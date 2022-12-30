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Необычный Новый год в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Настоящая магия Северной Карелии. Почему это интересно? 

Встречаемся в Калевале перед Полярным кругом, на родине знаменитого на весь мир карельского эпоса с одноименным названием, чтобы создать будущие события 2023 года!

Мистический мир Севера открывают:

  • Надя Фенина нойд, хранитель духовных традиций и знаний народа саами.
  • Елена Ардынцева маг от сил света, практикующий шаманство.
  • Дмитрий Дагас мастер северной рунической традиции, сейдман, профессиональный художник

Новогодняя ночь у магического костра. Приезжайте к нам, это волшебно!

Магические костры и волшебная музыка Севера. Мистическая аура самого большого в мире Ловца Снов! Потрясающая и мощная энергия добра! Не для всех, а именно для вас — уникальная возможность поучаствовать в практиках и побеседовать с известными мастерами в области традиционного шаманизма, эзотерики и магии: Еленой Ардынцевой, Надей Фениной, Дмитрием Дагасом.

Программа тура

День 1
День заезда.

Добро пожаловать в Северную Карелию!

Московские поезда:

  • № 92А (прибытие 30.12 в 20:54) поезд курсирует ежедневно с 21.12 по 10.01
  • № 16А (прибытие 31.12 в 01:14)

Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ» вечером и в ночь с 30 на 31 декабря. Групповой трансфер. Отправление с ж/д вокзала 30.12 в 21:15, 31.12 в 01:30

Питерский поезд:

  • № 22Ч (прибытие 30.12 в 10:38)

Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ» утром 30 декабря. Групповой трансфер. Отправление с ж/д вокзала в 30.12 в 11:15

Мурманский поезд:

  • № 91А (прибытие 30.12 в 09:55) поезд курсирует ежедневно с 25.12 по 12.01
  • № 21Ч (прибытие 30.12 в 20:23)

Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ» утром или вечером 30 декабря. Групповой трансфер. Отправление с ж/д вокзала 30.12 в 11:15 и в  21:05

Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок. Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса в посёлок Калевала (180 км). Размещение в отеле «ВелТ» в номерах с заказанной категорией. Ночёвка.

День 2
Этно-экскурсия «Калевала родина эпоса». Обряд почитания предков. Встреча Нового года.

09.00 Завтрак

Встреча участников новогодней программы «Мистический Новый год в Калевале»

10:00. «Информационный час». Нам необходимо приготовиться к предстоящим событиям новогодней ночи для того, чтобы успешно и четко внести в свою жизнь мощнейшую энергию этого момента. Создаем намерение на Будущее.

11:00-13:00 Этно-экскурсия «Калевала родина эпоса» (2 часа), автобусная экскурсия. Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях северных карел; посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию «Дома Моберга»; сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» реликтовой «сосны Лённрота».Узнаете об истории создания эпоса «Калевала».

14:00 Обед

15:00-16:30 Работаем с тем, что необходимо оставить в уходящем году. Отпускаем старое, отжившее и ненужное при помощи магии огня и медитации. Все те жизненные события, чувства и переживания, которые остались в прошлом, но все еще тянут энергию: боль, скорбь, обиды, гнев, раздражение, вредные привычки и или то, что мешает. Расчищаем себе дорогу для будущего потока благоприятных событий. Используем психологию и творчество. А также немного магии.

Обряд почитания Предков. Многие вопросы, которые очень важны для каждого человека зависят от нашего Рода. На этой территории все, что связано со здоровьем, созданием семьи или с рождением детей, с талантами и дарами. Мы почтим светлую память наших предков огненной церемонией и попросим поддерживать нас в земных делах.

18:00-19:00 Ужин 

Магическая ночь Нового Года

Новогодние события с 19:00… Создаем желаемые события. Именно в Новый год, когда и взрослые, и дети верят в чудеса, создается энергетическая волна, открывающая двери к новым возможностям! Будем работать через шаманские, магические и медиативные практики для открытия новых энергетических горизонтов у магического костра.

Тот самый момент волшебства, когда воедино сплетаются возможности и желания людей. Настоящая магия в Северной Карелии. А еще вас ждут рунические предсказания от нашего почетного гостя Дмитрия Дагаса.

