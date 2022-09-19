Перезагрузка в Карелии с проживанием на загородной базе Верховье - 5 дней
Перезагрузка в Карелии - уникальный тур, где за основу положено проживание на уютной загородной базе "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. При этом вы сами составляете программу отдыха - спокойный день на базе или экскурсии на выбор. Каждый день тура мы предлагаем варианты времяпрепровождения и посещения достопримечательностей.
Первый и последний дни тура имеют фиксированную программу с интересными экскурсиями. Изюминка программы - поездка в карельскую деревню Киндасово, где вас ждет интерактивные развлечения.
Перезагрузитесь Карелией!
Вас ждет:
Программа тура
По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.
Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.
Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.
Отдых. Свободное время. Ужин.
По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.
Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.
Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.
Отдых. Свободное время. Ужин.
По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.
Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.
Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.
Отдых. Свободное время. Ужин.
По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.
Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.
Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.
Отдых. Свободное время. Ужин.
По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.
После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.
Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.
Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.
Отдых. Свободное время. Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1 вариант: Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 7900 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.
Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»). На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).
Позднее возвращение на базу.
2 вариант: Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 рублей/взр., 1800 руб./школьник.
Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1 вариант: Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 7900 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.
Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»). На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).
Позднее возвращение на базу.
2 вариант: Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 рублей/взр., 1800 руб./школьник.
Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1 вариант: Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 7900 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.
Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»). На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).
Позднее возвращение на базу.
2 вариант: Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 рублей/взр., 1800 руб./школьник.
Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1 вариант: Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 7900 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.
Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»). На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).
Позднее возвращение на базу.
2 вариант: Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 рублей/взр., 1800 руб./школьник.
Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1 вариант: Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 7900 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.
Переезд в город Сортавала (250 км). По пути, посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.
Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»). На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).
Позднее возвращение на базу.
2 вариант: Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 рублей/взр., 1800 руб./школьник.
Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1. Экскурсия в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.
Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
2. Экскурсия на остров Кижи (продолжительность экскурсии 7 часов). Стоимость 4300 руб./ взр., 2900 руб./дети до 16 лет.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1. Экскурсия в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.
Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
2. Экскурсия на остров Кижи (продолжительность экскурсии 7 часов). Стоимость 4300 руб./ взр., 2900 руб./дети до 16 лет.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1. Экскурсия в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.
Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
2. Экскурсия на остров Кижи (продолжительность экскурсии 7 часов). Стоимость 4300 руб./ взр., 2900 руб./дети до 16 лет.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1. Экскурсия в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.
Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
2. Экскурсия на остров Кижи (продолжительность экскурсии 7 часов). Стоимость 4300 руб./ взр., 2900 руб./дети до 16 лет.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем на выбор экскурсии:
1. Экскурсия в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.
Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.
2. Экскурсия на остров Кижи (продолжительность экскурсии 7 часов). Стоимость 4300 руб./ взр., 2900 руб./дети до 16 лет.
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2800 руб./школьники, студенты, пенсионеры.
Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Белая гора - высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2800 руб./школьники, студенты, пенсионеры.
Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Белая гора - высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2800 руб./школьники, студенты, пенсионеры.
Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Белая гора - высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2800 руб./школьники, студенты, пенсионеры.
Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Белая гора - высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Свободный день - отдых на базе.
За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2800 руб./школьники, студенты, пенсионеры.
Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
Белая гора - высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.
Ужин.
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Освобождение номеров до 12:00, встреча с гидом, выезд с вещами на загородную экскурсию.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед в кафе города. Посещение сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г.Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.
Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями!
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Освобождение номеров до 12:00, встреча с гидом, выезд с вещами на загородную экскурсию.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед в кафе города. Посещение сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г.Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.
Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями!
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Освобождение номеров до 12:00, встреча с гидом, выезд с вещами на загородную экскурсию.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед в кафе города. Посещение сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г.Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.
Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями!
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Освобождение номеров до 12:00, встреча с гидом, выезд с вещами на загородную экскурсию.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед в кафе города. Посещение сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г.Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.
Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями!
Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.
Освобождение номеров до 12:00, встреча с гидом, выезд с вещами на загородную экскурсию.
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.
После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.
Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед в кафе города. Посещение сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал г.Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.
Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями!
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной категории номеров в загородном отеле Верховье
- питание по программе (5 завтраков, 4 ужина, 1 обед - в последний день тура)
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида в день заезда и в день выезда
- автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по экспозиции скульптур на набережной Онежского озера
- посещение центра Шунгита
- поездка в карельскую деревню Киндасово
Оплачивается отдельно
- проживание в выбранной категории номеров в загородном отеле Верховье
- питание по программе (5 завтраков, 4 ужина, 1 обед - в последний день тура)
- транспортное обслуживание по программе
- работа гида в день заезда и в день выезда
- автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная экскурсия по экспозиции скульптур на набережной Онежского озера
- посещение центра Шунгита
- поездка в карельскую деревню Киндасово
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