Шуйский мультиактив: сафари на квадроциклах + рафтинг 2022

Река Шуя - одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия. Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет. Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному. Самым большим и самым популярным порогом на реке Шуя является порог Большой Толли. Именно на нем проходят свое боевое крещение новички.

В перерывах между сплавами вас приведут в восторг лесные стоянки: любуйтесь окружающими вас пейзажами и слушайте звуки природы. А еще на берегу вы обуздаете бурный нрав квадроцикла, и тогда вам откроется путь к еще большим красотам Карелии. Такого в городе не найти!

Группа: от 6 до 12 человек

Возрастные ограничения: 8+

Вас ждёт: