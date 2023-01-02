Новогодние каникулы в Карелии

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко - главному Деду Морозу Карелии!

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание - оно непременно сбудется!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники - друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично. Познакомимся с легендой о Талвиукко.

Свободное время, которое можно провести по своему усмотрению, например, за доп. плату покататься на собачьих или оленьих упряжках.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в кафе города.

Размещение в гостинице. Свободное время.