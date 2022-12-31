Новый Год на берегу Ладоги 2022

Во второй день вашего новогоднего путешествия у вас будет возможность самим решить как провести день: отправиться на экскурсию по лесным водопадам Карелии (доп. плата) или остаться в загородном отеле и выбрать свое развлечение.

11:00 – Поздний завтрак в отеле. Чтобы ваше праздничное настроение сохранилось, мы предусмотрели для вас поздний завтрак в отеле. Это позволит вам выспаться после новогодней ночи и вступить в новый год бодрыми и полными сил.

12:00 – Свободное время на территории загородного отеля. Вы сможете с комфортом отдохнуть в вашем номере или отправиться на прогулку по зимнему карельскому лесу. Тишина, спокойствие и красота окружающей природы помогут вам отдохнуть от шума большого города душой и телом, тем более, что на базе присутствуют баня и сауна.

В любое время для вас открыт ресторан, в котором вы можете заказать себе вкусный согревающий обед.

Если вы захотите провести день активно, то для вас на территории турбазы будут предложены различные зимние развлечения: катания на снегоходах, на ледянках или ватрушках с горок, разнообразные мастер-классы, рыбалка; а также можно просто арендовать беседку и мангал и с удовольствием провести время на свежем воздухе.

За доп. плату предлагается экскурсия к лесным водопадам и к месту добычи полудрагоценного камня гранат (не входит в стоимость тура, приобретается по желанию при бронировании).

12:00 – Трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам. Утром после завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу Питкяранта и к северу от него начинается экскурсия.

Экспедиция к лесным водопадам Карелии.

Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии. Находится водопад в самой гуще леса. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной скоростью падают с гранитных уступов, создавая самый фантастический карельский пейзаж.

Водопады Койриноя. Первый водопад – Верхний Койриноя или Мельничный водопад. Порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное место. Второй водопад – Нижний Койриноя – в народе называют Земляничным водопадом. Легко догадаться, что такое романтичное имя водопад получил за большое количество ягод вокруг. Берега реки обрамлены скалами из розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными красками леса создает необычную и очень гармоничную картину.

Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть. Но он спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его образует небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет, зато есть наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно течет вниз с 10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным условиям).

Внимание! К водопадам ведет неровная грунтовая дорога через лес, так как это дикий природный объект. Рекомендуем надевать удобную обувь и взять с собой таблетки от укачивания.

13:30 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната. В том же районе, где расположены лесные водопады, у вас будет возможность посетить старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много. По сути, их даже не нужно искать. Достаточно просто отколоть кусочек породы и увезти с собой на память о прекрасной Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.

14:30 – Возвращение с экскурсии. Свободное время.