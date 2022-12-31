Новогодняя Рускеала в доме на воде VIP
Каждый новый год мы мечтаем об открытиях, строим планы, хотим получить необычный опыт. Представьте, как легко будет открывать новое, когда первый день года начинается с чего-то невероятного! Проведите три прекрасных дня в доме на воде в окружении знаменитой карельской природы.
Сам праздничный банкет пройдет в главной точке притяжения Карелии – горном парке «Рускеала». Звон бокалов эхом прокатится по стенам Мраморного каньона, а невероятная подсветка будет озарять счастливые лица окружающих.
Три дня полного релакса и непередаваемого уюта. В вашем распоряжении персональный профессиональный гид и микроавтобус бизнес-класса, чистейший воздух, баня и невероятные эмоции. Самые комфортные экскурсии по главным достопримечательностям Карелии будут именно у вас. Встречайте Новый год роскошно!
Для вас мы подготовили только самое лучшее:
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Сказочная встреча 2023 года с праздничным банкетом в формате карельской и европейской кухни, фееричной шоу-программой и салютом
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Увлекательные авторские экскурсии с лучшим гидом, веселые интерактивы и главные достопримечательности Карелии
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Размещение за городом, на фоне великолепной карельской природы, и традиционные первоянварские парения в бане для отдыха в уютной атмосфере скандинавской эко-деревни
Краткие преимущества и особенности тура:
- Для вип-тура с хаусботами: проживание в уникальных хаусботах – домах на воде – у берега живописного залива. Со всеми удобствами!
- Эксклюзив: новогодний банкет в горном парке «Рускеала» со светошоу и фейерверками
- Персональный гид с набором авторских экскурсий
- Приватный трансфер на микроавтобусе бизнес-класса
- Знакомство с местной карельской кухней: специальная дегустация блюд и настоек!
- Отдых для души и тела: уникальная плавучая баня и оздоровительные парения
- Первоянварский бранч с бокалом игристого!
Вас ждет:
Программа тура
08:45 – Подача индивидуального трансфера бизнес-класса. Точка подачи определяется по согласованию с путешественниками.
09:00 - Отправление в Карелию.
Вы отправитесь в путешествие небольшой группой родных и близких с максимальным комфортом. По вашей просьбе водитель может сделать остановку в привлекательных местах, а также для того, чтобы вы могли немного размяться или сфотографировать красоты по пути следования. А наш гид скрасит дорогу рассказами и историями о Карельском крае и интересными фактами.
11:30 – Приозерск. Крепость Корела.
Первая остановка будет сделана рядом с главной достопримечательностью Приозерска – средневековой крепостью Корела, которая осталось в практически неизменном виде с XVIII века. Этот объект – must see любого маршрута!
Гид расскажет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен. А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».
13:00 – Экопарк “Долина водопадов”.
Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы. Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки. Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне пестрых карельских пейзажей.
А еще на территории эко-парка с недавних пор живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.
14:30 - Дегустация карельских бальзамов и настоек
Перед тем, как отправиться в Сортавалу, по пути посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где Вы сможете продегустировать знаменитые карельские бальзамы и настойки.
Вся продукция изготавливается на основе высококачественных ингредиентов с использованием натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам! И покупка карельского бальзама будет памятным сувениром, который можно привезти из поездки.
16:00 – Обед в ресторане г. Сортавала
Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд. Помимо гастрономического удовольствия вас ждет еще и эстетическое - потрясающие виды на северную природу и Ладожское озеро! А завершится трапеза чаепитием с вкуснейшей карельской выпечкой.
17:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет интересную судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки, как дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран и многие другие.
Наш гид расскажет вам много интересных историй о городе и его истории!
18:00 - Отправление в загородный отель. Авторская экскурсия «Скалистый берег и Ладожские шхеры».
Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь в красотами северной природы. Совсем недалеко от Сортавалы открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Зимой, окруженные искрящейся белизной снега, эти пейзажи поражают воображение.
Индивидуальный гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.
18:30 – Заселение в загородный отель «Времена Года»
Отель «Времена Года» расположен на берегу уединенного залива в окружении красот северной флоры. Завораживающие виды карельской природы, большая территория для прогулок, богатая инфраструктура, комфортабельные номера и высокоуровневый сервис позволят вам в полной мере насладиться своим новогодним путешествием в дали от городской суеты!
Для хаусботов: хаусбот – это новый формат загородных домов, сочетающий современные технологии и максимальную приближенность к природе. Это настоящий дом-корабль, который стоит на воде у залива Ладожского озера, с шикарными видами из панорамных окон.
Хаусбот построен из экологичных материалов в светлых тонах скандинавского стиля. Вы найдете там спальную зону с телевизором, оборудованную кухню (холодильник, микроволновая печь, чайник) и ванную комнату со всем необходимым (фен, ванные принадлежности и др.). У вас будет личное пространство для комфортного отдыха после интересного и насыщенного дня.
Что может быть лучше, чем перед сном полюбоваться ярким закатом над заснеженными просторами Ладожского озера и звездами на чистом небе?! Всё продумано до мелочей, для того чтобы сделать ваш отдых в этот Новый год самым запоминающимся.
Помимо уютных коттеджей гости обязательно оценят большую территорию отеля и развитую инфраструктуру. Каждый гость обязательно найдет чем себя занять. Любители размеренного отдыха на свежем воздухе смогут отправиться на прогулку и насладиться красотами северного леса и зимнего озера. Также в распоряжении гостей мангал, бар и лаундж-зона.
21:00 - Сбор группы и отправление на трансфере в Горный Парк на празднование Нового Года.
22:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке Рускеала
Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте невероятная удача! Фантастическая подсветка Мраморного каньона и всеобщая радость создадут новогоднее настроение и атмосферу праздника.
Парк будет полностью в Вашем распоряжении! Ресторан Русколка порадует блюдами карельской и европейской кухни и уютным интерьером, а шоу-программа не даст заскучать ни взрослым, ни детям.
00:00 – С Новым 2023 годом!
02:00 – Отправление в загородный отель. Отдых
10:00 – Праздничный бранч с особым меню
После веселого празднования Нового Года у вас будет достаточно времени, чтобы хорошо выспаться и набраться сил.
А на утро для вас будет накрыт поздний завтрак с особым, расширенным меню. Заряжаемся отличным настроением вместе с отличным аперитивом – бокалом игристого! И далее переходим к основным лакомствам: мясные деликатесы, нежнейший омлет, деревенская каша, фрукты и овощи и, конечно, свежайшая карельская выпечка с фирменным вареньем!
11:00 – Парения в плавучей бане.
В первый день нового года специально для вас будет забронирована настоящая русская баня с прямым выходом к чистейшему озеру. Весь комплекс будет только в распоряжении вашей компании.
В банном комплексе можно насладиться безмятежным отдыхом в окружении живописной природы. При строительстве комплекса использовались только природные материалы: натуральная древесина, глина, камни и минералы. Для вас наступает время оздоровить тело и дух. А после интенсивных парений вы получите искреннее наслаждение и удовольствие обтереться белоснежным снежком.
14:30 - Рускеальские водопады Ахвенкоски
Мы посетим зимние водопады Ахвенкоски, ставшие популярными благодаря фильму «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место прекрасно и сказочно. Вокруг водопадов обустроена территория, по которой пролегает экологическая тропинка для прогулок и установлены деревянные фигурки сказочных героев среди деревьев. А подвесные мосты над водопадами как будто ведут в сказку.
15:30 – Обед в горном парке “Рускеала” в кафе “Русколка”
16:30 – Посещение горного парка “Рускеала”
Во второй день вашего новогоднего путешествия мы вернемся в горный парк “Рускеала”, чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этого уникального природного объекта, но уже в более светлое время суток.
Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка.
Примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!
Станьте свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе! Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:
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Прогулка вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
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Блюда карельской кухни и сувенирные лавки. На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
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Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
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Зимние сани.Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!
18:00 – Индивидуальный трансфер в загородный отель Ламберг
18:30 – Дегустация карельских блюд.
После насыщенной программы в горном парке мы продолжим своё знакомство с карельской землей и с головой окунемся в гастрономическое приключение.
На дегустации в ресторане вы сможете отведать калаладику с мясом - карельская запеканка, вас порадует изобилие рыбных блюд из местных озер и водоемов, попробуете майтокалакейто переводится с финского примерно как «молоко-рыба» и, конечно, традиционные карельские пирожки - калитки. Само название «калитки» — русское, но к калитке, воротам или дверям не имеет никакого отношения. Оно возникло случайно, как звуковое искажение непонятного русским финского «калиттоа», «калитт».
В дополнение ко всем блюдам вы сможете попробовать традиционный карельский травяной чай.
