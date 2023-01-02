Новогодние каникулы на базе отдыха Марциальные ключи
Новогодние каникулы - время, которое стоит провести в кругу близких, родных и друзей. У Вас есть уникальная возможность провести это бесценное время в Карелии, на загородной базе отдыха Марциальные ключи. Умиротворение Вам подарит удивительной красоты зимняя карельская природа, а заряд сил и энергии - активные зимние развлечения и забавы.
Вас ждёт:
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды»
- подъём на гору Сампо
- дегустация карельских травяных чаёв
- «Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра
- уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски
- игра в карельские городки – Кюккя и Мегаболл – волейбол гигантским мячом
- увлекательный командный квест «Тайна потерянного саквояжа»
- карельский разгуляй – старинное игрище «Крууга»
- поход за ёлочкой
- «Рукодельные истории» - изготовление карельского оберега на память о Карелии
- экскурсия на водопад Кивач
Вас ждет:
Программа тура
Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска у 10 вагона поезда №18. Гости, прибывшие поездом №012 из Санкт-Петербурга, подходят к 10 вагону поезда №18.
Завтрак в кафе Петрозаводска.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Наш город удивит Вас! Вы побываете в замечательных исторических местах, а также прогуляетесь по главной достопримечательности города - знаменитой набережной Онежского озера, где оживает современность в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.
Поездка на первый российский курорт «Марциальные Воды», основанный Петром I в 1719 году. Посещение церкви святого апостола Петра (1721 г.) и дегустация целебной воды из знаменитых природных источников.
В пути остановка у горы Сампо и неторопливый подъем. С вершины открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро, поэтому все желающие смогут сделать несколько снимков на память о Карелии. Также гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно сбудется.
Трансфер в туркомплекс «Марциальные Ключи». Размещение в номерах и коттеджах выбранной категории.
Обед. Информационный коктейль.
Природная аптека - дегустация карельских травяных чаёв. Традиции заготовки чая.
«Вечерние посиделки с карельским Дедом Морозом» в саамском чуме у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее настроение.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Ужин (за доп плату). В меню карельская рыбка горячего копчения, карельские блюда с грибами, выпечка, травяные чаи, десерты с клюквой и другие вкусности!
Завтрак.
Какой же Новый год без зеленой красавицы? Приглашаем всех в поход за новогодней елочкой – веселое мероприятие для всей семьи с забавными указателями, подсказками и сюрпризами. Изготовление новогодних игрушек, украшение елки, песни, хороводы.
Обед.
Уличные забавы – тимбилдинг по-деревенски! Знакомьтесь весело и задорно с любимыми карельскими забавами и играми Деда Мороза, которые не только не давали скучать зимними вечерами, но и заряжали энергией на весь год!
Игра в карельские городки – Кюккя и Мегаболл – соревнования по волейболу гигантским мячом
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Завтрак.
Увлекательный командный квест «Тайна потерянного саквояжа».
Свободное время (по Вашему желанию за дополнительную плату прокат снегоходов, лыжный поход, катание на коньках, русская дровяная баня).
Обед.
Карельский разгуляй – старинное игрище «Крууга». Чтобы щёчки зарумянились, а ручки-ножки согрелись сыграйте с нами в весёлые игры, вдоволь повеселитесь на шуточном марафоне, покружитесь в карельском хороводе Крууга и загадайте желание, дотронувшись до волшебного посоха: нужно только поверить в чудо, и желание обязательно сбудется в грядущем году.
Развлекательная программа в ресторане, дискотека.
Завтрак. Освобождение номеров в 10:00
Мастер-класс «Рукодельные истории» - изготовление карельского оберега – сувенира на память о Карелии.
Выезд на экскурсионную программу. Посещение трехкаскадного водопада Кивач – крупнейшего равнинного водопада Европы. Возможность увидеть дендрарий карельских березок.
Посещение сувенирного магазина.
Трансфер к ж/д вокзалу города Петрозаводска к 17:30.
Стоимость
База отдыха Марциальные ключи
Стандарт. Двухкомнатный номер с балконом и видом на озеро на 2 чел + 2 доп.
Студия. Двухкомнатный номер с балконом и видом на озеро на 3 чел + 2 доп.
Семейный. Трехкомнатный номер с балконом и видом на озеро на 4 чел + 2 доп.
Семейный +. Четырехкомнатный номер с балконом и видом на озеро на 6 чел + 2 доп.
Фэмили-коттедж. Двухкомнатный номер в коттедже на 2-м этаже на 4 чел + 2 доп.
Фэмили-коттедж. Четырехкомнатный номер в коттедже на 1-м этаже на 8 чел + 2 доп.
Включено в стоимость
- проживание
- обеды все дни, кроме последнего
- завтраки все дни
- экскурсионное обслуживание по программе
- транспортное обслуживание по программе
- работа аниматоров, сопровождение гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- доп. услуги базы отдыха
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