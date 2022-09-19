Лучшие хиты Карелии + ретропоезд 2022

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

Поездка на ретро-поезде в горный парк Рускеала. Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в горный парк Рускеала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.

Экскурсия в горном парке Рускеала.

Основной достопримечательностью Рускеала является Мраморный каньон - памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Они примечательны тем, что выложены полностью из мрамора.

В свободное время Вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка:

маршрут «Подземная Рускеала»

музей «Обители Ангелов»

троллей

тайные тропы земли «KALEVALA»​

На территории парка есть кафе, где можно перекусить или выпить горячий чай.

Поздний обед.

Отправление в город Петрозаводск. По пути остановка на водопадах Ахинкоски, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

По прибытии в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице 4*.