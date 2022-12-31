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Большое Новогоднее Путешествие по Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Насыщенный четырехдневный тур-путешествие со встречей нового года в Карелии. Начните новый год с открытий или посетите полюбившиеся места зимой. Мы встретим Новый год в прекрасной компании в краю тысячи озер, поучаствуем в мастер-классах, поиграем с хаски на вотчине карельского Деда Мороза, будем хохотать в самой веселой деревне, увидим жемчужину Карелии парк Рускеала и главные достопримечательности северного края и это далеко не все. Лучшая возможность сбросить накопившуюся усталость, зарядиться фантастическими эмоциями и восхитительно начать новый год!  

Преимущества и особенности тура:

  • Встреча Нового Года в краю тысячи озер и экскурсии по ТОПовым местам Карелии

  • Насладитесь красотами северной природы в четырехдневном путешествии по главным достопримечательностям Карелии

  • Познакомьтесь с дружелюбными хаски и побывайте в деревянной крепости времен Ивана Грозного

  • Окунитесь в сказочный мир в вотчине карельского Деда Мороза — Талвиукко

  • Побывайте на “Некремлевской Елке” в карельской деревне

Программа тура

День 1
Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм – Стрелецкий Острог: экскурсия и мастер-класс – Сортавала: обзорная экскурсия – авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми” – отель в г. Сортавала – Новогодний банкет

07:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед.

08:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

08:30 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей

08:40 – Отправление автобуса от м. Озерки.

10:00 – Приозерск. Крепость Корела.

Первая остановка будет сделана в Приозерске, где вы познакомитесь с главной достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела. Узнаете о непростой истории этого края, где встречались интересы многих народов в борьбе за контроль над Карельским перешейком.

12:00 – Стрелецкий Острог.

По приезду вас встретит местный житель в историческом костюме, и проведет вас по музею живой истории времен Ивана Грозного. Это полноценная реконструкция деревянной крепости конца 16 века. Здесь все объекты интерактивные: можно примерить традиционный русский костюм, оружие стрелецкого полка и сфотографироваться на память.

12:30 –  Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль.

После увлекательной экскурсии вас ждут занимательные мастер-классы от настоящих мастеров своего дела. Вы сможете выбрать один из двух мастер-классов при бронировании тура.

15:00 – Обед в городе Сортавала (приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)

16:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала.

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.

16:40 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»

В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.

18:00 – Заселение в отель в г. Сортавала 

После насыщенной экскурсионной программы первого дня у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил и подготовиться к праздничному банкету.

22:00 – Новогодний банкет с шоу-программой

Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы – новогодняя ночь в лучших традициях!

00:00 – С Новым годом!

02:00 - Отправление в отель

День 2
отель в г. Сортавала – Горный парк “Рускеала”: экскурсия по горному парку и свободное время - водопады Ахвенкоски – залив Кирьявалахти: трассовая экскурсия – музей “Северная Фиваида” – музей “У мастера” – Сортавала

10:00 – Поздний завтрак в отеле

Чтобы ваше праздничное настроение сохранилось, мы предусмотрели для вас вкусный завтрак в отеле. После которого вы отправитесь на увлекательные экскурсии.

12:00 – Горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон

Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья. Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.

Местный гид проведет увлекательную экскурсию по парку и познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места. После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка.

Отправьтесь на новогодние гуляния с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями. Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями. Весело будет и взрослым и детям!

Станете свидетелем сказочного светового шоу. С  наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками. В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.

На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию по ценам кассы.

  • Прогулка вокруг каньона по оборудованным тропам. Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и  необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
  • Блюда карельской кухни и сувенирные лавки. На территории Парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
  • Троллей вдоль мраморного каньона. Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
  • Зимние сани. Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых  детей!​

15:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски

Мы посетим зимние водопады Ахвенкоски, ставшие популярными благодаря фильму «А зори здесь тихие…». Даже зимой это место прекрасно и сказочно. Вокруг водопадов обустроена территория, по которой пролегает экологическая тропинка для прогулок и установлены деревянные фигурки сказочных героев среди деревьев. А подвесные мосты над водопадами как будто ведут в сказку.

16:30 – Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры»

Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь в красотами северной природы. Совсем недалеко от Сортавалы открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. Даже зимой в окружении снега эти пейзажи поражают воображение. Наш гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.

17:00 - Музей под открытым небом «Северная Фиваида»

Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных карельских часовен, “вписанные” в пейзаж древних карельских лесов на берегу Ладожского озера умелыми руками энтузиастов.

Даже если вы не религиозный человек, посещение “Фиваид” будет вам интересно как минимум по двум причинам. Первая - возможность посмотреть на реконструкции шедевров деревянного зодчества, не дошедших до наших дней. Вторая - это карельская природа: по тропам мимо серебряных елей и искрящегося снега вы выйдете к уединенному заливу Ораванселькя с видами на озерные острова-шхеры.

Местный гид проведет для вас авторскую экскурсию, из которой вы узнаете много об истории создания этого музея и распространении православия на русском севере - о трудолюбии, идее, и даже о мистике!

18:00 – Музей «У Мастера»

В экспозиции музея У Мастера представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно  купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами.

18:30 – Поздний обед в ресторане с панорамным видом

Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд и знаменитой карельской выпечкой. Помимо гастрономического удовольствия вас ждет еще и эстетическое - потрясающие панорамные виды  на северную природу и Ладожское озеро!

(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)

20:00 - Возвращение в г. Сортавала. Свободное время

День 3
Сортавала – вотчина карельского Деда Мороза: питомник хаски и северных оленей, саамская деревня, подворье домашних животных – заповедник Кивач – отель в г. Петрозаводск: Онежская набережная – отель в г. Петрозаводск

08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Перед насыщенной программой третьего дня вашего новогоднего путешествия предлагаем вам сытно позавтракать и зарядиться позитивной энергией.

09:00 – Отправление в вотчину карельского Деда Мороза - Талвиукко.

Всегда мечтали посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в атмосферу новогодней сказки? Мы исполним вашу мечту!

Вотчина Талвиукко – это целая страна чудес. Здесь вас ждет встреча с дружелюбными хаски, прогулка по оленьей ферме и подворью домашних животных, посещение подлинной саамской деревни и многое, многое другое.

12:30 – Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме 

Экскурсия по питомнику хаски – одно из самых радостных событий в туре для гостей всех возрастов!

Вы посетите самый большой в России питомник ездовых собак. Здесь вас ждет знакомство с игривыми и ласковыми хаски, привезенных из лучших международных питомников. Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Опытный каюр расскажет много интересных фактов об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Далее вас ждет прогулка по оленьей ферме и знакомство с любимыми животными северных народов. Экскурсовод поведает вам о том какую роль сыграли эти животные в освоении русского севера и почему северный олень считается добрым символом благополучия.

13:00 – Посещение саамской деревни, фото-локации “Арктика” и подворья домашних животных

Далее вас ожидает визит с саамскую деревню. Здесь вы откроете для себя удивительный мир Калевалы, в котором рассказывают о подвигах героев, воспетых в карело-финском поэтическом эпосе. Также вы увидите яранги и чумы – традиционные жилища северного народа.

Затем вы отправитесь в домашнее подворье, где вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской фермы. А после посещения фото-локации “Арктика” у вас остануться памятные снимки с с почти реальными белыми медведями.

14:00 – Обед в вотчине Талвиукко

После большой интерактивной экскурсии по вотчине вам предложат пообедать в ресторане Закрома Талвиукко и отведать блюда карельской кухни, приготовленных из даров северной природы.

(Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)

16:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач

Вас ожидает посещение одного из самых удивительных мест Карелии - заповеднику и водопаду Кивач. Именно здесь расположился второй по величине равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и является одним из самых красивых мест Карелии.

На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный. В рамках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и представителями флоры и фауны.

19:00 – Прибытие в Петрозаводск. Вечерняя обзорная экскурсия

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и достопримечательности столицы республики. Вы увидите главную елку, расположенную перед Музыкальным драматическим театром, самые главные достопримечательности и, конечно, визитную карточку города - набережную Онежского озера. 

Набережная считается настоящим музей под открытым небом, где собраны все подарки от городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной карточкой города.

20:00 – Заселение в отель

День 4
отель в г. Петрозаводск – деревня Киндасово: новогодний интерактив “Не Кремлевская елка” и чаепитие “по-карельски” – Старая Слобода – Александро- Свирский монастырь – комплекс “Фермерская Усадьба” – Санкт-Петербург

08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

09:00 – Отправление на “Некремлевскую Елку” в карельскую деревню Киндасово 

10:30 – Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами её обитатели — киндасовцы — простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят байки и легенды.

По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным Государством, избирают своего Президента, устраивают свою «Некремлёвскую ёлку». У вас есть уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном месте!

Приятным бонусом интерактивной программы будет чаепитие “по-карельски” с травяным чаем и сладкими угощениями.

12:00 – Отправление в Александро-Свирский монастырь 

14:30 – Обед в деревне Старая Слобода

Перед возвращением в Санкт-Петербург мы отправимся на сытный обед в деревню Старая Слобода. (Обед приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)

15:30 – Посещение Александро-Свирский монастыря

Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов.

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры. Гид проведет вам увлекательную экскурсию по главным святыням и расскажет много интересного из его многовековой истории.

16:30 – Отправление в Санкт-Петербург

18:00 – Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба»

Завершающей остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс «Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоем, перекусить в местной трапезной и закупиться свежей фермерской продукцией. Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовится в собственной пекарне. 

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 21:30 – м. Дыбенко

Конечная остановка: 22:00 – м. Площадь Восстания

Стоимость

Гостиница премиум класса

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Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
53 600 ₽
Двухместное размещение
38 750 ₽
Взрослый на доп.месте
37 850 ₽

  • Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.

  • Обращаем ваше внимание, что отель может быть изменен с обязательным сохранением категории, которую вы указали при бронировании.


Скидки и льготы:

  • Дети до 7 лет - 850 руб.
  • Школьники - 600 руб.
  • Студенты - 550 руб.
  • Люди старше 60 лет - 550 руб.
  • Инвалиды I группы - 850 руб

Включено в стоимость

  • Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • Проживание в отеле категории “Премиум” (4*) в регионе города Сортавала (2 ночи)
  • Проживание в лучших отелях категории комфорт (4*) в Петрозаводске (1 ночь)
  • Завтраки в отеле
  • Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • Остановка у крепости Корела
  • Чаепитие “по-карельски” и интерактивная программа в деревне Киндасово
  • Посещение комплекса “Фермерская Усадьба” 
  • Авторские трассовые экскурсии о Карелии
  • Входные билеты и обзорная экскурсия “Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с лицензированным гидом
  • Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза - Талвиукко  и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета Карелия, Дворца Лумикки и посещение резиденции Талвиукко
  • Экскурсия по музею под открытым небом “Северная Фиваида”
  • Входной билет и экскурсия по музею “У Мастера”
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
  • Обзорная экскурсия по г. Петрозаводск
  • Входные билеты в заповедник Кивач
  • Посещение музея природы в заповеднике Кивач
  • Интерактивная экскурсия в музее «Стрелецкий Острог»
  • Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль (на выбор)
  • Экскурсия в Александро-Свирском монастыре

Оплачивается отдельно

  • Участие в новогоднем банкете и праздничной программе (оплачивается при бронировании тура): Новогодний банкет в Пийпун Пиха. Стоимость программы – 9 500 руб./чел. Дети от 5 до 12 лет - 3 500 рублей.
    Оплачивается по желанию на месте:
  • Комплексные обеды: от 650 - 850 руб./чел.;
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 400 руб./чел.; Дети до 7 лет - бесплатно; Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн.), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры  - 300 руб./чел.;​
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
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Новый год на берегах карельского озера

Новогодний тур с размещением на базе отдыха Урозеро. Тур подойдёт семьям с детьми от 3-х лет. Без длительных переездов. Активный отдых за доп. плату: снегоходы, хаски, ...

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 03 января

4 дня 3 ночи

от 41600 ₽