А, давайте, поедем в Карелию + Рускеальский горный парк 2022
А, давайте, поедем в Карелию! Это прекрасная возможность побывать на Новый год в гостях у Снегурочки Лумине и Деда Мороза, в знаменитом горном парке Рускеала, увидеть зимние водопады, живописные пейзажи, окунуться в атмосферу праздника и волшебства
Вас ждёт:
- автобусно - пешеходные экскурсии по Петрозаводску и Сортавале
- посещение природной изюминки Карелии – равнинного водопада Кивач, музея природы и рощи карельской березы
- музыкальные часы-карильоны Кондопоги
- программа «Колдовские мастерские»: изготовление сувенира - карельской куклы - оберега, кулинарный поединок по изготовлению из ржаной муки рупиттетю (калитки), освоение игры на старинном инструменте - кантеле
- праздничная программа «В гостях у Снегурочки Лумине и Деда Мороза»: «тропа приключений» (традиционные карельские игры и промыслы), шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…»
- «Чумовые посиделки у жаркого костра»
- посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка
- вечер знакомств «Праздничное ассорти»
- посещение водопада Ахвенкоски, мраморного горного парка «Рускеала»
Вас ждет:
Программа тура
В 13:00 выезд из г. Москва (ст.м.Ховрина, у Сбербанка, ул.Дыбенко,44) в Карелию - край многочисленных озер и остроконечных елей (1000 км).
Транзит по территории РФ. Ночной переезд.
Маршрут проходит через города:
13:45 - г. Химки (на остановке Бутаково напротив ТЦ Гранд),
14.45 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс)
15.45 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная, 118)
16:45 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)
18:00 - г. Тверь (ТЦ Глобус, проспект Октябрьский, 101)
20:00 - г. Вышний Волочек (Макдональдс, ул. Большая Садовая, 44/30)
22:30 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5)
Прибытие в столицу Карелии г. Петрозаводск ориентировочно в 07:00.
Автобусно - пешеходная экскурсия подостопримечательностям города и прогулка по Онежской набережной.
По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.
Посещение природной изюминки Карелии – равнинного водопада Кивач.
Увидеть его зимой, значит понять само название, в переводе с карельского «снежная голова». Осмотрим музей природы и рощу карельской березы. Полюбуемся на сувениры из «карелки» - самого дорогого поделочного дерева. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении!
13:45 - транзитная остановка в г. Кондопога.
Музыкальные карильоны. При въезде в город стоят необычные музыкальные часы-карильоны. Волшебные звуки будто созданы для загадывания желаний. Остановимся ненадолго у звонницы. Самые сокровенные мечты легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно сбудутся!
Обед в кафе - шведский стол.
Программа «Колдовские мастерские». Нет, мы не будем летать на метле и выкрикивать заклинания. Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии в вашем доме.
А теперь переходим к кулинарному поединку - изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки).
Пока пирожки в печке румянятся - освоим премудрости игры на старинном инструменте - кантеле. «Старинные гусли» споют о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость.
Десерт - чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками).
Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля).
Праздничная программа «В гостях у Снегурочки Лумине и Деда Мороза». Знакомимся с озорными братцами Лумине - снежными колокольчиками из их волшебного мешка удачу, смекалку, море смеха и кружимся в вихре забав и развлечений. В программе:«тропа приключений» (традиционные карельские игры и промыслы), шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…». Нам не придется вылавливать щуку из холодной проруби - братцы LumiKelloja помогут превратиться в настоящих каюров, научат правильно собирать упряжку и покажут технику управления санями.
Чумовые посиделки у жаркого костра. У гостеприимного хозяина зимы узнаем, как карелы Новый год встречали, поиграем в веселые игры и отведаем вкуснейший чай по старинному рецепту. Фото-стоп у жаркого костра на оленьих шкурах с героями праздника и сюрприз от Лумине с добрыми пожеланиями на год грядущий.
Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка (северный олень, коза, гуси, утки, цезарки и т.д.).
Трансфер на базу отдыха (28 км, 1 час в пути), размещение в номерах и подготовка к новогоднему банкету.
Праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой (за доп. плату - при покупке тура). Стоимость: 3 950 рублей/взрослый, 3 350 рублей/ребенок с 13 лет, 2 450 рублей/ребенок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор).
Поздний завтрак, обед, ужин - шведский стол.
Свободный день. Отдых на загородной базе.
К вашим услугам (за доп. плату на месте): прокат лыж, ватрушек, снегоходов для зимних развлечений на территории базы отдыха, русская дровяная баня.
Предлагаем посетить концерт органной музыки. (г. Кондопога, 30 км. от базы отдыха). Стоимость с трансфером: 750 рублей/взрослый, 650 рублей/ребенок.
Дворец искусств приглашает в гости к главному королю Кондопоги. Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров.
Вечер знакомств «Праздничное ассорти». По давней традиции зажжем много свечей, повеселимся в приятной компании у жаркого камина и устроим конкурс караоке, вечерняя дискотека.
Поздний завтрак, обед, ужин - шведский стол.
Свободный день. Отдых на загородной базе.
К вашим услугам (за доп. плату на месте): прокат лыж, ватрушек, снегоходов для зимних развлечений на территории базы отдыха, русская дровяная баня.
Предлагаем посетить концерт органной музыки. (г. Кондопога, 30 км. от базы отдыха). Стоимость с трансфером: 750 рублей/взрослый, 650 рублей/ребенок.
Дворец искусств г. Кондопога - единственный концертный зал России, где установлены два духовых органа. Большой немецкий и так называемый французский, на котором аутентично звучит музыка барокко. Эти инструменты независимы друг от друга и могут звучать одновременно.
Вечер «Праздничное ассорти». Вас ждёт вечер веселья в уже знакомой компании, караоке и дискотека!
Завтрак - шведский стол. Освобождение номеров.
Выезд на бывшие финские территории без виз и паспортов (320 км).
Остановка на фотосессию на водопаде Ахвенкоски (место съемок фильма А зори здесь тихие...).
Горная сказка - Мраморный парк «Рускеала». С легкостью талантливого живописца прошлась природа по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест Республики. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.
Общее время нахождения в горном парке - 3 часа (у вас будет время перекусить в кафе и приобрести доп. услуги парка). Стоимость входной платы: взрослый - 500 руб./чел, студент - 300 руб./чел, школьник - 250 руб./чел. Дети до 5 лет – бесплатно.
Переезд в город Сортавала. Всего 45 минут и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, самого большого озера Европы. Каменным веером спускается к его воде Сортавала - город европейского очарования, имеющий три даты рождения и три названия. Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан именно здесь…
Автобусно - пешеходная экскурсия по г. Сортавала.
19:00 - отравление домой. Ночной переезд.
Ориентировочное прибытие в ваш город:
02:00 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5),
05:00 - г. Вышний Волочек (Макдональдс, ул. Большая Садовая, 44/30),
07:00 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101),
08:15 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2),
09:00 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная, 118),
09:30 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс).
11:00 – г. Москва (ст.м.Ховрино, ул.Дыбенко , 44)
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по маршруту Москва-Карелия-Москва
- проживание: база отдыха «Карелия» (Кондопожский район, деревня Ватнаволок) - 3 суток
- питание: 3 завтрака (шведский стол), 3 обеда (шведский стол), 2 ужина (шведский стол), чаепитие с калитками
- экскурсии: водопад Кивач, музыкальные карильоны, обзорная экскурсия по г. Петрозаводск и г. Сортавала, горный парк Рускеала (входная плата оплачивается дополнительно)
- анимационные программы: «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки Лумине» (на берегу Онежского озера в г. Кондопога), 3 мастер-класса: Калитка, Оберег, «Кантеле», дискотеки, посещение питомника ездовых собак, фото-сессия с хаски
- работа гида, аниматоров на территории Карелии
Оплачивается отдельно
- Оплачивается при покупке тура:
- 31.12.20. - праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой. Стоимость: 3 950 рублей/взрослый, 3 350 рублей/ребенок с 13 лет, 2 450 рублей/ребенок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор). Оплачивается на месте:
- входной билет в горный парк Рускеала. Стоимость: взрослый - 500 руб./чел, студент - 300 руб./чел, школьник - 250 руб./чел. Дети до 5 лет - бесплатно
- катания на собачьих упряжках: дети - 450 руб./круг 450 м, взрослые: 650 руб./круг 450 м.
- катание на банане за снегоходом с инструктором. Вместимость до 6 человек детей или 4 человека взрослых/ 800 рублей/за всех сидящих на банане.
- сафари на снегоходах
- русская дровяная баня на территории базы отдыха
- прокат: лыжи, ватрушки
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