Путёвка на отдых в загородный отель "Верховье" + Кижи, 8 дней 2022

Путёвка на отдых - сборный экскурсионный тур, где за основу положено проживание на уютной загородной базе "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. При этом вы сами составляете программу отдыха - спокойный день на базе или экскурсии на выбор. Каждый день тура мы предлагаем варианты времяпрепровождения и посещения достопримечательностей.

Первый и последний дни тура имеют фиксированную программу с интересными экскурсиями. Изюминка программы - посещение острова Кижи с его знаменитым историко-архитектурным ансамблем, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А такэе в программу включена экускурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску с прогулкой по "музею под открытым небом" - набережной Онежского озера.

Перезагрузитесь Карелией этим летом!