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Перезагрузка в Карелии с проживанием на загородной базе Верховье + Кижи, 8 дней

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Перезагрузка в Карелии - сборный экскурсионный тур, где за основу положено проживание на уютной загородной базе "Верховье" в 20 км от Петрозаводска. При этом вы сами составляете программу отдыха - спокойный день на базе или экскурсии на выбор. Каждый день тура мы предлагаем варианты времяпрепровождения и посещения достопримечательностей. 

Первый и последний дни тура имеют фиксированную программу с интересными экскурсиями. Изюминка программы - посещение острова Кижи с его знаменитым историко-архитектурным ансамблем, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А такэе в программу включена экускурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску с прогулкой по "музею под открытым небом" - набережной Онежского озера. 

Перезагрузитесь Карелией этим летом!

Программа тура

День 1
Петрозаводск + центр Шунгита

По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.

Отдых. Свободное время.

День 1
Петрозаводск + центр Шунгита

По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.

Отдых. Свободное время.

День 1
Петрозаводск + центр Шунгита

По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.

Отдых. Свободное время.

День 1
Петрозаводск + центр Шунгита

По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.

Отдых. Свободное время.

День 1
Петрозаводск + центр Шунгита

По прибытии поезда №18 - встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас ароматным карельским иван-чаем.

Трансфер загород, на базу отдыха в Верховье.

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах - таунхаусах. Номера выполнены в эко-стиле.

Отдых. Свободное время.

День 2
Отдых на базе

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

День 2
Отдых на базе

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

День 2
Отдых на базе

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

День 2
Отдых на базе

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

День 2
Отдых на базе

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

День 3
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем на выбор экскурсию «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 8200 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.

Переезд  в  город Сортавала (250 км). По пути,  посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).  На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).

Позднее возвращение на базу.

День 3
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем на выбор экскурсию «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 8200 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.

Переезд  в  город Сортавала (250 км). По пути,  посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).  На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).

Позднее возвращение на базу.

День 3
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем на выбор экскурсию «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 8200 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.

Переезд  в  город Сортавала (250 км). По пути,  посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).  На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).

Позднее возвращение на базу.

День 3
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем на выбор экскурсию «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 8200 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.

Переезд  в  город Сортавала (250 км). По пути,  посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).  На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).

Позднее возвращение на базу.

День 3
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем на выбор экскурсию «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 часов). Стоимость: 8200 руб/ взр, 5500 руб./дети до 12 лет, 3400 руб./дети до 6 лет.

Переезд  в  город Сортавала (250 км). По пути,  посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память о Зимней войне.

Экскурсия в горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).  На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный).

Позднее возвращение на базу.

День 4
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в удивительную карельскую деревню Киндасово с чаепитием. Стоимость: 2300 руб/чел.

Первое упоминание о деревне зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

День 4
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в удивительную карельскую деревню Киндасово с чаепитием. Стоимость: 2300 руб/чел.

Первое упоминание о деревне зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

День 4
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в удивительную карельскую деревню Киндасово с чаепитием. Стоимость: 2300 руб/чел.

Первое упоминание о деревне зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

День 4
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в удивительную карельскую деревню Киндасово с чаепитием. Стоимость: 2300 руб/чел.

Первое упоминание о деревне зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

День 4
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в удивительную карельскую деревню Киндасово с чаепитием. Стоимость: 2300 руб/чел.

Первое упоминание о деревне зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай  заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

День 5
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию - Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 руб./взр, 1800 руб./школьник.

Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет. 

День 5
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию - Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 руб./взр, 1800 руб./школьник.

Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет. 

День 5
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию - Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 руб./взр, 1800 руб./школьник.

Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет. 

День 5
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию - Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 руб./взр, 1800 руб./школьник.

Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет. 

День 5
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию - Сплав на рафтах (продолжительность сплава 5-6 часов). Стоимость 2000 руб./взр, 1800 руб./школьник.

Сплав на рафтах по быстрой реке Шуя - это незабываемые эмоции и всплеск адреналина, также головокружительные пейзажи. Расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет. 

День 6
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.

Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

День 6
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.

Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

День 6
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.

Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

День 6
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.

Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

День 6
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию в Горный парк Рускеала (продолжительность экскурсии 12 часов). Стоимость 3400 руб/взр.

Горный парк Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

День 7
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2900 руб./школьники, студенты, пенсионеры.

Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Белая гора -  высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.

День 7
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2900 руб./школьники, студенты, пенсионеры.

Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Белая гора -  высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.

День 7
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2900 руб./школьники, студенты, пенсионеры.

Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Белая гора -  высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.

День 7
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2900 руб./школьники, студенты, пенсионеры.

Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Белая гора -  высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.

День 7
Отдых на загородной базе или экскурсия

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Свободный день - отдых на базе.

За доп. плату предлагаем экскурсию «Ледниковый период» (Гирвас – Кивач – Белая гора) (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 3200 руб./ взр, 2900 руб./школьники, студенты, пенсионеры.

Заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Древний вулкан Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Белая гора -  высокая обрывистая стена, сложенная из мрамора и местами поросшая лесом, место добычи уникального тивдийского мрамора.Примесь гематита придает белому камню различные оттенки красного цвета удивительной красоты – пятнистой, полосатой, розоватой, красноватой палитры на белоснежном фоне.

День 8
Поездка на о.Кижи

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Освобождение номеров, встреча с гидом, переезд в г. Петрозаводск.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в г. Петрозаводск. Посещение сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.

Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями.

День 8
Поездка на о.Кижи

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Освобождение номеров, встреча с гидом, переезд в г. Петрозаводск.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в г. Петрозаводск. Посещение сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.

Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями.

День 8
Поездка на о.Кижи

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Освобождение номеров, встреча с гидом, переезд в г. Петрозаводск.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в г. Петрозаводск. Посещение сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.

Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями.

День 8
Поездка на о.Кижи

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Освобождение номеров, встреча с гидом, переезд в г. Петрозаводск.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в г. Петрозаводск. Посещение сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.

Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями.

День 8
Поездка на о.Кижи

Завтрак в кафе, на территории базы отдыха.

Освобождение номеров, встреча с гидом, переезд в г. Петрозаводск.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа).

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в г. Петрозаводск. Посещение сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, ориентировочно к 19:00-20:00.

Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной категории номеров в загородном отеле Верховье
  • питание по программе (8 завтраков, 1 обед в последний день тура)
  • транспортное обслуживание по программе
  • работа гида в день заезда и в день выезда
  • автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная  экскурсия по экспозиции скульптур на набережной Онежского озера
  • посещение центра Шунгита
  • поездка на о. Кижи

Оплачивается отдельно

  • проживание в выбранной категории номеров в загородном отеле Верховье
  • питание по программе (8 завтраков, 1 обед в последний день тура)
  • транспортное обслуживание по программе
  • работа гида в день заезда и в день выезда
  • автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + пешеходная  экскурсия по экспозиции скульптур на набережной Онежского озера
  • посещение центра Шунгита
  • поездка на о. Кижи

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