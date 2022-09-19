Необычное путешествие по Карелии
Новая программа путешествия - все самые значительные архитектурные, исторические и природные памятники одного из красивейших краев России - Карелии.
Петрозаводск – Заповедник «Кивач» - сплав по реке Шуя – ботанический сад на склонах палеовулкана - Кижи – Водопад «Белые мосты»- гранатовое месторождение в Кителя - Валаам - Горный парк «Рускеала» - этнографическая деревня Кинерма.
Вас ждет:
Программа тура
В 07:50 прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу у здания ж/д вокзала со шпилем, под часами.
Завтрак в ресторане.
Экологическая экскурсия Легенды Салми-пролива. Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана. Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона Чертов стул.
Выезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды. Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Обед в кафе на маршруте.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Переезд на экскурсию в загородный развлекательный центр собак хаски. Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски. Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Возвращение в Петрозаводск.
Посещение уникального объекта KARSTONE, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле - шунгита Зажогинского месторождения. Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван- чая из карельских трав. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки. Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.
Трансфер в выбранную гостиницу - Piter inn, Фрегат, Северная. Размещение.
- За дополнительную плату возможен заказ ужина «Карельская скатерть» в этническом ресторане «Карельская горница». Вы проведете незабываемый вечер ватмосфере северной традиционной культуры исторических периодов разных эпох. Стоимость ужина – от 1500 руб./чел.
Ранний подъем. Завтрак – сухой паёк.
Отправление на экскурсию на остров Валаам. Переезд в город Сортавала (250 км). Прибытие в г. Сортавала. Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.). Экскурсия по мраморному каньону. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия к самому высокому водопаду Северо-Запада «Юканкоски» (Белые мосты»). Высота Юканокоски достигает 19 метров, что на 8 метров выше особенно популярной и широко известной карельской достопримечательности – водопада Кивач.
Заезд в местечко Кителя, где Вы сможете принять участие в добыче граната альмандина, красного - точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком - камня. Камень этот, названный кидельская вениса красуется в короне шведских королей…. Каждый участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память.
Переезд в историческую деревню Кинерма. Кинерма — это не простая заброшенная деревня, а самый настоящий уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества карел — ливвиков. Основана она около четырёхсот лет назад. Особенность Кинермы в том, что из стоящих там 17 домов, 10 считаются памятниками архитектуры. В 2016 г. Кинерме присвоено звание «Самая красивая деревня России». Мы предлагаем Вам почувствовать себя жителем этой старой деревни и прикоснуться к деревенскому быту!
В программе:
- Встреча и знакомство с хранительницей «деревенского очага» Надеждой Колмыковой.
- Экскурсия по деревне с осмотром часовни Смоленской Божьей Матери (XVIII век), посещение этнокультурного центра, экскурсия по выставке «Жизнь в Кинерме».
- Обед из традиционных карельских блюд, приготовленных в русской печи.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Сплав по реке Шуя. Маленькое увлекательное экологическое путешествие в карельский лес, где Вас ожидает безопасный, полный эмоций и впечатлений сплав на рафтах по реке Шуя (без возрастных ограничений, опыт не требуется, вся экипировка выдается)
Пикник в лесу у костра.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Из истории Петрозаводска. Архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
- За доп. плату предлагается экскурсия на остров Кижи. В программе: Переход на быстроходном судне Комета на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.), обзорная экскурсия по музею - заповеднику Кижи, осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Стоимость уточняется.
Возвращение в Петрозаводск.
Отъезд в Москву на поезде № 017/С. Петербург на поезде № 011А.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в выбранной гостинице - 5 дней / 4 ночи
- питание по программе - 5 завтраков, 4 обеда
- экологическая экскурсия Легенды Салми-пролива
- посещение курорта Марциальные Воды
- экскурсия на водопад Кивач
- экскурсия в загородный развлекательный центр собак хаски
- посещение шунгитового производства KARSTONE
- поездка на остров Валаам с экскурсией
- экскурсия в горный парк Рускеала
- экскурсия на водопад «Юканкоски» (Белые мосты)
- посещение карельской деревни Кинерма
- сплав по реке Шуя
- экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
- входные билеты в музеи
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
- экскурсия на остров Кижи - 4200 руб./взр., 2700 руб./дети до 16 лет
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