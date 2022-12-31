Новый год на загородной базе «Суйсарь»
Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали от суеты большого мира. Чистый воздух, успокаивающие звуки природы, русская баня помогут по-настоящему отдохнуть и восстановить силы, а поездка в питомник ездовых собак и сафари на снегоходах добавят эмоций и драйва!
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~7.50) с табличкой "Новый год на базе "Суйсарь".
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае завтрак не предоставляется.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелия: знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.
Посещение магазина, где Вы сможете приобрести все необходимые продукты для подготовки к Новому году.
Выезжаем на загородную базу отдыха «Суйсарь», которая расположена в 32 км от г. Петрозаводска на берегу Онежского озера в старинном карельском селе Суйсарь.
Размещение в номерах.
Обед в ресторане базы отдыха.
В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж, санок, коньков, русская банька (бронирование и оплата администратору базы).
Дополнительно к проживанию предлагаем забронировать Новогодний банкет. Стоимость - 5 500 руб. на 1 человека (скачать меню).
Завтрак в ресторане базы.
Посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки.
Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко (карельский Дед Мороз) и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
На месте советуем зайти в кафе и отведать травяной чай с карельскими пирогами. (за доп. плату, в порядке очереди)
За дополнительную плату (оплата при бронировании):
1. Визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу. Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri! Стоимость (оплата при бронировании): 1 200 руб./ чел., дети до 3,9 лет бесплатно
2. Катание на собачьей упряжке 1,5 км: Стоимость: 3 200 руб./взрослый, 2 700 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,9 лет бесплатно.
3. Катание на оленьей упряжке 800 м: Стоимость: 2 200 руб./взрослый, 1 700 руб./ребенок до 12 лет, дети до 3,9 лет бесплатно.
Возвращение на базу отдыха.
В свободное время предлагаем воспользоваться услугами базы: прокат снегоходов, лыж, санок, коньков, русская банька.
Ужин в ресторане базы.
Завтрак в ресторане базы.
За дополнительную плату:
1. Для любителей русской парной предлагаем посетить русскую баню. Ее благотворное влияние на организм творит настоящие чудеса, заряжает энергией, а чередование высоких и низких температур благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Хотите сбросить несколько лет долой, тогда вам в баню!
Стоимость: уточняется
2. Выезд на 3х-часовое сафари на снегоходах (расстояние 20 км). От базы отдыха по лесной трассе Вы доедете до озера Койкозеро и проследуете по невероятному по сложности прохождения маршруту. Вы поймете, что такое настоящее карельское бездорожье и борьба!
Стоимость: уточняется
Обед.
Завтрак в ресторане базы.
Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач.
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Обед с элементами национальной кухни в Петрозаводске. Дегустация карельской наливки - в подарок.
Отправление домой с ж/д вокзала города Петрозаводска после 18:00.
Удачи Вам в Новом году! И до новых встреч в Карелии!
Стоимость
Загородный комплекс Суйсарь
- фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема
- в связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен
- страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС
Включено в стоимость
- проживание в номерах
- питание по программе (4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску (при заезде в соответствии с программой тура), посещение питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревньки, заповедник «Кивач»
- транспортное обслуживание
- работа гида и сопровождающего
- новогодние подарки
Оплачивается отдельно
- визит в резиденцию Талвиукко
- катание на собачьей упряжке
- катание на оленьей упряжке
- услуги базы отдыха: бронирование при заказе тура
- переезд до г. Петрозаводск к началу тура и обратно после окончания
- питание, не включенное в стоимость тура
- новогодний банкет - 5 500 руб/чел
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