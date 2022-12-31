Большое Новогоднее Путешествие по Карелии
Насыщенный четырехдневный тур-путешествие со встречей нового года в Карелии. Начните новый год с открытий или посетите полюбившиеся места зимой. Мы встретим Новый год в прекрасной компании в краю тысячи озер, поучаствуем в мастер-классах, поиграем с хаски на вотчине карельского Деда Мороза, будем хохотать в самой веселой деревне, увидим жемчужину Карелии парк Рускеала и главные достопримечательности северного края и это далеко не все. Лучшая возможность сбросить накопившуюся усталость, зарядиться фантастическими эмоциями и восхитительно начать новый год!
Преимущества и особенности тура:
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Встреча Нового Года в краю тысячи озер и экскурсии по ТОПовым местам Карелии
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Насладитесь красотами северной природы в четырехдневном путешествии по главным достопримечательностям Карелии
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Познакомьтесь с дружелюбными хаски и побывайте в деревянной крепости времен Ивана Грозного
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Окунитесь в сказочный мир в вотчине карельского Деда Мороза — Талвиукко
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Побывайте на “Некремлевской Елке” в карельской деревне
Вас ждет:
Программа тура
07:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед.
08:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
08:30 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей
08:40 – Отправление автобуса от м. Озерки.
10:00 – Приозерск. Крепость Корела.
Первая остановка будет сделана в Приозерске, где вы познакомитесь с главной достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела. Узнаете о непростой истории этого края, где встречались интересы многих народов в борьбе за контроль над Карельским перешейком.
12:00 – Стрелецкий Острог.
По приезду вас встретит местный житель в историческом костюме, и проведет вас по музею живой истории времен Ивана Грозного. Это полноценная реконструкция деревянной крепости конца 16 века. Здесь все объекты интерактивные: можно примерить традиционный русский костюм, оружие стрелецкого полка и сфотографироваться на память.
12:30 – Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль.
После увлекательной экскурсии вас ждут занимательные мастер-классы от настоящих мастеров своего дела. Вы сможете выбрать один из двух мастер-классов при бронировании тура.
15:00 – Обед в городе Сортавала (приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)
16:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала.
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
16:40 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.
18:00 – Заселение в отель в г. Сортавала
После насыщенной экскурсионной программы первого дня у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил и подготовиться к праздничному банкету.
22:00 – Новогодний банкет с шоу-программойДед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы – новогодняя ночь в лучших традициях!
00:00 – С Новым годом!
02:00 - Отправление в отель
10:00 – Поздний завтрак в отеле
Чтобы ваше праздничное настроение сохранилось, мы предусмотрели для вас вкусный завтрак в отеле. После которого вы отправитесь на увлекательные экскурсии.
12:00 – Горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон
Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.
Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка.
Отправьтесь на новогодние гуляния с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!
Станете свидетелем сказочного светового шоу. С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.
На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!
Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.
- Прогулка вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
- Блюда карельской кухни и сувенирные лавки. На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
- Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
- Зимние сани. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых детей!
15:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски
Мы посетим зимние водопады Ахвенкоски, ставшие популярными благодаря фильму «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место прекрасно и сказочно. Вокруг водопадов обустроена территория, по которой пролегает экологическая тропинка для прогулок и установлены деревянные фигурки сказочных героев среди деревьев. А подвесные мосты над водопадами как будто ведут в сказку.
16:30 – Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры»
Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь в красотами северной природы. Совсем недалеко от Сортавалы открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Даже зимой в окружении снега эти пейзажи поражают воображение. Наш гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.
17:00 - Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен, “вписанные” в пейзаж древних карельских лесов на берегу Ладожского озера умелыми руками энтузиастов.
Даже если вы не религиозный человек, посещение “Фиваид” будет вам интересно как минимум по двум причинам. Первая - возможность посмотреть на реконструкции шедевров деревянного зодчества, не дошедших до наших дней. Вторая - это карельская природа: по тропам мимо серебряных елей и искрящегося снега вы выйдете к уединенному заливу Ораванселькя с видами на озерные острова-шхеры.
Местный гид проведет для вас авторскую экскурсию, из которой вы узнаете много об истории создания этого музея и распространении православия на русском севере - о трудолюбии, идее, и даже о мистике!
18:00 – Музей «У Мастера»
В экспозиции музея У Мастера представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами.
18:30 – Поздний обед в ресторане с панорамным видом
Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд и знаменитой карельской выпечкой. Помимо гастрономического удовольствия вас ждет еще и эстетическое - потрясающие панорамные виды на северную природу и Ладожское озеро!
(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)
20:00 - Возвращение в г. Сортавала. Свободное время
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Перед насыщенной программой третьего дня вашего новогоднего путешествия предлагаем вам сытно позавтракать и зарядиться позитивной энергией.
09:00 – Отправление в вотчину карельского Деда Мороза - Талвиукко.
Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!
Вотчина Талвиукко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.
12:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме
Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов!
Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.
Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.
13:00 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных
Далее вас ожидает визит с саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы – традиционные жилища северного народа.
Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с с почти реальными белыми медведями.
14:00 – Обед в вотчине Талвиукко
После большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане Закрома Талвиукко и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы.
(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)
16:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач
Вас ожидает посещение одного из самых удивительных мест Карелии - заповеднику и водопаду Кивач. Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.
На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный. В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.
19:00 – Прибытие в Петрозаводск. Вечерняя обзорная экскурсия
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики. Вы увидите главную елку, расположенную перед Музыкальным драматическим театром, самые главные достопримечательности и, конечно, визитную карточку города - набережную Онежского озера.
Набережная считается настоящим музей под открытым небом, где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.
20:00 – Заселение в отель
08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
09:00 – Отправление на “Некремлевскую Елку” в карельскую деревню Киндасово
10:30 – Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку». У вас есть уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном месте!
Приятным бонусом интерактивной программы будет чаепитие “по-карельски” с травяным чаем и сладкими угощениями.
12:00 – Отправление в Александро-Свирский монастырь
14:30 – Обед в деревне Старая Слобода
Перед возвращением в Санкт-Петербург мы отправимся на сытный обед в деревню Старая Слобода. (Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)
15:30 – Посещение Александро-Свирский монастыря
Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.
Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры. Гид проведет вам увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажет много интересного из его многовековой истории.
16:30 – Отправление в Санкт-Петербург
18:00 – Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба»
Завершающей остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем, перекусить в местной трапезной и закупиться свежей фермерской продукцией. Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовится в собственной пекарне.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 21:30 – м. Дыбенко
Конечная остановка: 22:00 – м. Площадь Восстания
Стоимость
Гостиница премиум класса
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Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
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При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.
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Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.
Скидки и льготы:
- Дети до 7 лет - 850 руб.
- Школьники - 600 руб.
- Студенты - 550 руб.
- Люди старше 60 лет - 550 руб.
- Инвалиды I группы - 850 руб
Включено в стоимость
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
- Проживание в отеле категории “Премиум” (4*) в регионе города Сортавала (2 ночи)
- Проживание в лучших отелях категории комфорт (4*) в Петрозаводске (1 ночь)
- Завтраки в отеле
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Остановка у крепости Корела
- Чаепитие “по-карельски” и интерактивная программа в деревне Киндасово
- Посещение комплекса “Фермерская Усадьба”
- Авторские трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты и обзорная экскурсия “Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с лицензированным гидом
- Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза - Талвиукко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия, Дворца Лумикки и посещение резиденции Талвиукко
- Экскурсия по музею под открытым небом “Северная Фиваида”
- Входной билет и экскурсия по музею “У Мастера”
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
- Обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
- Входные билеты в заповедник Кивач
- Посещение музея природы в заповеднике Кивач
- Интерактивная экскурсия в музее «Стрелецкий Острог»
- Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль (на выбор)
- Экскурсия в Александро-Свирском монастыре
Оплачивается отдельно
- Участие в новогоднем банкете и праздничной программе (оплачивается при бронировании тура): Новогодний банкет в Пийпун Пиха. Стоимость программы – 9 500 руб./чел. Дети от 5 до 12 лет - 3 500 рублей.
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Оплачивается по желанию на месте:
- Комплексные обеды: от 650 - 850 руб./чел.;
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 400 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 300 руб./чел.;
- Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
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