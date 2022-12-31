Новогодний бум в Карелии + Кижи
Новый год и Рождество в Карелии - это отличный повод собраться в путешествие всей семьей. Вас ждут 4 увлекательных дня в одном из красивейших регионов России с посещением одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - острова Кижи.
Вас ждёт:
- Зимний остров Кижи на воздушной подушке;
- Мастер-класс по приготовлению красной рыбы по-карельски;
- Знакомство с очаровательными хаски;
- «Жемчужина Карелии» – водопад Кивач;
- Посещение первого Российского курорта – «Марциальные воды»;
- Обед настоящего карела с традиционными блюдами в карельском доме;
- Рассказ о быте и нравах карел от заонежской хозяйки;
- Удивительные виды Северного Приладожья;
- Уникальный ландшафт северного города – Сортавала;
- Горный парк «Рускеала» и великолепные водопады Ахинкоски;
- Дегустация наливок;
- Большой выбор комфортных гостиниц для размещения по туру;
- Новогоднюю/Рождественскую ночь Вы можете встретить, забронировав банкет с программой в одном из лучших ресторанов города при покупке тура или в своем кругу друзей, родных и близких самостоятельно. Выбор всегда за Вами.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Знакомство с гидом.
Завтрак в кафе/ресторане города.
Обзорная экскурсия «Зимний город Петра»: знакомство со Столицей Карелии. Осмотр основных достопримечательностей. Правда ли Петрозаводск – единственный город в России, названный в честь Петра I? Обязательно узнаете на нашей обзорной экскурсии!
Переезд в загородный ЭКО-комплекс. Зимняя природа Карелии – настоящая сказка!
Карелы без рыбы не живут! Мастер-класс «Рыба на бревне» от шеф-повара по приготовлению красной карельской рыбки на открытом огне – великолепный способ попробовать на вкус настоящую северную природу. Самое важное, что все приготовленное вами великолепие вы съедите, созерцая всполохи огня в очаге. Рецепт от шефа каждый увезет не только в кармашке, но и в самом сердце! Вкусный и сытный обед в этническом чуме.
Прогуливаясь по карельскому эко-комплексу, мы продолжим знакомство с северной природой на экскурсии по питомнику очаровательных собак породы хаски. Вы узнаете об особенностях северной породы, которая была в свое время выведена племенами чукчей. Ну и, конечно, никто не уедет без милых селфи с дружелюбными пушистиками!
Возвращение в г.Петрозаводск. Заселение в гостиницу. Отдых. Подготовка к встрече Нового года.
За дополнительную плату: Праздничный банкетный ужин в ресторане (для заезда 31.12).
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы.
Отправляемся на водопад Кивач. Так его воспевал Гавриил Романович Державин: «Алмазна сыплется гора с высот четырьмя скалами, жемчугу бездна и сребра кипит внизу…» В ходе экскурсии мы узнаем тайны карельской природы – чем же богата Карелия? Ну и, конечно, никто не уедет без крутого фото с водопадом!
Посещение первого российского курорта – Марциальные воды. Курорт был основан Петром I, и царь Петр I неоднократно приезжал лечиться на курорт «Марциальные воды» со своей семьей и придворной знатью.
Для знакомства с уникальным карельским минералом вы заедете на шунгитовое производство. Там расскажут, что шунгит – это минерал, аналога которому нет как по целебным качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно, концентрирует и восстанавливает!
Возвращение в г. Петрозаводск. Отдых.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы.
Держим путь в Заонежье (240 км.) – знаковое и живописное место Карелии. Сегодня нас ждет удивительное зрелище – один из объектов наследия ЮНЕСКО. В пути нас ждет увлекательная экскурсия о быте, нравах и укладе жизни карел. Дорога пройдет незаметно за увлекательными рассказами гида и на комфортабельном автобусе.
Прибываем в село Великая Губа. Именно отсюда на необычном транспорте - воздушной подушке мы отправляемся в путешествие на сказочный зимний остров Кижи. Архитектурный ансамбль Кижского Погоста – уникальный объект, по-другому – музей под открытым небом. Экскурсия на острове по основной экспозиции музея.
Возвращение в село Великое Губа.
Обед в Карельском доме. Заонежская хозяйка встретит всех гостей с теплом и добротой! Нас ждут традиционные карельские блюда, дегустация карельских настоек и интереснейший рассказ о жизни за величественным Онего…
Возвращение в г. Петрозаводск. Отдых.
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Выезд из гостиницы. Вещи с собой в автобус.
Выезжаем на экскурсию в знаменитый горный парк «Рускеала» (200 км.). В пути нас ждет авторская экскурсия «Карелия: от ледника до наших дней».
По дороге увидим залив Ладожского озера Кирьявалахти. Он поражает своей живописностью: высокие гранитные скалы, словно огромная чаша, в которой уже вставший лёд блестит россыпью мелких бриллиантов. Николай Рерих, частый гость этих мест, вдохновился красотой здешней природы и воплотил ее в свои картины.
Далее сделаем остановку у водопадов Ахинкоски. На себе испытаете энергетику этого места, не зря кинорежиссёры выбрали его для съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Тёмный мир».
