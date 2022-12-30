Царский Новый год в Карелии
Празднуем Новый Год с царским банкетом и развлекательной программой в лучших ресторанах Петрозаводска!
В Царском туре вас ждет море незабываемых впечатлений! Мы приготовили для вас насыщенную экскурсионную программу по главным природным красотам Карелии, авторские экскурсии, встречу с карельским Дедом Морозом, теплый прием в карельской деревне, знакомство с хаски и северными оленями и, конечно, царский банкет и шоу-программу!
Преимущества и особенности тура:
- Встречайте Новый Год с царским банкетом и фееричной шоу-программой
- Окунитесь в атмосферу уюта и комфорта в лучших отелях столицы Карелии
- Подружитесь с ласковыми хаски и северными оленями
- Почувствуйте атмосферу сказки в резиденции карельского Деда Мороза - Талвиукко
- Побывайте на “Некремлевской Елке” в гостях у настоящих карел
- Насладитесь северными красотами в путешествии по главным достопримечательностям зимней Карелии: Мраморный каньон, заповедник Кивач, Рускеальские водопады и многое другое
Вас ждет:
Программа тура
06:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед
07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
07:25 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей.
07:30 – Отправление автобуса от м. Озерки
08:30 – Авторская экскурсия “Карельский перешеек – жемчужина северных земель”
Ваше новогоднее путешествие начнется с увлекательной трассовой экскурсии о непростой, но очень интересной истории Карельского перешейка. Испокон веков этот край находился в центре противостояния разных народов за земли между Ладогой и Балтикой, а сегодня на территории этого уникального природного комплекса расположены многочисленные культурно-исторические объекты и памятники природы. Послушайте рассказ нашего гида и полюбуйтесь завораживающими видами северной природы!
09:30 – Приозерск. Техническая остановка
12:00 – Обзорная экскурсия по Сортавале. Во время экскурсии по городу Сортавала наш гид познакомит вас с историей и архитектурой карельского города, который абсолютно не похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик.
Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
12:40 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми». В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.
13:30 – Обед “по-карельски” с дегустацией бальзамов и настоек. Царей принято угощать лучшими яствами. Мы не станем уходить от традиций и отправимся на званый обед в лучший ресторан Сортавалы с завораживающими видами на Ладожское озеро. Здесь вы отведайте блюда карельской кухни и получите настоящее гастрономическое удовольствие!
Далее вас ждет дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек, приготовленных из натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!
15:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски
Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов - заснеженные эко-тропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.
16:00 – Посещение горного парка Рускеала. Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.
Примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!
Станете свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
- Прогулка вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
- Блюда карельской кухни и сувенирные лавки. На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
- Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
- Зимние сани. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!
18:00 – Переезд в Петрозаводск. По дороге в Петрозаводск вас ждет увлекательный рассказ гида о новогодних традициях Карелии, а также веселые конкурсы и призы. Скучно не будет!
20:30 – Техническая остановка. По пути в Петрозаводск мы сделаем техническую остановку, чтобы размять ноги и немного отдохнуть от дороги.
23:00 – Заселение в отель 4* в городе Петрозаводск. В царском туре – царское проживание! Вы будете проживать в лучших отелях Петрозаводска (Фрегат / Питер Инн).
08:00 – Завтрак в отеле. Говорят, как встретишь Новый Год, так его и проведешь. Предлагаем провести его как можно веселее и приятнее. Начнем с вкусного завтрака и далее отправимся исследовать природные красоты русского севера.
10:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач
Вас ожидает недолгий переезд к одному из самых удивительных мест Карелии - заповеднику и водопаду Кивач. Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный. В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.
12:30 – Бальнеологический курорт Марциальные воды
Первый бальнеологический курорт Марциальные воды был основан самим Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.
В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя. Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.
13:30 - Отправление в вотчину карельского Деда Мороза – Талвиукко
Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту! Вотчина Талвиукко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.
14:30 – Обед в резиденции Талвиукко. Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине у вас будет возможность пообедать в ресторане Закрома Талвиукко и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы. Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.
15:30 – Визит в Резиденцию карельского Зимнего Деда – Талвиукко. Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его Резиденцию, где вас ждет встреча с карельским Дедом Морозом Талвиукко. Во время увлекательного интерактива вы увидите как под одной крышей живут все четыре времени года, узнаете как управлять погодой и увидите все чудеса Резиденции.
16:00 – Экскурсия по питомнику хаски и ферме северных оленей
Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме.
Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.
16:30 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных. Далее вас ожидает визит с саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы –традиционные жилища северного народа.
Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с с почти реальными белыми медведями.
17:00 – Катание на финских санях. После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность порадовать детей и самим вспомнить детство управляя финскими санями!
17:30 – Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями. С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:
- Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»
- Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.
- Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.
- Поучавствуйте в захватывающем приключении - катании на оленьей упряжке.
19:00 – Возвращение в Петрозаводск и подготовка к банкету. До празднования Нового года осталось несколько часов, которые вы можете потратить на отдых или приготовления к торжеству.
22:00 – Празднование Нового Года! Приглашаем всех на праздничный ужин, где вас ожидают Дед Мороз со Снегурочкой, новогоднее шампанское и развлекательная программа с розыгрышем призов и конкурсами.
00:00 – С Новым годом!
02:00 – Завершение банкета. Отправление в отель
10:00 – Поздний завтрак в отеле
11:00 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.
Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска. Это настоящий музей под открытым небом, где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.
14:00 – Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово. Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку». У вас есть уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном месте!
Приятным бонусом интерактивной программы будет чаепитие “по-карельски” с травяным чаем и сладкими угощениями.
15:30 – Отправление в Петрозаводск.
17:00 – Свободное время в Петрозаводске. Музей-ресторан ВКарелии Есть (по желанию)
Истинным ценителям гастро- и этнотуризма предлагаем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”. В стильных интерьерах пространства гости смогут отведать различные блюда карельской кухни, поучаствовать в чайной церемонии и мастер-классах, а также узнать много интересной информации об истории и традициях Карелии.
Все блюда в музее-ресторане готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара.
Рекомендуем Вам бронировать здесь места заранее, так как ресторан пользуется особой популярностью.
08:30 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Сбор группы
Последний день новогоднего путешествия будет не менее насыщенным, поэтому готовьтесь к увлекательной дороге домой.
10:00 – Новогодние приключения в Национальном музее Карелии
Интерактивная экскурсия перенесет вас во временасредневековой Карелии, где одним из главных праздников зимы был день Йоля. Вы посетите карельскую избу 19 века и узнаете традиционные рождественские ритуалы и обряды: гадания на год грядущий, создание специальных елочных украшений и карельские секреты исполнения новогодних желаний.
11:30 – Экскурсия в центре шунгита. Чем славится Карелия? Уникальная природа, всегда свежая рыба, ягоды, настойки и, конечно, шунгит!
О целебных свойствах этого удивительного камня узнали еще наши далекие предки, но только полтора столетия спустя врачи нашли ему применение. Очень многие сегодня употребляют шунгитовую воду или просто ставят этот минерал в комнатах, чтобы оздоровить атмосферу в доме.
В Центре Шунгита - уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом оздоровления, вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит и его свойствами. После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.
14:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю
Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры. Настоятель монастыря проведет вас увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажет много интересного из его многовековой истории.
15:30 – Обед в Старой Слободе. Перед возвращением в Санкт-Петербург мы отправимся на сытный обед в деревне Старая Слобода. (Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)
16:30 – Отправление в Санкт-Петербург. Обратная дорога займет несколько часов, во время которых вы сможете отдохнуть и прослушать завершающую трассовую экскурсию от нашего гида.
17:30 – Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем, перекусить в местной трапезной и закупиться свежей фермерской продукцией. Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.
Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 21:30 – м. Дыбенко
Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Гостиница премиум класса
Важно:
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Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
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При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
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Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.
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Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Скидки и льготы:
- Дети до 7 лет - 850 руб.
- Школьники - 600 руб.
- Студенты - 450 руб.
- Люди старше 60 лет - 450 руб.
- Инвалиды I группы - 850 руб
Включено в стоимость
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
- Проживание в лучших отелях категории “Премиум” 4* в Петрозаводске (3 ночи) - Питер Инн или Фрегат
- Завтраки в отеле
- Обед с карельскими блюдами в ресторане “Пийпун Пиха”
- Дегустация карельских бальзамов и настоек
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Управление финскими санями
- Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
- Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
- Посещение подворья домашних животных
- Увлекательные авторские трассовые экскурсии
- Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с лицензированным гидом
- Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза - Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия, Дворца Лумикки и посещение резиденции Талвиукко
- Экскурсия в минеральный центр карельского шунгита
- Обзорная экскурсия по Онежской набережной
- Входные билеты в заповедник Кивач
- “Некремлевская елка” в самой веселой карельской деревне Киндасово
- Обзорная экскурсия по г. Сортавала
- Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”
- Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
- Экскурсия по бальнеологическому курорту “Марциальные воды”
Оплачивается отдельно
- Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане Вашего отеля (оплачивается обязательно при заказе тура):
Банкет в ресторане "Фрегат": Взрослые - 9 000 руб./чел., Дети от 5 до 18 лет - 8 000 руб./чел.
- Комплексные обеды: от 650 - 850 руб./чел.;
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка;
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 400 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 300 руб./чел.;
- Активные развлечения в Вотчине Талвиукко: по ценам парка
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