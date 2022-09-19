Лучшие хиты Карелии + ретропоезд 2022
Самые известные достопримечательности Карелии в одном туре! А также возможность проехать на уникальном в России ретро-поезде на паровозной тяге, который ежедневно курсирует между г. Сортавала и горным парком Рускеала.
Маршрут: г. Сортавала - о. Валаам - ретро-поезд - горный парк Рускеала - водопад Ахинкоски - г. Петрозаводск - о. Кижи.
Особенности и преимущества тура:
- тур начинается в Северном Приладожье в г. Сортавала
- полная программма экскурсии по о. Валаам включена в стоимость тура
- уникальная возможность проехать на ретро-поезде на паровозной тяге, билеты на который включены в стоимость тура
- 1 длительный переезд (270 км.) уже после экскурсионной программы второго дня
- экскурсии по горному парку Рускеала и на о. Кижи включены в стоимость тура
- размещение на выбор в одной из лучших гостиниц г. Петрозаводска 4*: СПА отель Карелия или Фрегат, в г. Сортавала - размещение в гостинице Сеурахуоне
Вас ждет:
Программа тура
В 06:34 встреча на жд вокзале в городе Сортавала по прибытии поезда №160, табличка «Хиты Карелии». Вещи оставляем в камере хранения.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала. Осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).
На о.Валаам полная программа: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и на Воскресенский скит.
Обед в монастырской трапезной (постный).
Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.
Возвращение в г. Сортавала. Размещение в гостинице «Сеурахуоне», номера с удобствами.
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
Поездка на ретро-поезде в горный парк Рускеала. Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в горный парк Рускеала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
Экскурсия в горном парке Рускеала.
Основной достопримечательностью Рускеала является Мраморный каньон - памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.
Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Они примечательны тем, что выложены полностью из мрамора.
В свободное время Вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка:
- маршрут «Подземная Рускеала»
- музей «Обители Ангелов»
- троллей
- тайные тропы земли «KALEVALA»
- На территории парка есть кафе, где можно перекусить или выпить горячий чай.
Поздний обед.
Отправление в город Петрозаводск. По пути остановка на водопадах Ахинкоски, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».
По прибытии в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице 4*.
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа). Остров Кижи - жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря.
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на жд вокзал г. Петрозаводска.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в городе Сортавала, гостиница Сеурахуоне - 1 ночь
- проживание в городе Петрозаводск, гостиница 4* - 1 ночь
- питание по программе - 3 завтрака, 2 обеда
- обзорная экскурсия по городу Сортавала
- полная экскурсия на остров Валаам по Центральной усадьбе монастыря и на Воскресенский скит
- билеты на ретро-поезд по маршруту Сортавала - Рускеала
- экскурсия в горный парк Рускеала
- поездка на остров Кижи
- входные билеты в музеи
- транспортное наземное и водное обслуживание
- работа гида
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Сортавала и обратно из Петрозаводска
- доп. услуги в парке Рускеала: по ценам парка
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