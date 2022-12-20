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Husky travel - New Year in Karelia 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

За 2 насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой и основным навыкам каюра. Проведем Вас заснеженными тропами. Вы насладитесь зимней карельской природой и проживете совершенно новый опыт. А после нас ждет расслабление у камина и горячий ужин традиционной северной кухни. Путешествие в стиле HYGGE.

Передвигаемся на собачьих упряжках по 2 человека в одной упряжке. Общая протяженность маршрута - 20 км. Радиальные выходы на целый день.

 За время путешествия Вы:

  • Посетите Дом полярника и познакомитесь с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику;
  • Изучите навыки каюра  и отправитесь на одной из упряжек в путешествие по диким лесам Карелии в сопровождении профессионального инструктора;
  • Попробуете арктическое питание и традиционную северную кухню, а также разные карельские настойки на северных травах и ягодах (18+);
  • Диплом о прохождении программы и азов каюринга;
  • Почувствуете радушие гостевых домов Карелии. А для самых отважных и готовых испытать новый опыт возможен ночлег в арктических палатках (по запросу).

Программа тура

День 1
Обучение и тренировка

Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.

Трансфер в Дом полярника (30 км).

Завтрак по-карельски.

Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.

Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.

Знакомство с ездовыми собаками.

Сбор упряжки.

Обучение управлению упряжкой.

Путешествие на собачьих упряжках (до 8 км длина маршрута в первый день).

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Размещение в гостевом доме на ночлег.

Горячий ужин.

Подведение итогов дня и байки северных путешественников.

День 2
Путешествие на собачьих упряжках

Завтрак арктический.

Брифинг дня.

Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).

Движение по маршруту.

Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Баня.

Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах: «Тайны Воттоваары», «Онежская», «Arctic Heroes Drinks» и «Карельский Егермейстер» с соленьями, «деревенской тарелкой».

Подведение итогов дня и вручение дипломов.

Трансфер в г. Петрозавосдк.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Предоставление специализированного снаряжения
  • Сопровождение профессионального инструктора и заброска вещей по маршруту
  • Прохождение по маршрутам по 2 человека в 1 упряжке
  • Проживание в гостевых домах или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках - по запросу участника
  • 3х-разовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре + чаепития
  • Дегустация напитков разной крепости на карельских угодах и травах
  • Фото и видеосъемка на свою технику
  • Баня на дровах на финише маршрута
  • Работа сопровождающей техники
  • Страховка групповая

Оплачивается отдельно

  • Железнодорожные билеты
  • Дополнительные услуги базы
  • Возможно увеличить кол-во дней путешествия на собачьих упряжках. Стоимость дополнительного дня путешествия 11000 руб/день, включая проживание в гостевом доме, 3х-разовое питание, сопровождение инструктора и др.

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