Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

В Карелии - есть! Гастрономический тур 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Традиционная кухня — один из самых приятных способов познакомиться с культурой региона.

В Карелии, конечно, надо есть рыбу во всех видах. Это и наваристая уха со сливками «лохикейтто», нежнейшая форель на гриле, ряпушковая или щучья икра, лосось слабой соли с укропом и домашним сыром на кусочке черного хлеба…

Не менее популярна и карельская выпечка, которая подается у нас в каждом ресторане и кафе: калитки, сканцы или пироги с ягодами. Калитке даже целый праздник посвятили!

В нашей кухне есть дичь — оленина, лосятина, медвежатина, которую подают с необычным брусничным соусом.

Приглашаем прикоснуться к этому празднику жизни!

У вас есть возможность всего за 2 дня: 

  • посетить карельскую сыроварню и продегустировать сыры разнообразных сортов
  • попробовать традиционные карельские блюда в современной интерпретации и авторском прочтении, с использованием модных техник приготовления и малоизвестных карельских пряных трав
  • оценить новую авторскую карельскую кухню с ее сложными сочетаниями вкусов и текстур, в более элегантном и легком формате блюд
  • приготовить своими руками карельские пирожки «калитки» и финскую уху «лохикейтто» в сказочном чуме посреди соснового бора
  • увидеть одну из самых красивых деревень России — Кинерму и отведать домашний обед от карельской хозяйки

Программа тура

День 1
Петрозаводск, экскурсия на сыроварню с дегустацией, мастер-класс по приготовлению калиток, дегустация блюд традиционной карельской кухни

Прибытие в Петрозаводск утренними поездами (до 10.00), сбор группы у центрального входа на ж/д вокзал.

Завтрак в ресторане города.

Обзорная экскурсия Из истории Петрозаводска по историческому центру, с прогулкой по Онежской набережной.

Посещение уникальной выставки «Вселенная Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.

На новой экспозиции вас ждет:

  • иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле,
  • погружение в тему рождения мира и знакомства с героями,
  • необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира.
  • И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо!

Экспозиция производит незабываемое впечатление, как на взрослых, так и на детей.

Посещение сыроварни, которая находится в живописном местечке вблизи реки Шуя и о.Вагатозеро на территории старинной карельской деревни Нижняя Салма.

Вас ждет дегустация продукции и рассказ о производстве, ремесленном сыроварении и производимых сырах.

Сыроварня производит итальянские сыры: мягкие, полутвердые, твердые с использованием цельного молока высшего сорта из 100% натуральных ингредиентов. По окончании экскурсии у вас будет возможность купить сыр по ценам производителя!

Возвращение в Петрозаводск.

Обед-дегустация «Традиционная кухня Карелии» в выставочно-дегустационном арт-пространстве «В Карелии есть».

Вы попробуете несколько карельских блюд и узнаете способы их приготовления.

Мастер-класс по приготовлению калиток.

Мы всё расскажем, всё покажем, обязательно дадим важные лайфхаки, которые обычно кулинары держат в секрете. Вы поработаете с аутентичными бабушкиными скалками, опробуете различные защипи и формы, а дальше ... насладитесь вкуснейшими, горячими калитками собственного производства.

Ужин и дегустация в первом и единственном в мире ресторане традиционной карельской кухни Карельская горница.

Размещение в Спа-отеле «Карелия» 4* в номерах категории «стандарт».

День 2
Кинерма, питомник хаски, мастер-класс по приготовлению лохикейто

Завтрак в ресторане отеля («шведский стол»).

Для желающих с 07:00 до 10:00 посещение бассейна и сауны в Спа-центре отеля «Карелия».

Освобождение номеров.

Поездка в карельскую деревню Кинерма.

В 2015 году она вошла в список 100 самых красивых деревень России. В ней всего семнадцать жилых домов, некоторые из которых были возведены еще в XVI веке. Вас радушно встретят, а после прогулки по деревне накормят обедом.

Переезд в Карьяла-парк. Мы поедем в гости к нашим четвероногим друзьям - в питомник хаски!

На экскурсии вы познакомитесь с чемпионами и участниками самых знаменитых гонок и узнаете о мире соревнований на упряжках. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни!

Мастер-класс по приготовлению финской ухи Лохикейто. Лохикейто - праздничный сливочный суп с лососем. Особенно популярен этот суп в зимнее время, ведь он не только неимоверно вкусный, но очень питательный и сытный.

Возвращение в Петрозаводск.

За дополнительную плату: ужин в первом рыбном ре­­сторане «Фрегат» - 2100 рублей с человека.

Окончание путешествия, трансфер на ж/д вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в номерах выбранной категории в отеле «Карелия 4*» (1 ночь)
  • питание по программе
  • аренда транспорта и все трансферы по программе
  • все входные платы в музеи и заповедники
  • экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
  • обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
  • экскурсия по сыроварне с дегустацией продукции и напитков, посещение лавки
  • обед-дегустация «Традиционная кухня Карелии» в выставочно-дегустационном арт-пространстве «В Карелии есть»
  • мастер-класс по приготовлению Лохикейто
  • мастер-класс по изготовлению карельских калиток
  • экскурсия по питомнику хаски
  • экскурсия по карельской деревне Кинерма

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва – Петрозаводск, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
  • гастрономический ужин во второй день тура в первом рыбном ре­­сторане «Фрегат» - 2100 руб./чел.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений