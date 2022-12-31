Новогодняя сказка в Рускеала

07:00 – Посадка в автобус у м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед

07:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания

08:00 – Дополнительная остановка для посадки у м.Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей

08:15 - Отправление автобуса от м. Озерки

10:00 – Приозерск. Крепость Корела. Первая остановка будет сделана в Приозерске, где Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела. Гид расскажет историю сооружения и поведает почему у крепости так много имен. А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».

12:00 – Дегустация карельских бальзамов и настоек. Перед тем, как отправиться в Сортавалу, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где для Вас будет проведена дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек. Вся продукция изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!

13:30 - Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры». Вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого Вы познакомитесь в красотами северной природы. Совсем недалеко от Сортавалы открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Даже зимой в окружении снега эти пейзажи поражают воображение. Наш гид проведет для Вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит Вас с интересными фактами из истории этих мест.

14:30 - Музей под открытым небом «Северная Фиваида». Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен. Местный гид проведет для Вас авторскую экскурсию, из которой Вы узнаете много интересного об истории распространения монашества и православия на русском севере.

15:10 - Музей «У Мастера». В экспозиции музея У Мастера представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами.

16:00 – Обед в ресторане с панорамным видом. Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд и знаменитой карельской выпечкой. Помимо гастрономического удовольствия вас ждет еще и эстетическое - потрясающие панорамные виды на северную природу и Ладожское озеро!

17:00 – Заселение в отель «Времена Года»

Отель «Времена Года» расположен на берегу уединенного залива в окружении красот северной флоры. Завораживающие виды карельской природы, большая территория для прогулок, богатая инфраструктура, комфортабельные номера и высокоуровневый сервис позволят Вам в полной мере насладиться своим новогодним путешествием в дали от городской суеты!

Вы будете проживать в просторных номерах, объединенных в малоэтажном комплексе типа “таунхаус”. Дизайн номеров выполнен в сдержанных тонах с использованием природных материалов. В каждом номере имеются: прихожая, спальная зона с деревянной мебелью «под старину», зона отдыха (диван, стол, TV, интернет), душ/туалет (фен, теплые полы), кондиционер. В свой номер Вы попадаете прямо с улицы через отдельный вход. А с вашего балкона, как и из окна, открывается вид на Ладожское озеро. Все продумано до мелочей!

Помимо уютных номеров, гости обязательно оценят большую территорию отеля и развитую инфраструктуру. Каждый гость обязательно найдет чем себя занять. Любители размеренного отдыха на свежем воздухе смогут отправиться на прогулку и насладиться красотами северного леса и зимнего озера. Также в распоряжении гостей: мангал, бар и лаунж зона. А тем, кто хочет окунуться в настоящий релакс, рекомендуем провести время в SPA-комплексе или плавучей бане.

20:15 - Отправление в Горный Парк на празднование Нового Года

21:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке Рускеала

Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте – невероятная удача! Фантастическая подсветка Мраморного каньона и всеобщая радость создадут новогоднее настроение и атмосферу праздника.

Парк будет полностью в Вашем распоряжении! Ресторан Русколка порадует блюдами карельской и европейской кухни и уютным интерьером, а шоу-программа не даст заскучать ни взрослым, ни детям.

00:00 – С Новым годом!

02:00 - Отправление в отель.