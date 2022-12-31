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Новогодний колорит - 4 дня

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

А Вам хочется очутиться в зимней сказке? Тогда добро пожаловать в новогоднюю Карелию! Вас ждет зимний Петрозаводск, путешествие по сказочной частной галереи «Дом Куклы», посещение вотчины карельского Деда Мороза: оленьей фермы и питомника ездовых собак, вкусные блюда национальной кухни в праздничной атмосфере.

В программе тура: Петрозаводск – частная галерея «Дом куклы» – вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомник ездовых собак, оленья ферма и саамская деревушка – водопад Кивач.

Также предоставляется возможность отправиться на экскурсии по выбору за дополнительную плату: горный парк Рускеала и остров Кижи.

Программа тура

День 1
Экскурсия по Петрозаводску + Дом куклы + новогодний банкет

Встречаем гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~ в 07:50) с табличкой «Новогодний колорит».

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия. Знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра.  Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с блюдами национальной кухни.

Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Размещение в выбранной гостинице.

Новогодний банкет в ресторане (оплачивается дополнительно при бронировании тура).

День 2
Посещение Вотчины карельского Деда Мороза, питомника ездовых собак и северных оленей

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки. Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними  животными.

В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими  спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий. 

А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.

Далее нас ждет вкусный обед.

 Свободное время, которое Вы можете провести по своему усмотрению, например, за доп. плату:

  • совершить визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу.

Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!

  • покататься на собачьей или оленьей упряжке, на снегоходах. 
День 3
Экскурсии на выбор: о. Кижи, горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице (шведский стол).

За дополнительную плату предлагается на выбор одна из программ:

  • Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (продолжительность с 07.00 до 21.00).

​Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с.Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья. Из с.Великая Губа Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке. Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи». Возвращение в Петрозаводск.

  • Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска). 

​С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

День 4
Посещение заповедника Кивач

Завтрак в ргостинице (шведский стол). Освобождение номеров.

Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач. В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

Отъезд вечерними поездами (отправление поездов после 18 часов).

Удачи Вам в Новом году! И до новых встреч в Карелии!

Стоимость

Гостиница Фрегат

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
42 600 ₽
Двухместное размещение
31 300 ₽
Взрослый на доп.месте
21 900 ₽

Отель PiterInn

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
38 300 ₽
Двухместное размещение
28 300 ₽
Взрослый на доп.месте
20 900 ₽

Гостиница Заречная

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
29 500 ₽
Двухместное размещение
23 300 ₽
Взрослый на доп.месте
18 500 ₽

Гостиница Акватика

Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
30 300 ₽
Двухместное размещение
24 500 ₽
Скидка на тур детям 4-12 лет: 200 руб/чел. 

Дети до 4 лет без места в отеле, с местом в автобусе, питание, программа: 9 900 руб/чел.

  • Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
  • В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен.
  • Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории
  • питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • посещение частной галереи «Дом Куклы»
  • посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревушки
  • экскурсия в заповедник «Кивач»
  • транспортное обслуживание
  • работа гида и сопровождающего
  • новогодние подарки

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
  • новогодний банкет:

    • Ресторан гостиницы «Питер Инн Петрозаводск 4*»: 7 900 руб/взрослые от 18 лет; 5 200 руб./дети от 5 до 18 лет; дети до 5 лет: бесплатно.

    В ресторане гостиницы «Фрегат»: 8 700 руб/взрослые от 18 лет (включая меню, новогоднюю программу и алкоголь (1 бутылка на человека); 7 700 руб./ дети от 5 до 18  лет  (включая меню, новогоднюю программу, подарок); 3 500 руб./дети от 0 до 5 лет (включая детское горячее, новогоднюю программу, подарок) с предоставлением отдельного места за столом.

    В ресторане «Северный»: 1 этаж: 9 000 руб./взрослые от 18 лет; 8 500 руб./дети с 12 до 18 лет; 2 000 руб./дети до 12 лет (заказ по детскому меню). 2 этаж: 8 500 руб./взрослые; 8 000 руб./дети с 12 до 18 лет; 2 000 руб./дети до 12 лет (заказ по детскому меню).
  • визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу: 1 200  руб./чел., дети до 4 лет бесплатно.
  • катание на собачьей упряжке 1,5 км: 3200 руб./взрослый, 2 700 руб./ребенок до 12 лет, дети до 4 лет бесплатно.
  • катание на оленьей упряжке 800 м: 2 200 руб./взрослый, 1 200 руб./ребенок до 12 лет, дети до 4 лет бесплатно
  • катание на снегоходе: 6 500 руб./чел (посадка 2 человека на снегоходе); 9000 руб./чел. (посадка 1 на снегоходе)

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