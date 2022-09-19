В Карелию на июньские праздники

Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.

Поездка к уникальному природному объекту - Белая Гора. Здесь добывали мрамор для самых красивых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка. Переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через живописное озеро Гижозеро. Прогулка в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора.

Продолжаем путешествие. И наша цель - водопад Кивач - самый известный водопад в Карелии, второй равнинный водопад Европы. Все именитые путешественники, посещающие наши края, непременно бывали на водопаде, который «наводил некий приятный ужас». Вы узнаете красивую легенду о водопаде. И не смотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов! Люди устремляются к водопаду, чтобы подчиниться его чарующей красоте и стать немым свидетелем многовековой борьбы двух стихий — Воды и Камня. Во время экскурсии по старейшему природному заповеднику Вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок. Побываете в уютном «Музей природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.

Обед с шашлыком из свежей карельской форели неподалеку от заповедника.

Переезд в «Долину зайцев». Долина зайцев – уникальный арт-объект, находящийся недалеко от Петрозаводска. Скала с множеством вырезанных зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Нигде в мире вы не найдете подобного арт-объекта!

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы. Отъезд вечерними поездами (после 18:00).