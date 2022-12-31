Новогодний пир у викингов
Отправляемся на празднование Нового Года в скадинавском стиле в дом викингов! Вас ждет настоящий пир с вкуснейшими явствами и напитками, традиционные забавы, танцы под волынку, подарки от викингов, а также огненное шоу и салют!
Краткие преимущества и особенности тура:
- Эксклюзив: празднование Нового года в настоящей крепости викингов с тематической средневековой программой!
- Почувствуйте себя участником скандинавской саги с традиционными забавами, живой музыкой, огненным представлением и праздничным салютом
- Познакомьтесь с дружелюбными хаски и насладитесь световым шоу в Горном парке “Рускеала”
- Побывайте в сказочных местах зимней Карелии: Мраморные каньон, Нац. парк “Ладожские Шхеры”, “Долина водопадов” и другие!
- Строго участники 9+ лет
Маршрут и достопримечательности тура:
1 день: Санкт-Петербург - Приозерск - экопарк Долина водопадов – магазин карельских настоек и бальзамов – Сортавала: обзорная экскурсия – авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми” – г. Сортавала: заселение в отель – Новогодний банкет в историческом парке «Бастион»
2 день: отель в г. Сортавала – Белая Руна: питомник хаски и экспозиция “Северные Народы” – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – отель в г. Сортавала
3 день: отель в г. Сортавала – “Северная Фиваида” – музей “У мастера” – пешеходная прогулка по Национальному Парк “Ладожские Шхеры” – минеральный центр карельского шунгита –– фирменный магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Вас ждет:
Программа тура
07:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед.
08:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
08:25 – Дополнительная подача автобуса к м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей.
08:30 - Отправление автобуса от м. Озерки.
10:20 – Приозерск. Техническая остановка. По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
11:40 - Экопарк Долина водопадов.
Совершенно новый эко-объект ожидает вас в начале нашей программы. Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки. Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне заснеженных карельских пейзажей.
А еще на территории эко-парка живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.
13:20 – Дегустация карельских бальзамов и настоек. Перед насыщенным продолжением дня мы предлагаем Вам продегустировать местные напитки, которые точно не оставят никого равнодушным, и придутся как нельзя кстати холодным зимним днем.
14:00 – Переезд в город Сортавала.
15:00 – Обед в городе Сортавала приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.
16:00 - Обзорная экскурсия по городу Сортавала.
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
Зимняя Сортавала особенно хороша перед Новым годом, когда город украшают и на улицах царит атмосфера радостного ожидания праздника!
16:40 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми».
В рамках экскурсии вы посетите уникальный природный парк «Ваккосалми», который является культурным и развлекательным центром города Сортавала. Это не парк развлечений, а уголок нетронутой северной природы, где вы сможете прогуляться, любуясь и наслаждаясь пейзажами с горы “Кухавуори”. Гора является наивысшей точкой города, на которую вы поднимитесь с гидом, чтобы увидеть всю панораму местности и Ладожское озеро.
17:30 – Заселение в отель в г. Сортавала. Перед отправлением в дом викингов у вас будет время для отдыха и подготовки к праздничному пиру.
21:30 - Отправление в исторический парк «Бастион».
22:00 – Новогодний ужин в историческом парке «Бастион».
У вас появится уникальная возможность погрузиться в мир средневековых легенд и почувствовать себя настоящим воином на пиру у ярла. Бражный зал украшен оружием и доспехами, на стенах висят щиты с гербами лучших воинов, мягкие шкуры на лавках и треск восковых свечей окунут Вас в атмосферу раннего средневековья.
Вы станете участником самой настоящей скандинавской саги! Сам пир и будет являться театрализованным представлением. Распорядитель праздника встретит гостей, рабыни-трели подадут яства и напитки, скальды развлекут присутствующих хвалебными висами.
Также вы познакомитесь с традициями «дружинной культуры» - поучаствуете в забавах, которым более тысячи лет, а при желании научитесь средневековому танцу. Самые активные участники не уйдут с пустыми руками, каждый получит достойный подарок.
И конечно кульминация пира – встреча нового года с огненным представлением, игристым вином и салютом!
Вас ждет:
- аутентичная обстановка, так как Пир пройдет в настоящем скандинавском доме – Медовом Зале! Медовый зал – это воссозданный быт эпохи викингов: на стенах висят щиты и оружие, на лавках расстелены теплые шкуры, восковые свечи и факелы.
- вкуснейшие яства и напитки с элементами скандинавской кухни, на широких деревянных столах и кулинарные сюрпризы!
- живая музыка, с заводной волынкой, ритмичными барабанами и задорными бубнами, а также старинные танцы и музыкальные конкурсы.
