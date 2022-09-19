Путёвка на отдых в загородный отель "Верховье" + Кижи, 8 дней 2022
Путёвка на отдых - сборный экскурсионный тур, где за основу положено проживание на уютной загородной базе "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. При этом вы сами составляете программу отдыха - спокойный день на базе или экскурсии на выбор. Каждый день тура мы предлагаем варианты времяпрепровождения и посещения достопримечательностей.
Первый и последний дни тура имеют фиксированную программу с интересными экскурсиями. Изюминка программы - посещение острова Кижи с его знаменитым историко-архитектурным ансамблем, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А такэе в программу включена экускурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску с прогулкой по "музею под открытым небом" - набережной Онежского озера.
Перезагрузитесь Карелией этим летом!
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной категории номеров в загородном отеле Верховье
- питание по программе (8 завтраков, 1 обед в последний день тура)
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида в день заезда и в день выезда
- автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по экспозиции скульптур на набережной Онежского озера
- посещение центра Шунгита
- поездка на о. Кижи
Оплачивается отдельно
- ж/д, авиа-билеты до г. Петрозаводск
- дополнительные экскурсии на выбор: в 3-й день - экскурсия «Валаам + Рускеала». Стоимость: 8200 руб/ взр, 5500 руб./ дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет в 4-й день - экскурсия в удивительную карельскую деревню Киндасово с чаепитием. Стоимость 2300 руб./чел. в 5-й день - сплав на рафтах. Стоимость 2000 руб/взр, 1800 руб./школьник. в 6-й день - экскурсия в Горный парк Рускеала. Стоимость 3400 руб/ взр. в 7-й день - загородная экскурсия «Ледниковый период» (Белая гора-Гирвас-Кивач). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2900 руб./школьники, студенты, пенсионеры
- доп. плата за полупансион по программе тура (7 ужинов) 4900 руб./ чел.
- услуги загородной базы
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