Обед в кафе в пути следования.
Мы на месте! Отправляемся на экскурсию по горному парку «Рускеала». Можно сказать, что это самая активно-развивающаяся и известная локация Северного Приладожья. Интересный факт – мрамор использовался для строительства Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Могучий мраморный карьер, заполненный водой, прекрасен в любое время года. А какие получаются фотографии… Просто загляденье!
Переезд в г.Сортавала.
Рекомендуем за дополнительную плату: отправление из горного парка «Рускеала» в Сортавала на настоящем ретро-поезде на паровой тяге. Это уникальная возможность погрузиться в прошлое, в эпоху императорской России. Интерьеры вагонов купе и ресторана выполнены в стиле Николаевского экспресса 19 века. И время в пути составляет всего лишь 1 час, за это время пейзажи за окном усилят эстетическое впечатление от происходящего (туристы приобретают самостоятельно заранее).
Отправление домой с ж/д вокзала г. Сортавала.
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Отель Илма
Гостиница Саквояж
- 2-11 лет – 1800 руб.
- 12-16 лет – 900 руб.
- 0-2 лет без места в гостинице/автобусе/ питания – бесплатно.
Включено в стоимость
- проживание в гостинице 4 дня/3 ночи;
- питание по программе (4 завтрака, 4 обеда);
- обзорная экскурсия по Петрозаводску;
- мастер-класс по приготовлению красной карельской рыбы на огне;
- посещение карельского эко-комплекса: экскурсия в питомник хаски;
- посещение водопада Кивач;
- посещение природного дендрария;
- экскурсия на первом Российском курорте – «Марциальные воды»;
- посещение шунгитового центра;
- экскурсия на остров Кижи через Заонежье с национальным обедом у карельской хозяйки;
- входные билеты и экскурсия в горном парке «Рускеала»;
- посещение Рускеальских водопадов;
- транспортное обслуживание и работа гида-экскурсовода по туру;
- входная плата и экскурсионное обслуживание на всех объектах по программе.
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты (приобрести билеты можно за 90 дней до даты предполагаемого выезда)
- Ретро-поезд (билеты приобретаются самостоятельно заранее)
- новогодний банкет и рождественский ужин (программу и меню уточняйте у менеджера при заказе) Стоимость:
- ресторан отеля "ПитерИнн": 7400 руб./взрослый от 18 лет, 4500 руб./дети и подростки от 5 до 18 лет, бесплатно - дети от 0 до 5 лет (без предоставления отдельного посадочного места).
- ресторан гостиницы "Северная": 9000 рублей (первый этаж) и 8500 рублей (второй этаж) – взрослый тариф, от 18 лет включительно. 8500 рублей (первый этаж) и 8000 рублей (второй этаж) – детский тариф, от 12 до 17 лет включительно. Дети получают взрослое меню, но без алкоголя. 2000 рублей – детский тариф от 0 до 12 лет включительно (заказ по детскому меню).
- ресторан "Фрегат": 8400 рублей - взрослый тариф - от 18 лет (включая меню, новогоднюю программу и алкоголь (1 бутылка на человека). 7400 рублей - детский тариф - от 5 до 18 лет (включая меню, новогоднюю программу, подарок). 3000 рублей - детский тариф - от 0 до 5 лет (включая детское горячее, новогоднюю программу, подарок) – с предоставлением отдельного места за столом.
Отзывы
Большое спасибо за прекрасно организованный тур. Нам понравилось всё: и проживание, и вкусное питание и , самое главное, наш гид Селиванова Татьяна. Такого эрудированного и любящего своё дело человека встретишь редко. Сказочная Карелия долго ещё будет радовать нас в воспоминаниях и на фото. Мы обязательно приедем как-нибудь летом: за вами ведь Кижи!!!
От поездки у нас остались очень положительные эмоции и впечатления:1. гостиница - нам очень понравился номер и вид из окна. Обслуживание хорошее, персонал вежливый и отзывчивый.2. питание - были небольшие проблемы с первым завтраком в гостинице "Северная", у нас сложилось впечатление, что нас там не особо хотели видеть и обслуживать. Думаю, что без вмешательства гида, произошел бы неприятный разговор с персоналом, качество еды - крайне среднее. В остальном питание по программе было нормальным.3. экскурсии - во-первых, огромное спасибо нашему гиду. Видно, что человек хорошо знает и любит свой край, чем заражает всех остальных. Очень красиво на Киваче, может быть, есть смысл давать людям чуть больше времени на прогулку по этому чудному месту. Замечательно покатались на собачьих упряжках, очень увлекательно, прекрасная природа, замечательные собаки. Остался небольшой осадок от организации самого процесса гидом, к сожалению, не помню как зовут, кажется, Галина. Мы уезжали с экскурсии сами, т.к. у нас был заказан ресторан, и мы никак не успевали со всеми, т.к. народ слегка потерялся ввиду отсутствия информации по временным рамкам.Зоокомплекс порадовал положительными эмоциями от общения с ухоженными, спокойными зверушками.4. транспорт - нареканий нет.Спасибо Вам за заботу и интересную программу.
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