Новогодние хиты Карелии из Москвы
Вы побываете на “Некремлевской Елке” в компании настоящих карел, познакомитесь с хаски и северными оленями, сможете покататься на собачьих и оленьих упряжках, познакомитесь с карельским Дедом Морозом - Талвиукко. Послушаете авторские экскурсии в двух главных городах Карелии, почувствуйте волшебство Мраморного каньона и водопада Кивач, и, конечно, отпразднуйте Новый Год в отличной компании!
Краткие преимущества и особенности тура:
- встреча Нового года с праздничным банкетом и развлекательной шоу-программой с столице Карелии
- новогодние гуляния в самой веселой карельской деревне Киндасово
- знакомство со сказочными героями в вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко
- посещение Карельского зоопарка
- завораживающие природные красоты: Мраморный каньон, Рускеальские водопады, заповедник Кивач
- Новогодний тур из Петрозаводска - удобно для тех кто прибывает на поезде в Карелию
Вас ждет:
Программа тура
08:15 – Прибытие в Петрозаводск на поезде №018А “Карелия”. Встреча с гидом у отеля ПитерИнн.
08:30 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле PITER INN (шведский стол) (по желанию, за доп. плату в момент бронирования тура).
По прибытии на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в одном из лучших ресторанов города – «Паулайнер» при отеле Piter Inn. Он удобно расположен всего в нескольких минутах от вокзала.
Это также отправная точка туристической программы, поэтому мы просим всех прибывших гостей собираться возле отеля.
Раннее заселение в отель не предусмотрено.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.
Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска. Это настоящий музей под открытым небом, где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.
11:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач.
Вас ожидает недолгий переезд к одному из самых удивительных мест Карелии - заповеднику и водопаду Кивач. Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный. В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.
12:30 – Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко.
Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!
Вотчина Талвиукко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.
13:30 – Обед в ресторане Закрома Талвиукко из блюд карельской кухни (по желанию за доп плату 650-850 руб./чел.)
14:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.
Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.
15:00 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных.
Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы – традиционные жилища северного народа. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с почти реальными белыми медведями.
После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность погонять на финских санках - potkuri. Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!
15:30 – Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями. С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
- Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»
- Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.
- Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.
- Поучавствуйте в захватывающем приключении - катании на оленьей упряжке.
17:30 – Возвращение в Петрозаводск. Подготовка к банкету.
22:00 – Новогодний банкет с шоу-программой. Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы - Новогодняя ночь в лучших традициях!
03:00 – Завершение новогоднего банкета. Отправление в отель.
11:00 – Поздний завтрак и сбор группы
13:30 – Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово.
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды. По прибытии вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку». У вас есть уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном месте!
15:00 – Отправление в Петрозаводск
16:30 – Минеральный центр карельского шунгита. Экскурсия и посещение шунгитовой комнаты.
Чем славится Карелия? Уникальная природа, всегда свежая рыба, ягоды, настойки и, конечно, шунгит!
О целебных свойствах этого удивительного камня узнали еще наши далекие предки, но только полтора столетия спустя врачи нашли ему применение. Очень многие сегодня употребляют шунгитовую воду или просто ставят этот минерал в комнатах, чтобы оздоровить атмосферу в доме.
В Центре Шунгита - уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом оздоровления. Вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит и его свойствами. После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.
17:30 – Возвращение в отель. Свободное время в Петрозаводске.
Насыщенная, но сбалансированная программа тура позволит вам не только посмотреть лучшие места Карелии, но и размеренно погулять по вечернему Петрозаводску и посетить интересные места города.
Истинным ценителям гастро- и этнотуризма предлагаем посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть». В стильных интерьерах пространства гости смогут отведать различные блюда карельской кухни, поучаствовать в чайной церемонии и мастер-классах, а также узнать много интересной информации об истории и традициях Карелии.
Все блюда в музее-ресторане готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря – по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара.
Рекомендуем вам бронировать здесь места заранее, так как ресторан пользуется особой популярностью.
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Сбор группы. Выезд из отеля
12:30 – Обед
14:30 - Посещение Карельского зоопаркаМы посетим крупнейший зоопарк на Северо-Западе. Зоопарк расположен в роскошном месте среди карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому животные чувствуют себя более чем вольготно.
Это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных животных и 150 птиц. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети будут пищать от восторга в контактном зоопарке. Многие из зверей любят тепло человеческих рук и с удовольствием дают себя погладить.
Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавныекозочки и многие другие животные, даже занесенные в Красную книгу, будут рады видеть гостей, и вы это непременно почувствуете. Каждый найдет здесь что-то свое, а условия содержания зверей приятно удивят защитников животных.
17:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки, как дом Леандера, бывшее здание Банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка северных стран.
17:30 – Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
В рамках авторской экскурсии вы посетите городской парк «Ваккосалми», где узнаете историю парка, увидите знаменитое «Певчее поле» – площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной «акустической системой», созданной природой на берегу Ладожского озера.
18:00 – Заселение в отель
08:00 – Завтрак в отеле.
10:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски.
Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов - заснеженные эко-тропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.
11:00 – Посещение горного парка Рускеала.
Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков. Местный гид познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка:
- Новогодние гуляния с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!
- Сказочное световое шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
- Прогулки вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
- Блюда карельской кухни и сувенирные лавки
- Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина, прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
- Зимние сани. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам парка.
На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
14:00 – Отправление в г. Сортавала
14:30 – Обед (по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)
15:30 – Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастионъ».
Всех, кто желает погрузиться в эпоху викингов, приглашаем посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и сесть за весло настоящего драккара викингов.
На входе у ворот «Крепости Черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен. Затем покажет воссозданное жилище викингов - «Медовый зал», где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства. По дороге в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в магазине форелевого хозяйства, где все желающие смогут приобрести дары карельской природы себе домой и в подарок друзьям и родным. Карельская рыба, иван-чай и варенье из карельских ягод – излюбленный сувенир гостей республики.
18:30 – Отправление в Санкт-Петербург
Дорога займет несколько часов, во время которых вы сможете отдохнуть и прослушать завершающую трассовую экскурсию от нашего гида.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 22:00 – м. Озерки
- Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Гостиница премиум класса
Внимание:
- туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
- обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании
- рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
- при покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Включено в стоимость
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса премиум
- Проживание в отеле категории «комфорт» в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Проживание в лучших отелях категории «премиум» в Петрозаводске (2 ночи)
- Питание по программе: завтраки в отеле, чаепитие «по-карельски» в карельской деревне
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты и обзорная экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с лицензированным гидом
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми»
- Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Интерактивная программа «Некремлевская ёлка» в деревне Киндасово
- Экскурсия по минеральному центру карельского шунгита с посещением шунгитовой комнаты
- Входные билеты в Карельский зоопарк
- Входные билеты и экскурсия по парку истории «Бастiон»
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Интерактивная экскурсия в музее северных народов
- Развлекательная программа на вотчине Талвиукко: экскурсия «Северная сага», включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета «Карелия», дворца Лумикки.
Оплачивается отдельно
- жд билеты
- участие в новогоднем банкете и праздничной программе (обязательно оплачивается при покупке тура):
Банкет в ресторане "Северный". Взрослые 10 000 руб. Дети от 12 до 18 лет 9 500 руб. Дети до 12 лет – 3 000 руб. (по детскому меню)
- комплексные обеды от 650 - 850 руб./чел.
- активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
- экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски. Полный билет - 400 руб./чел.; дети до 7 лет - бесплатно; дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), лица, имеющие регистрацию в РК, пенсионеры - 300 руб./чел.
- активные развлечения в Вотчине Талвиукко по ценам парка.
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