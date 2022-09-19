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Лучшие хиты Карелии + ретропоезд 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Самые известные достопримечательности Карелии в одном туре! А также возможность проехать на уникальном в России ретро-поезде на паровозной тяге, который ежедневно курсирует между г. Сортавала и горным парком Рускеала. 

Маршрут: г. Сортавала - о. Валаам - ретро-поезд - горный парк Рускеала - водопад Ахинкоски - г. Петрозаводск - о. Кижи.

Особенности и преимущества тура:

  • тур начинается в Северном Приладожье в г. Сортавала
  • полная программма экскурсии по о. Валаам включена в стоимость тура
  • уникальная возможность проехать на ретро-поезде на паровозной тяге, билеты на который включены в стоимость тура
  • 1 длительный переезд (270 км.) уже после экскурсионной программы второго дня
  • экскурсии по горному парку Рускеала и на о. Кижи включены в стоимость тура
  • размещение на выбор в одной из лучших гостиниц г. Петрозаводска 4*: СПА отель Карелия или Фрегат, в г. Сортавала - размещение в гостинице Сеурахуоне

Программа тура

День 1
г. Сортавала - о. Валаам

В 06:34 встреча на жд вокзале в городе Сортавала по прибытии поезда №160, табличка «Хиты Карелии». Вещи оставляем в камере хранения.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала. Осмотр исторического центра города, знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).

На о.Валаам полная программа: экскурсия по Центральной  усадьбе монастыря и на Воскресенский скит.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н. Рерих, И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Возвращение в г. Сортавала. Размещение в гостинице «Сеурахуоне», номера с удобствами.

День 2
Ретро-поезд - горный парк Рускеала

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

Поездка на ретро-поезде в горный парк Рускеала. Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в горный парк Рускеала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. 

Экскурсия в горном парке Рускеала.

Основной достопримечательностью Рускеала является Мраморный каньон - памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет.

Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Они примечательны тем, что выложены полностью из мрамора. 

В свободное время Вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка:

  • маршрут «Подземная Рускеала»
  • музей «Обители Ангелов»
  • троллей
  • тайные тропы земли «KALEVALA»​
  • На территории парка есть кафе, где можно перекусить или выпить горячий чай.

Поздний обед.

Отправление в город Петрозаводск. По пути остановка на водопадах Ахинкоски, где снимался фильм «А Зори здесь тихие».

По прибытии в г. Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице 4*.

День 3
о. Кижи

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа). Остров Кижи - жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря.

Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на жд вокзал г. Петрозаводска. 

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в городе Сортавала, гостиница Сеурахуоне - 1 ночь
  • проживание в городе Петрозаводск, гостиница 4* - 1 ночь
  • питание по программе - 3 завтрака, 2 обеда
  • обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • полная экскурсия на остров Валаам по Центральной усадьбе монастыря и на Воскресенский скит
  • билеты на ретро-поезд по маршруту Сортавала - Рускеала
  • экскурсия в горный парк Рускеала
  • поездка на остров Кижи
  • входные билеты в музеи
  • транспортное наземное и водное обслуживание 
  • работа гида

Оплачивается отдельно

  • ж/д билеты до Сортавала и обратно из Петрозаводска
  • доп. услуги в парке Рускеала: по ценам парка

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