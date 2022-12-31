Новый год на берегах карельского озера
База отдыха «Урозеро» расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное - здоровье. Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе. Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.
Мнение эксперта: идеальный рецепт новогоднего отдыха для дружной семьи. А активные путешественники легко добавят в него драйва, заказав катание на снегоходах или поездку на легендарный остров «Кижи».
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в 07:50 у центрального входа в ж/д вокзал Петрозаводска со стороны перрона по прибытии поезда № 18 (для туристов из Спб. поезд №12, прибытием 07:00 - ожидание прибытия поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.
За дополнительную плату предлагаем посетить питомник собак породы Хаски с программой Дыхание севера:
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
В программу входит:
- встреча гостей на территории питомника
- инструктаж по правилам поведения
- экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями – Сибирскими и Аляскинскими хаски
- экскурсия к Северным оленям с кормлением ягелем с рук
- посещение подворья Мезенских лошадей
- инструктаж по основам управления собачьей упряжкой
- катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте
- чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня
Трансфер до базы «Урозеро». Размещение.
Обед в кафе на базе. Отдых. Подготовка к банкету.
Новогодний банкет с анимационной программой.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко». Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.
В программе:
- посещение питомника ездовых собак
- прогулка по оленьей ферме
- посещение саамской деревни
- посещение подворья с домашними животными
- управление финскими санями
- новогодний флешмоб
- интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой)
- чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра
- знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь
Возвращение на базу.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Завтрак, обед и ужин в кафе.
После обеда - анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».
Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное у ёлки желание непременно сбудется!
Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, коньках за доп. арендную плату, погулять в сосновом лесу, посетить жаркую баню.
Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытии на тур):
- Поездка в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж». 2 часа.
Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов. Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
- Экскурсия на о. Кижи. До 15 часов
В программе:
- трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой». Маршрут экскурсии: отправка на автобусе в с. Великая Губа - отправка на СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».
Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи».
Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома. В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.
Стоимость: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
В стоимость входит: трансфер база – с. Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о.Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.
Катание на снегоходах и экскурсия на о. Кижи бронируются при заказе тура, оплачиваются на месте.
Завтрак в кафе. Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы. Знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Выезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
Посещение городского выставочного центра музея-заповедника Кижи с новогодней программой.
Трансфер на вокзал. Отправление домой.
Стоимость
База отдыха Урозеро
Важно:
- компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема, также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую
- заявки на коттедж № 6 принимаются от 4 человек на основных местах
Размещение по туру: база отдыха Урозеро.
Коттедж № 1: размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажном коттедже. Первый этаж - 1 номер с 2-мя односпальными кроватями, кабинет администратора базы, комната отдыха персонала, комната отдыха. В холле есть холодильник, микроволновая печь, чайник, набор посуды, кухни нет. Второй этаж - 4 номера с 2-мя односпальными кроватями с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, центральное отопление. Всего в коттедже 10 мест. Возможны дополнительные места – раскладушка.
Коттеджи № 2, 3: размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажных коттеджах. Первый этаж - 2 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, на этаже кухня (электроплита, электрочайник, холодильник, посуда), комната отдыха. Второй этаж - 4 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, центральное отопление. Всего в коттеджах № 2 и 3 - 12 мест, возможны дополнительные места - раскладушка.
Коттедж № 6: двухэтажный благоустроенный VIP-коттедж. Первый этаж - санузел, кухня (электроплита, электрочайник, микроволновая печь, холодильник, посуда), просторная комната отдыха с камином (диван, ТВ). Второй этаж - 2 двухместных номера с полным санузлом, центральное отопление. Всего в доме – 4 места , возможны дополнительные места.
Включено в стоимость
- размещение на турбазе Урозеро 4 дня / 3 ночи
- питание по программе (4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина)
- новогодний банкет с анимационной программой
- работа гида-сопровождающего
- входные билеты в музеи
- транспортное обслуживание
- экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до/из Петрозаводска
- прокат лыж, ватрушек, коньков, а также русский бильярд и настольный теннис: по ценам базы отдыха
- экскурсия на о. Кижи: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
- катание на снегоходах Снегоходный вираж (2 часа): 3500 руб./чел при посадке 2 человека на снегоходе, 4 800 руб./чел при посадке 1 человек на снегоходе
- питомник собак породы хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет - 3900 руб., дети от 7 до 12 лет - 1950 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна
Отзывы
Поездкой вся семья очень довольна. Условия на базе простые, но хорошие, никаких серьезных претензий у нас нет. Очень приятный персонал, обращались прямо как с родными. Очень понравилась анимационная программа, причем и детям, и взрослым. Сам Новый Год тоже встретили очень весело и тепло, как будто в кругу семьи. Спасибо!
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