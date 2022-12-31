Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Новогодний разгуляй в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Разгуляйся в Карелии на Новый год: карельский колорит, ежедневные дегустации, катание на снегоходах для самых активных, встреча с карельским Дедом Морозом для самых задорных (а куда без него?!) и посещение зимнего горного парка «Рускеала» для получения эстетического удовольствия. Приглашаем вас в тур для взрослых в Карелию на Новогодние праздники! А после самой весёлой встречи Нового года в Карелии, отправимся покорять культурную столицу России – Санкт-Петербург.

Вас ждет:

  • обзорная экскурсия по столице Карелии, посещение шунгитового центра и релаксация в шунгитовой комнате
  • новогодняя интерактивная программа в самой весёлой карельской деревне Киндасово
  • знакомство с карельскими Дедом Морозом и Снегурочкой
  • дегустации каждый день
  • снегоходное сафари по заснеженному карельскому лесу
  • увлекательные мастер-классы
  • посещение знаменитого горного парка «Рускеала»
  • вечерняя обзорная экскурсия по одному из красивейших городов России – Санкт-Петербургу
  • большой выбор комфортных гостиниц для размещения по туру
  • новогоднюю ночь Вы можете встретить, забронировав банкет с программой в одном из лучших ресторанов города при покупке тура или в своем кругу друзей, родных и близких самостоятельно. Выбор всегда за Вами!

Программа тура

День 1
Петрозаводск + Киндасово
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Завтрак.

Мы отправляемся на прогулку по столице Карелии: узнаем любопытные факты о Петрозаводске и загадаем не одно желание на красивейшей Онежской набережной. Ваши желания обязательно сбудутся! А на центральной площади города нас встретит «Ильич в зимнем» и укажет дорогу в светлое будущее.

Говорят, будущее – за полезными ископаемыми. В том, что это чистая правда, убедимся на шунгитовом производстве. Посмотрим, потрогаем, увезём с собой. Благо в Карелии его навалом, несмотря на то, что он уникален!

Всё, пора встречать новый год по-карельски! Мы самые весёлые, а значит, отправляемся в самую весёлую деревню Киндасово. В деревне переполох: местные жители объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают «Некремлёвскую ёлку». Давайте к ним присоединимся! Для главных бунтарей предусмотрены праздничные гуляния, персональный салют, ароматный чай с плюшками и фирменный «киндасовский самогон».

После, уже Петрозаводске, нас ждёт сытный обед в уютном кафе и тёплый номер в гостинице.

Кому показалось мало, готовится к Новогоднему банкету! (по желанию за доп. плату).
День 2
Резиденция Талвиукко + снегоходное сафари
Завтрак, на который, мы надеемся, все проснутся вовремя, в кафе/ресторане гостиницы.

Настало время приключений! Держим путь к известному Карельскому Деду Морозу –Талвиукко – и его Снегурочке – Лумикки. Мы вместе со сказочными героями увидим Карелию в миниатюре, посетим мастер-класс по волшебству и обязательно сделаем памятные фото с Дедом Морозом.
После морозца мы обязательно «отЧАЙемся» у жаркой печи.

Далее нас ждёт двухчасовое снегоходное сафари по заснеженному карельскому лесу. Красота неописуемая! Но сначала инструктаж и экипировка. Абсолютно безопасно, если не хулиганить и слушать инструктора, который разделит с нами этот драйвовый и красивый момент.

Приятным бонусом после катания станет карельская наливочка для сугреву души и тела.

Возвращаемся в Петрозаводск. Обед. Отдых.
День 3
Горный парк Рускеала + обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Финальный завтрак в кафе/ресторане гостиницы. Освобождение номеров.

Выезжаем на экскурсию в знаменитый горный парк «Рускеала».

По пути расслабляемся и слушаем авторскую экскурсию. Не забываем подсматривать в окна – удивительная природа Приладожья поражает своими видами.

