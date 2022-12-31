Новый год и Рождество на базе отдыха "Серебро Онеги"
Загородный комплекс апартаментов "Серебро Онеги" аккуратно вписан в естественный природный ландшафт хвойного леса на берегу Онежского озера, в 25-ти километрах от города Петрозаводска. Апартаменты на 2 или 4 человека отлично подойдут ценителям тихого, спокойного, самостоятельного отдыха, без соседей и навязчивого сервиса. Каждый номер имеет отдельный вход, террасу, камин и кухонный уголок.
В новогоднюю ночь вас ждет праздничный фейерверк и дегустация карельских настоек!
Ну, а если вы заскучаете, сможете дополнить ваш отдых активностями:
- Русская баня
- Зимняя рыбалка на Онего
- Мастер-класс "Плетение карельского пояса" или "Создание карельской куклы-оберега"
- Посещение контактной фермы
- Зимние игрища для детей и взрослых
- Прогулка на лыжах
- Апартаменты полулюкс при четырехместном размещении - 12 000 руб/чел.
- Апартаменты стандарт при четырехместном размещении - 9 000 руб/чел.
- Апартаменты люкс при двухместном размещении - 19 200 руб/чел.
Вас ждет:
Программа тура
В новогоднюю ночь вас ждет фейерверк и дегустационный сет карельских настоек.
Предлагаем воспользоваться дополнительными услугами базы и выбрать активности.
До новых встреч в Карелии!
Стоимость
Загородный комплекс Серебро Онеги
Дополнительные места предоставляются только для детей и подростков до 14 лет.
Включено в стоимость
- аренда апартаментов
- постельное белье и полотенца
- дрова для камина
- пользование автостоянкой
- при аренде апартаментов повышенной комфортности – сауна 2 часа в сутки
Оплачивается отдельно
- русская баня (2 часа) - 3500 руб, далее - 1000 руб/час
- зимняя рыбалка, цена договорная
- мастер-класс "Карельский пояс" - 500 руб/чел
- мастер-класс "Создание карельской куклы-оберега" - 500 руб/чел
- зимние игрища для детей и взрослых - 400 руб/чел
- аренда лыж - 300 руб/час (взрослые), 100 руб/час - детские
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