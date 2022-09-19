Семейный отдых в Карелии на берегу озера

Прибытие в город Петрозаводск поездом или самолетом. Встреча с гидом, посадка в микроавтобус. Завтрак в ресторане города.

Обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Экскурсия пройдет по главным улицам и площадям нашего города. Вы побываете в устье реки Лососинки, где в 1703 году по указу Петра I был заложен чугунно — литейный пушечный завод. Увидите знаменитую Онежскую набережную, Губернаторский парк и самого большого в мире комара!​

Трансфер на базу отдыха «Шишки» на берег озера Сундозеро (1 час). При необходимости - заезд в супермаркет за продуктами. По пути небольшая остановка возле уникального арт-объекта «Долина зайцев». Скала с множеством вырезанных зайцев способна впечатлить как детей, так и взрослых. Нигде в мире вы не найдете подобного арт-объекта! Осматриваем, находим самого лучшего зайца, фотографируемся и дальше в путь.

Прибытие на базу отдыха. С 14:00 размещение в эко-гостинице в двухместных номерах с удобствами. Отдых.