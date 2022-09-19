В Карелии - есть! Гастрономический тур 2022

Традиционная кухня — один из самых приятных способов познакомиться с культурой региона.

В Карелии, конечно, надо есть рыбу во всех видах. Это и наваристая уха со сливками «лохикейтто», нежнейшая форель на гриле, ряпушковая или щучья икра, лосось слабой соли с укропом и домашним сыром на кусочке черного хлеба…

Не менее популярна и карельская выпечка, которая подается у нас в каждом ресторане и кафе: калитки, сканцы или пироги с ягодами. Калитке даже целый праздник посвятили!

В нашей кухне есть дичь — оленина, лосятина, медвежатина, которую подают с необычным брусничным соусом.

Приглашаем прикоснуться к этому празднику жизни!

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