Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Путёвка на отдых в загородный отель "Верховье" + Кижи, 8 дней 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Путёвка на отдых - сборный экскурсионный тур, где за основу положено проживание на уютной загородной базе "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. При этом вы сами составляете программу отдыха - спокойный день на базе или экскурсии на выбор. Каждый день тура мы предлагаем варианты времяпрепровождения и посещения достопримечательностей. 

Первый и последний дни тура имеют фиксированную программу с интересными экскурсиями. Изюминка программы - посещение острова Кижи с его знаменитым историко-архитектурным ансамблем, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А такэе в программу включена экускурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску с прогулкой по "музею под открытым небом" - набережной Онежского озера. 

Перезагрузитесь Карелией этим летом!

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной категории номеров в загородном отеле Верховье
  • питание по программе (8 завтраков, 1 обед в последний день тура)
  • транспортное обслуживание по программе
  • работа гида в день заезда и в день выезда
  • автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная  экскурсия по экспозиции скульптур на набережной Онежского озера
  • посещение центра Шунгита
  • поездка на о. Кижи

Оплачивается отдельно

  • ж/д, авиа-билеты до г. Петрозаводск
  • дополнительные экскурсии на выбор:
    • ​в 3-й день - экскурсия «Валаам + Рускеала». Стоимость: 8200 руб/ взр,  5500 руб./ дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет в 4-й день - экскурсия в удивительную карельскую деревню Киндасово с чаепитием. Стоимость 2300 руб./чел. в 5-й день - сплав на рафтах. Стоимость 2000 руб/взр, 1800 руб./школьник. в 6-й день - экскурсия в Горный парк Рускеала. Стоимость 3400 руб/ взр. в 7-й день - загородная экскурсия «Ледниковый период» (Белая гора-Гирвас-Кивач). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2900 руб./школьники, студенты, пенсионеры
  • доп. плата за полупансион по программе тура (7 ужинов) 4900 руб./ чел.
  • услуги загородной базы

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений