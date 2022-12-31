Новогодние хиты Карелии 3 дня
Историческое своеобразие северного города, красота карельской природы, тепло народных традиций откроются вам в программе «Новогодние хиты Карелии».
Мнение эксперта: Эта программа идеальна для любителей свежего воздуха и зимних прогулок, а также для тех, кто в путешествии ценит национальный колорит.
Гостеприимство карельского праздника, магические звуки национального инструмента «Кантеле», величественный водопад «Кивач» и очарование веселых хаски - все это сделает путешествие истинно сказочным и увлекательным для детей и взрослых.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча поездов №018, №092. Если Вы приезжаете раньше: ожидание прибытия основной группы. Если Вы приезжаете позже: трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску. Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Издавна наш край славится волшебным инструментом «кантеле». Его хрустальный звук-это музыка героев эпоса «Калевала».
Приглашаем вас в «Дом Кантеле», где Вы не только познакомитесь с инструментом, но и услышите его вживую. Гостей ждет танцевальная программа и интерактив со зрителями, посвященный традициям проведения самого любимого праздника.
Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме». Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00
Свободное время.
Предлагаем за доп.плату Новогодний банкет в ресторане (бронирование и оплата при покупке тура). Праздничный ужин с развлекательной программой. Вас ждут многочисленные конкурсы, розыгрыши и, конечно, новогодние сюрпризы.
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км. По окончании программы - согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня. Продолжительность программы ~2 часа.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач. В переводе с карельского «кивач»-«снежная гора», в переводе с финского-«мощный». В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным. Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача! Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Вещи оставляем в камере хранения
В свободное время предлагаем за доп. плату Катание на снегоходах с трансфером из Петрозаводска (бронируется и оплачивается при покупке тура).
20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал.
Трансфер на вокзал. Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.
Стоимость
Гостиница Фрегат
СПА отель Карелия
Отель PiterInn
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программу в целом.
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице 3 дня/2 ночи
- питание по программе (3 завтрака, 1 чаепитие, 1 ужин)
- входные билеты в музеи
- транспортное обслуживание по программе
- экскурсионное обслуживание по программе
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: до/из Петрозаводска
- катание на снегоходах с трансфером: из Петрозаводска: 4800 руб/чел двое на снегоходе, 7000 руб один на снегоходе. Дети до 12 лет: 4600 руб/чел при посадке с родителями
- новогодний банкет в ресторане: Отеля Фрегат 8400 руб./взр., 7400 руб./реб. от 5 до 17,99 лет, 3000 руб./реб. до 5 лет
Отеля Питер Инн 7400 руб/взр., 4700 руб./реб. от 12 до 17,99 лет, бесплатно - детям от 2 до 11,99 лет отеля Карелия СПА - уточняется.
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