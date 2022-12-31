Новогодний бум в Карелии + Кижи

Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. Знакомство с гидом.

Завтрак в кафе/ресторане города.

Обзорная экскурсия «Зимний город Петра»: знакомство со Столицей Карелии. Осмотр основных достопримечательностей. Правда ли Петрозаводск – единственный город в России, названный в честь Петра I? Обязательно узнаете на нашей обзорной экскурсии!

Переезд в загородный ЭКО-комплекс. Зимняя природа Карелии – настоящая сказка!

Карелы без рыбы не живут! Мастер-класс «Рыба на бревне» от шеф-повара по приготовлению красной карельской рыбки на открытом огне – великолепный способ попробовать на вкус настоящую северную природу. Самое важное, что все приготовленное вами великолепие вы съедите, созерцая всполохи огня в очаге. Рецепт от шефа каждый увезет не только в кармашке, но и в самом сердце! Вкусный и сытный обед в этническом чуме.

Прогуливаясь по карельскому эко-комплексу, мы продолжим знакомство с северной природой на экскурсии по питомнику очаровательных собак породы хаски. Вы узнаете об особенностях северной породы, которая была в свое время выведена племенами чукчей. Ну и, конечно, никто не уедет без милых селфи с дружелюбными пушистиками!

Возвращение в г.Петрозаводск. Заселение в гостиницу. Отдых. Подготовка к встрече Нового года.

За дополнительную плату: Праздничный банкетный ужин в ресторане (для заезда 31.12).