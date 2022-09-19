Твоя Карелия - тур на джипах и квадроциклах

Встречаемся на вокзале Петрозаводска, знакомимся с инструкторами и отправляемся на завтрак в ресторан Piter

После завтрака мы отправляемся в наше путешествие на джипах в единственный в России центр Вепсской культуры, Шелтозерский вепсский этнографический музей. Мы погрузимся в историю вепсского края, узнаем культурные традиции и быт вепсов. Гостеприимные хозяева дома напоят нас вкусным чаем с угостят карельской выпечкой.

По дороге, в местечке Верхручей, мы увидим каменную церковь Рождества Христова, построенную в 1914 году, но ожидающей реставрации. Иконостас из разоренной церкви, являющийся списком с икон Владимирского собора Киева, перенесен в Екатерининскую церковь г.Петрозаводска.

Посетив музей, мы поедем к маяку, расположенному на берегу Онежского озера. С него открывается прекрасный вид на Онежское озеро. Во время обеда (неподалеку от маяка, в живописном месте) нас ждет мастер-класс по копчению красной рыбы.

После сытного обеда мы доедем до затопленного кварцитного карьера, где сможем покататься на SUP-бордах и устроить перекус.

По дороге на базу отдыха мы встретим закат на легендарной горе Сампо.

Размещаемся в уютных номерах и вкусно ужинаем.