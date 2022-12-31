Новогодняя сказка в Рускеала
Отправляемся в новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе с празднованием Нового Года в одном из самых живописных мест Карелии – горном парке «Рускеала». Праздничный банкет с блюдами карельскои и европейской кухни, фееричная шоу-программа и салют над мраморным каньоном сделают эту ночь по-настоящему сказочной!
Увлекательные экскурсии, веселые интерактивы и дегустации наполнят Ваш отдых атмосферой праздника, а размещение в отеле класса “Премиум” на берегу Ладожского озера позволит Вам отдохнуть с максимальным комфортом в уютной атмосфере скандинавской деревни.
Краткие преимущества и особенности тура:
- Посетите эксклюзивный новогодний банкет в одном из красивейших мест Карелии - Горном парке “Рускеала”
- Погрузитесь в атмосферу сказки под залпы праздничного салюта над мраморным каньоном со светошоу
- Трансфер класса “Люкс”: бесплатные чай и кофе, телесистемы, биотуалет, климат-контроль на протяжении всего пути на автобусах от Эколайнс
- Отдохните с комфортом в загородном отеле класса “Премиум” на берегу озера с возможностью посещения плавучей бани и СПА-комплекса
- Отведайте специальный праздничный бранч с расширенным меню и бокалом игристого
- Познакомитесь с дружелюбными хаски, побывайте в доме викингов и продегустируйте знаменитые карельские настойки и бальзамы
Вас ждет:
Программа тура
07:00 – Посадка в автобус у м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед
07:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
08:00 – Дополнительная остановка для посадки у м.Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей
08:15 - Отправление автобуса от м. Озерки
10:00 – Приозерск. Крепость Корела. Первая остановка будет сделана в Приозерске, где Вы познакомитесь с главной достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела. Гид расскажет историю сооружения и поведает почему у крепости так много имен. А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».
12:00 – Дегустация карельских бальзамов и настоек. Перед тем, как отправиться в Сортавалу, мы посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где для Вас будет проведена дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек. Вся продукция изготавливается на основе спирта «Люкс» с использованием натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!
13:30 - Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры». Вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого Вы познакомитесь в красотами северной природы. Совсем недалеко от Сортавалы открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Даже зимой в окружении снега эти пейзажи поражают воображение. Наш гид проведет для Вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит Вас с интересными фактами из истории этих мест.
14:30 - Музей под открытым небом «Северная Фиваида». Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен. Местный гид проведет для Вас авторскую экскурсию, из которой Вы узнаете много интересного об истории распространения монашества и православия на русском севере.
15:10 - Музей «У Мастера». В экспозиции музея У Мастера представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами.
16:00 – Обед в ресторане с панорамным видом. Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд и знаменитой карельской выпечкой. Помимо гастрономического удовольствия вас ждет еще и эстетическое - потрясающие панорамные виды на северную природу и Ладожское озеро!
17:00 – Заселение в отель «Времена Года»
Отель «Времена Года» расположен на берегу уединенного залива в окружении красот северной флоры. Завораживающие виды карельской природы, большая территория для прогулок, богатая инфраструктура, комфортабельные номера и высокоуровневый сервис позволят Вам в полной мере насладиться своим новогодним путешествием в дали от городской суеты!
Вы будете проживать в просторных номерах, объединенных в малоэтажном комплексе типа “таунхаус”. Дизайн номеров выполнен в сдержанных тонах с использованием природных материалов. В каждом номере имеются: прихожая, спальная зона с деревянной мебелью «под старину», зона отдыха (диван, стол, TV, интернет), душ/туалет (фен, теплые полы), кондиционер. В свой номер Вы попадаете прямо с улицы через отдельный вход. А с вашего балкона, как и из окна, открывается вид на Ладожское озеро. Все продумано до мелочей!
Помимо уютных номеров, гости обязательно оценят большую территорию отеля и развитую инфраструктуру. Каждый гость обязательно найдет чем себя занять. Любители размеренного отдыха на свежем воздухе смогут отправиться на прогулку и насладиться красотами северного леса и зимнего озера. Также в распоряжении гостей: мангал, бар и лаунж зона. А тем, кто хочет окунуться в настоящий релакс, рекомендуем провести время в SPA-комплексе или плавучей бане.
20:15 - Отправление в Горный Парк на празднование Нового Года
21:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке Рускеала
Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте – невероятная удача! Фантастическая подсветка Мраморного каньона и всеобщая радость создадут новогоднее настроение и атмосферу праздника.
Парк будет полностью в Вашем распоряжении! Ресторан Русколка порадует блюдами карельской и европейской кухни и уютным интерьером, а шоу-программа не даст заскучать ни взрослым, ни детям.
00:00 – С Новым годом!
02:00 - Отправление в отель.
10:00 – Праздничный бранч с особым меню. Утром для Вас будет накрыт завтрак с особым, расширенным меню.
