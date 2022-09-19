Шуйский мультиактив: конная прогулка + треккинг с Хаски + рафтинг

Завтрак в полевых условиях.

Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях. Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по р.Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 25 км.

Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.

Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).

Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.

Ужин-пикник: приготовление шашлыка со свежими овощами и лавашом. Дегустация карельского бальзама из натуральных ягод и трав.

Мастер класс от инструкторов по приготовлению с красной рыбы на бревне. Готовим картошечку на углях.

Ночлег в полевых условиях.