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Царский Новый год в Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Празднуем Новый Год с царским банкетом и развлекательной программой в лучших ресторанах Петрозаводска! 

В Царском туре вас ждет море незабываемых впечатлений! Мы приготовили для вас насыщенную экскурсионную программу по главным природным красотам Карелии, авторские экскурсии, встречу с карельским Дедом Морозом, теплый прием в карельской деревне, знакомство с хаски и северными оленями и, конечно, царский банкет и шоу-программу!

Преимущества и особенности тура:

  • Встречайте Новый Год с царским банкетом и фееричной шоу-программой
  • Окунитесь в атмосферу уюта и комфорта в лучших отелях столицы Карелии
  • Подружитесь с ласковыми хаски и северными оленями
  • Почувствуйте атмосферу сказки в резиденции карельского Деда Мороза - Талвиукко
  • Побывайте на “Некремлевской Елке” в гостях у настоящих карел
  • Насладитесь северными красотами в путешествии по главным достопримечательностям зимней Карелии: Мраморный каньон, заповедник Кивач, Рускеальские водопады и многое другое

Программа тура

День 1
Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала: обзорная экскурсия по городу – авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми” – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» – Петрозаводск

06:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед

07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания

07:25 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей.

07:30 – Отправление автобуса от м. Озерки

08:30 – Авторская экскурсия “Карельский перешеек – жемчужина северных земель”

Ваше новогоднее путешествие начнется с увлекательной трассовой экскурсии о непростой, но очень интересной истории Карельского перешейка. Испокон веков этот край находился в центре противостояния разных народов за земли между Ладогой и Балтикой, а сегодня на территории этого уникального природного комплекса расположены многочисленные культурно-исторические объекты и памятники природы. Послушайте рассказ нашего гида и полюбуйтесь завораживающими видами северной природы!

09:30 – Приозерск. Техническая остановка

12:00 – Обзорная экскурсия по Сортавале. Во время экскурсии по городу Сортавала наш гид познакомит вас с историей и архитектурой карельского города, который абсолютно не похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик.

Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.

12:40 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми». В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.

13:30 – Обед “по-карельски” с дегустацией бальзамов и настоек. Царей принято угощать лучшими яствами. Мы не станем уходить от традиций и отправимся на званый обед в лучший ресторан Сортавалы с завораживающими видами на Ладожское озеро. Здесь вы отведайте блюда карельской кухни и получите настоящее гастрономическое удовольствие!

Далее вас ждет дегустация знаменитых карельских бальзамов и настоек, приготовленных из натурального растительного сырья. Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам!

15:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски

Мы обязательно заедем посмотреть на знаменитые рускеальские водопады, которые однажды стали природными декорациями для известного фильма «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место красиво: вокруг водопадов - заснеженные эко-тропинки, над рекой протянуты подвесные мостики, по которым можно прогуляться и сделать красивые памятные снимки.

16:00 – Посещение горного парка Рускеала. Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.

Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру горного парка.

Примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!

Станете свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.

На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.

  • Прогулка вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и  необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
  • Блюда карельской кухни и сувенирные лавки. На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
  • Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
  • Зимние сани. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых  детей!

18:00 – Переезд в Петрозаводск. По дороге в Петрозаводск вас ждет увлекательный рассказ гида о новогодних традициях Карелии, а также веселые конкурсы и призы. Скучно не будет!

20:30 – Техническая остановка. По пути в Петрозаводск мы сделаем техническую остановку, чтобы размять ноги и немного отдохнуть от дороги.

23:00 – Заселение в отель 4* в городе Петрозаводск. В царском туре – царское проживание! Вы будете проживать в лучших отелях Петрозаводска  (Фрегат / Питер Инн).

День 2
Петрозаводск – водопад “Кивач” – Марциальные воды – вотчина Талвиукко и питомник хаски – Петрозаводск: новогодний ужин

08:00 – Завтрак в отеле. Говорят, как встретишь Новый Год, так его и проведешь. Предлагаем провести его как можно веселее и приятнее. Начнем с вкусного завтрака и далее отправимся исследовать природные красоты русского севера. 

10:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач

Вас ожидает недолгий переезд к одному из самых удивительных мест Карелии - заповеднику и водопаду Кивач. Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный. В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.

12:30 – Бальнеологический курорт Марциальные воды

Первый бальнеологический курорт Марциальные воды был основан самим  Петром I и славится своими минеральными водами и лечебными грязями.

В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя. Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие.

