Новогодняя Рускеала в доме на воде VIP

08:45 – Подача индивидуального трансфера бизнес-класса. Точка подачи определяется по согласованию с путешественниками.

09:00 - Отправление в Карелию.

Вы отправитесь в путешествие небольшой группой родных и близких с максимальным комфортом. По вашей просьбе водитель может сделать остановку в привлекательных местах, а также для того, чтобы вы могли немного размяться или сфотографировать красоты по пути следования. А наш гид скрасит дорогу рассказами и историями о Карельском крае и интересными фактами.

11:30 – Приозерск. Крепость Корела.

Первая остановка будет сделана рядом с главной достопримечательностью Приозерска – средневековой крепостью Корела, которая осталось в практически неизменном виде с XVIII века. Этот объект – must see любого маршрута!

Гид расскажет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен. А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».

13:00 – Экопарк “Долина водопадов”.

Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы. Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки. Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне пестрых карельских пейзажей.

А еще на территории эко-парка с недавних пор живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.

14:30 - Дегустация карельских бальзамов и настоек

Перед тем, как отправиться в Сортавалу, по пути посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где Вы сможете продегустировать знаменитые карельские бальзамы и настойки.

Вся продукция изготавливается на основе высококачественных ингредиентов с использованием натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам! И покупка карельского бальзама будет памятным сувениром, который можно привезти из поездки.

16:00 – Обед в ресторане г. Сортавала

Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд. Помимо гастрономического удовольствия вас ждет еще и эстетическое - потрясающие виды на северную природу и Ладожское озеро! А завершится трапеза чаепитием с вкуснейшей карельской выпечкой.

17:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет интересную судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки, как дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран и многие другие.

Наш гид расскажет вам много интересных историй о городе и его истории!

18:00 - Отправление в загородный отель. Авторская экскурсия «Скалистый берег и Ладожские шхеры».

Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь в красотами северной природы. Совсем недалеко от Сортавалы открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Зимой, окруженные искрящейся белизной снега, эти пейзажи поражают воображение.

Индивидуальный гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.

18:30 – Заселение в загородный отель «Времена Года»

Отель «Времена Года» расположен на берегу уединенного залива в окружении красот северной флоры. Завораживающие виды карельской природы, большая территория для прогулок, богатая инфраструктура, комфортабельные номера и высокоуровневый сервис позволят вам в полной мере насладиться своим новогодним путешествием в дали от городской суеты!

Для хаусботов: хаусбот – это новый формат загородных домов, сочетающий современные технологии и максимальную приближенность к природе. Это настоящий дом-корабль, который стоит на воде у залива Ладожского озера, с шикарными видами из панорамных окон.

Хаусбот построен из экологичных материалов в светлых тонах скандинавского стиля. Вы найдете там спальную зону с телевизором, оборудованную кухню (холодильник, микроволновая печь, чайник) и ванную комнату со всем необходимым (фен, ванные принадлежности и др.). У вас будет личное пространство для комфортного отдыха после интересного и насыщенного дня.

Что может быть лучше, чем перед сном полюбоваться ярким закатом над заснеженными просторами Ладожского озера и звездами на чистом небе?! Всё продумано до мелочей, для того чтобы сделать ваш отдых в этот Новый год самым запоминающимся.

Помимо уютных коттеджей гости обязательно оценят большую территорию отеля и развитую инфраструктуру. Каждый гость обязательно найдет чем себя занять. Любители размеренного отдыха на свежем воздухе смогут отправиться на прогулку и насладиться красотами северного леса и зимнего озера. Также в распоряжении гостей мангал, бар и лаундж-зона.

21:00 - Сбор группы и отправление на трансфере в Горный Парк на празднование Нового Года.

22:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке Рускеала

Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте невероятная удача! Фантастическая подсветка Мраморного каньона и всеобщая радость создадут новогоднее настроение и атмосферу праздника.

Парк будет полностью в Вашем распоряжении! Ресторан Русколка порадует блюдами карельской и европейской кухни и уютным интерьером, а шоу-программа не даст заскучать ни взрослым, ни детям.

00:00 – С Новым 2023 годом!

02:00 – Отправление в загородный отель. Отдых