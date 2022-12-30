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Новый год на базе отдыха Марциальные ключи

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Отключиться от суеты и шума больших городов, а также ярко и весело встретить Новый год? Приглашаем в эко-тур с проживанием в туркомплексе на на берегу озера.

«Марциальные ключи» - туркомплекс, который прекрасно подойдет для семейного отдыха, а так же для отдыха молодых и веселых компаний. Расположен в прекрасном месте на берегу тихого озера «Верхняя ламбушка», в окружении четырех озер.

Программа тура

День 1
30 декабря

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18. Гости, прибывшие поездом №012 из Санкт-Петербурга, подходят к 10 вагону поезда №18.

Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города — знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.

Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды». Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.

В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем. С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии. Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.

Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи» - 50 км. от Петрозаводска. Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.

Обед. Информационный коктейль.

«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее настроение.

Выступление фольклорного ансамбля Росынька – яркая интерактивная национальная программа надолго запомнится всем участникам.

Ужин (за доп плату). В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!

День 2
31 декабря

Завтрак.

«В гости к госпоже Ёлке». Не так-то просто отыскать в зимнем лесу главную зеленую красавицу, собрать подснежники и выкупить подарки у вредной Марфуши. Но Вы обязательно справитесь. Желаем удачи!

Обед. 

Мастерская Деда Мороза – мастер-класс «Листы каменной книги» - изготовление Петроглифа – наскального рисунка.

Вечером в уютном ресторане у камина торжественный новогодний банкет и анимационная программа «Новогодняя ночь 2023».

Вас ждут конкурсы, забавы, шутки, розыгрыши, праздничный фейерверк, а когда появится Дед Мороз… Впрочем, пусть это останется для Вас маленькой тайной, которую Вы сможете открыть, посетив туркомплекс «Марциальные Ключи».

День 3
1 января

Поздний завтрак.

Народные уличные гуляния. Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы. Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне. Также в программе традиционные аттракционы – розыгрыш трех призовых мест. 

Новогодний Start—in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.

Свободное время, по желанию за дополнительную плату прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня.

Обед.

Развлекательная программа в ресторане, дискотека.

День 4
2 января

Завтрак. Освобождение номеров в 10:00

Мастер-класс «Рукодельные истории». Изготовление карельского оберега или петроглифа (наскального рисунка) своими руками на память о Карелии.

Выезд на экскурсионную программу. Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы. Возможность увидеть дендрарий карельских березок.

Посещение сувенирного магазина.

Трансфер к ж/д вокзалу г. Петрозаводска к 17:30. 

Стоимость

База отдыха Марциальные ключи

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
35 900 ₽
Двухместное размещение
26 400 ₽
Взрослый на доп.месте
21 800 ₽
Ребенок на доп.месте
15 800 ₽
Студия
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
34 400 ₽
Внимание: турфирма оставляет за собой право изменить очередность предоставления услуг без уменьшения их объема.

Подъем на гору Сампо осуществляется при хороших погодных условиях.

Включено в стоимость

  • проживание
  • обеды все дни, кроме последнего
  • завтраки все дни
  • новогодний банкет с развлекательной программой
  • экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • работа аниматоров
  • сопровождение гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты
  • прокат снегоходов, лыж, коньков
  • русская дровяная баня

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