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Перезагрузка в Карелии с проживанием на загородной базе Верховье + Соловки

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Перезагрузка в Карелии - сборный экскурсионный тур, где за основу положено проживание на уютной загородной базе "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. При этом вы сами составляете программу отдыха - спокойный день на базе или экскурсии на выбор. Каждый день тура мы предлагаем варианты времяпрепровождения и посещения разных достопримечательностей. 

Первый и последние дни тура имеют фиксированную программу с интересными экскурсиями. Изюминка программы - посещение Соловецких островов. А также в программу включена экускурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску с прогулкой по "музею под открытым небом" - набережной Онежского озера. 

Перезагрузитесь Карелией этим летом!

Программа тура

День 1
Петрозаводск + центр Шунгита

По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.

Отдых. Свободное время.

День 2
Свободный день или экскурсии на выбор

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:

1. «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 7900 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.

Переезд  в  город Сортавала (250 км). По пути,  посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).  На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).

Позднее возвращение на базу.

2. Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 руб./взр, 1800 руб./школьник.

Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет. 

День 3
Свободный день или экскурсии на выбор

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсии:

1. Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.

Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

2. Поездка на «комете» на остров Кижи (продолжительность - 7 часов). Стоимость: 4300 руб/взр., 2900 руб/дети до 16 лет.

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

День 4
Водопад Кивач + переезд в г.Кемь

Завтрак в кафе.

Отправление на комфортабельном автобусе в г.Кемь (470 км).

В пути - загородная экскурсия в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии.

Обед в кафе г. Медвежьегорск. 

Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница эконом, номера с удобствами).

День 5
Соловки

Ранний подъем. Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление теплохода на Соловки. Переход по Белому морю (в пути 2 часа).

Прибытие на остров. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Обед. Свободное время.

Возвращение в Рабочеостровск, трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы. Отъезд в Москву/Спб.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной категории номеров
  • питание по программе (завтраки)
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • работа гида в день заезда и в день выезда

Оплачивается отдельно

  • проживание в выбранной категории номеров
  • питание по программе (завтраки)
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
  • работа гида в день заезда и в день выезда

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