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Необычное путешествие по Карелии

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Новая программа путешествия - все самые значительные архитектурные, исторические и природные памятники одного из  красивейших краев России - Карелии.

Петрозаводск – Заповедник «Кивач» - сплав по реке Шуя – ботанический сад  на склонах палеовулкана -  Кижи – Водопад «Белые мосты»- гранатовое месторождение  в Кителя - Валаам - Горный парк «Рускеала» -   этнографическая деревня Кинерма.

Программа тура

День 1
Экскурсия Легенды Салми-пролива. Марциальные воды, водопад Кивач. Питомник хаски, шунгитовое производство.

В 07:50 прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает группу у здания  ж/д вокзала со шпилем, под часами. 

Завтрак в ресторане.

Экологическая экскурсия Легенды Салми-пролива. Посещение  церкви Сретения Господня,  Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана. Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона Чертов стул.

Выезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.  Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Обед в кафе на маршруте.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы. 

Переезд на экскурсию в загородный развлекательный центр собак хаски. Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски. Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.  В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта KARSTONE, которое  занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле - шунгита Зажогинского месторождения. Родина  шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.   В последнее  время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.  

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация  вкусного и душистого Иван- чая из карельских трав.  Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки. Вашему вниманию будут предложены  изделия из «черного камня», которые  Вы сможете приобрести в качестве сувениров.  

Трансфер в выбранную гостиницу - Piter inn, Фрегат, Северная. Размещение.  

  • За дополнительную плату возможен заказ ужина «Карельская скатерть» в этническом ресторане  «Карельская горница». Вы проведете незабываемый вечер ватмосфере северной традиционной культуры исторических периодов разных эпох.  Стоимость ужина – от 1500 руб./чел.
День 2
Остров Валаам, горный парк Рускеала.

Ранний подъем. Завтрак – сухой паёк.

Отправление на экскурсию на остров Валаам. Переезд в город Сортавала (250 км). Прибытие в г. Сортавала. Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной. 

Переезд в Никоновскую бухту. Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.

Возвращение в г. Сортавала. 

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.). Экскурсия по мраморному каньону. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление. 

По дороге в Петрозаводск  остановка у водопада Тохмайоки. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад. 

Позднее возвращение в Петрозаводск.

День 3
Водопад Белые мосты. Посещение карельской деревни Кинерма.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия к самому высокому водопаду Северо-Запада «Юканкоски» (Белые мосты»).  Высота Юканокоски достигает 19 метров, что на 8 метров выше особенно популярной и широко известной карельской достопримечательности – водопада Кивач.

Заезд в местечко Кителя, где Вы сможете принять участие в  добыче граната альмандина, красного - точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком - камня. Камень этот, названный кидельская вениса красуется в короне шведских королей….  Каждый участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память. 

Переезд в историческую деревню Кинерма. Кинерма — это не простая заброшенная деревня, а самый настоящий уникальный  комплексный памятник народного деревянного зодчества карел — ливвиков.  Основана она около четырёхсот лет назад. Особенность Кинермы в том, что из стоящих там 17 домов, 10 считаются памятниками архитектуры. В 2016 г. Кинерме присвоено звание «Самая красивая деревня России». Мы предлагаем Вам  почувствовать себя жителем этой старой деревни и прикоснуться к деревенскому быту!

В программе:

  • Встреча и знакомство с хранительницей «деревенского очага» Надеждой Колмыковой. 
  • Экскурсия по деревне с осмотром часовни Смоленской Божьей Матери (XVIII век), посещение этнокультурного центра, экскурсия по  выставке «Жизнь в Кинерме».
  • Обед из традиционных карельских блюд, приготовленных в русской печи.

Возвращение в гостиницу.

День 4
Сплав по реке Шуя.

Завтрак в гостинице.

Сплав по реке Шуя. Маленькое увлекательное экологическое путешествие в карельский лес, где Вас ожидает безопасный, полный эмоций и впечатлений сплав на рафтах по реке Шуя (без возрастных ограничений, опыт не требуется, вся экипировка выдается)

Пикник в лесу у костра.

Возвращение в Петрозаводск. 

День 5
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Кижи за доп. плату.

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.  

Пешеходная  экскурсия по историческому центру  Из истории Петрозаводска. Архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.

  • За доп. плату предлагается экскурсия на остров Кижи. В программе: Переход на быстроходном судне Комета на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.), обзорная экскурсия по музею - заповеднику Кижи, осмотр  шедевров  деревянного зодчества, которые внесены в список  памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Стоимость уточняется.

Возвращение в  Петрозаводск.

Отъезд в Москву на поезде № 017/С. Петербург на поезде № 011А.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в выбранной гостинице - 5 дней / 4 ночи
  • питание по программе - 5 завтраков, 4 обеда
  • экологическая экскурсия Легенды Салми-пролива
  • посещение курорта Марциальные Воды
  • экскурсия на водопад Кивач
  • экскурсия в загородный развлекательный центр собак хаски
  • посещение шунгитового производства KARSTONE
  • поездка на остров Валаам с экскурсией
  • экскурсия в горный парк Рускеала
  • экскурсия на водопад «Юканкоски» (Белые мосты)
  • посещение карельской деревни Кинерма
  • сплав по реке Шуя
  • экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • входные билеты в музеи
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты: Москва – Петрозаводск и обратно, Санкт-Петербург – Петрозаводск и обратно
  • экскурсия на остров Кижи - 4200 руб./взр., 2700 руб./дети до 16 лет

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