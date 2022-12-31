Новогодний разгуляй в Карелии
Разгуляйся в Карелии на Новый год: карельский колорит, ежедневные дегустации, катание на снегоходах для самых активных, встреча с карельским Дедом Морозом для самых задорных (а куда без него?!) и посещение зимнего горного парка «Рускеала» для получения эстетического удовольствия. Приглашаем вас в тур для взрослых в Карелию на Новогодние праздники! А после самой весёлой встречи Нового года в Карелии, отправимся покорять культурную столицу России – Санкт-Петербург.
Вас ждет:
- обзорная экскурсия по столице Карелии, посещение шунгитового центра и релаксация в шунгитовой комнате
- новогодняя интерактивная программа в самой весёлой карельской деревне Киндасово
- знакомство с карельскими Дедом Морозом и Снегурочкой
- дегустации каждый день
- снегоходное сафари по заснеженному карельскому лесу
- увлекательные мастер-классы
- посещение знаменитого горного парка «Рускеала»
- вечерняя обзорная экскурсия по одному из красивейших городов России – Санкт-Петербургу
- большой выбор комфортных гостиниц для размещения по туру
- новогоднюю ночь Вы можете встретить, забронировав банкет с программой в одном из лучших ресторанов города при покупке тура или в своем кругу друзей, родных и близких самостоятельно. Выбор всегда за Вами!
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак.
Мы отправляемся на прогулку по столице Карелии: узнаем любопытные факты о Петрозаводске и загадаем не одно желание на красивейшей Онежской набережной. Ваши желания обязательно сбудутся! А на центральной площади города нас встретит «Ильич в зимнем» и укажет дорогу в светлое будущее.
Говорят, будущее – за полезными ископаемыми. В том, что это чистая правда, убедимся на шунгитовом производстве. Посмотрим, потрогаем, увезём с собой. Благо в Карелии его навалом, несмотря на то, что он уникален!
Всё, пора встречать новый год по-карельски! Мы самые весёлые, а значит, отправляемся в самую весёлую деревню Киндасово. В деревне переполох: местные жители объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают «Некремлёвскую ёлку». Давайте к ним присоединимся! Для главных бунтарей предусмотрены праздничные гуляния, персональный салют, ароматный чай с плюшками и фирменный «киндасовский самогон».
После, уже Петрозаводске, нас ждёт сытный обед в уютном кафе и тёплый номер в гостинице.
Кому показалось мало, готовится к Новогоднему банкету! (по желанию за доп. плату).
Настало время приключений! Держим путь к известному Карельскому Деду Морозу –Талвиукко – и его Снегурочке – Лумикки. Мы вместе со сказочными героями увидим Карелию в миниатюре, посетим мастер-класс по волшебству и обязательно сделаем памятные фото с Дедом Морозом.
После морозца мы обязательно «отЧАЙемся» у жаркой печи.
Далее нас ждёт двухчасовое снегоходное сафари по заснеженному карельскому лесу. Красота неописуемая! Но сначала инструктаж и экипировка. Абсолютно безопасно, если не хулиганить и слушать инструктора, который разделит с нами этот драйвовый и красивый момент.
Приятным бонусом после катания станет карельская наливочка для сугреву души и тела.
Возвращаемся в Петрозаводск. Обед. Отдых.
Выезжаем на экскурсию в знаменитый горный парк «Рускеала».
По пути расслабляемся и слушаем авторскую экскурсию. Не забываем подсматривать в окна – удивительная природа Приладожья поражает своими видами.
Мы на месте! Отправляемся на экскурсию по Горному парку «Рускеала». Мраморный каньон, заполненный водой, прекрасен в любое время года. Интересный факт – мрамор использовался для строительства Зимнего дворца и Исакиевского собора в Санкт-Петербурге. А какие получаются фотографии…Просто загляденье!
После полученного эстетического удовольствия получим удовольствие гастрономическое (с рюмочкой, да-да!) на обеде в кафе.
Держим путь в Санкт-Петербург.
В конце нашего разгуляя мы «догуляли» до самого Санкт-Петербурга! Проедемся по городу с вечерней обзорной экскурсией. Мы увидим главные достопримечательности, услышим рассказ о них, сделаем классные фотографии и очаруемся ещё одним «городом Петра».
Закругляемся на пл. Восстания (Московский вокзал).
Спасибо Вам за этот весёлый уикенд! До встречи!
Стоимость
Гостиница Северная
Гостиница Фрегат
Отель PiterInn
Гостиница Саквояж
- 12-16 лет – 2100 руб.
- Питер Инн - 39 300 руб.
- Фрегат - 39 300 руб.
- Саквояж - 39 800 руб.
- Северная - 37 600 руб.
Включено в стоимость
- проживание в гостинице 3 дня/2 ночи
- питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
- обзорная экскурсия по Петрозаводску
- посещение шунгитового центра
- интерактивная программа в самой веселой деревне Карелии – Киндасово
- экскурсия в Резиденцию Карельского Деда Мороза – Талвиукко
- мастер-классы у Карельского Деда Мороза
- снегоходное сафари по заснеженному лесу
- экскурсия в горный парк «Рускеала»
- обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
- ежедневные дегустации
- транспортное обслуживание и работа гида – экскурсовода по туру (автобус тур. класса)
- входная плата и экскурсионное обслуживание на объектах по программе
Оплачивается отдельно
- железнодорожные билеты до Петрозаводска и из Санкт-Петербурга
- новогодний банкет (программу и меню уточняйте у менеджера при заказе) . Стоимость уточняется.
Отзывы
Брали тур на новый год с проживанием в гостинице.В стоимость вошли завтрак обед и чаепитие, все блюда разнообразные и вкусные.Стоимость новогоднего банкета в стоимость не вошла пришлось брать отдельно. зато нашему ребёнку этот был бесплатным.Особенно в восторге от деда мороза и снегурочки были дети во время игр на природе.Даже взрослые в это время чувствовали себя детьми.
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