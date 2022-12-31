Новогодние хиты Карелии из Москвы

08:15 – Прибытие в Петрозаводск на поезде №018А “Карелия”. Встреча с гидом у отеля ПитерИнн.

08:30 – Завтрак в ресторане Паулайнер при отеле PITER INN (шведский стол) (по желанию, за доп. плату в момент бронирования тура).

По прибытии на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в одном из лучших ресторанов города – «Паулайнер» при отеле Piter Inn. Он удобно расположен всего в нескольких минутах от вокзала.

Это также отправная точка туристической программы, поэтому мы просим всех прибывших гостей собираться возле отеля.

Раннее заселение в отель не предусмотрено.

09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.

Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска. Это настоящий музей под открытым небом, где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.

11:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач.

Вас ожидает недолгий переезд к одному из самых удивительных мест Карелии - заповеднику и водопаду Кивач. Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный. В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.

12:30 – Переезд в вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко.

Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!

Вотчина Талвиукко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

13:30 – Обед в ресторане Закрома Талвиукко из блюд карельской кухни (по желанию за доп плату 650-850 руб./чел.)

14:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме.

Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.

15:00 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных.

Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы – традиционные жилища северного народа. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с почти реальными белыми медведями.

После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность погонять на финских санках - potkuri. Прекрасная возможность порадовать детей и самим вспомнить детство!

15:30 – Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями. С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.

Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»

Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.

Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.

Поучавствуйте в захватывающем приключении - катании на оленьей упряжке.

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17:30 – Возвращение в Петрозаводск. Подготовка к банкету.

22:00 – Новогодний банкет с шоу-программой. Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы - Новогодняя ночь в лучших традициях!

03:00 – Завершение новогоднего банкета. Отправление в отель.