- старинные игры и конкурсы, и, конечно, дегустация Медовухи – одного из самых древних напитков не только на Руси, но и в Северной Европе, в варении которой наши предки достигли совершенства!
- магический Секрет древнего скандинавского тоста – Скол!
- скальдическая поэзия, розыгрыш ценных призов от викингов и парка «Бастионъ», индивидуальный магический подарок от викингов!
- огненное представление и праздничный салют!
00:00 – Поздравляем с Новым 2023 годом!
03:00 – Завершение праздничного банкета. Отправление в отель.
11:00 – Поздний завтрак в отеле. Чтобы ваше праздничное настроение сохранилось, мы предусмотрели для вас поздний завтрак в отеле. Это позволит вам выспаться после новогодней ночи и вступить в новый год бодрыми и полными сил.
12:00 – Переезд в питомник ездовых собак.
12:40 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски. Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
13:30 – Экскурсия по экспозиции Северные Народы. Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы”. Во время экскурсии вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов. Кроме того, вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.
14:20 – Посещение водопадов Ахвенкоски. Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов - заснеженные эко-тропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.
15:10 - Отправление в горный парк Рускеала.
15:30 – Экскурсия и новогодние гуляния в горном парке «Рускеала».
Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
Увлекательная экскурсия по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.
Новогодние гуляния с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!
Сказочное световое шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам парка:
- Прогулка вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
- Блюда карельской кухни и сувенирные лавки. На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
- Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
- Зимние сани. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!
18:30 - Отправление в г. Сортавала.
19:30 – Возвращение в отель.
09:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
10:40 – Музей под открытым небом “Северная Фиваида”.
Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен, “вписанные” в пейзаж древних карельских лесов на берегу Ладожского озера умелыми руками энтузиастов.
Даже если вы не религиозный человек, посещение “Фиваид” будет вам интересно как минимум по двум причинам. Первая - возможность посмотреть на реконструкции шедевров деревянного зодчества, не дошедших до наших дней. Вторая - это карельская природа: по тропам мимо серебряных елей и искрящегося снега вы выйдете к уединенному заливу Ораванселькя с видами на озерные острова-шхеры.
Местный гид проведет для вас авторскую экскурсию, из которой вы узнаете много об истории создания этого музея и распространении православия на русском севере - о трудолюбии, идее, и даже о мистике!
11:30 – Музей карельского быта «У Мастера». В экспозиции музея У Мастера представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами.
12:00 - Отправление к заливу Кирьявалахти.
12:30 – Пешеходная экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские Шхеры”.
Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных объектов Карелии.
Ладожские шхеры - это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов. Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши. Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Вид шхер захватывает дух - и неважно, катаетесь ли вы на катере по озеру или прогуливаетесь по суше. Помимо залива Кирьявалахти, который вы увидите чуть ранее, вас ждет еще несколько объектов, которые удастся посетить в рамках программы.
Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории, особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.
Внимание: обязательно наличие удобной обуви.
14:30 – Обед в кафе приобретается по желанию за доп плату на месте, диапазон цен 650-850 руб./чел.
15:40 – Посещение Минерального центра карельского шунгита.
Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
17:40 – Посещение магазина форелевого хозяйства.
Мы сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где у вас будет возможность отведать местной ухи и купить рыбы: свежей, соленой, копченой. Помимо рыбы в магазине есть и другие карельские дары природы, которые станут отличным новогодним подарком вашим родным и близким.
18:20 – Отправление в Санкт-Петербург. 19:30 - Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: Первая остановка: 22:00 – м. Озерки. Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания.
Стоимость
Гостиница комфорт класса
Важно:
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Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
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При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
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Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Включено в стоимость
- Проживание в отеле 3* в районе города Сортавала (2 ночи);
- Завтраки в отеле
- Увлекательные трассовые экскурсии
- Экскурсия по питомнику хаски
- Входные билеты в экопарк “Долина водопадов”
- Входные билеты и обзорная экскурсия “Мраморный каньон” по горному парку Рускеала с лицензированным гидом парка
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
- Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”
- Авторская экскурсия по музею под открытым небом “Северная Фиваида”
- Входной билет и экскурсия по музею “У Мастера”
- Экскурсия по экотропе Национального парка “Ладожские шхеры” с местным лицензированным гидом
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
- Посещение музея Северных Народов
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Дегустация карельских настоек и бальзамов
- Посещение минерального центра карельского шунгита с дегустацией чая на шунгитовой воде
Оплачивается отдельно
- Новогодний банкет в историческом парке и музее живой истории эпохи викингов «Бастион» (оплачивается обязательно при заказе тура). Взрослые – 11 500 руб./чел. Дети от 9 до 18 лет – 10 500 руб./чел.
- комплексные обеды: от 650 - 850 руб./чел.
- активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
- экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 400 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 300 руб./чел.
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