19:30 – Отправление в загородный отель “Времена года”
20:00 - Свободное время
Вечером Вы можете прогуляться вдоль озера, подышать чистейшим морозным воздухом. Помимо уютных коттеджей гости обязательно оценят большую территорию отеля и развитую инфраструктуру. Каждый турист обязательно найдет чем себя занять. Любители размеренного отдыха на свежем воздухе смогут отправиться на прогулку и насладиться красотами северного леса и зимнего озера. Также в распоряжении гостей: мангал, бар и лаунж зона. Вы можете собраться в кругу родных и близких в зоне барбекю и приготовить еду на гриле.
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Перед началом насыщенной экскурсионной программы третьего дня мы отправляемся на сытный завтрак и едем навстречу новому приключению.
09:00 – Отправление на индивидуальном трансфере до карельского зоопарка
По желанию мы можем заменить объект посещения, исходя из ваших предпочтений. В качестве альтернативы можем предложить вам чуть более поздний выезд из отеля и утреннее посещение спа-комплекса: бассейн, парная, хамам.
09:30 – Посещение карельского зоопарка
Для желающих познакомиться не только с природой Карелии, но и с ее животным миром мы предлагаем посетить Карельский зоопарк!
Это единственный зоопарк в регионе, где можно познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран. Всего на территории проживает порядка 500 представителей животного мира. «ЗооГринПарк» – это не совсем обычный зоопарк. Его территория огромна – 30 гектаров, а животные обитают не в клетках, а в огромных вольерах под открытым небом. В парке сделано всё, чтобы звери и птицы проживали в условиях, максимально приближенных к естественным. Ведь в «ЗооГринПарке» содержатся в том числе редкие краснокнижные животные!
Прикоснитесь к редким видам животных, погладьте ласковых пони и покормите оленей.
Специальное угощение для зверей вы сможете приобрести на входе – такому вниманию они будут очень рады.
11:00 – Отправление в питомник хаски “Белая Руна”
11:30 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски
Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте. Во время экскурсии вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов.
13:00 – Отправление на индивидуальном трансфере в город Сортавала
13:30 – Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ»
Приглашаем вас погрузиться в эпоху викингов и посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.
На входе у ворот «Крепости Черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
15:00 – Обед
После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам вкусный обед в ресторане Сортавалы
16:30 – Посещение Минерального центра карельского шунгита
Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления. В центре Вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:00 – Отправление на индивидуальном трансфере в город Лахденпохья
18:00 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского хозяйства. Экологически чистые и вкусные продукты из Карелии станут отличным сувениром для ваших родных и близких. В конце концов, дары карельской природы – это тоже достопримечательность, с которой так приятно познакомиться поближе.
18:30 – Отправление в Санкт-Петербург на индивидуальном трансфере
22:30 – Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург
По согласованию мы осуществим высадку туристов прямо у дома. По необходимости трансфер может доставить путешественников на железнодорожный вокзал или в аэропорт без дополнительных оплат.
Стоимость
Загородный отель Времена года
Размещение в туре: туркомплекс "Времена года": хаус-бот, коттедж или VIP-коттедж ("Русский терем").Важно:
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
- Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет
- При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Включено в стоимость
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе бизнес-класса
- Питание: завтраки и обеды, праздничный бранч с особым, расширенным меню
- Сопровождение профессионального гида на протяжении трех дней тура
- Размещение в индивидуальном коттедже на территории загородного отеля премиум-класса «Времена Года» (2 ночи)
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие…», «Темный мир»
- Внешний осмотр крепости Корела
- Дегустация карельских настоек и бальзамов
- Дегустация блюд карельской национальной кухни в загородном клубе «Ламберг»
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Дополнительное свободное время в горном парке
- Посещение плавучей бани (в стоимость включены 2 часа пользования баней)
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты в парк «Рускеала»
- Обзорная экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с лицензированным гидом
- Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
- Входные билеты в Карельский зоопарк
- Экскурсия по Карельскому зоопарку
- Экскурсия по питомнику хаски
- Автобусная обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Экскурсия по парку истории «Бастiонъ», в программе которой вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
Оплачивается отдельно
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Оплачивается обязательно при покупке тура:
- Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в горном парке «Рускеала»: Банкет в кафе "Русколка". Взрослые – 15 000 руб./чел. Дети от 7 до 18 лет – 12 500 руб./чел.
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Оплачивается по желанию на месте:
- Активные развлечения в Горном парке «Рускеала» по ценам парка;
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб./чел.; дети до 7 лет - бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.) - 300 руб./чел.
- Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года»
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