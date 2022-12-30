Необычный Новый год в Карелии
Настоящая магия Северной Карелии. Почему это интересно?
Встречаемся в Калевале перед Полярным кругом, на родине знаменитого на весь мир карельского эпоса с одноименным названием, чтобы создать будущие события 2023 года!
Мистический мир Севера открывают:
- Надя Фенина нойд, хранитель духовных традиций и знаний народа саами.
- Елена Ардынцева маг от сил света, практикующий шаманство.
- Дмитрий Дагас мастер северной рунической традиции, сейдман, профессиональный художник
Новогодняя ночь у магического костра. Приезжайте к нам, это волшебно!
Магические костры и волшебная музыка Севера. Мистическая аура самого большого в мире Ловца Снов! Потрясающая и мощная энергия добра! Не для всех, а именно для вас — уникальная возможность поучаствовать в практиках и побеседовать с известными мастерами в области традиционного шаманизма, эзотерики и магии: Еленой Ардынцевой, Надей Фениной, Дмитрием Дагасом.
Вас ждет:
Программа тура
Добро пожаловать в Северную Карелию!
Московские поезда:
- № 92А (прибытие 30.12 в 20:54) поезд курсирует ежедневно с 21.12 по 10.01
- № 16А (прибытие 31.12 в 01:14)
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ» вечером и в ночь с 30 на 31 декабря. Групповой трансфер. Отправление с ж/д вокзала 30.12 в 21:15, 31.12 в 01:30
Питерский поезд:
- № 22Ч (прибытие 30.12 в 10:38)
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ» утром 30 декабря. Групповой трансфер. Отправление с ж/д вокзала в 30.12 в 11:15
Мурманский поезд:
- № 91А (прибытие 30.12 в 09:55) поезд курсирует ежедневно с 25.12 по 12.01
- № 21Ч (прибытие 30.12 в 20:23)
Встреча на ж/д вокзале «Кемь» у центрального входа со стороны перрона у таблички «ВелТ» утром или вечером 30 декабря. Групповой трансфер. Отправление с ж/д вокзала 30.12 в 11:15 и в 21:05
Удобно устраиваемся в поданный транспорт и еще один рывок. Двигаемся на запад, на родину всемирно известного эпоса в посёлок Калевала (180 км). Размещение в отеле «ВелТ» в номерах с заказанной категорией. Ночёвка.
09.00 Завтрак
Встреча участников новогодней программы «Мистический Новый год в Калевале»
10:00. «Информационный час». Нам необходимо приготовиться к предстоящим событиям новогодней ночи для того, чтобы успешно и четко внести в свою жизнь мощнейшую энергию этого момента. Создаем намерение на Будущее.
11:00-13:00 Этно-экскурсия «Калевала родина эпоса» (2 часа), автобусная экскурсия. Во время экскурсии вы узнаете об истории, обычаях и традициях северных карел; посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию «Дома Моберга»; сфотографируетесь у «визитной карточки Калевалы» реликтовой «сосны Лённрота».Узнаете об истории создания эпоса «Калевала».
14:00 Обед
15:00-16:30 Работаем с тем, что необходимо оставить в уходящем году. Отпускаем старое, отжившее и ненужное при помощи магии огня и медитации. Все те жизненные события, чувства и переживания, которые остались в прошлом, но все еще тянут энергию: боль, скорбь, обиды, гнев, раздражение, вредные привычки и или то, что мешает. Расчищаем себе дорогу для будущего потока благоприятных событий. Используем психологию и творчество. А также немного магии.
Обряд почитания Предков. Многие вопросы, которые очень важны для каждого человека зависят от нашего Рода. На этой территории все, что связано со здоровьем, созданием семьи или с рождением детей, с талантами и дарами. Мы почтим светлую память наших предков огненной церемонией и попросим поддерживать нас в земных делах.
18:00-19:00 Ужин
Магическая ночь Нового Года
Новогодние события с 19:00… Создаем желаемые события. Именно в Новый год, когда и взрослые, и дети верят в чудеса, создается энергетическая волна, открывающая двери к новым возможностям! Будем работать через шаманские, магические и медиативные практики для открытия новых энергетических горизонтов у магического костра.
Тот самый момент волшебства, когда воедино сплетаются возможности и желания людей. Настоящая магия в Северной Карелии. А еще вас ждут рунические предсказания от нашего почетного гостя Дмитрия Дагаса.
Магию Новогодней ночи воплощаем в жизнь вместе с Надей Фениной, Еленой Ардынцевой, Дмитрием Дагасом.
Впереди волшебство и практики, открывающие Белую дорогу.
В завершении праздника вас ждут потрясающие карельские новогодние угощения.
10:00 Завтрак
11:00-16:00 Пикник на лесной поляне
Организованный отъезд на автобусе к месту пикника на поляну рядом с Ловцом Снов. Начинаем зимнее веселье на берегу прекрасного озера Куйто. Завораживающий зимний пейзаж, чистый белый снег, просторы, чудесный карельский лес и потрясающая энергетика места! И это все для Вас! У большого костра сначала будем веселиться! Будет настоящая проверка вашей сноровки, смекалки и чувства юмора. За что непременно одарят Вас заслуженными призами и подарками.
Для любителей активного отдыха: лыжи, снегоступы, санки «ватрушки», зимняя горка! Веселимся, развлекаемся, отдыхаем.
Большой обеденный стол возле костра уже готов! Изведайте, гости дорогие, наших карельских вкусняшек: уха (а не рыбный суп), котлетки из лосятины, карельская выпечка, варенье и чаёк с дымком.
14:00-16:00 Праздник Чистого Снега. Надя Фенина
Это традиционный саамский праздник, когда под руководством нойда все гости обращаются со своими просьбами к матери Земле. И мать Земля слышит своих детей и отвечает на их молитвы.
Знания саами основываются на тесной связи с природой. Они хранители северной природной магии. В исторических источниках, часто можно встретить упоминание о них, как о народе — колдуне из-за естественной близости к природным стихиям. Саами редко кому рассказывают свои секреты, но нам повезло! Будет возможность познакомиться с культурой Саами.
С Надей и ее внучками, которые не только проведут ритуальную часть праздника Чистого Снега, но и покажут традиционное саамское обережное рукоделие. Желающие смогут зарядить оберег доброй энергией для своих целей, а потом выкупить его, заручившись поддержкой нойда на долгое время.
16:00-19:00 Практики исцеления. Елена Ардынцева
Поговорим о простых способах самовосстановления, саморегуляции и обретении внутренней гармонии. Иной раз, проживая свой жизненный опыт, люди сталкиваются с трудными ситуациями, которые выбивают из колеи. Но есть простые способы вернуть себе ресурсное состояние, если речь не идет о клиническом случае.
20:00-21:00 Саамские сказки от Нади Фениной
Вас ждет захватывающий рассказ о том, как чувствовать природу, быть в гармонии с ней и открывать для себя безграничный природный ресурс. Время для несерьезно — серьезных разговоров, задушевных песен и новогодних гаданий. Смешные и серьезные предсказания.
10:00 Завтрак
11:00-15:00 Зимнее веселье в Калевале!
Продолжаем веселиться! Кто еще желает покататься на снегоходе? Снова для Вас огромные возможности зимних развлечений: лыжи, снегоступы, санки-ватрушки, зимние горки.
Но самое важное, что это время гастрономических удовольствий.
Обед у костра и Вам будет предложена правильно приготовленная с большой любовью карельская пища. Дары природы, которыми щедро одарена Карелия, подадут к столу. Уха из форели, котлеты из лосятины, блинчики с вареньем из морошки.
14:00-15:30 Энергия Эмоций. Елена Ардынцева
Эмоции — это ключ к счастью или несчастью. Качество жизни в прямом и в переносном смысле зависит от того, насколько человек способен регулировать свой эмоциональный фон. Это время мы потратим, чтобы найти свой вариант этого ключа, чтобы лучше понимать себя и управлять своим состоянием. И медитация — исцеление.
16:00-17:30 Шаманская практика. Надя Фенина
Шаманский ритуал «Запутывание злых духов». Задача: отвести от себя и своей семьи негативную энергию, беды, несчастья, болезни; избежать нежелательного внимания злых, завистливых людей; сохранить благополучие в жизни. Берегите своё счастье!
17:30-19:00
Завершающая огненная церемония, символизирующая будущий виток жизни, в которой открываются новые горизонты и обретаются иные смыслы. Сжигаем предмет, который символизирует личное омрачение — корень всех внутренних и внешних бед.
20:00 Приглашаем на концерт карельской музыки «Лебедь Калевалы»
Вы услышите завораживающие звуки кантеле (национальный карельский струнный инструмент) в исполнении многократного лауреата международных фестивалей народных инструментов, заслуженного деятеля культуры Республики Карелия Юрия Гладышева. Прозвучат песни на карельском, финском и русском языках. У вас будет уникальная возможность самим исполнить песню на карельском языке.
20:00-21:00 Ужин… и затем традиционные посиделки
Московские поезда:
- № 91А (3 января в 10:10) трансфер в 06:15
- № 015А (3 января в 06:15) трансфер в 02:15
Питерский поезд
- № 21Ч (3 января в 20:39) трансфер в 16:30
Мурманский поезд
- № 22Ч (3 января в 10:38) трансфер в 06:15
- № 92А (3 января в 20:40) трансфер в 16:30
А для того, чтобы обратный путь был приятным, компания «Велт Карельские Путешествия» приготовит сухой паёк в дорогу. Перед отъездом не забудьте узнать побольше информации о том, как вернуться в Калевалу летом, какое размещение забронировать заранее и каких наших летних программах принять участие. Да! И не забудьте сувениры! И баночку варенья из лесных калевальских ягод, брусничный морс и травяные чаи!
Стоимость
Турбаза Велт
Категории номеров отеля «ВелТ»:
- номер студия, номер-музей «Карельская изба»: вид на озеро, душ, туалет, холодильник, фен, большая двуспальная кровать, раздвижной диванчик, телевизор.
- номер «Стандарт» с двумя кроватями, вид на озеро, душ, туалет, фен, минихолодильник, телевизор.
- номер «Стандарт» с одной двуспальной кроватью, вид на озеро, душ, туалет, фен, минихолодильник, телевизор.
- 2-х комнатный номер «Сиют»: четыре отдельные кровати, вид на город, телевизор, удобства на два номера.
Проживание по программе «Мистический Новый год в Калевале» в отеле «ВелТ». Это центр поселка на берегу красивого озера Куйто. На все мероприятия, связанные с пикниками и практиками у Ловца Снов, в том числе новогодняя ночь, этноконцерт, и прочее - проводятся на территории туркомплекса «ВелТ» в 4-х км от отеля. К этим местам и обратно едем на организованном транспорте.
Магические практики, ритуалы, посиделки проводятся в отеле «ВелТ». Для нас будет предоставлено помещение с большими столами, без посторонних. Питание также организовано в кафе отеля «ВелТ».
Что бы добраться до Калевалы необходимо доехать до железнодорожной станции Кемь. Здесь останавливается любой поезд, следующий по ветке Октябрьской железной дороги в мурманском направлении. Представитель фирмы обязательно встретит Вас в любое время суток.
Скидки детям:
- от 7-ми до 14-ти лет на основном месте: 25%
- от 7-ми до 14-ти лет на дополнительном месте: 45%
Включено в стоимость
- групповой трансфер Кемь-Калевала-Кемь
- размещение в отеле «ВелТ» по выбранной категории номера
- 3-х разовое питание начиная с завтрака 31.12 до завтрака 03.01, в том числе вегетарианское меню
- новогодний стол (в том числе вегетарианский)
- встреча Нового года на подготовленной лесной поляне у магического костра
- этно-экскурсия «Калевала - родина эпоса»
- психологические и магические практики и творчество от ведущих программы
- концерт «Лебедь Калевалы», 02.01
- аренда лыж, санок, снегоступов
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Кеми
Отзывы
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Новогодний колорит - 3 дня
Расслабленная экскурсионная программа с дополнительными активностями по желанию. Новогодняя ночь в одном из ресторанов Петрозаводска. В программе тура: Петрозаводск, ча...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 17900 ₽
Новогодние каникулы на базе отдыха Марциальные ключи
Тур 4 дня на новогодние праздничные дни с размещением на базе отдыха Марциальные ключи. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет.В программе тура - этноориентированные з...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 20900 ₽
Новогодний пир у викингов
Новогодний автобусный тур на 3 дня из Санкт-Петербурга с банкетом и праздничной программой в музее живой истории викингов Бастион. Тур для семей с детьми от 9 лет. Разм...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 21450 ₽
Новогодние хиты Карелии 3 дня
Экскурсионный тур на Новый год в Карелию на 3 дня с размещением в отеле 4* (на выбор), отражающий национальный карельский колорит. Семейный тур даже для маленьких детей...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 21600 ₽
Колоритный Новый год в самой веселой деревне
Три дня, насыщенные событиями, смехом и весельем, вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в карельской глубинке – деревне Киндасово!
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 22550 ₽
Новогодний колорит - 4 дня
Новогодняя программа в Карелии. Подходит для семейного отдыха. Без длительных переездов. Программа предполагает дополнительные экскурсии на выбор: Рускеала или о. Кижи...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 23300 ₽
Новогодние каникулы в Карелии
Новогоднее путешествие в Карелию с интересной интерактивной программой. Экскурсионный тур на 4 дня со 2.01 по 6.01 рассчитанный на семьи с детьми от 6 лет с размещением...
Ближайший заезд:
c 02 января по 05 января
4 дня 3 ночи
от 24500 ₽
Новогодние хиты Карелии 4 дня
Новогодний экскурсионный тур с национальным колоритом в Карелию на 4 дня с размещением в отеле 4* на выбор. Тур подойдёт семьям даже с маленькими детьми. В программе: П...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 25850 ₽
Новый год на базе отдыха Марциальные ключи
Новогодний эко-тур 4 дня с проживанием в туркомплексе на на берегу озера. Без лишних доплат, кроме доп. питания, бани и проката зимнего инвентаря. Тур подходит семьям с...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 26400 ₽
А в Новый год в Карелии, как в сказке!
Семейный новогодний тур в Карелию на 4 дня с заездом 31.12, который рассчитан на семьи с детьми от 6 лет. Тур предполагает 2 длительных переезда - в горный парк Рускеал...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 28500 ₽
Весёлый Новый Год в Карелии
Веселый праздник для детей и взрослых! Новогодний экскурсионный тур на 4 дня в Карелию с 31.12. Дети 6+. Размещение в отеле 4* - Питер Инн или Карелия СПА. Банкет (за д...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 29500 ₽
Новогодний обоз к карельскому Деду Морозу
Новогодняя семейная программа на 4 дня в Карелию. Два Деда Мороза! Несколько вариантов комфортных гостиниц для размещения по туру. Самая длинная трасса для катания на...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 32450 ₽
Сказочный Новый год в Карелии 4 дня
Экскурсионный праздничный тур с возможностью выбора банкета в лучших ресторанах Петрозаводска. Размещение по туру в отеле 4* на выбор. Тур подходит семьям с детьми от 1...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 33700 ₽
Новогодняя сказка в Рускеала
Трехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового года в Мраморном каньоне. Новогодний автобусный тур из Санкт-Петербурга .В программе тура посещение Северного ...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 02 января
3 дня 2 ночи
от 34950 ₽
Новый год на загородной базе «Суйсарь»
4 новогодних дня на природе с яркой и незабываемой программой! Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали о...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 35300 ₽
Новогодние хиты Карелии из Москвы
Новогодний отдых в Карелии с выездом из Москвы. Тур начинается в Петрозаводске, завершается по умолчанию в Санкт-Петербурге. В Москву можно отправиться и поездом из Сор...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 37550 ₽
Большое Новогоднее Путешествие по Карелии
Насыщенный четырехдневный тур-путешествие со встречей нового года в Карелии. Экскурсионный автобусный тур на 4 дня из Санкт-Петербурга с размещением по программе премиу...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 38750 ₽
Царский Новый год в Карелии
Все виды царских развлечений и угощений в новогоднем автобусном экскурсионном туре из Санкт-Петербурга на 4 дня с размещением в отелях Петрозаводска 4* и возможностью у...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 41450 ₽
Новый год на берегах карельского озера
Новогодний тур с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Без длительных переездов. Активный отдых за доп. плату: снегоходы, хаски, ...
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 03 января
4 дня 3 ночи
от 41600 ₽