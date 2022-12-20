А, давайте, поедем в Карелию + остров Кижи 2022

07:00 - нас приветствует столица лесной Республики - г.Петрозаводск.

Автобусно - пешеходная экскурсия по достопримечательностям города и прогулка по Онежской набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

Посещение природной изюминки Карелии – равнинного водопада Кивач.

Увидеть его зимой, значит понять само название, в переводе с карельского «снежная голова». Осмотрим музей природы и рощу карельской березы. Полюбуемся на сувениры из «карелки» - самого дорогого поделочного дерева. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении!

13:45 - транзитная остановка в г.Кондопога.

Обед (шведский стол) в кафе отеля и ждем вас на программе «колдовские мастерские». Нет, мы не будем летать на метле и выкрикивать заклинания. Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии в вашем доме. А теперь переходим к кулинарному поединку - изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки).

Пока пирожки в печке румянятся - освоим премудрости игры на старинном инструменте - кантеле. «Старинные гусли» споют о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость.

Десерт - чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками).

Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля).

Праздничная программа «В гостях у Снегурочки Лумине и Деда Мороза». Знакомимся с озорными братцами Лумине - снежными колокольчиками из их волшебного мешка удачу, смекалку, море смеха и кружимся в вихре забав и развлечений. В программе: «тропа приключений» (традиционные карельские игры и промыслы), шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…». Нам не придется вылавливать щуку из холодной проруби - братцы LumiKelloja помогут превратиться в настоящих каюров, научат правильно собирать упряжку и покажут технику управления санями.

«Чумовые посиделки у жаркого костра». У гостеприимного хозяина зимы узнаем, как карелы Новый год встречали, поиграем в веселые игры и отведаем вкуснейший чай по старинному рецепту. Фото-стоп у жаркого костра на оленьих шкурах с героями праздника и сюрприз от Лумине с добрыми пожеланиями на год грядущий.

Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка (северный олень, коза, гуси, утки, цезарки и т.д.).

Трансфер на базу отдыха (28 км, 1 час в пути), размещение в номерах и подготовка к новогоднему банкету.

31.12.21 - праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой на базе. Оплата строго при покупке тура. Стоимость банкета: 3 950 рублей/взрослый, 3 350 рублей/ребенок с 13 лет, 2 450 рублей/ребенок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор)