Большое Новогоднее Путешествие по Карелии

07:30 – Подача автобуса к м. пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин Буквоед.

08:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

08:30 – Дополнительная подача автобуса м. Озерки. Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет Окей

08:40 – Отправление автобуса от м. Озерки.

10:00 – Приозерск. Крепость Корела.

Первая остановка будет сделана в Приозерске, где вы познакомитесь с главной достопримечательностью города – средневековой крепостью Корела. Узнаете о непростой истории этого края, где встречались интересы многих народов в борьбе за контроль над Карельским перешейком.

12:00 – Стрелецкий Острог.

По приезду вас встретит местный житель в историческом костюме, и проведет вас по музею живой истории времен Ивана Грозного. Это полноценная реконструкция деревянной крепости конца 16 века. Здесь все объекты интерактивные: можно примерить традиционный русский костюм, оружие стрелецкого полка и сфотографироваться на память.

12:30 – Мастер-класс по приготовлению калиток или по литью мушкетных пуль.

После увлекательной экскурсии вас ждут занимательные мастер-классы от настоящих мастеров своего дела. Вы сможете выбрать один из двух мастер-классов при бронировании тура.

15:00 – Обед в городе Сортавала (приобретается по желанию за доп плату, диапазон цен 650-850 руб./чел.)

16:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала.

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней. Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.

16:40 – Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»

В рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка, увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей великолепной “акустической системой”, созданной природой на берегу Ладожского озера.

18:00 – Заселение в отель в г. Сортавала

После насыщенной экскурсионной программы первого дня у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдохнуть, набраться сил и подготовиться к праздничному банкету.

22:00 – Новогодний банкет с шоу-программой

Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы – новогодняя ночь в лучших традициях!

00:00 – С Новым годом!

02:00 - Отправление в отель