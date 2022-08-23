Святые легенды Севера: Кижи - Валаам - Соловки

Завтрак. Освобождение номеров.Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова.Прибытие на Соловки.Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.Размещение в гостинице.Обед.Экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность пешеходной экскурсии 3 часа).Обзорная экскурсия «История Соловецкого архипелага» - это рассказ о пяти тысячелетиях освоения архипелага Соловецких островов людьми. Древние строители загадочных лабиринтов, племена саамов и корелы, суровые православные подвижники и сами Соловецкие острова вот главные герои этой истории. Во время экскурсии по Соловкам туристы получат основную информацию о Соловецком архипелаге: физико-географические, геологические и исторические данные, сведения о древней и современной флоре и фауне, аномальных и редких явлениях, наблюдающихся на островах.Маршрут и объекты показа: Экскурсия начинается в центре поселка Соловецкий и проходит по живописному берегу Белого моря, через мыс Лабиринтов, по лесной дороге, к зданию радиостанции, Соловецкому камню, монастырскому кладбищу, сухому доку и гидроэлектростанции.Посещение Соловецкого морского музея, где Вы увидите исторический корабль – государеву яхту «Святой Петр».