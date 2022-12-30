Необычный Новый год в Карелии

09.00 Завтрак

Встреча участников новогодней программы «Мистический Новый год в Калевале»

10:00. «Информационный час». Нам необходимо приготовиться к предстоящим событиям новогодней ночи для того, чтобы успешно и четко внести в свою жизнь мощнейшую энергию этого момента. Создаем намерение на Будущее.

11:00-13:00 Этно-экскурсия «Калевала родина эпоса» (2 часа), автобусная экскурсия. Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях северных карел; посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию «Дома Моберга»; сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» реликтовой «сосны Лённрота».Узнаете об истории создания эпоса «Калевала».

14:00 Обед

15:00-16:30 Работаем с тем, что необходимо оставить в уходящем году. Отпускаем старое, отжившее и ненужное при помощи магии огня и медитации. Все те жизненные события, чувства и переживания, которые остались в прошлом, но все еще тянут энергию: боль, скорбь, обиды, гнев, раздражение, вредные привычки и или то, что мешает. Расчищаем себе дорогу для будущего потока благоприятных событий. Используем психологию и творчество. А также немного магии.

Обряд почитания Предков. Многие вопросы, которые очень важны для каждого человека зависят от нашего Рода. На этой территории все, что связано со здоровьем, созданием семьи или с рождением детей, с талантами и дарами. Мы почтим светлую память наших предков огненной церемонией и попросим поддерживать нас в земных делах.

18:00-19:00 Ужин

Магическая ночь Нового Года

Новогодние события с 19:00… Создаем желаемые события. Именно в Новый год, когда и взрослые, и дети верят в чудеса, создается энергетическая волна, открывающая двери к новым возможностям! Будем работать через шаманские, магические и медиативные практики для открытия новых энергетических горизонтов у магического костра.

Тот самый момент волшебства, когда воедино сплетаются возможности и желания людей. Настоящая магия в Северной Карелии. А еще вас ждут рунические предсказания от нашего почетного гостя Дмитрия Дагаса.

Магию Новогодней ночи воплощаем в жизнь вместе с Надей Фениной, Еленой Ардынцевой, Дмитрием Дагасом.

Впереди волшебство и практики, открывающие Белую дорогу.

В завершении праздника вас ждут потрясающие карельские новогодние угощения.