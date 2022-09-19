В Карелии - есть! Гастрономический тур 2022
Традиционная кухня — один из самых приятных способов познакомиться с культурой региона.
В Карелии, конечно, надо есть рыбу во всех видах. Это и наваристая уха со сливками «лохикейтто», нежнейшая форель на гриле, ряпушковая или щучья икра, лосось слабой соли с укропом и домашним сыром на кусочке черного хлеба…
Не менее популярна и карельская выпечка, которая подается у нас в каждом ресторане и кафе: калитки, сканцы или пироги с ягодами. Калитке даже целый праздник посвятили!
В нашей кухне есть дичь — оленина, лосятина, медвежатина, которую подают с необычным брусничным соусом.
Приглашаем прикоснуться к этому празднику жизни!
У вас есть возможность всего за 2 дня:
- посетить карельскую сыроварню и продегустировать сыры разнообразных сортов
- попробовать традиционные карельские блюда в современной интерпретации и авторском прочтении, с использованием модных техник приготовления и малоизвестных карельских пряных трав
- оценить новую авторскую карельскую кухню с ее сложными сочетаниями вкусов и текстур, в более элегантном и легком формате блюд
- приготовить своими руками карельские пирожки «калитки» и финскую уху «лохикейтто» в сказочном чуме посреди соснового бора
- увидеть одну из самых красивых деревень России — Кинерму и отведать домашний обед от карельской хозяйки
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Петрозаводск утренними поездами (до 10.00), сбор группы у центрального входа на ж/д вокзал.
Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия Из истории Петрозаводска по историческому центру, с прогулкой по Онежской набережной.
Посещение уникальной выставки «Вселенная Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.
На новой экспозиции вас ждет:
- иммерсивное путешествие по тропе в рунопевческий лес со звуками кантеле,
- погружение в тему рождения мира и знакомства с героями,
- необычная инсталляция «Щука» раскроет секреты народного быта, поделится рецептом пивоварения и разрешит вдохнуть ароматы Калевалы, а воды реки Туонелы унесут вас за пределы привычного мира.
- И, конечно, «Калевала» немыслима без мельницы Сампо!
Экспозиция производит незабываемое впечатление, как на взрослых, так и на детей.
Посещение сыроварни, которая находится в живописном местечке вблизи реки Шуя и о.Вагатозеро на территории старинной карельской деревни Нижняя Салма.
Вас ждет дегустация продукции и рассказ о производстве, ремесленном сыроварении и производимых сырах.
Сыроварня производит итальянские сыры: мягкие, полутвердые, твердые с использованием цельного молока высшего сорта из 100% натуральных ингредиентов. По окончании экскурсии у вас будет возможность купить сыр по ценам производителя!
Возвращение в Петрозаводск.
Обед-дегустация «Традиционная кухня Карелии» в выставочно-дегустационном арт-пространстве «В Карелии есть».
Вы попробуете несколько карельских блюд и узнаете способы их приготовления.
Мастер-класс по приготовлению калиток.
Мы всё расскажем, всё покажем, обязательно дадим важные лайфхаки, которые обычно кулинары держат в секрете. Вы поработаете с аутентичными бабушкиными скалками, опробуете различные защипи и формы, а дальше ... насладитесь вкуснейшими, горячими калитками собственного производства.
Ужин и дегустация в первом и единственном в мире ресторане традиционной карельской кухни Карельская горница.
Размещение в Спа-отеле «Карелия» 4* в номерах категории «стандарт».
Завтрак в ресторане отеля («шведский стол»).
Для желающих с 07:00 до 10:00 посещение бассейна и сауны в Спа-центре отеля «Карелия».
Освобождение номеров.
Поездка в карельскую деревню Кинерма.
В 2015 году она вошла в список 100 самых красивых деревень России. В ней всего семнадцать жилых домов, некоторые из которых были возведены еще в XVI веке. Вас радушно встретят, а после прогулки по деревне накормят обедом.
Переезд в Карьяла-парк. Мы поедем в гости к нашим четвероногим друзьям - в питомник хаски!
На экскурсии вы познакомитесь с чемпионами и участниками самых знаменитых гонок и узнаете о мире соревнований на упряжках. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни!
Мастер-класс по приготовлению финской ухи Лохикейто. Лохикейто - праздничный сливочный суп с лососем. Особенно популярен этот суп в зимнее время, ведь он не только неимоверно вкусный, но очень питательный и сытный.
Возвращение в Петрозаводск.
За дополнительную плату: ужин в первом рыбном ресторане «Фрегат» - 2100 рублей с человека.
Окончание путешествия, трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в номерах выбранной категории в отеле «Карелия 4*» (1 ночь)
- питание по программе
- аренда транспорта и все трансферы по программе
- все входные платы в музеи и заповедники
- экскурсионное обслуживание по программе и услуги гида-сопровождающего
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- экскурсия по сыроварне с дегустацией продукции и напитков, посещение лавки
- обед-дегустация «Традиционная кухня Карелии» в выставочно-дегустационном арт-пространстве «В Карелии есть»
- мастер-класс по приготовлению Лохикейто
- мастер-класс по изготовлению карельских калиток
- экскурсия по питомнику хаски
- экскурсия по карельской деревне Кинерма
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- гастрономический ужин во второй день тура в первом рыбном ресторане «Фрегат» - 2100 руб./чел.
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