Твоя Карелия - тур на джипах и квадроциклах
Во время путешествия вы попробуете Карелию и на вкус – не только продегустируете, но и приготовите сами, вы представляете?! Кроме квадроциклов и джипов, вы покатаетесь на SUP-сёрфах в затопленном кварцитном карьере и по озеру Пальозеру. А еще вас ждет катание на рафтах и катерах. Программа очень насыщенная!
- Вы увидите старинные церквушки и часовни уникальной культуры Русского Севера, “уснувшие” карельские деревеньки в летних пейзажах, единственный в России центр Вепсской культуры, заброшенный военный аэродром и кратер древнего вулкана.
- Вы узнаете, о быте и традициях вепсов, как на острове Лычный удалось сохранить Церковь Петра и Павла 1620 года, как управлять сапом, где добывали мрамор для строительства Санкт-Петербурга.
- Вы попробуете блюда национальной карельской кухни: традиционные калитки, уху на сливках, семь видов ряпушки и красную рыбу, приготовленную тремя разными способами.
- Вы почувствуете тишину и благодать карельской природы, восторг от катания по бездорожью, счастье от поездки на катерах по озеру, удовольствие от еды и всего происходящего.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся на вокзале Петрозаводска, знакомимся с инструкторами и отправляемся на завтрак в ресторан Piter
После завтрака мы отправляемся в наше путешествие на джипах в единственный в России центр Вепсской культуры, Шелтозерский вепсский этнографический музей. Мы погрузимся в историю вепсского края, узнаем культурные традиции и быт вепсов. Гостеприимные хозяева дома напоят нас вкусным чаем с угостят карельской выпечкой.
По дороге, в местечке Верхручей, мы увидим каменную церковь Рождества Христова, построенную в 1914 году, но ожидающей реставрации. Иконостас из разоренной церкви, являющийся списком с икон Владимирского собора Киева, перенесен в Екатерининскую церковь г.Петрозаводска.
Посетив музей, мы поедем к маяку, расположенному на берегу Онежского озера. С него открывается прекрасный вид на Онежское озеро. Во время обеда (неподалеку от маяка, в живописном месте) нас ждет мастер-класс по копчению красной рыбы.
После сытного обеда мы доедем до затопленного кварцитного карьера, где сможем покататься на SUP-бордах и устроить перекус.
По дороге на базу отдыха мы встретим закат на легендарной горе Сампо.
Размещаемся в уютных номерах и вкусно ужинаем.
Завтрак в ресторане на базе.
Далее нас ждет инструктаж и тренировочные заезды на квадроциклах.
Сегодня мы отправимся к древнему вулкану Гирвас.
Затем мы отправимся на квадро на озеро Пальозеро, где мы сможем покататься на SUP-бордах. Здесь нас ждет обед и инструктора проведут мастер-класс по приготовлению рыбы на бревне.
Погоняем на скорости по взлетной полосе заброшенного аэродрома. В местечке Поор-порог мы организуем перекус в беседке с красивым видом.
По возвращению на базу нас ждет баня и вкусный ужин в ресторане.
Завтрак на базе.
На джипах едем в деревню Тивдию. Переодеваемся перед сплавом и едем на джипах в местечко Белая гора. Более века назад здесь добывали мрамор в огромных масштабах. Тивдийский мрамор часто упоминается в истории Санкт-Петербурга. Тут же стоит церковь 19-го века, её спроектировал архитектор московского храма Христа Спасителя Константин Тон. Здесь у нас будет начало сплава по реке Тивдийка. Это будет яркий, но не продолжительный рафтинг 1,5 км.
После сплава нас ждет обед в уютном и атмосферном кафе, с панорамными окнами и захватывающим видом на стремительный порог реки. Нам предлагают уху на сливках и 7 видов ряпушки. Хозяин базы научит жарить красную рыбу на камне.
Далее мы отправляемся на катерах по озеру Сандал на остров Лычный. Мы посетим церковь Петра и Павла постройки 1620 года. После путешествия по озеру высаживаемся в д. Ерши, где нас уже ждут джипы, и мы отправляемся осматривать красивые старинные деревни.
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в ресторане.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- размещение по программе на базе отдыха - 2 ночи
- посещение бани
- работа инструкторов и сопровождающего/гида переводчика
- аренда джипа, квадро и экипировки, топливо
- посещение карельских деревен ь, старинных часовень
- участие в мастер-классах по приготовлению рыбы
- катание на сапах
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
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