Мы на месте! Отправляемся на экскурсию по Горному парку «Рускеала». Мраморный каньон, заполненный водой, прекрасен в любое время года. Интересный факт – мрамор использовался для строительства Зимнего дворца и Исакиевского собора в Санкт-Петербурге. А какие получаются фотографии…Просто загляденье!

После полученного эстетического удовольствия получим удовольствие гастрономическое (с рюмочкой, да-да!) на обеде в кафе.

Держим путь в Санкт-Петербург.

В конце нашего разгуляя мы «догуляли» до самого Санкт-Петербурга! Проедемся по городу с вечерней обзорной экскурсией. Мы увидим главные достопримечательности, услышим рассказ о них, сделаем классные фотографии и очаруемся ещё одним «городом Петра».

Закругляемся на пл. Восстания (Московский вокзал).

Спасибо Вам за этот весёлый уикенд! До встречи!

Стоимость

Гостиница Северная

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
45 350 ₽
Двухместное размещение
41 600 ₽
Семейный
за 3 дня с человека
Трёхместное размещение
40 900 ₽

Гостиница Фрегат

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
56 850 ₽
Двухместное размещение
45 700 ₽

Отель PiterInn

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
51 550 ₽
Двухместное размещение
43 100 ₽
Комфорт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
54 700 ₽
Двухместное размещение
44 600 ₽

Гостиница Саквояж

Item 1 of 1
Стандарт
за 3 дня с человека
Одноместное размещение
52 700 ₽
Двухместное размещение
46 200 ₽
Семейный
за 3 дня с человека
Трёхместное размещение
43 100 ₽
Люкс
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
51 800 ₽
Апартаменты
за 3 дня с человека
Двухместное размещение
51 800 ₽
Скидки детям:
  • 12-16 лет – 2100 руб.
Стоимость тура при размещении на доп. месте в гостинице:
  • Питер Инн - 39 300 руб.
  • Фрегат - 39 300 руб.
  • Саквояж - 39 800 руб.
  • Северная - 37 600 руб.

Включено в стоимость

  • проживание в гостинице 3 дня/2 ночи
  • питание по программе (3 завтрака, 3 обеда)
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • посещение шунгитового центра
  • интерактивная программа в самой веселой деревне Карелии – Киндасово
  • экскурсия в Резиденцию Карельского Деда Мороза – Талвиукко
  • мастер-классы у Карельского Деда Мороза
  • снегоходное сафари по заснеженному лесу
  • экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
  • ежедневные дегустации
  • транспортное обслуживание и работа гида – экскурсовода по туру (автобус тур. класса)
  • входная плата и экскурсионное обслуживание на объектах по программе

Оплачивается отдельно

  • железнодорожные билеты до Петрозаводска и из Санкт-Петербурга
  • новогодний банкет (программу и меню уточняйте у менеджера при заказе) . Стоимость уточняется.

Отзывы

4 из 5
оценок
0
1
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле
Вероника

Брали тур на новый год с проживанием в гостинице.В стоимость вошли завтрак обед и чаепитие, все блюда разнообразные и вкусные.Стоимость новогоднего банкета в стоимость не вошла пришлось брать отдельно. зато нашему ребёнку этот был бесплатным.Особенно в восторге от деда мороза и снегурочки были дети во время игр на природе.Даже взрослые в это время чувствовали себя детьми.

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Карелия 2022 г.2023 г.
(3)

Новогодний колорит - 3 дня

Расслабленная экскурсионная программа с дополнительными активностями по желанию. Новогодняя ночь в одном из ресторанов Петрозаводска. В программе тура: Петрозаводск, ча...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 17900 ₽

Карелия 2023 г.

Новогодние каникулы на базе отдыха Марциальные ключи

Тур 4 дня на новогодние праздничные дни с размещением на базе отдыха Марциальные ключи. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет.В программе тура - этноориентированные з...

