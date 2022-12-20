Husky travel - New Year in Karelia 2022

За 2 насыщенных дня мы познакомим Вас с обаятельными пушистыми друзьями севера, научим управлять собачьей упряжкой и основным навыкам каюра. Проведем Вас заснеженными тропами. Вы насладитесь зимней карельской природой и проживете совершенно новый опыт. А после нас ждет расслабление у камина и горячий ужин традиционной северной кухни. Путешествие в стиле HYGGE.

Передвигаемся на собачьих упряжках по 2 человека в одной упряжке. Общая протяженность маршрута - 20 км. Радиальные выходы на целый день.

За время путешествия Вы: