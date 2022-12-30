Новогодние праздники в глэмпинге

Прибытие в г. Санкт-Петербург строго до 9 утра. Встреча на Московском вокзале.



После встречи на Московском вокзале Санкт-Петербурга мы на автобусе отправляемся в город Сортавала, по пути посещая знаковые природные и исторические места Южной Карелии.



Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.



Первой остановкой на маршруте станет музей-крепость «Корела» в г. Приозерск.



Крепость Корела XIV-XVIII веков (Кексгольмская крепость) – объект культурного наследия федерального значения.



Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове. Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы Наутилус Помпилиус.



Музейно-крепостной комплекс включает в себя здание с постоянно действующей экспозицией краеведческого характера, большой Выставочный зал для демонстрации временных выставок и сувенирный магазин в здании Старого арсенала, а также крепостные объекты.



Обед.



После вкусного обеда, состоящего из блюд карельской кухни, отправляемся в питомник хаски для знакомства с его главными обитателями - Сибирскими и Аляскинскими хаски. Рекомендуем заранее утеплиться. Нам расскажут всё об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, мы узнаем много нового о мире гонок на упряжках.



Неугомонные хаски встречают нас, лая и виляя хвостами. Запрягаем в упряжку рвущихся вперед собак и после подробного инструктажа вслед за каюром мчитесь по лесной трассе (2,5 км), ощущая единение с природой. Одновременно выходим 4-5 упряжками в несколько заходов, и пока одни укрощают строптивый нрав хаски, другие могут общаться с собаками и владельцами питомника, а еще делать фотографии.



Вечером, прибыв на пристань Сортавала, на аэролодках мы направляемся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (10-20 минут в пути).



Неспешно размещаемся глэмпинге, а после собираемся все вместе в главном шатре на приветственном ужине от шеф-повара, который приготовили по рецептам национальной карельской кухни.



Ночь вы проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.