Магию Новогодней ночи воплощаем в жизнь вместе с Надей Фениной, Еленой Ардынцевой, Дмитрием Дагасом.

Впереди волшебство и практики, открывающие Белую дорогу.

В завершении праздника вас ждут потрясающие карельские новогодние угощения.

День 3
Пикник на лесной поляне. Праздник чистого снега и Саамские сказки от Нади Фениной. Практики исцеления от Елены Ардынцевой

10:00 Завтрак

11:00-16:00 Пикник на лесной поляне

Организованный отъезд на автобусе к месту пикника на поляну рядом с Ловцом Снов. Начинаем зимнее веселье на берегу прекрасного озера Куйто. Завораживающий зимний пейзаж, чистый белый снег, просторы, чудесный карельский лес и потрясающая энергетика места! И это все для Вас! У большого костра сначала будем веселиться! Будет настоящая проверка вашей сноровки, смекалки и чувства юмора. За что непременно одарят Вас заслуженными призами и подарками.

Для любителей активного отдыха: лыжи, снегоступы, санки «ватрушки», зимняя горка! Веселимся, развлекаемся, отдыхаем.

Большой обеденный стол возле костра уже готов! Изведайте, гости дорогие, наших карельских вкусняшек: уха (а не рыбный суп), котлетки из лосятины, карельская выпечка, варенье и чаёк с дымком.

14:00-16:00 Праздник Чистого Снега. Надя Фенина

Это традиционный саамский праздник, когда под руководством нойда все гости обращаются со своими просьбами к матери Земле. И мать Земля слышит своих детей и отвечает на их молитвы.

Знания саами основываются на тесной связи с природой. Они хранители северной природной магии. В исторических источниках, часто можно встретить упоминание о них, как о народе — колдуне из-за естественной близости к природным стихиям. Саами редко кому рассказывают свои секреты, но нам повезло! Будет возможность познакомиться с культурой Саами.

С Надей и ее внучками, которые не только проведут ритуальную часть праздника Чистого Снега, но и покажут традиционное саамское обережное рукоделие. Желающие смогут зарядить оберег доброй энергией для своих целей, а потом выкупить его, заручившись поддержкой нойда на долгое время.

16:00-19:00 Практики исцеления. Елена Ардынцева

Поговорим о простых способах самовосстановления, саморегуляции и обретении внутренней гармонии. Иной раз, проживая свой жизненный опыт, люди сталкиваются с трудными ситуациями, которые выбивают из колеи. Но есть простые способы вернуть себе ресурсное состояние, если речь не идет о клиническом случае.

20:00-21:00 Саамские сказки от Нади Фениной

Вас ждет захватывающий рассказ о том, как чувствовать природу, быть в гармонии с ней и открывать для себя безграничный природный ресурс. Время для несерьезно — серьезных разговоров, задушевных песен и новогодних гаданий. Смешные и серьезные предсказания.

День 4
Зимние развлечения. Энергия эмоций, шаманская практика. Концер карельской музыки Лебедь Калевалы

10:00 Завтрак

11:00-15:00 Зимнее веселье в Калевале!

Продолжаем веселиться! Кто еще желает покататься на снегоходе? Снова для Вас огромные возможности зимних развлечений: лыжи, снегоступы, санки-ватрушки, зимние горки.

Но самое важное, что это время гастрономических удовольствий. 

Обед у костра и Вам будет предложена правильно приготовленная с большой любовью карельская пища. Дары природы, которыми щедро одарена Карелия, подадут к столу. Уха из форели, котлеты из лосятины, блинчики с вареньем из морошки.

14:00-15:30 Энергия Эмоций. Елена Ардынцева

Эмоции — это ключ к счастью или несчастью. Качество жизни в прямом и в переносном смысле зависит от того, насколько человек способен регулировать свой эмоциональный фон. Это время мы потратим, чтобы найти свой вариант этого ключа, чтобы лучше понимать себя и управлять своим состоянием. И медитация — исцеление.

16:00-17:30 Шаманская практика. Надя Фенина

Шаманский ритуал «Запутывание злых духов». Задача: отвести от себя и своей семьи негативную энергию, беды, несчастья, болезни; избежать нежелательного внимания злых, завистливых людей; сохранить благополучие в жизни. Берегите своё счастье!

