраться сил.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Сегодня нас ждет еще один снегоходный день, на этот раз наша цель – старинная деревня Рубчойла, поэтому подкрепившись, надеваем снегоходную экипировку, рассаживаемся по снегоходам и набираем скорость. С ветерком!
Деревня Рубчойла была основана карелами более 300 лет назад. Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.
Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традициях коренных жителей. Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей. Здесь не только осматриваем экспозицию, но и знакомимся с фольклорной традицией Сямозерья, во время посиделок в настоящем карельском доме – для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.
После программы нас угощают деревенским обедом из блюд национальной карельской кухни.
Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi. Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами. Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея. За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского. А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами.
Яркий и полный впечатлений день погружения в жизнь типичного жителя деревни медленно подходит к концу, на снегоходах возвращаемся на базу отдыха.
Ужинаем и идем в баню. Отдыхаем телом, расслабляемся, снимаем усталость и напряжение.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак в кафе на территории базы.
После завтрака участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.
Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни. Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.
Сегодня последний день наших карельских приключений. Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.
Обедаем и отправляемся в питомник хаски для знакомства с его главными обитателями. Нам рассказывают всё об особенностях ездовых пород собак,мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках.
Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчимся по лесной трассе (1 км). Получаем огромный заряд радости и энергии от этого короткого, но яркого проката. Не упускаем возможность потискать дружелюбных хаски и сделать фотографии.
На автобусах возвращаемся в Петрозаводск. По дороге вспоминаем яркие моменты этих дней и уже строим планы на будущие путешествия.
Карелия прекрасна!
Идем ужинать в уже знакомое место. Шведский стол радует своим разнообразием. Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Стоимость
База отдыха Морошка
Важно:
-
очередность дней может поменяться
-
встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва)
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рекомендации по возрасту для детей: от 10 лет
- группа от 4 до 16 человек
Размещение на базе отдыха «Морошка» в 85 км от г. Петрозаводск, база находится на берегу озера Сямозеро. Во всех номерах: отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
Двухместный номер (две односпальные кровати):
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол , шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер (двуспальная кровать) + дополнительное место (диван):
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Скидки:
- детям от 10 до 16 лет - 10%
- за размещение на доп. месте - 10 000 руб.
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- новогодний банкет и праздничная программа
- размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (3 ночи)
- посещение бани
- работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
- аренда снегохода и экипировки, топливо
- экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен, фермы-сыроварни
- участие в мастер-классах по приготовлению калиток
- катание на собачьих упряжках
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до/от ст. Петрозаводск
- дополнительные сутки размещения
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
Отзывы
Впечатления отличные!Все прошло замечательно с момента встречи.Туроператор, база отдыха все на пятерку.Особенно прикольный новогодний банкет.Спасибо за внимание.Планируем летний отдых в Карелии.
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