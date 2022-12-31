Новогодний колорит - 4 дня
А Вам хочется очутиться в зимней сказке? Тогда добро пожаловать в новогоднюю Карелию! Вас ждет зимний Петрозаводск, путешествие по сказочной частной галереи «Дом Куклы», посещение вотчины карельского Деда Мороза: оленьей фермы и питомника ездовых собак, вкусные блюда национальной кухни в праздничной атмосфере.
В программе тура: Петрозаводск – частная галерея «Дом куклы» – вотчина Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомник ездовых собак, оленья ферма и саамская деревушка – водопад Кивач.
Также предоставляется возможность отправиться на экскурсии по выбору за дополнительную плату: горный парк Рускеала и остров Кижи.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаем гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Гид встречает туристов по прибытии поезда № 18 «Москва-Петрозаводск» (~ в 07:50) с табличкой «Новогодний колорит».
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелия. Знакомство с историческим центром, кафедральным собором во имя Александра Невского, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю Петрозаводска. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом.
Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.
Обед с блюдами национальной кухни.
Посещение фирменного магазина, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.
Размещение в выбранной гостинице.
Новогодний банкет в ресторане (оплачивается дополнительно при бронировании тура).
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Посещение Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревеньки. Этот питомник ездовых собак – самый большой в России! Вы прикоснётесь к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаете, как живут тундровые олени, пройдётесь по подворью Талвиукко и пообщаетесь с его чудесными домашними животными.
В крупнейшем питомнике ездовых собак вы подружитесь с лучшими спортсменами России – энергичными аляскинскими хаски, добродушными маламутами и общительными сибирскими хаски. Вы ощутите безграничное доверие и любовь этих замечательных созданий.
А в саамской деревеньке можно зайти в гости к коренным жителям Карелии и примерить традиционные костюмы северных народов.
Далее нас ждет вкусный обед.
Свободное время, которое Вы можете провести по своему усмотрению, например, за доп. плату:
- совершить визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу.
Вас ждет новогодний флэшмоб, интерактив с Карельским Дедом Морозом «Живое волшебство» (управление погодой, чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра), знакомство с обзорной экспозицией «Времена года» и катание на финских санях potkuri!
- покататься на собачьей или оленьей упряжке, на снегоходах.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
За дополнительную плату предлагается на выбор одна из программ:
- Программа «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи» (продолжительность с 07.00 до 21.00).
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до с.Великая Губа познакомит Вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья. Из с.Великая Губа Вы отправитесь на остров Кижи на судне на воздушной подушке. Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея-заповедника «Кижи». Возвращение в Петрозаводск.
- Поездка на весь день в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска).
С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы. В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом. Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление. Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Завтрак в ргостинице (шведский стол). Освобождение номеров.
Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник Кивач. В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Вкусный обед. Дегустация настойки из местных ягод в подарок.
Отъезд вечерними поездами (отправление поездов после 18 часов).
Удачи Вам в Новом году! И до новых встреч в Карелии!
Стоимость
Гостиница Фрегат
Отель PiterInn
Гостиница Заречная
Гостиница Акватика
Дети до 4 лет без места в отеле, с местом в автобусе, питание, программа: 9 900 руб/чел.
- Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
- В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен.
- Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории
- питание по программе (4 завтрака, 3 обеда)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение частной галереи «Дом Куклы»
- посещение вотчины Карельского Деда Мороза Талвиукко: питомника ездовых собак, оленьей фермы и саамской деревушки
- экскурсия в заповедник «Кивач»
- транспортное обслуживание
- работа гида и сопровождающего
- новогодние подарки
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- новогодний банкет:
Ресторан гостиницы «Питер Инн Петрозаводск 4*»: 7 900 руб/взрослые от 18 лет; 5 200 руб./дети от 5 до 18 лет; дети до 5 лет: бесплатно.
В ресторане гостиницы «Фрегат»: 8 700 руб/взрослые от 18 лет (включая меню, новогоднюю программу и алкоголь (1 бутылка на человека); 7 700 руб./ дети от 5 до 18 лет (включая меню, новогоднюю программу, подарок); 3 500 руб./дети от 0 до 5 лет (включая детское горячее, новогоднюю программу, подарок) с предоставлением отдельного места за столом.
В ресторане «Северный»: 1 этаж: 9 000 руб./взрослые от 18 лет; 8 500 руб./дети с 12 до 18 лет; 2 000 руб./дети до 12 лет (заказ по детскому меню). 2 этаж: 8 500 руб./взрослые; 8 000 руб./дети с 12 до 18 лет; 2 000 руб./дети до 12 лет (заказ по детскому меню).
- визит в резиденцию Талвиукко к карельскому Деду Морозу: 1 200 руб./чел., дети до 4 лет бесплатно.
- катание на собачьей упряжке 1,5 км: 3200 руб./взрослый, 2 700 руб./ребенок до 12 лет, дети до 4 лет бесплатно.
- катание на оленьей упряжке 800 м: 2 200 руб./взрослый, 1 200 руб./ребенок до 12 лет, дети до 4 лет бесплатно
- катание на снегоходе: 6 500 руб./чел (посадка 2 человека на снегоходе); 9000 руб./чел. (посадка 1 на снегоходе)
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