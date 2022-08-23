Святые легенды Севера: Кижи - Валаам - Соловки
Маршрут тура: Петрозаводск + Кижи + Валаам + Горный Парк «Рускеала» + Кивач + Беломорские петроглифы + Соловки 2 дня.
Заезды в июне, июле, августе каждую субботу!
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак в ресторане.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города». Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад,
посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска.
Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи». Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира. Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Завтрак – ланч-бокс.
Переезд в город Сортавала (250 км).
Прибытие в г. Сортавала. Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км).
Экскурсия по мраморному каньону. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный
светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
09:00 Отъезд на автобусе в г. Беломорск (370 км).
10:00-11:00 По пути заезд на один из крупнейших равнинных водопадов Европы - водопад Кивач.
12:00 – 13:00 Посещение Музея природы, дендропарка, заказника карельской березы.
14:30 Остановка на обед в туристическом комплексе.
15:30-18:00 – Время в пути до беломорских петроглифов.
18:00-19:00 Посещение выставочного павильона «Бесовы следки», где представлены одно из скоплений Беломорских Петроглифов – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО! Знакомство с одним из выдающихся памятник первобытного искусства Северной Европы – петроглифами – наскальными изображениями древних охотников и рыбаков, расположенных на живописных островах низовья р. Выг.
20:30 Прибытие в г. Кемь.
Размещение в гостинице. Отдых.
Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова.
Прибытие на Соловки.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Размещение в гостинице.
Обед.
Экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность пешеходной экскурсии 3 часа).
Обзорная экскурсия «История Соловецкого архипелага» - это рассказ о пяти тысячелетиях освоения архипелага Соловецких островов людьми. Древние строители загадочных лабиринтов, племена саамов и корелы, суровые православные подвижники и сами Соловецкие острова вот главные герои этой истории. Во время экскурсии по Соловкам туристы получат основную информацию о Соловецком архипелаге: физико-
географические, геологические и исторические данные, сведения о древней и современной флоре и фауне, аномальных и редких явлениях, наблюдающихся на островах.
Маршрут и объекты показа: Экскурсия начинается в центре поселка Соловецкий и проходит по живописному берегу Белого моря, через мыс Лабиринтов, по лесной дороге, к зданию радиостанции, Соловецкому камню, монастырскому кладбищу, сухому доку и гидроэлектростанции.
Посещение Соловецкого морского музея, где Вы увидите исторический корабль – государеву яхту «Святой Петр».
Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).
Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова.
Сотни лет дороги Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков и чаяний. Соловецкие монахи мерили путь Соловецкими вёрстами, заключённые соловецкого лагеря слезами, соловецкие юнги кроссом по утрам. Монахи строили знаменитые соловецкие скиты - скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты. Большевики превратили эти святые места в лагерные тюрьмы, а соловецкие юнги в учебные классы. Обо всём этом расскажут Вам соловецкие дороги - свидетели истории Соловков, трепетно хранящие следы человеческой деятельности.
Обед в кафе.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Отправление на материк.
Прибытие в г. Кемь. Трансфер на ж/д вокзал.
Стоимость
Отель Питер Инн + гостиница Соловецкая Слобода
Отель Питер Инн + гостиница Соловки-отель
СПА отель Карелия + гостиница Соловецкая Слобода
СПА отель Карелия + гостиница Соловки-отель
Гостиница Саквояж + гостиница Соловки-отель
Гостиница Саквояж + гостиница Соловецкая Слобода
Гостиница Фрегат + гостиница Соловецкая Слобода
Гостиница Фрегат + гостиница Соловки-отель
При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам, Соловки.
Примечание: для посещения экологических экскурсий необходимо иметь удобную
обувь и одежду!
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- размещение в гостинице в номере с удобствами
- питание по программе
- работа гида
Оплачивается отдельно
- авиа или ж/д билеты до г. Петрозаводск
- ж/д билеты из г. Кемь
- дополнительная ночь в гостинице г. Кемь (по желанию): 1750 руб/чел при размещении в двухместном номере
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