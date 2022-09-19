Необычное путешествие по Карелии

В 07:50 прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу у здания ж/д вокзала со шпилем, под часами.

Завтрак в ресторане.

Экологическая экскурсия Легенды Салми-пролива. Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана. Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона Чертов стул.

Выезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды. Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Обед в кафе на маршруте.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.

Переезд на экскурсию в загородный развлекательный центр собак хаски. Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски. Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта KARSTONE, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле - шунгита Зажогинского месторождения. Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван- чая из карельских трав. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки. Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.

Трансфер в выбранную гостиницу - Piter inn, Фрегат, Северная. Размещение.