Новый год на базе отдыха Марциальные ключи
Отключиться от суеты и шума больших городов, а также ярко и весело встретить Новый год? Приглашаем в эко-тур с проживанием в туркомплексе на на берегу озера.
«Марциальные ключи» - туркомплекс, который прекрасно подойдет для семейного отдыха, а так же для отдыха молодых и веселых компаний. Расположен в прекрасном месте на берегу тихого озера «Верхняя ламбушка», в окружении четырех озер.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18. Гости, прибывшие поездом №012 из Санкт-Петербурга, подходят к 10 вагону поезда №18.
Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города — знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды». Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.
В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем. С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии. Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.
Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи» - 50 км. от Петрозаводска. Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.
Обед. Информационный коктейль.
«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее настроение.
Выступление фольклорного ансамбля Росынька – яркая интерактивная национальная программа надолго запомнится всем участникам.
Ужин (за доп плату). В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!
Завтрак.
«В гости к госпоже Ёлке». Не так-то просто отыскать в зимнем лесу главную зеленую красавицу, собрать подснежники и выкупить подарки у вредной Марфуши. Но Вы обязательно справитесь. Желаем удачи!
Обед.
Мастерская Деда Мороза – мастер-класс «Листы каменной книги» - изготовление Петроглифа – наскального рисунка.
Вечером в уютном ресторане у камина торжественный новогодний банкет и анимационная программа «Новогодняя ночь 2023».
Вас ждут конкурсы, забавы, шутки, розыгрыши, праздничный фейерверк, а когда появится Дед Мороз… Впрочем, пусть это останется для Вас маленькой тайной, которую Вы сможете открыть, посетив туркомплекс «Марциальные Ключи».
Поздний завтрак.
Народные уличные гуляния. Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы. Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне. Также в программе традиционные аттракционы – розыгрыш трех призовых мест.
Новогодний Start—in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.
Свободное время, по желанию за дополнительную плату прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня.
Обед.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Завтрак. Освобождение номеров в 10:00
Мастер-класс «Рукодельные истории». Изготовление карельского оберега или петроглифа (наскального рисунка) своими руками на память о Карелии.
Выезд на экскурсионную программу. Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы. Возможность увидеть дендрарий карельских березок.
Посещение сувенирного магазина.
Трансфер к ж/д вокзалу г. Петрозаводска к 17:30.
Стоимость
База отдыха Марциальные ключи
Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.
Включено в стоимость
- проживание
- обеды все дни, кроме последнего
- завтраки все дни
- новогодний банкет с развлекательной программой
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- работа аниматоров
- сопровождение гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- прокат снегоходов, лыж, коньков
- русская дровяная баня
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