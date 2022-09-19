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Шуйский мультиактив: конная прогулка + треккинг с Хаски + рафтинг

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Конная прогулка – это прекрасная возможность выбраться из ежедневной рутины и серого каменного города на свежий воздух, сменить постоянную спешку на умиротворение и спокойствие, а также пообщаться с любимыми или друзьями в необычной обстановке. Рафтинг на Шуе – надежный и испытанный способ отдохнуть на природе. Эта полноводная река идеально подходит для первого знакомства с Карелией.

В данном туре Вас ожидает:

  • конная прогулка по лесному массиву
  • сплав по самой популярной карельской реке
  • ужин с шашлыками и дегустацией карельских настоек
  • теплая компания и посиделки у костра

Программа тура

День 1
Конная прогулка, треккинг

Сбор группы в Петрозаводске, под часами на основном здании ж.д. вокзала со стороны перрона сразу после прибытия поезда № 18 (Москва – Петрозаводск).

Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия по  набережной Петрозаводска.

Трансфер на место старта конной прогулки.

Экскурсия по конюшне: рассказ об амуниции, особенностях кормления, особенностях характера, породы, масти.

Угощение животных (с руки угощаем лошадок и коз).

Мастер-класс по чистке и седловке лошади. Конная прогулка по лесу (1 час).

Лошадь под узды ведёт инструктор, в лесном массиве у гостей будет возможность самостоятельно управлять лошадью.

Трансфер  30 км в питомник ездовых собак на берегу реки Шуя.

Обед в чуме.

Уникальная треккинговая программа в компании с хаски.

Рекомендуем всем, кому просто необходимо море позитива и положительных эмоций!

Хаски, эти удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, буквально созданы для общения. Вас ждет, обучающий мастер-класс работы с ездовыми собаками, а также легкая прогулка по специально проложенному маршруту вдоль реки Шуя.

Трансфер к месту начала сплава (плотина Игнольская ГЭС), 130 км*

Ночлег в полевых условиях.

День 2
Сплав, мастер-класс

Завтрак в полевых условиях. 

Подготовка снаряжения к выходу на реку. Обед в полевых условиях. Инструктаж, экипировка. Тренировочные занятия на воде.

Сплав на рафтах по р.Шуя: Игнольская ГЭС – пор. Кеняйкоски (3-4 к.с.) – пор. Валойне (1-2 к.с.) – пор. Сарикоски (1-2 к.с.) – пор. Кумио (2-3 к.с.), 25 км.

Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.

Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).

Постановка полевого лагеря. Ужин и ночлег в полевых условиях.

Ужин-пикник: приготовление шашлыка со свежими овощами и лавашом. Дегустация карельского бальзама из натуральных ягод и трав.   

Мастер класс от инструкторов по приготовлению с красной рыбы на бревне. Готовим  картошечку на углях.

Ночлег в полевых условиях.

День 3
Сплав, баня

Завтрак в полевых условиях.

Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио – д. Соддер

Обед. Посещение деревенской баньки.

Трансфер в г. Петрозаводск, 110 км.

18:30 Прибытие на ж.д. вокзал Петрозаводска.

Ужин в ресторане.

Отправление вечерними поездами.

Стоимость

Включено в стоимость

  • транспортное обслуживание по программе,
  • питание по программе (в том числе ужин с шашлыками и дегустацией),
  • работа инструкторов, 
  • экскурсия в конюшню и мастер-класс, 
  • экскурсия в питомник ездовых собак.
  • конная прогулка,
  • прокат снаряжения для сплава: рафтов, весел, касок, спасжилетов, герметичных упаковок, 
  • прокат снаряжения для лагеря: личной посуды, сидушек, кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков, спальника,
  • посещение бани в последний день маршрута.

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты Москва – Петрозаводск – Москва Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петербург
  • спальный мешок (температура комфорт 0°, экстрим -5°) – 500 руб./тур (на майские праздники). Оплата при бронировании тура.
  • спальный мешок (температура комфорт +6°, экстрим 0°) – 300 руб./тур (после майских праздников). Оплата при бронировании тура.
  • страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб./чел./сутки)

Отзывы

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Николай

Были мы на шуйском мультактиве. Эмоции непередаваемые, и организация на высшем уровне. И на конях покатались, и по реке сплавились. Впечатлений набрались на долгое время! Я научился правильно седлать лошадь и ухаживать за ней Помимо чисто физической активности, были и теплые моменты с банькой и шашлычками под гитару. огромное спасибо за приятно проведенное время!

Бажин Максим

Алана и Виталий обеспечили потрясающий отдых и атмосферу в походе. Вкусный суп Аланы будем вспоминать долгое время. Не смотря на возраст и скромность Виталика мы успешно преодолели пороги и получили максимум удовольствия. Шашлык был очень вкусный!

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