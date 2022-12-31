Новый Год на берегу Ладоги 2022
Хотите отпраздновать Новый год вдали от городской суеты, посреди карельских лесов и озер? Этот тур для вас!
Проживание на загородной карельской турбазе, расположенной на берегу Ладожского озера, грандиозный банкет, шоу-программа и фейерверк в Новогоднюю ночь! Подарки и призы от Деда Мороза и Снегурочки, а главное, целебный карельский воздух и интересная экскурсионная программа.
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед
07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:30 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей
07:35 - Отправление автобуса от м. Озерки.
09:40 – Приозерск. Осмотр Кексгольмской крепости. Ваше новогоднее путешествие начнется с увлекательной трассовой экскурсии, посвященной истории Карельского перешейка, а также традициям и обрядам местных народов. По пути мы сделаем остановку в городе Приозерск, где о былой истории города напоминает главная достопримечательность – средневековая крепость, у которой много имен на разных языках: Корела, Кексгольм, Кякисалми.
Зимой эта небольшая по своим размерам крепость выглядит особенно уютной и даже немного игрушечной. Во время остановки вы сможете отдохнуть от автобуса, немного размяться и сделать памятные снимки.
11:20 – Дегустация карельских бальзамов и настоек. Перед тем, как отправиться в Сортавалу, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где для вас будет проведена дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек.
Вся продукция изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!
13:00 – Обед в городе Сортавала (по желанию за доп. плату 450-500 руб.)
14:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Мы посетим зимние водопады Ахвенкоски, ставшие популярными благодаря фильму «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место прекрасно и сказочно. Вокруг водопадов обустроена территория, по которой пролегает экологическая тропинка для прогулок и установлены деревянные фигурки сказочных героев среди деревьев. А подвесные мосты над водопадами как будто ведут в сказку.
15:30 – Горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон. Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
- Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка.
- Примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!Станете свидетелем сказочного светового шоу.
- С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
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На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
- Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам
- Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки
- Пролетите на троллее вдоль мраморного каньона
- Прокатитесь на зимних санях «веселый банан»
19:00 – Прибытие в загородный отель. Подготовка к банкету.
22:00 – Шоу-программа и банкет в новогоднюю ночь. Этот Новый Год будет незабываемым, потому что вы проведете его в настоящей зимней сказке! Увлекательная шоу-программа, шикарный банкет из экологически чистых продуктов Карелии: рыба из чистейших озер, мясные деликатесы и напитки из карельских ягод. Настоящие Дед Мороз со Снегурочкой устроят новогодние веселые поздравления, профессиональный ведущий проведет праздничную программу. В течение всего вечера вас ждет живое вокальное сопровождение и зажигательная музыка от веселого ди-джея.
00:00 – С Новым 2022 Годом! Наступление Нового года будет ознаменовано фантастическим фейерверком, а дальше Вас ждет дискотека и танцы до самого утра.
Во второй день вашего новогоднего путешествия у вас будет возможность самим решить как провести день: отправиться на экскурсию по лесным водопадам Карелии (доп. плата) или остаться в загородном отеле и выбрать свое развлечение.
11:00 – Поздний завтрак в отеле. Чтобы ваше праздничное настроение сохранилось, мы предусмотрели для вас поздний завтрак в отеле. Это позволит вам выспаться после новогодней ночи и вступить в новый год бодрыми и полными сил.
12:00 – Свободное время на территории загородного отеля. Вы сможете с комфортом отдохнуть в вашем номере или отправиться на прогулку по зимнему карельскому лесу. Тишина, спокойствие и красота окружающей природы помогут вам отдохнуть от шума большого города душой и телом, тем более, что на базе присутствуют баня и сауна.
В любое время для вас открыт ресторан, в котором вы можете заказать себе вкусный согревающий обед.
Если вы захотите провести день активно, то для вас на территории турбазы будут предложены различные зимние развлечения: катания на снегоходах, на ледянках или ватрушках с горок, разнообразные мастер-классы, рыбалка; а также можно просто арендовать беседку и мангал и с удовольствием провести время на свежем воздухе.
За доп. плату предлагается экскурсия к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня гранат (не входит в стоимость тура, приобретается по желанию при бронировании).
12:00 – Трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам. Утром после завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу Питкяранта и к северу от него начинается экскурсия.
Экспедиция к лесным водопадам Карелии.
Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии. Находится водопад в самой гуще леса. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной скоростью падают с гранитных уступов, создавая самый фантастический карельский пейзаж.
Водопады Койриноя. Первый водопад – Верхний Койриноя или Мельничный водопад. Порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное место. Второй водопад – Нижний Койриноя – в народе называют Земляничным водопадом. Легко догадаться, что такое романтичное имя водопад получил за большое количество ягод вокруг. Берега реки обрамлены скалами из розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными красками леса создает необычную и очень гармоничную картину.
Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть. Но он спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его образует небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет, зато есть наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно течет вниз с 10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным условиям).
Внимание! К водопадам ведет неровная грунтовая дорога через лес, так как это дикий природный объект. Рекомендуем надевать удобную обувь и взять с собой таблетки от укачивания.
13:30 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната. В том же районе, где расположены лесные водопады, у вас будет возможность посетить старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много. По сути, их даже не нужно искать. Достаточно просто отколоть кусочек породы и увезти с собой на память о прекрасной Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:30 – Возвращение с экскурсии. Свободное время.
09:00 – Завтрак в отеле.
11:00 – Музей под открытым небом “Северная Фиваида”.
Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен, “вписанные” в пейзаж древних карельских лесов на берегу Ладожского озера умелыми руками энтузиастов.
Даже если вы не религиозный человек, посещение “Фиваиды” будет вам интересно как минимум по двум причинам. Первая - возможность посмотреть на реконструкции шедевров деревянного зодчества, не дошедших до наших дней. Вторая - это карельская природа: по тропам мимо серебряных елей и искрящегося снега вы выйдете к уединенному заливу Ораванселькя с видами на озерные острова-шхеры.
Местный гид проведет для вас авторскую экскурсию, из которой вы узнаете много об истории создания этого музея и распространении православия на русском севере - о трудолюбии, идее, и даже о мистике!
11:40 – Музей «У Мастера». В экспозиции музея У Мастера представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами.
12:30 – Отправление к заливу Кирьявалахти.
13:00 – Обед (по желанию за доп. плату 450-500 руб.).
14:30 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски. Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
15:30 – Экскурсия по экспозиции Северные народы. Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы”. Во время экскурсии вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов. Кроме того, вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.
16:00 – Отправление в загородный отель.
17.00 - Возвращение в отель. Свободное время.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:00 – Отправление в г. Сортавала.
09:30 - Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
10:40 – Авторская экскурсия «Загадки Парка Ваккосалми». В рамках экскурсии вы посетите уникальный природный парк «Ваккосалми», который является культурным и развлекательным центром города Сортавала. Это не парк развлечений, а уголок нетронутой северной природы, где вы сможете прогуляться, любуясь и наслаждаясь пейзажами с горы “Кухавуори”. Гора является наивысшей точкой города, на которую вы поднимитесь с гидом, чтобы увидеть всю панораму местности и Ладожское озеро.
11:30 - Экскурсия в исторический парк Бастионъ
Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.
На входе у ворот «Крепости Черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
13:00 - Обед в г. Сортавала (по желанию за доп. плату 450-500 руб.).
14:30 – Посещение Минерального центра карельского шунгита
Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
15:30 - Отправление в г. Лахденпохья.
16:30 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства. Мы сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где у вас будет возможность отведать местной ухи и купить рыбы: свежей, соленой, копченой. Помимо рыбы в магазине есть и другие карельские дары природы, которые станут отличным новогодним подарком вашим родным и близким.
17:30 Эко-парк Долина водопадов
Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы. Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки. Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне пестрых карельских пейзажей.
А еще на территории эко-парка с недавних пор живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.
19:00 - отправление в Санкт-Петербург.
20:00 - техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: Первая остановка: 22:30 – м. Озерки, конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания.
Стоимость
Включено в стоимость
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута;
- Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
- Проживание в загородном отеле (3 ночи)
- Завтраки в отеле
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»
- Внешний осмотр крепости Корела
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Дегустация карельских настоек и бальзамов
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в парк Рускеала
- Обзорная экскурсия “Мраморный каньон” по горному парку Рускеала с лицензированным гидом
- Экскурсия по музею под открытым небом “Северная Фиваида”
- Экскурсия по питомнику хаски
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми
- Входные билеты в музей карельского быта “У Мастера”
- Экскурсия по музею карельского быта “У Мастера”
- Входные билеты в парк истории Бастионъ;
- Эскурсия по парку истории Бастион, в программе которой Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего «длинного» дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара;
- Дегустация Хмельного меда или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток);
- Входные билеты в экопарк “Долина водопадов.
Оплачивается отдельно
- Оплачивается дополнительно при заказе тура:
- Новогодний банкет в ресторанах объектов размещения «Длинный Берег», «Лесной отель Рантала»: стоимость уточняется.
- Экспедиция к лесным водопадам Карелии. Стоимость - 1800 р./взр, 1500 р./дет. Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды: от 450 - 550 руб./чел.
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб./чел.
Отзывы
Встречали 2021 год в Карелии. Впечатлило все!!! Ну где еще так можно встретить Новый Год? Вокруг красота, тишина, кральские пейзажи, потрясающая кухня и местные настойки... все, что душа пожелает! А какие интересные экскурсии! Впечатлений море, но Мраморный каньон поразил больше остальных. Организовано все очень четко, и программа продумана до мелочей...
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