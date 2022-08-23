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Святые легенды Севера: Кижи - Валаам - Соловки

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Этот маршрут является самым популярным из всех туров по Карелии! Три главные святыни Русского Севера: 22-главая церковь Преображения и кружево деревянных украшений крестьянских домов на острове Кижи, насыщенный голубой цвет куполов Валаама и торжественную строгость Соловецкого монастыря.

Маршрут тура: Петрозаводск + Кижи + Валаам + Горный Парк «Рускеала» + Кивач + Беломорские петроглифы + Соловки 2 дня.

Заезды в июне, июле, августе каждую субботу!

Программа тура

День 1
Обзорная экскурсия по Петрозаводску + поездка на о.Кижи
Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу на перроне, у здания со шпилем, под часами.

Завтрак в ресторане.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование губернского города». Во время экскурсии вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки Лососинки, где Петром I был заложен пушечный завод, прогуляетесь по набережной Онежского озера, где познакомитесь со скульптурными композициями, подаренными Петрозаводску городами-побратимами, Театральную площадь, Губернаторский сад,
посетите квартал исторической застройки г. Петрозаводска.

Переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи». Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира. Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск.

Трансфер в гостиницу. Размещение.

церковь Преображения Кижи

День 2
Поездка на о.Валаам + экскурсия в Горный парк Рускеала
Ранний подъем.

Завтрак – ланч-бокс.

Переезд в город Сортавала (250 км).

Прибытие в г. Сортавала. Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту. Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км).

Экскурсия по мраморному каньону. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный
светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

валаам

День 3
Водопад Кивач + Беломорские петроглифы
Ранний завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Отъезд на автобусе в г. Беломорск (370 км).

10:00-11:00 По пути заезд на один из крупнейших равнинных водопадов Европы - водопад Кивач.

12:00 – 13:00 Посещение Музея природы, дендропарка, заказника карельской березы.

14:30 Остановка на обед в туристическом комплексе.

15:30-18:00 – Время в пути до беломорских петроглифов.

18:00-19:00 Посещение выставочного павильона «Бесовы следки», где представлены одно из скоплений Беломорских Петроглифов – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО! Знакомство с одним из выдающихся памятник первобытного искусства Северной Европы – петроглифами – наскальными изображениями древних охотников и рыбаков, расположенных на живописных островах низовья р. Выг.

20:30 Прибытие в г. Кемь.

Размещение в гостинице. Отдых.

беломорские петроглифы

День 4
Переезд на Соловки + экскурсия "История Соловецкого архипелага"
Завтрак. Освобождение номеров.

Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова.

Прибытие на Соловки.

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2,5 часа). Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Размещение в гостинице.

Обед.

Экскурсия "История Соловецкого архипелага" (продолжительность пешеходной экскурсии 3 часа).

Обзорная экскурсия «История Соловецкого архипелага» - это рассказ о пяти тысячелетиях освоения архипелага Соловецких островов людьми. Древние строители загадочных лабиринтов, племена саамов и корелы, суровые православные подвижники и сами Соловецкие острова вот главные герои этой истории. Во время экскурсии по Соловкам туристы получат основную информацию о Соловецком архипелаге: физико-
географические, геологические и исторические данные, сведения о древней и современной флоре и фауне, аномальных и редких явлениях, наблюдающихся на островах.

Маршрут и объекты показа: Экскурсия начинается в центре поселка Соловецкий и проходит по живописному берегу Белого моря, через мыс Лабиринтов, по лесной дороге, к зданию радиостанции, Соловецкому камню, монастырскому кладбищу, сухому доку и гидроэлектростанции.

Посещение Соловецкого морского музея, где Вы увидите исторический корабль – государеву яхту «Святой Петр».

соловки

День 5
Экскурсия по Соловецким скитам + переезд в г. Кемь
Завтрак. Освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения).

Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).

Автомобильно-пешеходная экскурсия проходит по живописным лесным дорогам северной части Большого Соловецкого острова.

Сотни лет дороги Соловков были молчаливыми свидетелями людских поступков и чаяний. Соловецкие монахи мерили путь Соловецкими вёрстами, заключённые соловецкого лагеря слезами, соловецкие юнги кроссом по утрам. Монахи строили знаменитые соловецкие скиты - скит на Секирной горе, Савватьевский и Исаковский скиты. Большевики превратили эти святые места в лагерные тюрьмы, а соловецкие юнги в учебные классы. Обо всём этом расскажут Вам соловецкие дороги - свидетели истории Соловков, трепетно хранящие следы человеческой деятельности.

Обед в кафе.

Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

Отправление на материк.

Прибытие в г. Кемь. Трансфер на ж/д вокзал.

соловки

Стоимость

Отель Питер Инн + гостиница Соловецкая Слобода

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
55 500 ₽
Одноместное размещение
65 900 ₽
Ребенок на доп.месте
41 800 ₽
Ребенок
48 800 ₽
Взрослый на доп.месте
48 500 ₽

Отель Питер Инн + гостиница Соловки-отель

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
56 100 ₽
Одноместное размещение
66 200 ₽
Ребенок на доп.месте
44 100 ₽
Ребенок
49 200 ₽
Взрослый на доп.месте
50 800 ₽

СПА отель Карелия + гостиница Соловецкая Слобода

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
54 800 ₽
Одноместное размещение
55 700 ₽
Взрослый на доп.месте
41 600 ₽
Ребенок на доп.месте
35 000 ₽
Ребенок
41 900 ₽

СПА отель Карелия + гостиница Соловки-отель

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
55 200 ₽
Одноместное размещение
61 900 ₽
Взрослый на доп.месте
50 200 ₽
Ребенок
48 300 ₽
Ребенок на доп.месте
43 500 ₽

Гостиница Саквояж + гостиница Соловки-отель

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
55 500 ₽
Одноместное размещение
66 900 ₽
Взрослый на доп.месте
51 000 ₽
Ребенок
48 500 ₽
Ребенок на доп.месте
44 300 ₽

Гостиница Саквояж + гостиница Соловецкая Слобода

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
55 100 ₽
Одноместное размещение
67 000 ₽
Взрослый на доп.месте
48 700 ₽
Ребенок
48 400 ₽
Ребенок на доп.месте
42 100 ₽

Гостиница Фрегат + гостиница Соловецкая Слобода

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Двухместное размещение
56 400 ₽
Одноместное размещение
65 200 ₽
Взрослый на доп.месте
48 700 ₽
Ребенок
49 700 ₽
Ребенок на доп.месте
42 100 ₽

Гостиница Фрегат + гостиница Соловки-отель

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
67 700 ₽
Двухместное размещение
56 900 ₽
Взрослый на доп.месте
51 000 ₽
Ребенок
49 900 ₽
Ребенок на доп.месте
44 300 ₽
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

При штормовой погоде и неблагоприятных погодных условиях могут быть отменены поездки на острова Кижи, Валаам, Соловки.

Примечание: для посещения экологических экскурсий необходимо иметь удобную
обувь и одежду!

Включено в стоимость

  • экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • входные билеты в музеи
  • размещение в гостинице в номере с удобствами
  • питание по программе
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • авиа или ж/д билеты до г. Петрозаводск
  • ж/д билеты из г. Кемь
  • дополнительная ночь в гостинице г. Кемь (по желанию): 1750 руб/чел при размещении в двухместном номере

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