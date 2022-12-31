Новогодний разгуляй в Карелии

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.



Завтрак.



Мы отправляемся на прогулку по столице Карелии: узнаем любопытные факты о Петрозаводске и загадаем не одно желание на красивейшей Онежской набережной. Ваши желания обязательно сбудутся! А на центральной площади города нас встретит «Ильич в зимнем» и укажет дорогу в светлое будущее.



Говорят, будущее – за полезными ископаемыми. В том, что это чистая правда, убедимся на шунгитовом производстве. Посмотрим, потрогаем, увезём с собой. Благо в Карелии его навалом, несмотря на то, что он уникален!



Всё, пора встречать новый год по-карельски! Мы самые весёлые, а значит, отправляемся в самую весёлую деревню Киндасово. В деревне переполох: местные жители объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают «Некремлёвскую ёлку». Давайте к ним присоединимся! Для главных бунтарей предусмотрены праздничные гуляния, персональный салют, ароматный чай с плюшками и фирменный «киндасовский самогон».



После, уже Петрозаводске, нас ждёт сытный обед в уютном кафе и тёплый номер в гостинице.



Кому показалось мало, готовится к Новогоднему банкету! (по желанию за доп. плату).