Заряжаемся отличным настроением вместе с отличным аперитивом – бокалом игристого! И далее переходим к основным лакомствам: бульон, соленья, мясные деликатесы, нежнейший омлет, деревенская каша, фрукты и овощи и, конечно, свежайшая карельская выпечка с фирменным вареньем!
12:00 – Посещение горного парка Рускеала
Во второй день Вашего новогоднего путешествия мы вернемся в горный парк “Рускеала”, чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этого уникального природного объекта.
Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит Вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у Вас будет свободное время, в которое Вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка.
Примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!
Станете свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
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Прогулка вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
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Блюда карельской кухни и сувенирные лавки. На территории Парка Вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где Вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках Вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
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Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также Вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
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Зимние сани. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!
15:00 – Сбор у автобусов. Отправление из горного парка.
15:20 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов - заснеженные эко-тропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.17:00 – Возвращение в отель «Времена Года». Отдых на территории загородного отеля
Помимо отличного расположения, отель также славится своей богатой инфраструктурой. В распоряжении гостей: принадлежности для барбекю, терраса, бар и общий лаундж.
В качестве дополнительной услуги гости могут посетить SPA-комплекс с хаммамом, баней и бассейном. В зоне релакса Вы отдохнете и телом и душой, наслаждаясь панорамным видом на Ладожское озеро! А любители попариться обязательно оценят дровяную, плавучую баню с купелью и лесенкой прямо в озеро.
Дополнительные услуги Вы можете добавить по желанию в отеле. Время посещения бани и SPA-комплекса также бронируются заранее (18:00, 20:00 и 22:00)
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Перед началом насыщенной экскурсионной программы третьего дня мы отправляемся на сытный завтрак и едем в гости к дружелюбным хаски.
09:00 – Отправление в питомник хаски
09:40 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски. Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для Вас удивительный мир ездового спорта. Затем Вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
10:30 – Экскурсия по экспозиции “Северные Народы”. Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте. Во время экскурсии Вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов. Кроме того, Вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.
11:00 - Отправление в город Сортавала
11:40 - Обзорная экскурсия по Сортавале. Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Сортавала Вы познакомитесь с историей и архитектурой карельского города, который абсолютно не похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик.
12:30 – Авторская экскурсия «Парк «Загадки парка Ваккосалми». В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.
13:30 – Обед в городе Сортавала (приобретается по желанию за доп плату на месте, диапазон цен 650-850 руб./чел.)
14:30 – Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ». Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.
На входе у ворот «Крепости Черного медведя» Вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где Вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
16:30 – Посещение Минерального центра карельского шунгита. Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления. В центре Вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:30 - Отправление в город Лахденпохья
18:30 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства. На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского хозяйства. Экологически чистые и вкусные продукты из Карелии станут отличным сувениром для ваших родных и близких. В конце концов, дары карельской природы – это тоже достопримечательность, с которой так приятно познакомиться поближе.
19:00 – Отправление в Санкт-Петербург
20:30 – Техническая остановка в Приозерске
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург. Первая остановка: 23:00 – м. Озерки. Конечная остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Загородный отель Времена года
Важно:
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Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
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При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
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Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.
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Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Скидки и льготы:
- Дети до 7 лет - 850 руб.
- Школьники - 600 руб.
- Студенты - 450 руб.
- Люди старше 60 лет - 450 руб.
- Инвалиды I группы - 850 руб
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автобусе класса «Премиум»
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура
- Размещение в загородном отеле премиум класса «Времена Года» (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Обед в ресторане с панорамным видом в первый день тура
- Праздничный бранч с особым, расширенным меню во второй день тура
- Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Посещение сувенирной лавки с уникальными изделиями из бересты и дерева
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- Посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией чая на шунгитовой воде
- Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти
- Авторская трассовая экскурсия «Северная Фиваида: духовные поиски на русском севере»
- Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Входные билеты и экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон» с местным гидом
- Экскурсия в питомнике хаски
- Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Входные билеты и экскурсия по парку истории Бастионъ
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Интерактивная экскурсия в музее Северных Народов
Оплачивается отдельно
- Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в горном парке «Рускеала» Оплачивается обязательно при покупке тура). Банкет в кафе "Русколка": Взрослые – 15 000 руб./чел. Дети от 7 до 18 лет – 12 500 руб./чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен: 650 - 850 рублей
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб./чел.; дети до 7 лет - бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), лица, имеющие регистрацию в РК, пенсионеры - 300 руб./чел
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
- Посещение бани в загородном отеле «Времена Года». По прайсу отеля. Длительность сеанса - 2 часа.
- Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года». По прайсу отеля.
Отзывы
Отличный праздничный тур, создающий новогоднее настроение и дарящий массу позитива! Рускеальские водопады Ахвенкоски - это вообще чудо! Красота непередаваемая! И организация мне понравилась: уютное размещение, вкусное питание, даже местные настойки удалось продегустировать. Ну и конечно, масса всяких сувениров на память...
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