17:30-19:00 

Завершающая огненная церемония, символизирующая будущий виток жизни, в которой открываются новые горизонты и обретаются иные смыслы. Сжигаем предмет, который символизирует личное омрачение — корень всех внутренних и внешних бед.

20:00 Приглашаем на концерт карельской музыки «Лебедь Калевалы»

Вы услышите завораживающие звуки кантеле (национальный карельский струнный инструмент) в исполнении многократного лауреата международных фестивалей народных инструментов, заслуженного деятеля культуры Республики Карелия Юрия Гладышева. Прозвучат песни на карельском, финском и русском языках. У вас будет уникальная возможность самим исполнить песню на карельском языке.

20:00-21:00 Ужин… и затем традиционные посиделки

День 5
Завершение тура. День отъезда.

Московские поезда:

  • № 91А (3 января в 10:10) трансфер в 06:15
  • № 015А (3 января в 06:15) трансфер в 02:15

Питерский поезд

  • № 21Ч (3 января в 20:39) трансфер в 16:30

Мурманский поезд

  • № 22Ч (3 января в 10:38) трансфер в 06:15
  • № 92А (3 января в 20:40) трансфер в 16:30

А для того, чтобы обратный путь был приятным, компания «Велт Карельские Путешествия» приготовит сухой паёк в дорогу. Перед отъездом не забудьте узнать побольше информации о том, как вернуться в Калевалу летом, какое размещение забронировать заранее и каких наших летних программах принять участие. Да! И не забудьте сувениры! И баночку варенья из лесных калевальских ягод, брусничный морс и травяные чаи!

Стоимость

Турбаза Велт

Item 1 of 1
Номер-студия Карельская изба
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
45 500 ₽
Взрослый на доп.месте
38 500 ₽
Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
41 500 ₽
Сюит
за 5 дней с человека
Четырёхместное размещение
39 500 ₽

Категории номеров отеля «ВелТ»:

  • номер студия, номер-музей «Карельская изба»: вид на озеро, душ, туалет, холодильник, фен, большая двуспальная кровать, раздвижной диванчик, телевизор. 
  • номер «Стандарт» с двумя кроватями, вид на озеро, душ, туалет, фен, минихолодильник, телевизор.
  • номер «Стандарт» с одной двуспальной кроватью, вид на озеро, душ, туалет, фен, минихолодильник, телевизор.
  • 2-х комнатный номер «Сиют»: четыре отдельные кровати, вид на город, телевизор, удобства на два номера.

Проживание по программе «Мистический Новый год в Калевале» в отеле «ВелТ». Это центр поселка на берегу красивого озера Куйто. На все мероприятия, связанные с пикниками и практиками у Ловца Снов, в том числе новогодняя ночь, этноконцерт, и прочее - проводятся на территории туркомплекса «ВелТ» в 4-х км от отеля. К этим местам и обратно едем на организованном транспорте. 

Магические практики, ритуалы, посиделки проводятся в отеле «ВелТ». Для нас будет предоставлено помещение с большими столами, без посторонних. Питание также организовано в кафе отеля «ВелТ».

Что бы добраться до Калевалы необходимо доехать до железнодорожной станции Кемь. Здесь останавливается любой поезд, следующий по ветке Октябрьской железной дороги в мурманском направлении. Представитель фирмы обязательно встретит Вас в любое время суток.

Скидки детям:

  • от 7-ми до 14-ти лет на основном месте: 25%
  • от 7-ми до 14-ти лет на дополнительном месте: 45%

Включено в стоимость

  • групповой трансфер Кемь-Калевала-Кемь
  • размещение в отеле «ВелТ» по выбранной категории номера
  • 3-х разовое питание начиная с завтрака 31.12 до завтрака 03.01, в том числе вегетарианское меню
  • новогодний стол (в том числе вегетарианский)
  •  встреча Нового года на подготовленной лесной поляне у магического костра 
  •  этно-экскурсия «Калевала - родина эпоса»
  •  психологические и магические практики и творчество от ведущих программы
  •  концерт «Лебедь Калевалы», 02.01
  •  аренда лыж, санок, снегоступов

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Кеми

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