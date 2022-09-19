Семейный отдых в Карелии на берегу озера
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в город Петрозаводск поездом или самолетом. Встреча с гидом, посадка в микроавтобус. Завтрак в ресторане города.
Обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Экскурсия пройдет по главным улицам и площадям нашего города. Вы побываете в устье реки Лососинки, где в 1703 году по указу Петра I был заложен чугунно — литейный пушечный завод. Увидите знаменитую Онежскую набережную, Губернаторский парк и самого большого в мире комара!
Трансфер на базу отдыха «Шишки» на берег озера Сундозеро (1 час). При необходимости - заезд в супермаркет за продуктами. По пути небольшая остановка возле уникального арт-объекта «Долина зайцев». Скала с множеством вырезанных зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Нигде в мире вы не найдете подобного арт-объекта! Осматриваем, находим самого лучшего зайца, фотографируемся и дальше в путь.
Прибытие на базу отдыха. С 14:00 размещение в эко-гостинице в двухместных номерах с удобствами. Отдых.
Завтрак шведский стол в ресторане.
Свободный день. Сегодняшний день посвящаем только отдыху! И предлагаем вам самостоятельно осмотреть ближайшие окрестности, порыбачить, побаловать себя шашлыком, попариться в баньке и просто расслабиться.
К вашим услугам на базе отдыха (за доп. плату на месте): ресторан с блюдами карельской и европейской кухни, русская баня с комнатой отдыха, беседка-гриль и мангальная площадка, лодочная станция: прокат гребной лодки или лодки с мотором, катамараны, доски для SUP-сёрфинга, прокат каяка. Аренда квадроциклов и экипировки. Прокат снастей для рыбалки. Прокат инвентаря для активного летнего отдыха: велосипеды (в т.ч. детские), бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис.
Завтрак шведский стол в ресторане.
Экскурсия к древнему вулкану Гирвас. Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры. В одном месте сошлись разные эпохи, разные эры. Здесь сама древность граничит с нашим миром. Вулкан был открыт сравнительно недавно – в 60-е годы прошлого века, когда здесь началось строительство гидроэлектростанции. В процессе строительства уровень воды в реке значительно снизился, открылся поражающий воображение каньон.
Перекус - горячий чай, сэндвичи.
Поездка к уникальному природному объекту - парк «Белая Гора. Тивдийский мрамор». Здесь добывали мрамор для самых красивых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного и Зимнего дворцов, Исаакиевского и Казанского соборов, Инженерного замка. Переправа к старинным ломкам на 11-местном самоходном пароме через живописное озеро Гижозеро. Интереснейшая прогулка в сопровождении экскурсовода по историческим местам добычи мрамора среди мраморных глыб и высоких отвесных скал. С верхней части парка открывается великолепный вид на озеро и тихую красивую деревеньку Белая Гора. После экскурсии трансфер на базу отдыха.
Завтрак шведский стол в ресторане. Свободный день для самостоятельного отдыха.
- За дополнительную плату предлагается сплав по реке Тивдия на надувных судах - рафтах, в сопровождении профессиональных инструкторов. Программа: общий сбор, разбивка на команды, выдача снаряжения (спасжилет и весло), необходимый инструктаж по технике безопасности и выход на маршрут. Пороги и шиверы реки подарят Вам заряд бодрости и энергии. После сплава - чаепитие. На сплав необходимо взять с собой комплект сухой одежды и запасную обувь. Стоимость: 1 200 руб./с чел./взрослый, 1000 руб./с чел./ ребенок до 12 лет + трансфер от базы отдыха к месту начала сплава и обратно (зависит от количества желающих).
Завтрак шведский стол в ресторане.
Поездка в старейший природный заповедник «Кивач». Любуемся вторым по величине равнинным водопадом Европы, гуляем по дендропарку, изучаем знаменитую карельскую березу и делаем красивые фотографии водопада с трех смотровых площадок.
Обед с шашлычком недалеко от заповедника.
Затем нас ждет экскурсия по одному из лучших питомников хаски Карелии. Вы познакомитесь с собаками и узнаете о мире гонок на упряжках. Эти собаки — чемпионы и участники самых знаменитых длинных гонок в России и за рубежом. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. После знакомства с питомником - кормление ягелем северных оленей. После экскурсии трансфер на базу отдыха.
Завтрак шведский стол в ресторане. Свободный день для самостоятельного отдыха.
Завтрак шведский стол в ресторане. До 12:00 освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал г. Кондопога. Отъезд. Рекомендуемый поезд № 015А «Арктика». Отправление в 13:54.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в эко-гостинице «Суна» на базе отдыха «Шишки» - 6 ночей
- питание по программе: 7 завтраков, 1 обед, 1 перекус
- услуги гида-сопровождающего в экскурсионные дни тура
- входные платы во все музеи и заповедники
- обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением Онежской набережной
- посещение арт-объекта «Долина зайцев»
- экскурсия по парку «Вулкан Гирвас»
- экскурсионное обслуживание в парке «Белая гора, Тивдийский мрамор»: переезд на пароме, экскурсия по двум площадкам
- входная плата и экскурсия по Заповеднику «Кивач»: осмотр водопада, дендрария и музея природы
- экскурсия по питомнику хаски с посещением оленьей мини-фермы
- транспортное обслуживание по программе
- при необходимости стоянка автомобиля на территории базы
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- сплав по реке Тивдия - 1200 руб./с чел. – взрослый, 1000 руб./с чел. – ребенок до 12 лет + трансфер от базы отдыха к месту начала сплава и обратно (зависит от количества желающих)
Отзывы
Добрый день!Отдых в Карелии был незабываем!Красота этого края нас просто поразила. Прекрасный отель на берегу Укшозера. Посетили Кижи,вулкан Гирвас, горный парк "Рускеала", водопад Кивач.Очень вкусная кухня. Обязательно вернёмся сюда)))
Отдохнули отлично! Большое спасибо гиду ! Жаль,руль самому крутить пришлось-но дороги прелесть(кроме самого Петрозаводска тааакие ямы попадались!) Ждите ещё !!
Очень доволен своим отдыхом в Карелии с Алем-тур. Моя недельная программа включала посещение наиболее интересных мест этого региона: я побывал на Валааме, видел Кижи и мраморный карьер Рускеала. Впечатлений - очень много, тем более, что я посетил Карелию впервые. Со стороны Алем-тура порадовала четкая организация, без накладок, за что - большое спасибо. С уважением, Минин Борис.
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