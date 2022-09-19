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Твоя Карелия - тур на джипах и квадроциклах

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Во время путешествия вы попробуете Карелию и на вкус – не только продегустируете, но и приготовите сами, вы представляете?! Кроме квадроциклов и джипов, вы покатаетесь на SUP-сёрфах в затопленном кварцитном карьере и по озеру Пальозеру. А еще вас ждет катание на рафтах и катерах. Программа очень насыщенная! 

  • Вы увидите старинные церквушки и часовни уникальной культуры Русского Севера, “уснувшие” карельские деревеньки в летних пейзажах, единственный в России центр Вепсской культуры, заброшенный военный аэродром и кратер древнего вулкана.
  • Вы узнаете, о быте и традициях вепсов, как на острове Лычный удалось сохранить Церковь Петра и Павла 1620 года, как управлять сапом, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга.
  • Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки, уху на сливках, семь видов ряпушки и красную рыбу, приготовленную тремя разными способами.
  • Вы почувствуете тишину и благодать карельской природы, восторг от катания по бездорожью, счастье от поездки на катерах по озеру, удовольствие от еды и всего происходящего.

Программа тура

День 1
На джипах в этнографический музей, осмотр маяка на берегу Онего, на сапах по затопленному мраморному карьеру, 252 км.

Встречаемся на вокзале Петрозаводска, знакомимся с инструкторами и отправляемся на завтрак в ресторан Piter

После завтрака мы отправляемся в наше путешествие на джипах в единственный в России центр Вепсской культуры,  Шелтозерский вепсский этнографический музей. Мы погрузимся в историю вепсского края, узнаем культурные традиции и быт вепсов. Гостеприимные хозяева дома напоят нас вкусным чаем с угостят карельской  выпечкой.

По дороге, в местечке Верхручей, мы увидим каменную церковь Рождества Христова, построенную в 1914 году, но ожидающей реставрации. Иконостас из разоренной церкви, являющийся списком с икон Владимирского собора Киева, перенесен в Екатерининскую церковь г.Петрозаводска.

Посетив музей, мы поедем к маяку, расположенному на берегу Онежского озера. С  него открывается прекрасный вид на Онежское озеро. Во время обеда (неподалеку от маяка, в живописном месте) нас ждет мастер-класс по копчению красной рыбы.

После сытного обеда мы доедем до затопленного  кварцитного карьера, где сможем покататься на SUP-бордах и устроить перекус.

По дороге на базу отдыха мы встретим закат на  легендарной горе Сампо.

Размещаемся в уютных номерах и вкусно ужинаем.

День 2
К древнему вулкану с пикником на скале. 60 км на квадро, катание на SUP сёрфах по Пальозеру.

Завтрак в ресторане на базе.

Далее нас ждет инструктаж и тренировочные заезды на квадроциклах.

Сегодня мы отправимся к древнему вулкану Гирвас.

Затем мы отправимся на квадро на озеро Пальозеро, где мы сможем покататься на SUP-бордах. Здесь нас ждет обед и инструктора проведут мастер-класс по приготовлению рыбы на бревне.

Погоняем на скорости по взлетной полосе заброшенного аэродрома. В местечке  Поор-порог мы организуем перекус в беседке с красивым видом.

По возвращению на базу нас ждет баня и вкусный ужин в ресторане.

День 3
На джипах в Тивдию, рафтинг, на катерах на о. Лычный. 176 км на джипах, 1,5 км на рафтах, 10 км на катерах.

Завтрак на базе. 

На джипах едем в деревню Тивдию. Переодеваемся перед сплавом и едем на джипах в местечко Белая гора. Более века назад здесь добывали мрамор в огромных масштабах. Тивдийский мрамор часто упоминается в истории Санкт-Петербурга. Тут же стоит церковь 19-го века, её спроектировал архитектор московского храма Христа Спасителя Константин Тон. Здесь у нас будет начало сплава по реке Тивдийка. Это будет яркий, но не продолжительный рафтинг 1,5 км.

После сплава нас ждет обед в уютном и атмосферном кафе, с панорамными окнами и захватывающим видом на стремительный порог реки. Нам предлагают уху на сливках и 7 видов ряпушки. Хозяин базы научит жарить красную рыбу на камне.

Далее мы отправляемся на катерах по озеру Сандал на остров Лычный. Мы посетим церковь Петра и Павла постройки 1620 года. После путешествия по озеру высаживаемся в д. Ерши, где нас уже ждут джипы, и мы отправляемся  осматривать красивые старинные  деревни.

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в ресторане.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • размещение по программе на базе отдыха - 2 ночи
  • посещение бани
  • работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика 
  • аренда джипа, квадро и экипировки, топливо
  • посещение  карельских деревен ь, старинных часовень
  • участие в мастер-классах по приготовлению рыбы
  • катание на сапах

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до Петрозаводска и обратно

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