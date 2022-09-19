Перезагрузка в Карелии с проживанием на загородной базе Верховье + Соловки
Перезагрузка в Карелии - сборный экскурсионный тур, где за основу положено проживание на уютной загородной базе "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. При этом вы сами составляете программу отдыха - спокойный день на базе или экскурсии на выбор. Каждый день тура мы предлагаем варианты времяпрепровождения и посещения разных достопримечательностей.
Первый и последние дни тура имеют фиксированную программу с интересными экскурсиями. Изюминка программы - посещение Соловецких островов. А также в программу включена экускурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску с прогулкой по "музею под открытым небом" - набережной Онежского озера.
Перезагрузитесь Карелией этим летом!
Вас ждет:
Программа тура
По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.
Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.
Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.
Отдых. Свободное время.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1. «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 7900 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.
Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»). На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).
Позднее возвращение на базу.
2. Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 руб./взр, 1800 руб./школьник.
Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем экскурсии:
1. Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.
Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
2. Поездка на «комете» на остров Кижи (продолжительность - 7 часов). Стоимость: 4300 руб/взр., 2900 руб/дети до 16 лет.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.
Завтрак в кафе.
Отправление на комфортабельном автобусе в г.Кемь (470 км).
В пути - загородная экскурсия в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии.
Обед в кафе г. Медвежьегорск.
Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).
Ранний подъем. Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление теплохода на Соловки. Переход по Белому морю (в пути 2 часа).
Прибытие на остров. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Обед. Свободное время.
Возвращение в Рабочеостровск, трансфер на ж/д вокзал.
Окончание программы. Отъезд в Москву/Спб.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной категории номеров
- питание по программе (завтраки)
- транспортное и экскурсионное обслуживание
- работа гида в день заезда и в день выезда
Оплачивается отдельно
- проживание в выбранной категории номеров
- питание по программе (завтраки)
- транспортное и экскурсионное обслуживание
- работа гида в день заезда и в день выезда
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