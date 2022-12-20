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А, давайте, поедем в Карелию + остров Кижи 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Тур с проживанием на загородной базе отдыха Карелия. Вас ждет незабываемая экскурсия по достопримечательностям столицы Карелии г. Петрозаводску, вы побываете на знаменитом острове Кижи, посетите второй по величине в Европе равнинный водопад Кивач, примите участие в занимательных анимационных программах и многое-многое другое... Добро пожаловать в Карелию!

 

Программа тура

День 1
День в пути

Мудрые карелы говорят «И коню хоть раз в году положен… отдых». Собираем чемоданы, берем  фотоаппараты, хорошее настроение и…  В 13:00 выезжаем из Москвы  в край чистейших озер и остроконечных елей (1100 км).

Начало тура: 13:00 г.Москва (ст.м.Ховрина, у Сбербанка, ул.Дыбенко,44)

Маршрут проходит через города:

13:45 - г. Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ Гранд),

14.45 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс),

15.45 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная, 118),

16:45 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2),

18:00 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101),

20:00 - г. Вышний Волочек (Макдональдс, ул. Большая Садовая, 44/30),

22:30 - г. Великий Новгород  (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5),

00:30 - г. Кириши (информацию уточнять у менеджеров).

День 2
Экскурсия по Петрозаводску - водопад Кивач - мастер-классы по изготовлению карельской куклы-оберега, приготовлению калиток - праздничная программа «В гостях у Снегурочки Лумине и Деда Мороза» - Посещение питомника ездовых собак - новогодний банкет

07:00 - нас приветствует столица лесной Республики - г.Петрозаводск.

Автобусно - пешеходная экскурсия по достопримечательностям города и прогулка по Онежской набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.

Посещение природной изюминки Карелии – равнинного водопада Кивач.

Увидеть его зимой, значит понять само название, в переводе с карельского «снежная голова». Осмотрим музей природы и рощу карельской березы. Полюбуемся на сувениры из «карелки» - самого дорогого поделочного дерева. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении!

13:45 - транзитная остановка в г.Кондопога.

Обед (шведский стол) в кафе отеля и ждем вас на программе «колдовские  мастерские».  Нет, мы не будем летать на метле и выкрикивать заклинания. Для начала с помощью лоскутков поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Сядем дружно за широкий стол, узнаем много интересного об истории карельской куклы. И в результате - сувенир - оберег останется на долгую память о Карелии  в вашем доме. А теперь переходим к кулинарному поединку -  изготовим из ржаной муки рупиттетю (калитки). 

Пока пирожки в печке румянятся - освоим премудрости игры на старинном  инструменте - кантеле. «Старинные гусли» споют о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость.

Десерт - чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками).

Отправляемся на берег Онежского озера (200 м от отеля).

Праздничная программа «В гостях у Снегурочки Лумине и Деда Мороза». Знакомимся с озорными братцами Лумине - снежными колокольчиками  из их волшебного мешка удачу, смекалку, море смеха и кружимся в вихре забав и развлечений. В программе: «тропа приключений»  (традиционные карельские игры и промыслы), шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…». Нам не придется вылавливать щуку из холодной проруби - братцы LumiKelloja помогут превратиться в настоящих каюров, научат правильно собирать упряжку и покажут технику управления санями. 

«Чумовые посиделки у жаркого костра».  У гостеприимного хозяина зимы узнаем, как карелы Новый год встречали, поиграем в веселые игры и отведаем вкуснейший чай по старинному рецепту. Фото-стоп у жаркого костра на оленьих шкурах с героями  праздника и сюрприз от Лумине с добрыми пожеланиями на год грядущий.

Посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка (северный олень, коза, гуси, утки, цезарки и т.д.).

Трансфер на базу отдыха (28 км, 1 час в пути), размещение в номерах и подготовка к новогоднему банкету.

31.12.21 - праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой на базе. Оплата строго при покупке тура. Стоимость банкета: 3 950 рублей/взрослый, 3 350 рублей/ребенок с 13 лет, 2 450 рублей/ребенок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор)

День 3
Развлечения на базе отдыха (за доп.плату) - концерт органной музыки во Дворце Исскуств в г. Кондопога (за доп. плату)

Поздний завтрак, обед, ужин - шведский стол на базе.

