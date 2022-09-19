Шуйский мультиактив: сафари на квадроциклах + рафтинг 2022
Река Шуя - одна из самых длинных и крупных рек Республики Карелия. Река с часто меняющимся настроением: то спокойная, то суровая, что особенно привлекает туристов. Из-за того, что Шуя находится в окружении торфяных болот, воды реки окрашены в темный чайный цвет. Сама река благосклонна к новичкам и детям, пороги здесь расположены от простого к сложному. Самым большим и самым популярным порогом на реке Шуя является порог Большой Толли. Именно на нем проходят свое боевое крещение новички.
В перерывах между сплавами вас приведут в восторг лесные стоянки: любуйтесь окружающими вас пейзажами и слушайте звуки природы. А еще на берегу вы обуздаете бурный нрав квадроцикла, и тогда вам откроется путь к еще большим красотам Карелии. Такого в городе не найти!
Группа: от 6 до 12 человек
Возрастные ограничения: 8+
Вас ждёт:
- катание на квадроциклах по лесной трассе
- сплав по самой популярной карельской реке - Шуе
- покатушки на пороге Большой Толли
- мастер-класс по приготовлению рыбы на бревне
- дегустация карельского бальзама
- теплая компания и посиделки у костра
Вас ждет:
Программа тура
Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск.
Завтрак в ресторане (шведский стол).
Обзорная экскурсия по Онежской набережной. Поверьте, там есть, на что посмотреть!
Набережная Петрозаводска – это настоящий музей скульптур под открытым небом. Скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.
На автобусах отправляемся к месту начала катания на квадроциклах, в пути 30 км. Подбор экипировки и инструктаж по управлению квадроциклом. Рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон. Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Старт сафари на квадроциклах.
Вы восхититесь разнообразием рельефа: преодолевая ручьи, заболоченные места, поля, лесные дороги (примерно 40 км, 3 часа).
Во время сафари устраиваем перекус: пробуем карельский чай, калитки – карельские пирожки из ржаного теста с начинкой и клюкву в сахаре.
Возвращение на базу. Обед в кафе.
На автобусах отправляемся к месту старта сплава – к плотине Игнойльской ГЭС (130 км).
Разбиваем лагерь. Ужин. Отдых.
Завтрак.
Подготовка выходу на реку: надуваем рафты, инструкторы проводят обязательный инструктаж по технике безопасности на воде и технике гребли. Получаем каски, спасательные жилеты и весла, все личные и общие вещи упаковываем в непромокаемые гермомешки.
Обед. После обеда спускаем наши суда на воду, и уже на практике закрепляем теорию – тренировочные занятия на воде.
Наш маршрут сегодня: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 15 км.
Самый сложный порог сегодня – порог Кеняйкоски (3-4 к.с.).
С карельского языка его название переводится как «Чёрный порог», а все потому что вода кажется чёрной из-за выходящих на поверхность каменных пород. Его длина около километра, на выходе 2 метровых слива с большой бочкой (большой пенный вал с противотоком).
Решение об обносе порога Кеняйкоски и порога Кумио принимается инструктором в зависимости от готовности группы и уровня воды. Прохождение порога обсуждаем вместе с инструкторами. Страхуем друг друга с берега, и не забываем снимать прохождение порога на видео и фото, чтобы запечатлеть яркие события!
Следом идут несложные пороги Валойне (1-2 к.с.) и Сарикоски (1-2 к.с.). На последнем, кстати, можно по-настоящему оторваться: прокатиться по валам, зайти боком или задом наперед, в общем, как вам ваша фантазия позволит.
Второй сложный порог сегодня ждёт нас дальше – порог Кумио (2 к.с.). Он же самый красивый на маршруте: здесь река петляет между берегов – огромных плоских скал.
Причаливаем к берегу, ставим лагерь.
Ужин у нас сегодня необычный – инструкторы проведут для нас мастер-класс по приготовлению карельской красной рыбки на бревне. К ней мы поставим готовиться гарнир и нарежем свежие овощи. Обязательно продегустируем не только рыбку по национальному рецепту, но и карельский бальзам.
Завтрак.
От порога Кумио до деревни Соддер около 15 км пути пройдём на моторе, часть на вёслах. По дороге до деревни нам встретятся множество красивых торфяных озёр.
Сплав заканчивается в д. Соддер.
Перед тем, как вернуться в Петрозаводск, обедаем национальным карельским блюдом – лохикейто. Лохикейто – это рыбный суп, его ещё называют «молочная уха». Делать суп мы будем из красной рыбы, хорошим дополнением к супу будет салат.
Деревенская банька.
Возвращение в Петрозаводск (110 км) к 19:30 на ж/д вокзал.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе
- питание по программе
- работа инструкторов
- аренда квадроцикла CFmoto CF500-A, ГСМ
- экипировка для катания на квадроциклах (водоотталкивающие штаны и куртка, резиновые сапоги, шлем, перчатки)
- прокат снаряжения для сплава: рафтов, мотора, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок
- прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника
- посещение бани в последний день маршрута
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до/из Петрозаводска
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
Отзывы
Рафтинг реально впечатлил, отдохнул от души. Понравилась грамотная организация, все четко, строго, под контролем инструкторов. Все это дополняется необычайной красоты пейзажами и, в итоге, создается просто сказочное впечатление, которое надолго останется в памяти...
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