Новогодние чудеса в Карелии
Сказочный Новый год в Карелии – это очарование небольшого губернского городка на берегу Онежского озера, возможность попасть в Резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко, хрустальный абрис незамерзающего водопада Кивач, азарт гонки на собачьих упряжках, традиционные северные чаепития у самовара и пикник в саамском чуме. Приехав к нам, вы навсегда полюбите эти места, как любим их мы.
Мы ждем вас в гости, и приложим все усилия гостеприимства, чтобы вы остались довольны отдыхом и вернулись в Карелию снова!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018. Встреча группы с табличкой Карельские каникулы, у входа в здание железнодорожного вокзала со стороны площади (для групп из Спб поезд №12 прибытие 07:00, ожидание прибытия поезда №18).
Завтрак в ресторане.
Посещение уникальной частной галереи Татьяны Калининой Дом куклы - знакомство с удивительной авторской коллекцией Кижских домовых. Возможность приобрести оберег на память.
Отъезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад.
Обед в ресторане.
Размещение в гостинице «Маски».
Свободное время. Подготовка к праздничному банкету.
Новогодний банкет в ресторане «Северный» (в стоимость тура банкет не включен, оплачивается при бронировании тура).
Завтрак в гостинице.
За доп. плату мы предлагаем вам посетить питомник собак породы Хаски для участия в программе «Дыхание Севера»: взрослые и дети от 13 лет — 3500 руб., дети от 7 до 12 лет — 1750 руб., дети от 0 до 6 лет — бесплатно. Дети от 0 до 16 лет участвуют в программе только в сопровождение родителя/опекуна. Бронируется при покупке тура, оплачивается по прибытию на тур гиду.
Программа включает:
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Выезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «Дыхание севера». Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
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Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
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Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
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После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
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Сдача снаряжения, переодевание.
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Экскурсия на оленью ферму с кормлением ягелем с рук
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Чаепитие в саамском чуме.
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков – калиток.
Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку – из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста… Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки. Каждый участник мастер-класса получит в подарок открытку с рецептом.
Чаепитие с калитками.
Трансфер в гостиницу.
Поездка в гости к главному карельскому Деду Морозу Талвиукко на программу «Визит в резиденцию карельского Деда Мороза Талвиукко».
Талвиукко приглашает всех в гости в свою резиденцию, где можно убедиться в том, что суровые зимние дни могут быть действительно жаркими и полными приключений. Сам Талвиукко будет ждать, чтобы поздравить Вас лично!
В программе:
- посещение питомника ездовых собак - прогулка по оленьей ферме - посещение саамской деревни и фото-локации «Арктика» - посещение подворья с домашними животными - управление финскими санями - новогодний флешмоб - интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» (управление погодой) - чудеса Резиденции Талвиукко, физика добра - знакомство с экспозицией Времена года - карельский календарь
Возвращение в Петрозаводск.
Обед в ресторане.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посещение первого российского курорта Марциальные Воды.
Внешний осмотр церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Обед в кафе. Возвращение в Петрозаводск.
Посещение Национального музея Карелии. Интерактивная программа «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени.
Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на год грядущий. Все желающие смогут сделать несложное ёлочное украшение и загадать желание. Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем - ощипыванием ёлки.
Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд в Москву, СПб.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное и экскурсионное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- размещение в гостинице
- питание по программе
- работа гида-сопровождающего
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- Новогодний банкет с программой в ресторане «Северный» (1 этаж): 7500 руб./взрослый; 6750 руб./дети с 12 лет. 800 руб./ дети от 2-12 лет. Дети до 2 лет – бесплатно.
- посещение питомника Хаски - взрослые и дети от 13 лет - 3500 руб., дети от 7 до 12 лет - 1750 руб., дети от 0 до 6 лет - бесплатно.
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