Ближайший заезд:

c 02 января по 05 января

4 дня 3 ночи

от 20900 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодний пир у викингов

Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 21450 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодние хиты Карелии 3 дня

Экскурсионный тур на Новый год в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* (на выбор), отражающий национальный карельский колорит. Семейный тур даже для маленьких детей...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 21600 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Колоритный Новый год в самой веселой деревне

Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 22550 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодний колорит - 4 дня

Новогодняя программа в Карелии. Подходит для семейного отдыха. Без длительных переездов. Программа предполагает дополнительные экскурсии на выбор: Рускеала или о. Кижи...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 23300 ₽

Карелия 2023 г.

Новогодние каникулы в Карелии

Новогоднее путешествие в Карелию с интересной интерактивной программой. Экскурсионный тур на 4 дня со 2.01 по 6.01 рассчитанный на семьи с детьми от 6 лет с размещением...

Ближайший заезд:

c 02 января по 05 января

4 дня 3 ночи

от 24500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Новогодние хиты Карелии 4 дня

Новогодний экскурсионный тур с национальным колоритом в Карелию на 4 дня с размещением в отеле 4* на выбор. Тур подойдёт семьям даже с маленькими детьми. В программе: П...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 25850 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новый год на базе отдыха Марциальные ключи

Новогодний эко-тур 4 дня с проживанием в туркомплексе на на берегу озера. Без лишних доплат, кроме доп. питания, бани и проката зимнего инвентаря. Тур подходит семьям с...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 26400 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

А в Новый год в Карелии, как в сказке!

Семейный новогодний тур в Карелию на 4 дня с заездом 31.12, который рассчитан на семьи с детьми от 6 лет. Тур предполагает 2 длительных переезда - в горный парк Рускеал...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 28500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Весёлый Новый Год в Карелии

Веселый праздник для детей и взрослых! Новогодний экскурсионный тур на 4 дня в Карелию с 31.12. Дети 6+. Размещение в отеле 4* - Питер Инн или Карелия СПА. Банкет (за д...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 29500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Новогодний обоз к карельскому Деду Морозу

Новогодняя семейная программа на 4 дня в Карелию. Два Деда Мороза! Несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру. Самая длинная трасса для катания на...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 32450 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Сказочный Новый год в Карелии 4 дня

Экскурсионный праздничный тур с возможностью выбора банкета в лучших ресторанах Петрозаводска. Размещение по туру в отеле 4* на выбор. Тур подходит семьям с детьми от 1...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 33700 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Новогодняя сказка в Рускеала

Трехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового года в Мраморном каньоне. Новогодний автобусный тур из Санкт-Петербурга .В программе тура посещение Северного ...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 34950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новый год на загородной базе «Суйсарь»

4 новогодних дня на природе с яркой и незабываемой программой! Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали о...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 35300 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодние хиты Карелии из Москвы

Новогодний отдых в Карелии с выездом из Москвы. Тур начинается в Петрозаводске, завершается по умолчанию в Санкт-Петербурге. В Москву можно отправиться и поездом из Сор...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 37550 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Большое Новогоднее Путешествие по Карелии

Насыщенный четырехдневный тур-путешествие со встречей нового года в Карелии. Экскурсионный автобусный тур на 4 дня из Санкт-Петербурга с размещением по программе премиу...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 38750 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Царский Новый год в Карелии

Все виды царских развлечений и угощений в новогоднем автобусном экскурсионном туре из Санкт-Петербурга на 4 дня с размещением в отелях Петрозаводска 4* и возможностью у...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 41450 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Необычный Новый год в Карелии

Эзотерический тур. Отдых на Новый год в Северной Карелии в кругу именитых светлых магов и шаманов. Магические костры и волшебная снежная музыка Севера. Мистическая аура...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 41500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
(1)

Новый год на берегах карельского озера

Новогодний тур с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Без длительных переездов. Активный отдых за доп. плату: снегоходы, хаски, ...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 41600 ₽