13:30 - Отправление в вотчину карельского Деда Мороза  – Талвиукко

Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту! Вотчина Талвиукко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

14:30 – Обед в резиденции Талвиукко. Перед началом большой интерактивной экскурсии по вотчине у вас будет возможность пообедать в ресторане Закрома Талвиукко и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы. Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.

15:30 – Визит в Резиденцию карельского Зимнего Деда – Талвиукко. Вас радушно встретят озорные помощники главного зимнего волшебника Карелии и покажут его Резиденцию, где вас ждет встреча с карельским Дедом Морозом Талвиукко. Во время увлекательного интерактива вы увидите как под одной крышей живут все четыре времени года, узнаете как управлять погодой и увидите все чудеса Резиденции.

16:00 – Экскурсия по питомнику хаски и ферме северных оленей

Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов! Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме.

Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.

16:30 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных. Далее вас ожидает визит с саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы –традиционные жилища северного народа.

Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с с почти реальными белыми медведями. 

17:00 –  Катание на финских санях. После насыщенной интерактивной программы наступает время активного отдыха. У вас будет возможность порадовать детей и самим вспомнить детство управляя финскими санями!

17:30 –  Прогулка по волшебной Резиденции с зимними развлечениями. С наступлением темноты зажигается атмосферная подсветка и вотчина окутывается новогодним волшебством. Совершите прогулку по сказочной вотчине и выберете свое зимнее развлечение!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы:

  • Познакомьтесь с главными достопримечательностями региона посетив экспозицию «Карелия в миниатюре»
  • Узнайте об особенностях карельского календарного цикла и других удивительных вещах, посетив Резиденцию Карельского деда мороза Талвиукко и Дворец Карельской снегурочки Лумикки.
  • Прокатитесь на собачьей упряжке. Попробуйте свои силы в дог-трекинге или каникроссе.
  • Поучавствуйте в захватывающем приключении - катании на оленьей упряжке.

19:00 – Возвращение в Петрозаводск и подготовка к банкету. До празднования Нового года осталось несколько часов, которые вы можете потратить на отдых или приготовления к торжеству.

22:00 – Празднование Нового Года! Приглашаем всех на праздничный ужин, где вас ожидают Дед Мороз со Снегурочкой, новогоднее шампанское и развлекательная программа с розыгрышем призов и конкурсами.

00:00 – С Новым годом!

02:00 – Завершение банкета. Отправление в отель

День 3
Петрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной – деревня Киндасово – Петрозаводск

10:00 – Поздний завтрак в отеле

11:00 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики.

Набережная Онежского озера, пожалуй, является главной достопримечательностью Петрозаводска. Это настоящий музей под открытым небом, где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.

14:00 – Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово. Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку». У вас есть уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном месте!

Приятным бонусом интерактивной программы будет чаепитие “по-карельски” с травяным чаем и сладкими угощениями.

15:30 – Отправление в Петрозаводск.

17:00 – Свободное время в Петрозаводске. Музей-ресторан ВКарелии Есть (по желанию)

Истинным ценителям гастро- и этнотуризма предлагаем посетить музей-ресторан “ВКарелии Есть”. В стильных интерьерах пространства гости смогут отведать различные блюда карельской кухни, поучаствовать в чайной церемонии и мастер-классах, а также узнать много интересной информации об истории и традициях Карелии.

Все блюда в музее-ресторане готовятся исключительно из местных биоресурсов: дичи, выловленной в карельской тайге, рыбы из ближайших озер и Белого моря, по исконно карельским рецептам или в уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. 

Рекомендуем Вам бронировать здесь места заранее, так как ресторан пользуется особой популярностью.

День 4
Петрозаводск – Национальный музей Карелии – Центр шунгита – Александро-Свирский монастырь – Фермерская усадьба – Санкт-Петербург

08:30 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Сбор группы

Последний день новогоднего путешествия будет не менее насыщенным, поэтому готовьтесь к увлекательной дороге домой.

10:00 – Новогодние приключения в Национальном музее Карелии

Интерактивная экскурсия перенесет вас во временасредневековой Карелии, где одним из главных праздников зимы был день Йоля. Вы посетите карельскую избу 19 века и узнаете традиционные рождественские ритуалы и обряды: гадания на год грядущий, создание специальных елочных украшений и карельские секреты исполнения новогодних желаний.

11:30 – Экскурсия в центре шунгита. Чем славится Карелия? Уникальная природа, всегда свежая рыба, ягоды, настойки и, конечно, шунгит! 

О целебных свойствах этого удивительного камня узнали еще наши далекие предки, но только полтора столетия спустя врачи нашли ему применение. Очень многие сегодня употребляют шунгитовую воду или просто ставят этот минерал в комнатах, чтобы оздоровить атмосферу в доме. 

В Центре Шунгита - уникальном месте, который одновременно является и музеем и местом оздоровления, вам проведут увлекательную экскурсию и познакомят с загадочным минералом шунгит и его свойствами. После экскурсии вы посетите шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам.

14:30 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю

Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры. Настоятель монастыря проведет вас увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажет много интересного из его многовековой истории.

15:30 – Обед в Старой Слободе. Перед возвращением в Санкт-Петербург мы отправимся на сытный обед в деревне Старая Слобода. (Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)

16:30 – Отправление в Санкт-Петербург. Обратная дорога займет несколько часов, во время которых вы сможете отдохнуть и прослушать завершающую трассовую экскурсию от нашего гида. 

17:30 – Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем, перекусить в местной трапезной и закупиться свежей фермерской продукцией. Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовиться в собственной пекарне.

Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 21:30 – м. Дыбенко

Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания

Стоимость

Гостиница премиум класса

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
56 450 ₽
Двухместное размещение
41 450 ₽
Взрослый на доп.месте
40 550 ₽

Важно:

  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

  • При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.

  • Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.

  • Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.


Скидки и льготы:
  • Дети до 7 лет - 850 руб.
  • Школьники - 600 руб.
  • Студенты - 450 руб.
  • Люди старше 60 лет - 450 руб.
  • Инвалиды I группы - 850 руб

Включено в стоимость

  • Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • Проживание в лучших отелях категории “Премиум” 4*  в Петрозаводске (3 ночи) - Питер Инн или Фрегат
  • Завтраки в отеле
  • Обед с карельскими блюдами в ресторане “Пийпун Пиха”
  • Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • Управление финскими санями
  • Чаепитие “по-карельски” в деревне Киндасово
  • Посещение комплекса “Фермерская Усадьба” 
  • Посещение подворья домашних животных
  • Увлекательные авторские трассовые экскурсии
  • Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с лицензированным гидом
  • Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза - Талвиукко  и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия, Дворца Лумикки и посещение резиденции Талвиукко
  • Экскурсия в минеральный центр карельского шунгита
  • Обзорная экскурсия по Онежской набережной
  • Входные билеты в заповедник Кивач
  • “Некремлевская елка” в самой веселой карельской деревне Киндасово
  • Обзорная экскурсия по г. Сортавала
  • Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”
  • Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
  • Экскурсия по бальнеологическому курорту “Марциальные воды”

Оплачивается отдельно

  • Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане Вашего отеля (оплачивается обязательно при заказе тура):
Банкет в ресторане "Paulaner": Взрослые – 7 900 руб./чел. Дети от 5 до 18 лет – 4 900  руб./чел.

Банкет в ресторане "Фрегат": Взрослые - 9 000 руб./чел., Дети от 5 до 18 лет - 8 000 руб./чел.
  • Комплексные обеды: от 650 - 850 руб./чел.;
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка;
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 400 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры  - 300 руб./чел.;
  • Активные развлечения в Вотчине Талвиукко: по ценам парка

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Трехдневное путешествие по Карелии с празднованием Нового года в Мраморном каньоне. Новогодний автобусный тур из Санкт-Петербурга .В программе тура посещение Северного ...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 02 января

3 дня 2 ночи

от 34950 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новый год на загородной базе «Суйсарь»

4 новогодних дня на природе с яркой и незабываемой программой! Это сказочное путешествие подарит Вам незабываемые новогодние праздники на берегу Онежского озера вдали о...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 35300 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Новогодние хиты Карелии из Москвы

Новогодний отдых в Карелии с выездом из Москвы. Тур начинается в Петрозаводске, завершается по умолчанию в Санкт-Петербурге. В Москву можно отправиться и поездом из Сор...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 37550 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Большое Новогоднее Путешествие по Карелии

Насыщенный четырехдневный тур-путешествие со встречей нового года в Карелии. Экскурсионный автобусный тур на 4 дня из Санкт-Петербурга с размещением по программе премиу...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 38750 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.

Необычный Новый год в Карелии

Эзотерический тур. Отдых на Новый год в Северной Карелии в кругу именитых светлых магов и шаманов. Магические костры и волшебная снежная музыка Севера. Мистическая аура...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 03 января

5 дней 4 ночи

от 41500 ₽

Карелия 2022 г.2023 г.
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Новый год на берегах карельского озера

Новогодний тур с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Без длительных переездов. Активный отдых за доп. плату: снегоходы, хаски, ...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 41600 ₽