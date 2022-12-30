Царский Новый год в Карелии

06:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед

07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания

07:25 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей.

07:30 – Отправление автобуса от м. Озерки

08:30 – Авторская экскурсия “Карельский перешеек – жемчужина северных земель”

Ваше новогоднее путешествие начнется с увлекательной трассовой экскурсии о непростой, но очень интересной истории Карельского перешейка. Испокон веков этот край находился в центре противостояния разных народов за земли между Ладогой и Балтикой, а сегодня на территории этого уникального природного комплекса расположены многочисленные культурно-исторические объекты и памятники природы. Послушайте рассказ нашего гида и полюбуйтесь завораживающими видами северной природы!

09:30 – Приозерск. Техническая остановка

12:00 – Обзорная экскурсия по Сортавале. Во время экскурсии по городу Сортавала наш гид познакомит вас с историей и архитектурой карельского города, который абсолютно не похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик.

Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.

12:40 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми». В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.

13:30 – Обед “по-карельски” с дегустацией бальзамов и настоек. Царей принято угощать лучшими яствами. Мы не станем уходить от традиций и отправимся на званый обед в лучший ресторан Сортавалы с завораживающими видами на Ладожское озеро. Здесь вы отведайте блюда карельской кухни и получите настоящее гастрономическое удовольствие!

Далее вас ждет дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек, приготовленных из натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!

15:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски

Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов - заснеженные эко-тропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.

16:00 – Посещение горного парка Рускеала. Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.

Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.

Примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!

Станете свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.

На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.

Прогулка вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.

Блюда карельской кухни и сувенирные лавки. На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.

Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.

Зимние сани. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!

18:00 – Переезд в Петрозаводск. По дороге в Петрозаводск вас ждет увлекательный рассказ гида о новогодних традициях Карелии, а также веселые конкурсы и призы. Скучно не будет!

20:30 – Техническая остановка. По пути в Петрозаводск мы сделаем техническую остановку, чтобы размять ноги и немного отдохнуть от дороги.

23:00 – Заселение в отель 4* в городе Петрозаводск. В царском туре – царское проживание! Вы будете проживать в лучших отелях Петрозаводска (Фрегат / Питер Инн).