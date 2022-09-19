В Карелию на июньские праздники
Предлагаем лучшее предложение любителям природы и истории северного народа! Всего за 3 дня Вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями Карелии: добраться на “метеоре” на знаменитый остров Кижи, побываете в Горном парке “Рускеала”, прокатитесь по Хижозеру на 12-местном понтоне к уникальному природному объекту – Белая Гора.
В программе тура: обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением знаменитой Онежской набережной, поездка на метеоре на знаменитый остров Кижи, посещение водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки и экскурсия в Горном парке Рускеала. Вы сможете побывать на месте добычи розового мрамора в деревне Белая Гора и посетите водопад Кивач, где сможете получить представление о богатстве и красоте северного края!
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в город Петрозаводск утренними поездами. Сбор группы у центрального входа ж/д вокзала (со стороны перрона).
Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия по городу «Из истории Петрозаводска». Во время обзорной экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора Александра Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Переезд на «метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 мин.). Трансфер в пассажирский порт. Вы увидите бескрайние водные просторы Онего и многочисленные живописные острова, которые называются Кижскими шхерами.
Экскурсия «Шедевры острова Кижи». Музей-заповедник «Кижи» – можно назвать Карелией в миниатюре: здесь, на Кижи под открытым небом собрано 68 памятников традиционной деревянной архитектуры. Жемчужина собрания по праву считается 22х-главая Преображенская церковь, высотой 37 метров (дата постройки – 1714 г.). Экскурсия познакомит вас:
- с Кижским архитектурным ансамблем, который входит в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО
- с интерьером действующей церкви Покрова Пресвятой Богородицы и нескольких крестьянских домов
- с традиционными крестьянскими ремеслами севера
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в отелях 4 * «PITER INN» в номерах категории «стандарт».
Ужин в ресторане отеля.
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля.
Выезд в Северное Приладожье (270 км.)
Обед в кафе.
Первая остановка - водопад Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Это один из четырех знаменитых рускеальских водопадов, расположенных в Южной Карелии. Этот падун низвергается в довольно обширную котловину, больше похожую на озеро. Вода в ней – очень чистая. Падун обрамлен скалами, соснами и елями. Все это создает удивительную атмосферу гармонии, завершенности и нереальности.
Экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке Рускеала. Огромные бело-серые скалы, возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды никого не оставляют равнодушным. Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали здесь на протяжении столетий. Посещение парка начнется с обзорной экскурсии, в ходе которой Вам покажут все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон. Расскажут о том, как добывали мрамор и где его использовали.
- Свободное время – воспользуйтесь им, чтобы попасть на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы или в сказочный парк «Калевала».
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.
Поездка к уникальному природному объекту - Белая Гора. Здесь добывали мрамор для самых красивых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка. Переправа к старинным ломкам на самоходном пароме через живописное озеро Гижозеро. Прогулка в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора.
Продолжаем путешествие. И наша цель - водопад Кивач - самый известный водопад в Карелии, второй равнинный водопад Европы. Все именитые путешественники, посещающие наши края, непременно бывали на водопаде, который «наводил некий приятный ужас». Вы узнаете красивую легенду о водопаде. И не смотря на то, что сейчас водопад утратил свою былую мощь и силу, он по-прежнему притягивает к себе тысячи туристов! Люди устремляются к водопаду, чтобы подчиниться его чарующей красоте и стать немым свидетелем многовековой борьбы двух стихий — Воды и Камня. Во время экскурсии по старейшему природному заповеднику Вы увидите водопад Кивач с трех смотровых площадок. Побываете в уютном «Музей природы» и узнаете, почему так ценится знаменитая карельская береза.
Обед с шашлыком из свежей карельской форели неподалеку от заповедника.
Переезд в «Долину зайцев». Долина зайцев – уникальный арт-объект, находящийся недалеко от Петрозаводска. Скала с множеством вырезанных зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Нигде в мире вы не найдете подобного арт-объекта!
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы. Отъезд вечерними поездами (после 18:00).
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в отеле PITER INN 4* - 2 ночи
- питание по программе: 3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- экскурсионное обслуживание и услуги гида-сопровождающего
- аренда транспорт и все трансферы по программе
- входные платы в музеи, парки и заповедники
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- переезд на «метеоре» из Петрозаводска на остров Кижи и обратно, входная плата в музей-заповедник и экскурсия «Шедевры острова Кижи»
- входная плата на водопад Ахвенкоски на реке Тохмайоки
- входная плата и экскурсия «Мраморный каньон» в Горном парке «Рускеала»
- экскурсионное обслуживание в парке «Белая гора, Тивдийский мрамор»: переезд на пароме, экскурсия по двум смотровым площадкам
- входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, музея Природы и дендрария
- посещение арт-объекта «Долина зайцев»
- билеты на водный транспорт
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Петрозаводск – Москва, Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербур
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