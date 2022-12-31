Новогодний колорит - 4 дня

Встречаем гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~ в 07:50) с табличкой «Новогодний колорит».

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелия. Знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.

Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.

Обед с блюдами национальной кухни.

Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Размещение в выбранной гостинице.

Новогодний банкет в ресторане (оплачивается дополнительно при бронировании тура).