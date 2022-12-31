Новый год и Рождество на базе отдыха "Серебро Онеги"

Русская баня

Зимняя рыбалка на Онего

Мастер-класс "Плетение карельского пояса" или "Создание карельской куклы-оберега"

Посещение контактной фермы

Зимние игрища для детей и взрослых

Прогулка на лыжах

Апартаменты полулюкс при четырехместном размещении - 12 000 руб/чел.

Апартаменты стандарт при четырехместном размещении - 9 000 руб/чел.

Апартаменты люкс при двухместном размещении - 19 200 руб/чел.

Проведите Новый год и Рождество на загородной базе "Серебро Онеги"! Эта программа создана для любителей тишины и размеренного отдыха без шумных праздничных программ.Загородный комплекс апартаментов "Серебро Онеги" аккуратно вписан в естественный природный ландшафт хвойного леса на берегу Онежского озера, в 25-ти километрах от города Петрозаводска. Апартаменты на 2 или 4 человека отлично подойдут ценителям тихого, спокойного, самостоятельного отдыха, без соседей и навязчивого сервиса. Каждый номер имеет отдельный вход, террасу, камин и кухонный уголок.В новогоднюю ночь вас ждет праздничный фейерверк и дегустация карельских настоек!Ну, а если вы заскучаете, сможете дополнить ваш отдых активностями: