Husky travel - New Year in Karelia 2022
За 2 насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой и основным навыкам каюра. Проведем Вас заснеженными тропами. Вы насладитесь зимней карельской природой и проживете совершенно новый опыт. А после нас ждет расслабление у камина и горячий ужин традиционной северной кухни. Путешествие в стиле HYGGE.
Передвигаемся на собачьих упряжках по 2 человека в одной упряжке. Общая протяженность маршрута - 20 км. Радиальные выходы на целый день.
За время путешествия Вы:
- Посетите Дом полярника и познакомитесь с легендарными экспедиционными собаками, покорившими Арктику;
- Изучите навыки каюра и отправитесь на одной из упряжек в путешествие по диким лесам Карелии в сопровождении профессионального инструктора;
- Попробуете арктическое питание и традиционную северную кухню, а также разные карельские настойки на северных травах и ягодах (18+);
- Диплом о прохождении программы и азов каюринга;
- Почувствуете радушие гостевых домов Карелии. А для самых отважных и готовых испытать новый опыт возможен ночлег в арктических палатках (по запросу).
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Петрозаводске или в аэропорту.
Трансфер в Дом полярника (30 км).
Завтрак по-карельски.
Брифинг, знакомство с инструктором, информация по прохождению программы.
Инструктаж по технике безопасности, подбор снаряжения.
Знакомство с ездовыми собаками.
Сбор упряжки.
Обучение управлению упряжкой.
Путешествие на собачьих упряжках (до 8 км длина маршрута в первый день).
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Размещение в гостевом доме на ночлег.
Горячий ужин.
Подведение итогов дня и байки северных путешественников.
Завтрак арктический.
Брифинг дня.
Подготовка к путешествию на собачьих упряжках (личная экипировка, сбор упряжки).
Движение по маршруту.
Перекус у костра на привале в процессе движения по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Баня.
Ужин северной кухни у камина и дегустация карельских настоек на северных травах и ягодах: «Тайны Воттоваары», «Онежская», «Arctic Heroes Drinks» и «Карельский Егермейстер» с соленьями, «деревенской тарелкой».
Подведение итогов дня и вручение дипломов.
Трансфер в г. Петрозавосдк.
Стоимость
Включено в стоимость
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Предоставление специализированного снаряжения
- Сопровождение профессионального инструктора и заброска вещей по маршруту
- Прохождение по маршрутам по 2 человека в 1 упряжке
- Проживание в гостевых домах или возможна организация ночевки по маршруту в арктической палатке и спальниках - по запросу участника
- 3х-разовое питание в соответствии с программой, в том числе горячая походная еда на костре + чаепития
- Дегустация напитков разной крепости на карельских угодах и травах
- Фото и видеосъемка на свою технику
- Баня на дровах на финише маршрута
- Работа сопровождающей техники
- Страховка групповая
Оплачивается отдельно
- Железнодорожные билеты
- Дополнительные услуги базы
- Возможно увеличить кол-во дней путешествия на собачьих упряжках. Стоимость дополнительного дня путешествия 11000 руб/день, включая проживание в гостевом доме, 3х-разовое питание, сопровождение инструктора и др.
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