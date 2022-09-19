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Шуйский мультиактив: сафари на квадроциклах + рафтинг 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Река Шуя - одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия. Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет. Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному. Самым большим и самым популярным порогом на реке Шуя является порог Большой Толли. Именно на нем проходят свое боевое крещение новички.

В перерывах между сплавами вас приведут в восторг лесные стоянки: любуйтесь окружающими вас пейзажами и слушайте звуки природы. А еще на берегу вы обуздаете бурный нрав квадроцикла, и тогда вам откроется путь к еще большим красотам Карелии. Такого в городе не найти!  

Группа: от 6 до 12 человек

Возрастные ограничения: 8+

Вас ждёт:

  • катание на квадроциклах по лесной трассе 
  • сплав по самой популярной карельской реке - Шуе
  • покатушки на пороге Большой Толли
  • мастер-класс по приготовлению рыбы на бревне
  • дегустация карельского бальзама
  • теплая компания и посиделки у костра

Программа тура

День 1
Обзорная по Петрозаводску - сафари на квадроциклах

Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск.

Завтрак в ресторане (шведский стол).

Обзорная экскурсия по Онежской набережной. Поверьте, там есть, на что посмотреть!

Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом. Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции. 

На автобусах отправляемся к месту начала катания на квадроциклах, в пути 30 км. Подбор экипировки и инструктаж по управлению квадроциклом. Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Старт сафари на квадроциклах.

Вы восхититесь разнообразием рельефа: преодолевая ручьи, заболоченные места, поля, лесные дороги (примерно 40 км, 3 часа).

Во время сафари устраиваем перекус: пробуем карельский чай, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой и клюкву в сахаре.

Возвращение на базу. Обед в кафе.

На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).

Разбиваем лагерь. Ужин. Отдых.

День 2
Сплав

Завтрак.

Подготовка выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки. 

Обед. После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.

Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.

Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.).

С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком). 

Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды. Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!

Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.). На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит. 

Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.). Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал. 

Причаливаем к берегу, ставим лагерь.

Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне. К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи. Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам.

День 3
Сплав

Завтрак.

От порога Кумио до деревни Соддер около 15 км пути пройдём на моторе, часть на вёслах. По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр. 

Сплав заканчивается в д. Соддер.

Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом – лохикейто. Лохикейто – это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха». Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат. 

Деревенская банька.

Возвращение в Петрозаводск (110 км) к 19:30 на ж/д вокзал.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе
  • питание по программе
  • работа инструкторов
  • аренда квадроцикла CFmoto CF500-A, ГСМ
  • экипировка для катания на квадроциклах (водоотталкивающие штаны и куртка, резиновые сапоги, шлем, перчатки)
  • прокат снаряжения для сплава: рафтов, мотора, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
  • прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника
  • посещение бани в последний день маршрута

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до/из Петрозаводска
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)

Отзывы

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Влад

Рафтинг реально впечатлил, отдохнул от души. Понравилась грамотная организация, все четко, строго, под контролем инструкторов. Все это дополняется необычайной красоты пейзажами и, в итоге, создается просто сказочное впечатление, которое надолго останется в памяти...

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