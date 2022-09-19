Шуйский мультиактив: конная прогулка + треккинг с Хаски + рафтинг
Конная прогулка – это прекрасная возможность выбраться из ежедневной рутины и серого каменного города на свежий воздух, сменить постоянную спешку на умиротворение и спокойствие, а также пообщаться с любимыми или друзьями в необычной обстановке. Рафтинг на Шуе – надежный и испытанный способ отдохнуть на природе. Эта полноводная река идеально подходит для первого знакомства с Карелией.
В данном туре Вас ожидает:
- конная прогулка по лесному массиву
- сплав по самой популярной карельской реке
- ужин с шашлыками и дегустацией карельских настоек
- теплая компания и посиделки у костра
Вас ждет:
Программа тура
Сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж.д. вокзала со стороны перрона сразу после прибытия поезда № 18 (Москва – Петрозаводск).
Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по набережной Петрозаводска.
Трансфер на место старта конной прогулки.
Экскурсия по конюшне: рассказ об амуниции, особенностях кормления, особенностях характера, породы, масти.
Угощение животных (с руки угощаем лошадок и коз).
Мастер-класс по чистке и седловке лошади. Конная прогулка по лесу (1 час).
Лошадь под узды ведёт инструктор, в лесном массиве у гостей будет возможность самостоятельно управлять лошадью.
Трансфер 30 км в питомник ездовых собак на берегу реки Шуя.
Обед в чуме.
Уникальная треккинговая программа в компании с хаски.
Рекомендуем всем, кому просто необходимо море позитива и положительных эмоций!
Хаски, эти удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, буквально созданы для общения. Вас ждет, обучающий мастер-класс работы с ездовыми собаками, а также легкая прогулка по специально проложенному маршруту вдоль реки Шуя.
Трансфер к месту начала сплава (плотина Игнольская ГЭС), 130 км*
Ночлег в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях. Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.
Сплав на рафтах по р.Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 25 км.
Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.
Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).
Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.
Ужин-пикник: приготовление шашлыка со свежими овощами и лавашом. Дегустация карельского бальзама из натуральных ягод и трав.
Мастер класс от инструкторов по приготовлению с красной рыбы на бревне. Готовим картошечку на углях.
Ночлег в полевых условиях.
Завтрак в полевых условиях.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер
Обед. Посещение деревенской баньки.
Трансфер в г. Петрозаводск, 110 км.
18:30 Прибытие на ж.д. вокзал Петрозаводска.
Ужин в ресторане.
Отправление вечерними поездами.
Стоимость
Включено в стоимость
- транспортное обслуживание по программе,
- питание по программе (в том числе ужин с шашлыками и дегустацией),
- работа инструкторов,
- экскурсия в конюшню и мастер-класс,
- экскурсия в питомник ездовых собак.
- конная прогулка,
- прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок,
- прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника,
- посещение бани в последний день маршрута.
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты Москва – Петрозаводск – Москва Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербург
- спальный мешок (температура комфорт 0°, экстрим -5°) – 500 руб./тур (на майские праздники). Оплата при бронировании тура.
- спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур (после майских праздников). Оплата при бронировании тура.
- страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)
Отзывы
Были мы на шуйском мультактиве. Эмоции непередаваемые, и организация на высшем уровне. И на конях покатались, и по реке сплавились. Впечатлений набрались на долгое время! Я научился правильно седлать лошадь и ухаживать за ней Помимо чисто физической активности, были и теплые моменты с банькой и шашлычками под гитару. огромное спасибо за приятно проведенное время!
Алана и Виталий обеспечили потрясающий отдых и атмосферу в походе. Вкусный суп Аланы будем вспоминать долгое время. Не смотря на возраст и скромность Виталика мы успешно преодолели пороги и получили максимум удовольствия. Шашлык был очень вкусный!
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