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Новый год на берегах карельского озера

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

База отдыха «Урозеро» расположена в сосновом бору на берегу одноимённого живописного лесного озера. Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, ватрушках и снегоходе, баня с березовым веником, домашнее питание и крепкий сон вернут вам румянец, силы, прекрасное настроение, а самое главное - здоровье. Волшебный мир карельской природы, прелесть зимнего леса, все это Вы можете испытать на себе. Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы. Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова.

Мнение эксперта: идеальный рецепт новогоднего отдыха для дружной семьи. А активные путешественники легко добавят в него драйва, заказав катание на снегоходах или поездку на легендарный остров «Кижи».

Программа тура

День 1
Экскурсия на водопад Кивач + Новогодний банкет с анимационной программой

Встреча группы в 07:50 у центрального входа в ж/д вокзал Петрозаводска со стороны перрона по прибытии поезда № 18 (для туристов из Спб. поезд №12, прибытием 07:00 - ожидание прибытия поезда №18).

Завтрак в ресторане.

Выезд на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач с посещением крупнейшего в Европе равнинного водопада. Осмотр дендрария карельской березы, музея природы.

За дополнительную плату предлагаем посетить питомник собак породы Хаски с программой Дыхание севера:

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

В программу входит:

  • встреча гостей на территории питомника
  • инструктаж по правилам поведения
  • экскурсия по питомнику и знакомство с его главными жителями – Сибирскими и Аляскинскими хаски
  • экскурсия к Северным оленям с кормлением ягелем с рук
  • посещение подворья Мезенских лошадей
  • инструктаж  по основам управления собачьей упряжкой
  • катание по подготовленной трассе 2,5 км в сопровождение инструктора, 2 человека на одной нарте
  • чаепитие в гриль-беседке кота у живого огня

Трансфер до базы «Урозеро». Размещение.

Обед в кафе на базе. Отдых. Подготовка к  банкету.

Новогодний банкет с анимационной программой. 

День 2
Поездка в гости к карельскому Деду Морозу Талвиукко + Мастер-класс по калиткам

Завтрак, обед и ужин в кафе.

Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко». Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений.

В программе:

  • посещение питомника ездовых собак
  • прогулка по оленьей ферме
  • посещение саамской деревни 
  • посещение подворья  с домашними животными
  • управление финскими санями 
  • новогодний флешмоб
  • интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой)
  • чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра 
  • знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь

Возвращение на базу.

Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.

Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из пшена и картофельную, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами  поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать  замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку  с рецептом.

Чаепитие с  калитками.   

День 3
Свободный день. Экскурсии на выбор. Анимационная программа

Завтрак, обед и ужин в кафе.

После обеда - анимационная программа на улице «Новогодняя сказка».

Весёлые игры со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой поднимут настроение, а загаданное  у ёлки желание непременно сбудется!

Отдых на базе. Возможность покататься на лыжах, ватрушках, коньках за доп. арендную плату, погулять в сосновом лесу, посетить жаркую баню.

Для желающих возможность организации досуга за дополнительную плату (бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытии на тур):

  • Поездка в  развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».  2 часа.

​Покатушки на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом. Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов. Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.

В стоимость входит: трансфер к месту катания, работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.

  • Экскурсия на о. Кижи. До 15 часов

​В программе:

  • ​трансфер в Петрозаводск для отправки на программу «Путешествие на остров Кижи зимой». Маршрут экскурсии:  отправка на автобусе в  с. Великая Губа - отправка на  СВП «Хивус – 10» (судно на воздушной подушке) на о. Кижи – возвращение в  с. Великая Губа – трансфер на базу «Урозеро».

Необыкновенно красивый заснеженный остров, тишина и гармония карельской зимы встретят гостей музея «Кижи».

Помимо обзорной экскурсии по основной экспозиции музея, Вас ждет мастер-класс по традиционным ремеслам Заонежья, в интерьере старинного карельского дома.  В рамках программы мы приглашаем наших гостей на чай с угощением и  рассказом о традициях чаепития Олонецкой губернии.

Стоимость: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет

В стоимость входит: трансфер база – с.  Великая Губа – база, трансфер на судне на воздушной подушке до о.Кижи, входные билеты, экскурсия по острову.

Катание на снегоходах и экскурсия на о. Кижи бронируются при заказе тура, оплачиваются на месте.

День 4
Экскурсия по Петрозаводску + посещение галереи Дом куклы

Завтрак в кафе. Освобождение номеров.  

Трансфер в Петрозаводск.

Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы. Знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.

Выезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.

Во время  экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки  Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по  набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.

Обед в ресторане.

Посещение городского выставочного центра музея-заповедника Кижи с новогодней программой.

Трансфер на вокзал. Отправление домой.

Стоимость

База отдыха Урозеро

Item 1 of 1
Коттеджи № 1, 2, 3
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
41 600 ₽
Взрослый на доп.месте
38 600 ₽
Ребенок на доп.месте
34 100 ₽
Одноместное размещение
45 400 ₽
Коттедж № 6
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
48 200 ₽
Ребенок на доп.месте
34 100 ₽

Важно: 

  • компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема, также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую
  • заявки на коттедж № 6 принимаются от 4 человек на основных местах

Размещение по туру: база отдыха Урозеро.

Коттедж № 1: размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажном коттедже. Первый этаж - 1 номер с 2-мя односпальными кроватями, кабинет администратора базы, комната отдыха персонала, комната отдыха. В холле есть холодильник, микроволновая печь, чайник, набор посуды, кухни нет. Второй этаж - 4 номера с 2-мя односпальными кроватями с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, центральное отопление. Всего в коттедже 10 мест. Возможны дополнительные места – раскладушка.

Коттеджи № 2, 3: размещение в 2-местных благоустроенных номерах в 2-этажных коттеджах. Первый этаж - 2 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, на этаже кухня (электроплита, электрочайник, холодильник, посуда), комната отдыха. Второй этаж - 4 двухместных номера с полным санузлом и телевизором с системой спутникового TV, центральное отопление. Всего в коттеджах № 2 и 3 - 12 мест, возможны дополнительные места - раскладушка.

Коттедж № 6: двухэтажный благоустроенный VIP-коттедж. Первый этаж - санузел, кухня (электроплита, электрочайник, микроволновая печь, холодильник, посуда), просторная комната отдыха с камином (диван, ТВ). Второй этаж - 2 двухместных номера с полным санузлом, центральное отопление. Всего в доме – 4 места , возможны дополнительные места.

Включено в стоимость

  • размещение на турбазе Урозеро 4 дня / 3 ночи
  • питание по программе (4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина)
  • новогодний банкет с анимационной программой
  • работа гида-сопровождающего
  • входные билеты в музеи
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: до/из Петрозаводска
  • прокат лыж, ватрушек, коньков, а также русский бильярд и настольный теннис: по ценам базы отдыха
  • экскурсия на о. Кижи: 6 200 руб./чел. – для взрослых, 5 900 руб./чел. – для детей до 17 лет
  • катание на снегоходах Снегоходный вираж (2 часа): 3500 руб./чел при посадке 2 человека на снегоходе, 4 800 руб./чел при посадке 1 человек на снегоходе
  • питомник собак породы хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет - 3900 руб., дети от 7 до 12 лет - 1950 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна

Отзывы

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Андреева Екатерина

Поездкой вся семья очень довольна. Условия на базе простые, но хорошие, никаких серьезных претензий у нас нет. Очень приятный персонал, обращались прямо как с родными. Очень понравилась анимационная программа, причем и детям, и взрослым. Сам Новый Год тоже встретили очень весело и тепло, как будто в кругу семьи. Спасибо!

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