Святой треугольник: Кижи + Валаам + Соловки (1 день)
Приглашаем в насыщенный экскурсионный тур по главным достопримечательностям Карелии и святым паломническим местам!
Вас ждёт обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии, поездка в горный парк Рускеала, посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода, экскурсия в заповедник Кивач, экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю, прогулка на Мыс Лабиринтов.Маршрут: Петрозаводск – остров Кижи – горный парк «Рускеала» - остров Валаам (за доп. плату) - водопад Кивач – Беломорканал – Соловки - Кемь.
Вас ждет:
Программа тура
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Экскурсия на остров Кижи - жемчужину деревянного зодчества Карелии. Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла (продолжительность поездки 7 часов).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин.
Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы:
- Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с речкой Лососинкой.
- Гостиница «Северная» 4* - находится в самом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
- Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4*- комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства.
Завтрак (сухим пайком).
Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.
Ранний выезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 мин).
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни. Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
Переезд в город Сортавала (30 км).
За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов). Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!
Предварительная стоимость: 4 500 руб./взрослый; 2 300 руб./ребенок до 12 лет ; дети до 6 лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении). Точная стоимость будет утверждена в апреле 2023 года.
Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала-Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
Обед в монастырской трапезной.
Вторая экскурсия на усмотрение организатора:
- Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама.
- Или Новый Иерусалим. На этом маршруте туристы посещают Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон к часовне Успения Пресвятой Богородицы.
Возвращение в город Сортавала.
Гости, которые не поедут на о.Валаам, могут остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 900 руб.)
Или вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей им. Кронида Гоголева. Это знаменитый на весь мир мастер, работавший в уникальной манере (резьба по дереву).
Возвращение в город Сортавала.
Выезд всей группы из г. Сортавала в Петрозаводск. Позднее возвращение в Петрозаводск.
Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).
Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд». Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.
По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Переезд в поселок Повенец (22 км от г.Медвежьегорска). Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.
Обед.
Вечером приезд в туристический комплекс «Причал» (расположен в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в номерах с удобствами.
Ранний подъем и завтрак.
Отправление на теплоходе на Соловки. Двухчасовое путешествие по Белому морю.
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед.
В свободное время предлагаем совершить прогулку на Мыс Лабиринтов. Это живописный природный уголок на берегу Белого моря. Здесь находятся реконструированные каменные лабиринты и знаменитые соловецкие «танцующие» березки.За дополнительную плату предлагается экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность 3 часа).
Морская прогулка на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.Стоимость предварительная на 2023 г.: 1300 руб./чел. (оплата – на туре гиду)
В 19.30 отправление на теплоходе с Соловков в порт г. Кемь.
В 21.30 прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал».
Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса.
Обратите внимание:
- для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21 (места на рейс в 16.00 согласуются с менеджером заранее до начала тура)
- можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков (при расчете стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается)
Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на причал.
Завтрак.
Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.
Отъезд туристов на утреннем поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06.30 или поезд № 091 ~ в 09.30).
Стоимость
Гостиница Заречная + ТК Причал
Гостиница Северная + ТК Причал
Отель Питер Инн + ТК Причал
- Дети до 10 лет - 2 500 руб/чел;
- Дети от 10 до 16 лет включительно;
- Без последней ночевки в г.Кемь (при отъезде ночным поездом в день возвращения с Соловков): 1 200 руб./чел в 2-местном номере; 2 500 руб./чел в 1-местном номере; 1 000 руб./чел. – на доп.месте.
- Размещение с подселением в 2-местном номере возможно при наличии пары;
- Доплата для иностранных граждан в составе русской группы – 500 руб./чел.
- Водные переезды по Онежскому озеру (на о.Кижи), по Ладожскому озеру (на о.Валаам) и по Белому морю (на о.Соловки) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. В случае отмены экскурсии по погодным условиям, фирма возвращает стоимость неоказанных услуг в полном объеме.
- Экскурсии на Соловках начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Музей имеет право присоединять туристов, если в группе менее 15 человек на пешеходные экскурсии для сохранения их стандартной стоимости.
- Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.
- Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис ОМС.
- На Соловках работают только операторы мобильной связи "Мегафон" и "МТС". Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться "вне зоны действия сети".
- Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
- Питание на Соловках: в ресторанах при гостиницах "Соловецкая Слобода" или"Соловки-отель", в трапезной монастыря, в кафе "Кают-компания", расположенном в центре поселка или в других кафе. Средний чек от 500 руб.
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь)
- питание по программе (5 завтраков, 2 обеда, 1 ужин)
- экскурсии: по Петрозаводску, остров Кижи, горный парк «Рускеала», заповедник «Кивач», экскурсия на Беломорско-Балтийский канал, обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю
- транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное)
- работа гида и сопровождающего все дни по программе
Оплачивается отдельно
- проезд до г. Петрозаводска к началу тура (поезд, самолет, на своей машине) и из г. Кемь в день окончания тура
- Валаамский монастырь (2 экскурсии, обед, проезд на Метеоре).
- экскурсия на Заяцкий остров
Отзывы
Хочу выразить огромную благодарность Анне Зелинской (менеджеру по дружбе с клиентами ООО Алем-Тур. Только благодаря ее человеческому участию и профессиональному подходу стало возможно мое с дочерью путешествие по Карелии. Дело в том, что приобрести тур Большое карельское кольцо в августе 2019 года мне необходимо было на стоимость подарочного сертификата одной из турфирм г. Оренбурга, специалисты которой оказались весьма некомпетентными сотрудниками. Я, со своей стороны, также не располагала достаточным количеством информации для заключения трехсторонней сделки. Анна очень внимательно отнеслась к моим пожеланиям в подборе приемлемого для меня и дочери тура, и полностью взяла на себя решение юридических и организационных вопросов, касающихся именно возможности использования подарочного сертификата турфирмы г. Оренбурга. Анна очень сильно помогла мне не только предоставлением необходимой информации, но и моральной поддержкой, предостерегая, и направляя мои действия в необходимое русло на протяжении длительного времени. Благодаря таким сотрудникам СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ наших детей!!! АННА, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!
Огромное спасибо за отпуск в Карелии! Видно, что команда проработала все мелочи вашего тура! Все продуманно от работы менеджера гостиницы, транспорта, обедов и ужинов в разных местах! И конечно же гидов! Разные нам встречались по дороге.... но особенно хотим поблагодарить Анну, гида нашей группы! Весело, интересно, в зависимости от интересов группы занималась нами все четыре дня))))) Очень насыщенная программа, красивая природа, теперь желание вернуться в определённые места! Всем желаю побывать в Карелии! Каждый найдёт здесь отдых по интересам: история края, рыбалка, пешие прогулки по паркам, святые места Спасибо всем! А так же двум Аннам , менеджерам, которые проконсультировали нас и помогли выбрать нам программу по нашему вкусу
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