К Вашим услугам русская дровяная баня на территории базы отдыха, прокат лыж.

Концерт органной музыки. (г. Кондопога, 30 км. от базы отдыха) - за доп.плату.

Дворец искусств приглашает в гости к главному королю Кондопоги. Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров.

Стоимость с трансфером: 750 рублей/взрослый, 650 рублей/ребенок.

Вечер знакомств «Праздничное ассорти». По давней традиции зажжем много свечей, повеселимся в приятной компании у жаркого камина и устроим конкурс караоке, вечерняя дискотека.

День 4
Развлечения на базе отдыха (за доп.плату) - концерт органной музыки во Дворце Исскуств в г. Кондопога (за доп. плату)

Аналогично 3 дню.

День 5
Кижи  - восьмое чудо света

Завтрак - шведский стол на базе.

Освобождение номеров.

Внимание, важная информация! Так как маршрут этого дня проходит по деревням без точек питания - обед на нем не предусмотрен.

06:30 - отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО - знаменитому  острову Кижи (280 км). Наша дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья - северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой. В пути на маршруте: поселок Шуньга - одно из старейших поселений Заонежья и родина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям аспидный камень и обязан своему названию. С XV века через Шуньский  погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с  Новгородом - путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а  слава о вышивальщицах села гремела по всему миру. Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.

Село Толвуя - в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который стал позднее одним из основателей монастыря на Соловецких островах. Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова - Ксения Ивановна, в монашестве - Марфа.

Прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная переправа на судне на воздушной подушке на остров Кижи  (1 км/15 минут). 

Экскурсия по зимнему острову Кижи - объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского  крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня.

За доп.плату: экскурсионное обслуживание на о.Кижи (оплата производится в Карелии). Стоимость: 600 рублей/взрослый, 300 рублей/пенсионер, школьник.

Город  Медвежьегорск (Кархумяки).  В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»… Ночной переезд  домой.

День 6
Дорога домой

Ориентировочное прибытие в ваш город:

05:00 - г. Великий Новгород  (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5)

08:00 - г. Вышний Волочек (Макдональдс, ул. Большая Садовая, 44/30)

10:00 - г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101) 

11:15 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)                              

12:00 - г. Солнечногорск (Макдональдс, ул. Красная, 118) 

12:30 - г. Зеленоград (остановка Штыки напротив Макдональдс)

13:15 - г. Химки (на остановке Бутаково напротив ТЦ Гранд)

14:00 - г. Москва (ст.м.Ховрино, ул.Дыбенко,44)

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по маршруту Москва-Карелия-Москва
  • проживание: база отдыха «Карелия» (Кондопожский район, деревня Ватнаволок) - 3 суток
  • питание: 3 завтрака (шведский стол), 3 обеда (шведский стол), 2 ужина (шведский стол), чаепитие с калитками
  • экскурсии: водная перевозка на о.Кижи, водопад Кивач, музыкальные карильоны
  • анимационные программы: «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки Лумине» (на берегу Онежского озера в г. Кондопога), 3 мастер-класса: Калитка, Оберег, «Кантеле», дискотеки, посещение питомника ездовых собак, фото-сессия с хаски
  • работа гида, аниматоров на территории Карелии

Оплачивается отдельно

  • экскурсионное обслуживание на о.Кижи (оплата производится в Карелии). Стоимость: 600 рублей/взрослый, 300 рублей/пенсионер, школьник
  • 31.12.21. - праздничный банкет с развлекательной программой и дискотекой. Оплата строго при покупке тура. Стоимость банкета: 3 950 рублей/взрослый, 3 350 рублей/ребенок с 13 лет, 2 450 рублей/ребенок до 13 лет (отдельный детский стол и аниматор)
  • Катания на собачьих упряжках:  дети - 450 руб./круг 450 м, взрослые: 650 руб./круг 450 м
  • Катание на банане за снегоходом с инструктором. Вместимость до 6 человек детей или 4 человека взрослых/ 800 рублей/за всех сидящих на банане
  • Сафари на снегоходах: 3 варианта
  • Услуги проката согласно прайс-листу
  • Русская дровяная баня на территории базы отдыха

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