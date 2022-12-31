Новогодние хиты Карелии 4 дня

Встреча поездов №018, №092. Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Издавна наш край славится волшебным инструментом «кантеле». Его хрустальный звук - это музыка героев эпоса «Калевала».

Приглашаем вас в «Дом Кантеле», где Вы не только познакомитесь с инструментом, но и услышите его вживую. Гостей ждет танцевальная программа и интерактив со зрителями, посвященный традициям проведения самого любимого праздника.

Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.

Размещение в выбранной гостинице с 15:00

Свободное время.

Предлагаем за доп.плату Новогодний банкет в ресторане (бронировать необходимо заранее). Праздничный ужин с развлекательной программой. Вас ждут многочисленные конкурсы, розыгрыши и, конечно, новогодние сюрпризы.