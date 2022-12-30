Новогодние праздники в глэмпинге
Вы увидите неповторимые просторы Ладоги с ее «соколиными рифами» и красоту Ладожских шхер, Крепость Корела, один из самых крупных подземных музеев в Северной Европы, и мраморный карьер "Рускеала".
Вы научитесь управлять собачьей упряжкой, готовить исконно карельскую выпечку – карельскую калитку.
Вы ознакомитесь с одним из самых крупных подземных музеев в северной Европе, а также с великолепием ладожских маяков, гордо возвышающихся на “рифовых горах”.
Вы узнаете, чем так знаменателен рускеальский каменный карьер, где добывали разные виды камней, и узнаете об их происхождении, а еще каково – наслаждаться видом на Ладогу из бани-фурако под открытым небом.
Вы почувствуете счастье, когда будете лежать на кровати внутри уютного шатра-полусферы на берегу самого большого озера Европы и смотреть на звездное небо, свободу, когда будете стоять на самой высокой горе Ладожских шхер и загадаете самое заветное желание, единение с природой и восторг от нахождения в окружении завораживающих пейзажей Карелии.
Вы прокатитесь на самом настоящем ретро-поезде на паровой тяге, курсирующим по маршруту: “Горный парк “Рускеала” – Сортавала”.
Группа от 4 до 18 человек. Рекомендации по возрасту для детей: от 7 лет.
Вас ждет:
Программа тура
После встречи на Московском вокзале Санкт-Петербурга мы на автобусе отправляемся в город Сортавала, по пути посещая знаковые природные и исторические места Южной Карелии.
Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерск.
Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.
Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове. Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы Наутилус Помпилиус.
Музейно-крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера, большой Выставочный зал для демонстрации временных выставок и сувенирный магазин в здании Старого арсенала, а также крепостные объекты.
Обед.
После вкусного обеда, состоящего из блюд карельской кухни, отправляемся в питомник хаски для знакомства с его главными обитателями - Сибирскими и Аляскинскими хаски. Рекомендуем заранее утеплиться. Нам расскажут всё об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках.
Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчитесь по лесной трассе (2,5 км), ощущая единение с природой. Одновременно выходим 4-5 упряжками в несколько заходов, и пока одни укрощают строптивый нрав хаски, другие могут общаться с собаками и владельцами питомника, а еще делать фотографии.
Вечером, прибыв на пристань Сортавала, на аэролодках мы направляемся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).
Неспешно размещаемся глэмпинге, а после собираемся все вместе в главном шатре на приветственном ужине от шеф-повара, который приготовили по рецептам национальной карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
После завтрака нас ждет маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус (продолжительность около 4х часов).
Отправляемся природной тропой по карельской тайге пешком, на лыжах или снегоступах (в зависимости от снежного покрова). Пока идем, рассматриваем геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Недалеко от скалы на оборудованной площадке для нас организован обед-пикник с копченой форелью и местными ягодами свежего урожая к чаю.
После пикника продолжаем лесную прогулку и возвращаемся в глэмпинг, где нас ждет анимационная программа: участвуем в интерактивном квесте, посвященном традициям встречи Нового года в Карелии и в других северных регионах и странах.
Узнаем, как называют Деда Мороза в Карелии и Финляндии, послушаем народную музыку карел и обязательно попробуем поиграть на традиционных инструментах.
Настало время готовиться к встрече Нового года! Отправляйтесь наряжаться и прихорашиваться.
Примерно к 22 часам собираемся в большом панорамном куполе за праздничным столом. Нас ждет живая музыка и банкет с блюдами карельской и русской кухни.
Бой курантов! Новый 2023 год! Ура! Не забываем загадать желание и поздравить друг друга!
Для дат заезда 2.01 и 5.01 после квиза будет ужин от шеф-повара и далее свободное время в большом куполе (настольные игры, просмотр фильмов и т.п.).
После позднего завтрака нас ждет кульминация программы. Отправляемся на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожскому озеру — самому большому озеру Европы!
Зимой Ладога особенно прекрасна и часто недооценена. Мало кто видел Ладожские шхеры, украшенные зимним покрывалом. Любуемся знаменитыми скальными островами, покрытыми ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, а также несколько так называемых «рифовых гор». Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время путешествия поднимаемся на обзорную точку с панорамным видом. Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхерного района и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Обед на природе.
До наступления темноты возвращаемся в глэмпинг. У нас будет еще время для активностей на выбор: снегоступы, финские санки, лыжи (по желанию).
Далее нас будет ждать ужин от шеф-повара и вечерний досуг в большом куполе за настольными играми или просмотром фильмов.
При желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако (сеанс 5000 руб. / до 4 чел. одновременно).
Мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток. Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки,а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок. Готовим калитки самостоятельно под чутким руководством шеф-повара и тут же пробуем, что получилось, на вкус!
После мастер-класса у нас будет время, чтобы собраться и отправиться на аэролодке на причал в Сортавала, откуда на автобусах мы едем до горного парка «Рускеала» (1 час в пути). Гид проводит для нас наземную экскурсию по парку.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
Обед в кафе.
Отправяемся обратно в Сортавала на уникальном «Рускеальском экспрессе». Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера. Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
После прибытия на вокзал у нас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву (если необходимо отправиться в г. Санкт-Петербург, то вы также успеете на вечернюю Ласточку).
Стоимость
Глэмпинг Лаго Ладога
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очередность дней может поменяться - нитка маршрута может быть изменена с сохранением составляющих программы
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встреча группы в г. Санкт-Петербург на Московском вокзале в 9:00
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детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10% при размещении на дополнительном спальном месте наверху. Скидки не суммируются
Размещение: глэмпинг “Лаго Ладога” на берегу Ладожского Озера:
Купольный глэмпинг — автономный лесной отель с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера. Глэмпинг находится на острове Хавус, в окружении живописного соснового леса и Ладожских шхер.
На территории глэмпинга расположены:
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панорамный шатер-ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми
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10 уютных купольных шатров, рассчитанных на двух-четырех человек. В каждом из них — две удобные нижние кровати (800х2000) и дополнительное спальное место наверху — двуспальная кровать (1400х2000) с постельным бельем и полотенцами, прикроватные столики, журнальный столик с креслами, шкаф для одежды, а также розетки и биотуалет
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душевые на берегу Ладожского озера и фурако — подогреваемая открытая деревянная купель
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костровая зона с местами для сидения
Включено в стоимость
- двухместное размещение на острове в глэмпинге (3 ночи)
- трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- праздничная игра-квиз
- мастер-класс по приготовлению калиток
- трансферы по программе
- аренда аэролодок, снегоходов, снегоступов и лыж
- организация снегоходного, пешего / лыжного маршрутов и маршрута на аэролодках
- работа персонала глэмпинга, инструкторов и гидов, аниматоров
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты
- посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. / сеанс - до 4-х чел.)
- новогодний банкет ( +3 500 руб. / чел)
- одноместное размещение в шатре: +20 000 руб. / чел.
- сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
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