Новогодний пир у викингов

07:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед.

08:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

08:25 – Дополнительная подача автобуса к м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей.

08:30 - Отправление автобуса от м. Озерки.

10:20 – Приозерск. Техническая остановка. По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

11:40 - Экопарк Долина водопадов.

Совершенно новый эко-объект ожидает вас в начале нашей программы. Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки. Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне заснеженных карельских пейзажей.

А еще на территории эко-парка живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.

13:20 – Дегустация карельских бальзамов и настоек. Перед насыщенным продолжением дня мы предлагаем Вам продегустировать местные напитки, которые точно не оставят никого равнодушным, и придутся как нельзя кстати холодным зимним днем.

14:00 – Переезд в город Сортавала.

15:00 – Обед в городе Сортавала приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.

16:00 - Обзорная экскурсия по городу Сортавала.

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.

Зимняя Сортавала особенно хороша перед Новым годом, когда город украшают и на улицах царит атмосфера радостного ожидания праздника!

16:40 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».

В рамках экскурсии вы посетите уникальный природный парк «Ваккосалми», который является культурным и развлекательным центром города Сортавала. Это не парк развлечений, а уголок нетронутой северной природы, где вы сможете прогуляться, любуясь и наслаждаясь пейзажами с горы “Кухавуори”. Гора является наивысшей точкой города, на которую вы поднимитесь с гидом, чтобы увидеть всю панораму местности и Ладожское озеро.

17:30 – Заселение в отель в г. Сортавала. Перед отправлением в дом викингов у вас будет время для отдыха и подготовки к праздничному пиру.

21:30 - Отправление в исторический парк «Бастион».

22:00 – Новогодний ужин в историческом парке «Бастион».

У вас появится уникальная возможность погрузиться в мир средневековых легенд и почувствовать себя настоящим воином на пиру у ярла. Бражный зал украшен оружием и доспехами, на стенах висят щиты с гербами лучших воинов, мягкие шкуры на лавках и треск восковых свечей окунут Вас в атмосферу раннего средневековья.

Вы станете участником самой настоящей скандинавской саги! Сам пир и будет являться театрализованным представлением. Распорядитель праздника встретит гостей, рабыни-трели подадут яства и напитки, скальды развлекут присутствующих хвалебными висами.

Также вы познакомитесь с традициями «дружинной культуры» - поучаствуете в забавах, которым более тысячи лет, а при желании научитесь средневековому танцу. Самые активные участники не уйдут с пустыми руками, каждый получит достойный подарок.

И конечно кульминация пира – встреча нового года с огненным представлением, игристым вином и салютом!

Вас ждет:

аутентичная обстановка, так как Пир пройдет в настоящем скандинавском доме – Медовом Зале! Медовый зал – это воссозданный быт эпохи викингов: на стенах висят щиты и оружие, на лавках расстелены теплые шкуры, восковые свечи и факелы.

вкуснейшие яства и напитки с элементами скандинавской кухни, на широких деревянных столах и кулинарные сюрпризы!

живая музыка, с заводной волынкой, ритмичными барабанами и задорными бубнами, а также старинные танцы и музыкальные конкурсы.

старинные игры и конкурсы, и, конечно, дегустация Медовухи – одного из самых древних напитков не только на Руси, но и в Северной Европе, в варении которой наши предки достигли совершенства!

магический Секрет древнего скандинавского тоста – Скол!

скальдическая поэзия, розыгрыш ценных призов от викингов и парка «Бастионъ», индивидуальный магический подарок от викингов!

огненное представление и праздничный салют!

​00:00 – Поздравляем с Новым 2023 годом!

03:00 – Завершение праздничного банкета. Отправление в отель.